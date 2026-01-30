ETV Bharat / opinion

సెల్లార్లే సమాధులు! - గోదాంలుగా మార్చడమే ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం

హైదరాబాద్‌లో తరచూ అగ్నిప్రమాదాలు - భవన సెల్లార్‌లలోనే ఎక్కువ ఘటనలు - గోదాంలుగా మారిన అనేక సెల్లార్‌లు - కొందరు భవన యజమానుల నిర్లక్ష్యం - అధికార యంత్రాంగంపై విమర్శలు

Fire Accidents in Hyderabad
Fire Accidents in Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 12:12 PM IST

7 Min Read
Fire Accidents in Hyderabad : హైదరాబాద్‌పై అగ్గి పగబట్టినట్లే ఉంది. నెలల వ్యవధిలో జరుగుతున్న వరుస ప్రమాదాలతో పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. అయితే అగ్గి పగబట్టడం కన్నా నిబంధనలు అతిక్రమిస్తున్న భవన యజమానులు, చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్న అధికార యంత్రాంగం వల్లే తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతూ అమాయక ప్రజల ప్రాణాలు అగ్గికి ఆహుతి అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భవన సెల్లార్‌లను గోదాంలుగా మార్చడం ప్రమాదాలకు ప్రధానంగా కారణంగా నిలుస్తోంది. రెండేళ్ల క్రితం బజార్‌ఘాట్‌లో 9మంది మృతి చెందిన ప్రమాదానికి సెల్లార్‌లో అక్రమ రసాయన నిల్వలే కారణం కాగా, ఇటీవల నాంపల్లిలో అయిదుగురి మరణం వెనక ఇలాంటి నిర్లక్ష్యమే దాగుంది.

గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో షాట్‌సర్క్యూట్‌తో మంటలు : ప్రమాదాలు జరిగినపుడు 4 రోజులు హడావుడి చేయడం, బాధ్యులను అరెస్టు చేశామంటూ ప్రకటనలు చేయడం, ఆ తర్వాత కిమ్మనకుండా ఉండడం. ఇదీ హైదరాబాద్‌లో ఇటీవల వరసగా జరుగుతున్న అగ్ని ప్రమాద సమయాల్లో అధికార యంత్రాంగం తీరు. నిబంధనలకు నీళ్లు వదులుతున్న భవన యజమానులు, వారిని కట్టడి చేయాల్సిన అధికార యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యం కలగలిసి అగ్నిప్రమాదాల్లో సామాన్యులే సమిధలవుతున్నారు. జనవరి 24న నాంపల్లిలోని బచ్చాస్‌ ఫర్నిచర్‌ దుకాణంలో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా అయిదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో షాట్‌సర్క్యూట్‌తో మంటలు చెలరేగి భవనం అంతటా విస్తరించాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించినా అనేక గంటల తర్వాత కానీ మంటలు అదుపులోకి రాలేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సెల్లార్‌లో భారీగా ఫర్నిచర్‌ను నిల్వచేయడమే.

పలు ఘటనలు : హైదరాబాద్‌లో అగ్నిప్రమాదాలు జరగడం, పదుల సంఖ్యలో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం కొత్తేమీ కాదు. ఐనా భవన యజమానులు కానీ, అధికార యంత్రాంగం కాని పాఠాలు నేర్చుకున్నట్లే కనిపించడం లేదు. సెల్లార్లను వ్యాపార కార్యకలాపాలకు వాడటం ప్రాణాంతకంగా మారుతున్నా పట్టించుకోవట్లేదు. 2023లో నాంపల్లిలోని బజార్‌ఘాట్‌లో ఓ భవనం గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో మంటలు చెలరేగి 9మంది మరణించారు. దీనికి కారణం గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌లో భవన యజమాని రసాయనాలను నిల్వచేయడమే.

