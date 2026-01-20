సైబర్ మోసాలపై ఇంటి నుంచే ఫిర్యాదు - బాధితులకు సీ-మిత్ర భరోసా
January 20, 2026
File Cyber Crime Complaints Online with C Mitra : ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగం నడుస్తోంది. సాంకేతికత కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న తరుణంలో టెక్నాలజీ వినియోగిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు కొత్త తరహా మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఓటీపీ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్లు, ట్రేడింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ ఇలా అన్ని మార్గాల్లో ప్రజల సొమ్ము కాజేస్తున్నారు. రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాల కేసులే ఇందుకు ఉదాహరణ. వీటిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయలేకపోతున్నారు చాలామంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా బాధితులు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లకుండానే ఆన్లైన్లోనే ఫిర్యాదు చేసేలా ప్రత్యేక డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు. అదే సీ-మిత్ర. దేశంలోనే తొలిసారి ఏర్పాటైన ఈ హెల్ప్ డెస్క్ 10 రోజుల్లోనే వెయ్యి మందికి ఫోన్ చేసి ఏఐ సాయంతో 200 మందికి ఫిర్యాదు డ్రాఫ్ట్లు సిద్ధం చేసింది. అంతేకాదు, నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఎఫ్ఐఆర్ FIR కాపీలను బాధితుల ఫోన్లకు పంపిస్తోంది.
వర్చువల్ హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు : సాంకేతికత అందిపుచ్చుకోవడంలో సైబర్ నేరగాళ్లు ముందుంటున్నారు. ప్రజల ఖాతాలు ఖాళీ చేస్తూ కోట్లాది రూపాయలు కాజేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే గతేడాది 251.14కోట్ల రూపాయలు సైబర్ నేరగాళ్లు దోచుకున్నారంటే పరిస్థితి తీవ్రత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వీటిలో ట్రేడింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐడెంటిటీ థెప్ట్ వంటి అనేక కేసులు ఉన్నాయి. బాధితులు ఫిర్యాదు చేయకపోవడం వల్ల దుండగులను పట్టుకోవడం పోలీసులకూ కష్టంగా మారుతోంది. ఐతే, బాధితులు ఫిర్యాదు చేయలేకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడానికి చాలా మంది వెనకాడుతుంటారు. అందుకే ఇకపై స్టేషన్కు వెళ్లుకండానే ఫిర్యాదు చేసేలా సీ-మిత్ర పేరుతో వర్చువల్ హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు.
1930 హెల్ప్లైన్ : సైబర్ మోసాల బారిన పడినవారు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం సీ-మిత్ర ప్రధాన ఉద్దేశం. సైబర్ మోసం జరిగినప్పుడు 1930 నంబర్కు కాల్ చేయాలి. లేదా జాతీయ సైబర్ పోర్టల్ cybercrime.gov.inలో ఫిర్యాదు చేయాలి. తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కోసం పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాలి. ఐతే, ఇక్కడే అసలు సమస్య వస్తోంది. చాలామంది స్టేషన్కి వెళ్లలేక ఫిర్యాదు దగ్గరే ఆగిపోతున్న పరిస్థితి. 1930 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు, జాతీయ సైబర్ పోర్టల్కు వచ్చే ఫిర్యాదుల్లో కేవలం 18% మాత్రమే ఎఫ్ఐఆర్లుగా మారుతున్నాయి. సీ-మిత్ర ద్వారా దీనిని 100% పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు సైబర్ క్రైం పోలీసులు. బాధితులు స్టేషన్కు వెళ్లకుండా హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా ఇంటి నుంచే ఫిర్యాదు ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా సేవలు అందిస్తున్నారు.
సైబర్ క్రైం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు : సైబర్ మోసాల బారిన పడినవారికి సీ-మిత్ర బృందమే స్వయంగా ఫోన్ చేస్తోంది. బాధితుల వివరాలు సేకరిస్తుంది. ఏఐ ద్వారా పక్కాగా ఫిర్యాదు డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసి వాట్సాప్లో బాధితులకు పంపిస్తుంది. బాధితులు దాన్ని ప్రింట్ తీసుకుని, సంతకం చేసి సైబర్ మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్, స్టేషన్ హౌజ్ ఆఫీసర్, క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్, బషీర్బాగ్, హైదరాబాద్-500029 అనే అడ్రస్కు పోస్ట్ లేదా కొరియర్ ద్వారా పంచించాలి. లేదా సైబర్ క్రైం పీఎస్లో డ్రాప్ బాక్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఫిర్యాదు కాపీ వేయవచ్చు. ఫిర్యాదుల ఆధారంగా సైబర్ క్రైం పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తారు.
