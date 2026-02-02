వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పద్దు - 6 కీలక అంశాలతో బడ్జెట్
ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించే దిశగా కేటాయింపులు - ఈ బడ్జెట్ భవిష్యత్కు ఓ రోడ్ మ్యాప్ అన్న ప్రధాని - పద్దు ద్వారా 3 కర్తవ్యాలను నిర్దేశించుకున్న కేంద్రం
Published : February 2, 2026 at 12:53 PM IST
Union Budget 2026 : ఎన్నో అంచనాలు. అంతకు మించి ఆశలు. నిర్మలమ్మ బడ్జెట్ ఎలా ఉండనుంది? మాకేం లాభం ఉంటుంది? అని అన్నివర్గాల ప్రజలు ఎంతో ఆసక్తిగా, ఉత్కంఠగా ఎదురు చూశారు. ఆ నిరీక్షణకు తెర దించుతూ పద్దు ప్రవేశపెట్టారు నిర్మలా సీతారామన్. ఆమె ప్రవేశపెట్టిన 9వ బడ్జెట్ ఇది. మరి ఇందులో ఏముంది అంటే ఆత్మనిర్భర భారత్కు భారీ ఊతం లభించే కేటాయింపులు జరిగాయి. అదే సమయంలో వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానూ పద్దులో ప్రాధాన్యత లభించింది. సవాలుగా నిలుస్తున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించే దిశగానూ బడ్జెట్ తీర్చిదిద్దారు నిర్మలమ్మ. ఆర్థిక స్థిరత్వానికి సంబంధించిన చర్యలు తీసుకోవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది. నేరుగా మీకు ఇది ఇస్తాం అని చెప్పకపోయినా దాదాపు అన్ని వర్గాలకూ ఎంతో కొంత ఊరటనిచ్చే విధంగా పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తంగా ఈ బడ్జెట్ స్వరూపమేంటి? ఏ లక్ష్యాలతో ఈ పద్దు ప్రవేశపెట్టారు?
6 పిల్లర్స్పైన తీర్చిదిద్దిన బడ్జెట్ : "ఈ బడ్జెట్ భవిష్యత్కు ఓ రోడ్ మ్యాప్. 2047లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉంది". ఇదీ 2026-27 బడ్జెట్పై ప్రధాని మోదీ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయం. సంక్షిప్తంగా చూస్తే పద్దు సారాంశం ఇదే. కాస్త వివరంగా చెప్పుకుంటే మాత్రం ఇందులో ఎన్నో కీలకమైన అంశాలున్నాయి. కొందరు విశ్లేషకులు చెబుతున్నట్టుగా గతేడాది బడ్జెట్కు ఇది కొనసాగింపు. అంటే ఈ సారి పెద్దగా మెరుపులు లేవు అన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నా గత పద్దులోనే అన్నీ ఇచ్చేశారని, ఈ సారి కొనసాగించారని అన్నది ఓ అభిప్రాయం. తగ్గట్టుగానే ఈ సారి బడ్జెట్ను ముఖ్యంగా 6 పిల్లర్స్పైన తీర్చిదిద్దారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. సుస్థిర ఆర్థికాభివృద్ధి, అభివృద్ధి పునాదులను బలోపేతం చేయడం, ప్రజల కేంద్రంగా అభివృద్ధి, పౌరుల్లో విశ్వాసం పెంచే విధంగా పరిపాలన అందించడం, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఆర్థిక విధానాలు, నిర్వహణ తదితరాలపై దృష్టి పెట్టడం. ఇందులో కీలకంగా కనిపించనవి ఇవే. భారీ ఆశయాలు పెట్టుకోవడమే కాక వాటిని కార్యాచరణలోకి తీసుకొచ్చేలా చర్యలు చేపట్టడం ఇందులో ముఖ్యమైన అంశం. ఇంధన భద్రత కల్పించడం, దేశీయ తయారీ రంగానికి ఊతం అందించడం, పౌరులందరికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందించడమే లక్ష్యంగానూ ఈ పద్దు రూపుదిద్దుకుంది.