2022లో సికింద్రాబాద్‌లోని రూబీ హోటల్‌ భవనం సెల్లార్‌లో ఇ-బైక్‌ బ్యాటరీలు నిల్వ ఉంచడంతో షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో అగ్నిప్రమాదం జరిగి 8 మంది మృత్యువాత పడ్డారు. 2023లో సికింద్రాబాద్‌లోని స్వప్నలోక్‌ కాంప్లెక్స్‌లో విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో మంటలు వ్యాపించి ఆరుగురు ప్రాణాలొదిలారు. చార్మినార్‌ గుల్జార్‌ హౌజ్‌ వద్ద ఓ ఇంట్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఏకంగా 17 మంది చనిపోయారు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఉదాహరణలు అనేకం. నగరంలో అగ్ని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా షాట్‌సర్క్యూట్‌తో జరుగుతున్నా గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, సెల్లార్‌లలో సామాన్లు, ప్రమాదకర రసాయనాలు నిల్వచేయడం లేదా వ్యాపార కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం వల్లే మంటలు విస్తరించి అవి అదుపు చేయలేని స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి.

జనవరి నుంచి మే వరకు అత్యధికంగా అగ్నిప్రమాదాలు : హైదరాబాద్‌లో 2025లో 1300 అగ్నిప్రమాదాలు జరగగా 2026లో ఒక నెల కూడా పూర్తి కాకుండానే 106కు పైగా జరిగాయి. రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2025లో 788 అగ్నిప్రమాదాలు జరగ్గా 2026లో ఇప్పటి వరకు 60కి పైగా జరిగాయి. మేడ్చల్‌లో 2025లో 575 ప్రమాదాలు సంభవించగా 2026లో ఇప్పటివరకు 34కు పైగా జరిగాయి. నగరంలో ఏటా జనవరి నుంచి మే వరకు అత్యధికంగా అగ్నిప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. జూన్‌-డిసెంబర్‌ మధ్య పదుల సంఖ్యలో ఉండే ప్రమాదాలు జనవరి నుంచి మే వరకు వందల సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం, విద్యుత్‌ కనెక్షన్లకు సరైన వైరింగ్ లేకపోవడమే ఇందుకు కారణాలుగా తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో గతేడాది జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో 537 ప్రమాదాలు సిగరెట్లు, బీడీలు తాగి ఆర్పకుండా విసిరేయడంతో జరిగాయి. మరో 487 ప్రమాదాలు షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌తో జరిగాయి. మిగిలినవి ఇతర కారణాలతో జరిగాయి.

"అధికారులు ఎప్పుడైనా తనిఖీలు చేయడానికి వస్తున్నారని తెలిస్తే శుభ్రం చేసి ఉంచుతారు. అధికారులు వెళ్లిన తర్వాత వాళ్ల దందా మొదలుపెడతారు. సెల్లార్ కేవలం పార్కింగ్ కోసం మాత్రమే. అందులో ఎటువంటివి ఉంచరాదు." - విక్రమ్ సింగ్ మాన్, అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ

యజమాని నిర్లక్ష్యమే : సెల్లార్లను వ్యాపార అవసరాలకు వాడుతున్న వారికి నోటీసులిచ్చి భవనాన్ని సీజ్ చెయ్యాలని చట్టం చెబుతోంది. కానీ కొందరు అధికారులు ఆమ్యామ్యాలకు అలవాటుపడి చోద్యం చూస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. భవనాలకు అగ్నిమాపక శాఖ నుంచి ఎన్ఓసీ ఇచ్చే విధానంలోనూ లోపాలు బయటపడుతున్నాయి. వాణిజ్య భవనాలకు సెట్‌బ్యాక్ సహా మంటలార్పే వ్యవస్థలుంటేనే ఫైర్‌ ఎన్ఓసీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఈ నిబంధనలకు తిలోదకాలు వదులుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో బోయిగూడలో ఓ తుక్కుగోదాంలో ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత విచారణలో దానికి ఎన్ఓసీ లేదని గుర్తించారు. తాజాగా జరిగిన నాంపల్లి ప్రమాదంలోనూ సెల్లార్‌ను గోదాములా మార్చి ఫర్నీచర్‌ నిల్వ చేశారు. ఈ కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఫైర్‌ ఫైటర్లు లోనికి వెళ్లలేకపోయారు. దుకాణం యజమాని నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదానికి కారణమని గుర్తించిన పోలీసులు అతడ్ని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. కొన్నిరోజుల తర్వాత జైలుకెళ్లిన యజమాని బయటకొస్తాడు. కానీ చనిపోయినవారు తిరిగిరారు.

నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ ఎన్​బీసీ ప్రకారం సెల్లార్లను ప్రధానంగా పార్కింగ్ కోసం, సర్వీస్ యుటిలిటీల కోసమే వినియోగించాలి. కానీ రాజధానిలోని అనేక భవనాల్లోని సెల్లార్లు ఫర్నీచర్ గోదాములుగా, ఎలక్ట్రిక్ బైక్ బ్యాటరీలు నిల్వ ఉంచే కేంద్రాలుగా, కార్‌ రిపేర్ సెంటర్‌లుగా, గార్మెంట్స్, ప్లాస్టిక్, కెమికల్స్ నిల్వ ఉంచే ప్రదేశాలుగా మారిపోయాయి. అగ్నిప్రమాదం సంభవించినప్పుడు పొగ బయటకు వెళ్లే మార్గాలు లేకపోవడం, ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గం ఒక్కటే ఉండటం, ఫైర్ అలారాలు లేకపోవడం, ఉన్నా పనిచేయకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల సెల్లార్లు ప్రాణాంతక గుహలుగా మారుతున్నాయి.

నిబంధనలు పాటించనట్లు గుర్తిస్తే సీజ్ : గ్రేటర్ పరిధిలో అగ్నిమాపకశాఖ తనిఖీలు జరిగే భవనాల సంఖ్య నెలకు వందల్లోనే ఉంటోంది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే భవన యజమానులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆ శాఖకు పరిమిత అధికారాలు ఉండడం మరో పెద్ద సమస్యగా మారింది. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం నగరంలో 15 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తుండే జీప్లస్-5 కమర్షియల్ భవనాలు, షాపింగ్ కాంప్లెక్సులు, ఆసుపత్రులు, 18 మీటర్ల కంటే తక్కువ ఎత్తుండే ఐదంతస్తుల నివాస సముదాయాల్ని జీహెచ్​ఎంసీ తనిఖీలు చేసి నిరభ్యంతర పత్రం జారీ చేస్తుంది. అంతకుమించి ఎత్తుండే భవనాలకు అగ్ని మాపకశాఖ ఎన్ఓసీ ఇవ్వాలి. నిర్దిష్ట ఎత్తు దాటితే భవనాన్ని తనిఖీ చేసి ఎన్వోసీ ఇచ్చే అగ్నిమాపక శాఖకు నిర్మాణం పూర్తయ్యాక నిబంధనలు పాటించనట్లు గుర్తిస్తే సీజ్ చేసే అధికారం లేకపోవడం విడ్డూరం. ఇదే అవకాశంగా కొందరు భవన యజమానులు అధికారులకు ఎంతో కొంత ముట్టజెప్పి అడ్డగోలుగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు.

భద్రత కాగితాలకే : హైదరాబాద్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగినప్పుడే నిబంధనల ఉల్లంఘనలు వెలుగులోకి వస్తుండడం విచిత్రం. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సీలింగ్‌లు, కేసులు, కమిటీలు ఇవన్నీ పరిపాటిగా మారాయి. ప్రమాదం జరగడానికంటే ముందే నిరంతరం విస్తృత తనిఖీలు ఎందుకు లేవనేది సమాధానం లేని ప్రశ్నగా మిగిలిపోతుంది. ఎన్ని భవనాల సెల్లార్లలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కార్యకలాపాలు సాగుతున్నాయో? స్పష్టమైన డేటా లేకపోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. నగరం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ భవనాలు ఎత్తు కూడా పెరుగుతోంది. కానీ భద్రత మాత్రం కాగితాలకే పరిమితమవుతోంది. ఎంత మంది మరణించినా ప్రభుత్వ విభాగాలకు మాత్రం కనువిప్పు కలగడం లేదు.

నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్‌ సూచనలు : కాసుల కక్కుర్తి, నిర్లక్ష్యం హైదరాబాద్‌లో అగ్నిప్రమాదాల రూపంలో సామాన్య ప్రజలను సమిధలను చేస్తోంది. వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా భవన యజమానులు కాని, అధికార యంత్రాంగం కాని పాఠాలు నేర్చుకున్నట్లే కనిపించడం లేదు. అందువల్ల నాంపల్లి ప్రమాదమే చివరిది అనేలా అంతా బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. వాణిజ్య భవన యజమానులు తప్పనిసరిగా అగ్నిమాపక శాఖ నుంచి నో ఆబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్‌ తీసుకోవాలి. ఎన్వోసీ తీసుకోని సముదాయాలపై అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. భవనానికి ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాలు ఉండాలి. అగ్ని మాపక నివారణ పరికారాలు అందుబాటులో ఉంచాలి. క్రమం తప్పకుండా వాటి పని తీరును పరిశీలిస్తూ ఉండాలి. భవనంలో ఫైర్ అలారమ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. స్మోక్ డిటెక్టర్లు అమర్చాలి. అవసరమైతే స్పింక్లర్ల సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఈ విషయాల్లో కచ్చితంగా నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్‌ సూచనలు పాటించాలి. తగిన మొత్తంలో పైర్ ఎక్స్‌టింగ్విషర్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ప్రవేశ, నిష్క్రమణ ద్వారాలు, మెట్ల మార్గాల్లో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండకూడదు.

ఉద్యోగులకు ఫైర్ సేఫ్టీపై శిక్షణ : హైదరాబాద్​ నగరంలో అగ్నిప్రమాదాలు ఎక్కువగా షాట్‌సర్క్యూట్‌ వల్లే జరుగుతున్నాయి. అందువల్ల విద్యుత్‌ పరికరాల విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు అవసరం. ఐఎస్‌ఐ ప్రమాణాలు కలిగిన తీగలనే విద్యుత్ సరఫరాకు వినియోగించాలి. 15 ఏళ్లు దాటిన భవనాల్లో పాత విద్యుత్ తీగలను మార్చి కొత్త తీగలు, విద్యుత్‌ సామాగ్రి బిగించాలి. ఏసీలు, లైటింగ్, కొత్త ఎలక్ట్రిక్‌ వస్తువులు ఉపయోగిస్తుంటే దానికి అనుగుణంగా ఏర్పాట్లుండాలి. వ్యాపార యజమానులు తమ ఉద్యోగులకు ఫైర్ సేఫ్టీపై శిక్షణ ఇవ్వాలి. అప్పుడప్పుడు మాక్‌ డ్రిల్స్ నిర్వహిస్తూ ఉండాలి. ఎన్వోసీ లేని భవనాలపై అధికారులు కూడా ఉక్కుపాదం మోపాలి. ఫైర్ సేఫ్టీ ప్రమాణాలు పాటించని భవనాలకు నోటీసులిచ్చి చట్ట ప్రకారం సీజ్‌ చేయాలి. అప్పుడే కొంతలో కొంతైనా మార్పు వస్తుంది. లేకుంటే విశ్వనగరం అని ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నా అగ్నిప్రమాదాల వల్ల హైదరాబాద్‌ పేరు చెబితేనే భయపడాల్సిన రోజు వచ్చినా రావచ్చు.

ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడే హడావిడి - ఇప్పటి వరకు కమిటీ జాడే లేదు!

హైదరాబాద్‌లో అగ్నిప్రమాదాలు
FIRE ACCIDENTS IN TELANGANA
FIRE ACCIDENTS IN HYDERABAD
FIRE TRAGEDIES IN HYDERABAD

