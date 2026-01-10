ETV Bharat / opinion

పక్షుల కిలకిలరావాలతో పర్యాటక శోభ - 3 రోజులు ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్‌

ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి సుమారు 180 రకాల పక్షుల వలస - నేలపట్టు, పులికాట్ సరస్సు, బివి పాలెం సహా ఐదు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

Flamingo Festival 2026 In AP
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

January 10, 2026

Flamingo Festival 2026 In AP : దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే రంగురంగుల పక్షుల కిలకిలరావాలతో తిరుపతి జిల్లా పర్యాటక శోభను సంతరించుకుంది. అంతరించిపోతున్న అరుదైన పక్షి జాతులకు ఆవాసమైన నేలపట్టు, పులికాట్ సరస్సు తీరాల్లో పక్షుల పండుగకు వేళైంది. నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ వేడుకల కోసం మొత్తం ఆరు ప్రాంతాలను ముస్తాబు చేశారు. కేవలం పక్షులను వీక్షించడమే కాకుండా పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లు, పారా గ్లైడింగ్ వంటి సాహస క్రీడలతో పాటు ఐలాండ్ టూరిజం ఈ సారి అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మూడు రోజుల ఈ వేడుకల్లో ముగింపు ఉత్సవాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు.

దేశ విదేశాల నుంచి వలస వచ్చిన పక్షులు : పక్షుల పండుగ,ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్‌ను రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ, అటవీ శాఖ సంయుక్తంగా అత్యంత ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. దొరవారిసత్రం మండలంలోని నేలపట్టు, సూళ్లూరుపేట పరిధిలోని పులికాట్ సరస్సు, బివి పాలెం సహా ఐదు ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఈ వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. దేశ విదేశాల నుంచి వలస వచ్చిన పక్షులను వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు, సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. బివి పాలెం వద్ద బోట్ షికారు, పులికాట్ అందాలు పర్యాటకులను కట్టిపడేస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఐదేళ్ల విరామానికి తెరదించుతూ గత ఏడాది తొలిసారి పక్షుల పండుగ నిర్వహించారు. పర్యాటకుల నుంచి విశేష స్పందన లభించడం వల్ల రెండో ఏడాది ఫ్లెమింగ్‌ ఫెస్టివల్‌ నిర్వహణకు ‌ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

రంగురంగుల పక్షుల కిలకిలరావాలతో పర్యాటక శోభ (ETV Bharat)

వివిధ దేశాల నుంచి సుమారు 180 రకాల పక్షులు : ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల నుంచి సుమారు 180 రకాల పక్షులు తమ సంతతిని వృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇక్కడికి వలస వస్తాయి. భారతదేశంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు అయిన పులికాట్ పక్షులకు ఆహార కేంద్రంగా ఉంటే, నేలపట్టు చెట్లు వాటి విడిదికి, సంతానోత్పత్తికి ఆలవాలంగా మారాయి. గుడ్లు పెట్టి, పొదిగి, పిల్లలతో తిరిగి తమ దేశాలకు వెళ్లే ఈ అద్భుత ఘట్టం పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తోంది. పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా స్థానికులకు, ముఖ్యంగా మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. సాహస క్రీడలు, ప్రత్యేక ఆకర్షణలతో పర్యాటకులను అలరించేందుకు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. సందర్శకుల సౌకర్యార్థం నేలపట్టు, సూళ్లూరుపేట, బీవీ పాలెం వద్ద ఉచిత బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు.

పక్షుల సంరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన నేలపట్టు కేంద్రం ఇప్పుడు విదేశీ పక్షులతో సందడిగా మారింది. సైబీరియా, ఆస్ట్రేలియా, ఆగ్నేయాసియా దేశాల నుంచి వేల సంఖ్యలో పక్షులు వలస వచ్చి సందడి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రే పెలికాన్, వైట్ ఐబిస్, లిటిల్ కార్మరెంట్, ఓపెన్ బిల్ స్టార్క్, స్పూన్ బిల్ స్టార్క్ వంటి వివిధ రకాల అరుదైన విదేశీ పక్షులు విడిది చేస్తున్నాయి. ఈ పక్షులను చూసేందుకు సందర్శకులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు.

ఇబ్బంది కలగకుండా ఏర్పాట్లు : 3 రోజుల ఈ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్‌ కోసం ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవరికీ ఎక్కడా ఇబ్బంది కలగకుండా అన్ని వసతులూ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా భద్రతా పరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక స్థానికులకు ఉపాధి కల్పించేందుకూ పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసినట్టు చెప్పారు తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్. పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనే సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పని చేస్తున్నట్టు కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌ తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

