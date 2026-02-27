సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా ఈ హైవేపై వెళితే తెలిసిపోతుంది - తెలుగురాష్ట్రాల్లో మొదటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
రూ.4,451 కోట్లతో నిర్మాణం - అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ - 18 కిలోమీటర్లకు ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్లు - రోడ్డుకు ఇరువైపులా ప్రయాణికులు సేద తీరేందుకు సౌకర్యాలు
Published : February 27, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : February 27, 2026 at 5:30 PM IST
First Green Field Highway in Telugu States : దేశాభివృద్ధిలో రవాణా వ్యవస్థది కీలక పాత్ర. అందుకే, కేంద్ర ప్రభుత్వం రహదారి నిర్మాణాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగానే 2 తెలుగు రాష్ట్రాలను కలిపే ఖమ్మం- దేవరపల్లి మధ్య 4 వరుసల యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణం చేపట్టింది. నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సుమారు 4,451 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ రహదారి నిర్మాణం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఏప్రిల్ నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్-విశాఖ ప్రయాణ సమయంతో పాటు దూరం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో ఖమ్మం-దేవరపల్లి జాతీయ రహదారి ప్రత్యేకతలేంటి? నిర్మాణ ప్రక్రియ, రహదారి భద్రతకు తీసుకుంటున్న చర్యలు, వినియోగిస్తున్న సాంకేతికత ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి.
మొదటి గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటి వరకు యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి ఒక్కటి కూడా లేదు. ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేనే మొదటిది. మొత్తం 163 కిలోమీటర్లు ఉన్న ఈ హైవే తెలంగాణలో 106.240 కి.మీ, ఏపీలో 56.890 కి.మీ ఉంది. ఖమ్మం నుంచి ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల మీదుగా దేవరపల్లి వరకు నిర్మించారు. దీనికి NH-365BG నంబరును కేటాయించారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్, విశాఖ మధ్య సుమారు 56 కి.మీ దూరం తగ్గనుంది. ఈ రహదారి నిర్మాణంలో కీలకమైనది బోస్ట్రింగ్ గిడ్డర్ వంతెన. దీనిని నేరుగా రైల్వే ట్రాక్పైన నిర్మించకుండా మొదట వేరే చోట సిద్ధం చేసి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ ప్రాజెక్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇంజినీర్ రాధాకృష్ణ తెలిపారు. ఆ వంతెన నిర్మాణం కోసం రైల్వే అధికారుల నుంచి అనుమతి ఉండాలని తెలిపారు. ఈ బోస్ట్రింగ్ దాదాపు 350 టన్నులు ఉంటుందన్నారు.
"మాములుగా రైల్వే ట్రాక్పైన బ్రిడ్జ్ వర్క్ చేయాలంటే కచ్చితంగా రైలును, కరెంట్ను కూడా ఆపాలి. కానీ మనం రెండింటినీ ఆపలేం. అందుకే ఈ బ్రిడ్జ్లను రైల్వే ట్రాక్ పక్కన నిర్మిస్తాం. ఆ తర్వాత దీనిని లిఫ్ట్ చేసి మళ్లీ ట్రాక్పైన పెడతాం. దీన్ని కట్టడం అయిపోయాక రైల్వే ట్రాక్ వాళ్లు అనుమతి ఇస్తారు. అప్పుడు మనం ఈ వంతెనను ట్రాక్పైకి షిఫ్ట్ చేస్తాం" - రాధాకృష్ణ, బ్రిడ్జ్ ఇంజినీర్
సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోకున్నా తెలిసిపోతుంది : ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ల ఆధారంగా మాత్రమే హైవేపై ప్రయాణించిన దూరానికే టోల్ట్యాక్స్ వసూలు చేయనున్నారు. 5 ప్రాంతాల్లో అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ (ATMS)ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఎక్కడైనా ప్రమాదం జరిగినా, వాహనదారులు మితిమీరిన వేగంతో నడిపినా, సీటు బెల్టు పెట్టుకోకున్నా, రాంగ్ రూట్లో వచ్చినా సమాచారం అందుతుంది. వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమై చర్యలు తీసుకుంటారు. నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారికి చలాన్లు పంపిస్తారు. ఐతే, సాధారణ జాతీయ రహదారుల్లా కాకుండా కొత్త రహదారిపై కేవలం 9 చోట్ల మాత్రమే అంటే సుమారు 18 కిలోమీటర్లకు ఒక ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్లు ఉన్నాయి. ప్రమాదాలు, అత్యవసర సందర్భాల్లో బాధితులను తరలించడానికి ప్రతి 5 కిలో మీటర్లకు ఒక ఎమర్జెన్సీ మీడియన్ ఓపెనింగ్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ దివ్య పేర్కొన్నారు.
"ఇది తెలంగాణలోనే మొదటి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే. ఈ రోడ్డుకు ఎవరూ మధ్యలో నుంచి రాకుండా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఇది ఓఆర్ఆర్ మాదిరిగానే ఎంట్రీ, ఎక్సిట్ పోల్స్ ఉంటాయి. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సమయంలో బాధితులను తరలించడానికి ప్రతి 5 కిలో మీటర్లకు ఒక ఎమర్జెన్సీ మీడియన్ ఓపెనింగ్ను కొత్తగా ఏర్పాటు చేశాం. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కోసం 1033 కి కాల్ చేయటం వల్ల అంబులెన్స్, రెస్పాన్స్ వెహికిల్ వస్తుంది" - దివ్య, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్
ప్రయాణికులు సేద తీరడానికి సౌకర్యాలు : ప్రతి 2 కిలోమీర్లకు ఒక 360 డిగ్రీల కోణంలో పనిచేసే సీసీ కెమెరా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, సోలార్ ఆధారిత లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు రోడ్డుకు ఇరు వైపులా ఐదేసి ఎకరాల్లో ప్రయాణికులు సేద తీరడానికి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో హోటళ్లు, పెట్రోల్ బంకులు, వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి. రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ బోర్డులను స్కాన్ చేయడం ద్వారా మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాం, దగ్గరలోని పోలీసు స్టేషన్, పెట్రోల్బంకులు తదితర సమాచారం తెలుస్తుందని NHAI రీజనల్ ఆఫీసర్ శివశంకర్ తెలిపారు.