ఏఐ డ్రాఫ్ట్ క్రియేట్ : సీ-మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్లో వర్క్ అలకేషన్, కాల్ సెంటర్, క్వాలిటీ చెక్, ఎఫ్ఐఆర్ వింగ్ అనే 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. మొదటి విభాగంలో ఎన్సీఆర్పీలో వచ్చిన కేసులు కాల్ సెంటర్ విభాగానికి పంపిస్తారు. అక్కడున్న సిబ్బంది ఫిర్యాదులో ఉన్న నంబర్ ఆధారంగా బాధితులకు ఫోన్ చేస్తారు. హెల్ప్ డెస్క్ గురించి చెప్పి వివరాలు సేకరిస్తారు. ఈ వివరాలు నమోదు చేసి ముందుగా క్రియేట్ చేసిన ఏఐకి ఇస్తారు. ఏఐ డ్రాఫ్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత డ్రాఫ్ట్ని క్వాలిటీ డెస్క్కి పంపిస్తారు. డ్రాఫ్ట్ సరిగా ఉందా లేదా అని క్వాలిటి డెస్క్లో చెక్ చేస్తారు. వివరాలు సరిగా ఉంటే ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ బాధితులకు పంపిస్తారు.
బాధితులు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని సంతకం చేసి సంబంధిత అడ్రస్కు పంపించాలి. ఆ తర్వాత ఫిర్యాదు నేరుగా ఎఫ్ఐఆర్ విభాగం వద్దకు వెళ్తుంది. అందులోని వివరాలతో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తారు. బాధితులు ఉంటున్న అడ్రస్ ఆధారంగా సంబందిత పోలీసు స్టేషన్కు వివరాలు పంపిస్తారు. స్థానిక పీఎస్లో 24 గంటలలోపు మళ్లీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి ఆ తర్వాత దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారు. ఐతే, పోగొట్టుకున్న సొమ్ము 3 లక్షల పైగా ఉన్న ఫిర్యాదులు సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతారు.
24 గంటల్లోనే ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదు : సైబర్ నేరాల్లో బాధితులకు వేగంగా న్యాయం చేసేందుకు సీపీ సజ్జనార్, క్రైమ్స్ అదనపు సీపీ శ్రీనివాస్, సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్ బాబు ఇతర అధికారులతో సమావేశమై సీ-మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్ గురించి చర్చించారు. సీపీ సజ్జనార్ అదేశాలతో 24 మందికి శిక్షణ ఇచ్చి 25రోజుల్లో సీ-మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారిని ఇంచార్జ్గా నియమించారు. కేసులు తీరు తదితర అంశాలను సైబర్ క్రైం డీసీపీ అరవింద్ బాబు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సీ-మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా 1930, ఎన్సీఆర్పీ పోర్టల్లో వచ్చిన ఫిర్యాదులు 24 గంటల్లోనే ఎఫ్ఐఆర్గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
హెల్ప్ డెస్క్ సేవలు ప్రారంభిస్తాం : హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో నివసిస్తున్న సైబర్ నేర బాధితులు మాత్రమే సీ-మిత్ర సేవలను పొందేందుకు అర్హులు. ఇక్కడి ఫలితాల ఆధారంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హెల్ప్ డెస్క్ సేవలు ప్రారంభిస్తామని పోలీస్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు సైబర్ మోసాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగాఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మోసానికి గురయ్యామని గుర్తిస్తే వెంటనే ఫిర్యాదు చేసి సీ-మిత్ర హెల్ప్ డెస్క్ను సంప్రదించాలని కోరుతున్నారు.
"సైబర్ నేరానికి గురైనప్పుడు వాళ్లు 1930 లేదా వెబ్ సైట్లో ఫిర్యాదు చేస్తారు. ఆ పోర్టల్లో వాళ్ల ఫిర్యాదులు మాకు కనిపిస్తాయి. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న కేసులను నేను చదువుతాను. ఫైనాన్స్, నాన్ ఫైనాన్స్ కేసులను విభజించి ఆ విభాగాలకు పంపిస్తాను."- అభిలాష్, సీ-మిత్ర ఉద్యోగి