3 కర్తవ్యాలతో నిర్దేశించిన పద్దు : ఇక ఈ పద్దు ద్వారా 3 కర్తవ్యాలను నిర్దేశించుకుంది కేంద్రం. ఇందులో మొదటి కర్తవ్యం సుస్థిర ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించడం, ఆర్థిక వ్యవస్థను పరుగులు పెట్టించడం. ఇందులో భాగంగానే ఉత్పాదకత పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది భారత్. అంతే కాదు. పోటీతత్వాన్ని కూడా పెంచాలన్న సంకల్పంతో ఉంది. అంతర్జాతీయ అనిశ్చితులను తట్టుకునే విధంగా ఆర్థిక దృఢత్వం కల్పించడమూ ఇందులో భాగమే. ఇక రెండో కీలకమైన కర్తవ్యం పౌరుల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడం. ముఖ్యంగా ప్రజల సామర్థ్యాలు పెంచడం. దేశ అభివృద్ధిలో పౌరులందరినీ భాగస్వాములు చేయాలని భావిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇక మూడో కర్తవ్యం 'సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్'. ఈ విజన్కు తగ్గట్టు పద్దుని రూపొందించారు. దేశంలోని ప్రతి వర్గానికీ, కుటుంబానికీ, అన్ని రంగాలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించడంతో పాటు సమాన అవకాశాలు, సౌకర్యాలు కల్పించడం మరో లక్ష్యం.
గత బడ్జెట్ నుంచి దాదాపు 350 సంస్కరణలు : మరో ముఖ్యమైన విషయం పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా విధానాల్లో మార్పులు చేసుకోవడం, ముందుచూపుతో వ్యవహరించడమూ లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఇదే సమయంలో అత్యాధునిక సాంకేతికత అందిపుచ్చుకోవాలన్న సంకల్పంతోనూ ఈ పద్దు రూపొందించింది కేంద్రం. ఉత్పాదకతను పెంచడంతో పాటు ఉద్యోగాల కల్పన సాధ్యం కావాలంటే ఎప్పటికప్పుడు విధానాల్లో సంస్కరణలు అవసరం. ఇదే సూత్రాన్ని అనుసరిస్తోంది కేంద్రం. ఇది బడ్జెట్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. గత బడ్జెట్ నుంచి చూస్తే ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 350 సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినట్టుగా చెబుతోంది మోదీ సర్కార్. జీఎస్టీ సరళతరం, లేబర్ కోడ్స్ తీసుకురావడం ఇందులో కీలకమైనవి. సుస్థిరమైన ఆర్థికాభివృద్ధికి ఈ సంస్కరణలే ఎంతో దోహదం చేస్తాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా కచ్చితంగా చెబుతోంది.
మౌలిక వసతులకు పెద్ద పీట : ఈ బడ్జెట్లో ప్రధానంగా కనిపించిన మరో విషయం మౌలిక వసతుల కల్పనకు పెద్ద పీట వేయడం. ప్రజా రవాణా, సరకు రవాణా, పట్టణాభివృద్ధితో పాటు ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాల మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచే దిశగా ఇందులో కేటాయింపులు జరిగాయి. మొత్తంగా మౌలిక వసతుల కోసం రూ.12.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించారు బడ్జెట్లో. 25వేల కోట్లతో ఇన్ఫ్రా రిస్క్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ల నిర్మాణం ఇందులో ముఖ్యమైంది. దేశవ్యాప్తంగా కొత్తగా 20 జాతీయ జలరవాణ మార్గాలు అభివృద్ధి చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు నిర్మలా సీతారామన్. ఇక రైల్వేకి భారీగానే కేటాయింపులు జరిగాయి. మొత్తంగా 2.93 లక్షల కోట్లు దీనికే కేటాయించారు. ముఖ్యంగా 7 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్స్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నట్టు ప్రకటించారు. వీటిలో ముంబయి పుణె, హైదరాబాద్- చెన్నై, హైదరాబాద్-పుణె, హైదరాబాద్-బెంగళూరుతో పాటు దిల్లీ వారణాసి, వారణాసి-సిలిగుడి కారిడార్లు ఉన్నాయి.
5 లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి : ఇక 5 లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నట్టు వెల్లడించారు నిర్మలమ్మ. ఆయా నగరాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు భారీగానే నిధులు సమకూర్చనున్నారు. ఇక్కడ సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్స్ నిర్మాణానికి ఐదేళ్ల పాటు 5 వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించ నున్నట్టు ప్రకటించారు నిర్మలా సీతారామన్. 10 వేల కోట్లతో బయోఫార్మా శక్తి పథకం, టెక్స్టైల్ రంగం కోసం పంచ సూత్రాల కార్యాచరణకు 10 వేల కోట్లు, 2047 వరకు డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసే సంస్థలకు ట్యాక్స్ హాలిడే, సెమీ కండక్టర్-2.0 మిషన్ కోసం 40 వేల కోట్లు లాంటి కీలక కేటాయింపులు ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు దేశ భద్రతకు కీలకమైన రక్షణ రంగానికి 7.8 లక్షల కోట్లకు పైగా కేటాయించింది. వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలకు లక్షా 62 వేల కోట్లు, విద్యా రంగానికి లక్షా 39 వేల కోట్లు, ఆరోగ్య రంగానికి లక్షా 4 వేల కోట్ల కేటాయింపులు చేసింది.
