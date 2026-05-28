హమాలీ, బస్తాలు, లారీలు అన్నింటిలో సమస్యలే - మొక్కజొన్న రైతు కష్టాలు తీరేదెలా?

పలు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రాశులుగా మొక్కజొన్న - నెలలు గడుస్తున్న ధాన్యం కొనుగోలు చేయని వైనం - కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పడిగాపులు పడుతున్న పరిస్థితి - అకాల వర్షాలతో ఆందోళన చెందుతున్న రైతన్నలు

Published : May 28, 2026 at 11:44 AM IST

Choose ETV Bharat

Maize Farmers Facing Problems : వానాకాలం ముంచుకొస్తోంది. అకాల వర్షాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. కానీ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మాత్రం మొక్కజొన్న రాశులుగా పేరుకుపోయింది. మరోవైపు నెలాఖరు వరకే మొక్కజొన్న కొనుగోలు చేస్తామన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రైతుల గుండెల్లో పిడుగు పడినట్లయింది. నెల రోజుల నుంచి పడిగాపులు కాస్తున్నా ధాన్యం కొనే దిక్కు లేదు. గన్నీలు లేవంటే రైతులే తమ డబ్బులతో కొని ధాన్యాన్ని బస్తాల్లో నింపుతున్నారు. లారీలు లేకపోవడంతో ట్రాక్టర్లు ఏర్పాటు చేసుకుని గోదాములకు తరలిస్తున్నారు. అంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. కలెక్టర్లు, మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశిస్తున్నా పరిస్థితిలో ఆశించిన స్థాయిలో మార్పు లేదు. దీంతో మొక్కజొన్న రైతులకు కొనుగోలు కష్టాలు తప్పడం లేదు.

ఆశించిన స్థాయిలో కొనుగోళ్లు జరగడం లేదు : రాష్ట్రంలో వరిధాన్యం కొనుగోళ్లపై ప్రధానంగా చర్చ నడుస్తోంది. అనేక జిల్లాల్లో వివిధ కారణాలతో ధాన్యం కొనుగోళ్లలో జాప్యం జరుగుతోంది. అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆశించిన స్థాయిలో కొనుగోళ్లు జరగడం లేదనేది క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను బట్టి అర్థం అవుతోంది. అయితే, సమస్య వరిధాన్యం కొనుగోళ్లలో మాత్రమే లేదు. మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లలో కూడా ఉందనేది వాస్తవం. రాష్ట్రంలోని చాలాచోట్ల మార్కెట్లలో కొనుగోళ్లు ఆలస్యం అవుతుండటంతో మెక్కజొన్న రైతులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అకాల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కొనుగోళ్లలో సమస్యలతో రైతుల ఆవేదన : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో మొక్కజొన్న రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. పంట పండించడం ఒక ఎత్తయితే అమ్ముకోవడం మరో ఎత్తుగా మారింది. కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో మొక్కజొన్న సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 60 వేల ఎకరాలు కాగా గతేడాది 95 వేల ఎకరాల్లో పంట వేశారు. ఈసారి లక్షా 20 వేల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగైంది. ఎకరాకు 35 నుంచి 40 క్వింటాళ్ల వరకూ దిగుబడి వచ్చింది. కానీ ఆ ఆనందం రైతులకు లేదు. కొనుగోళ్లలో సమస్యలు ఉండటంతో అన్నదాతలు ఆవేదన చెందుతున్నారు. అయితే, ఆధార్ అనుసంధానం నుంచే రైతులకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. పంట అమ్మాలంటే రైతు వేలిముద్రతో ఆధార్‌ అనుసంధానం చేయాలి. ఎక్కువ మంది కౌలు రైతులు కావడంతో భూ యజమానితో వేలిముద్రలు వేయించడం కష్టంగా మారింది. భూ యజమాని అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వాహకులు కుదరడం లేదు. దీంతో రైతులకు కష్టాలు తప్పడం లేదు.

"మేము కౌలుభూమిని తీసుకుని ఎకరన్నర పొలంలో పంట వేశాం. దీనిని తీసుకునేందుకు యజమాని వేలిముద్ర అవసరమని అధికారి అన్నారు. అతను రావడం ఆలస్యం అవుతోంది. ఇక్కడకు చేరిన సందర్భంలో సీరియల్ అంటూ నా పంటను పక్కనే వదిలేస్తున్నారు. ఇలా మూడు సార్లు జరిగింది. కొనుగోలు కేంద్రం బయటనే మక్కలు పోశాం. 20 రోజులు గడుస్తున్నా పని జరగడంలేదు" - తూముల శ్రీనివాస్ రైతు, పెద్దపల్లి

మార్కెట్​ యార్డుల్లో నిండిపోయిన మొక్కజొన్న నిల్వలు : పంటను తీసుకొచ్చి రోజుల తరబడి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు పడిగాపులు కాస్తున్నారు. ఆరబెట్టడం, కుప్పపోయడం తప్ప కొనుగోళ్లు జరగడం లేదు. మొదట్లో గన్నీసంచులున్నా, ఆ తర్వాత కొరత మొదలైంది. దీంతో రైతులే బస్తాకు 30 రూపాయలు పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రభుత్వం బస్తాకు 21 రూపాయలు మాత్రమే రైతులకు చెల్లిస్తోంది. దీంతో రైతులు 9 రూపాయలు నష్టపోవాల్సి న పరిస్థితి. ఇక హమాలీల కొరతతో తూకాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయి. కూలీలు లేకపోవడంతో రైతులే ధాన్యాన్ని బస్తాల్లో నింపుతున్నారు. నింపిన బస్తాలను కుట్టి లారీల్లో ఎక్కించేందుకు కూలీ వసూలు చేస్తున్నారు. ఆ భారం కూడా రైతులదే.

లారీలు సకాలంలో వస్తున్నాయా అంటే అదీ లేదు. దీంతో తెచ్చిన ధాన్యం తెచ్చినట్లుగానే కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పేరుకుపోతోంది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ సహా పలు మార్కెట్ యార్డులు మొత్తం మొక్కజొన్న నిల్వలతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. అయినా కొనుగోళ్లు మాత్రం ఊపందుకోవడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రైవేటులో తక్కువ ధరకు అమ్మాల్సిన దుస్థితి : ఉమ్మడి జిల్లాలో 1.20 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న సాగైతే ఎకరాకు సగటున 35 క్వింటాళ్ల వరకూ ఈసారి దిగుబడి వచ్చింది. అంటే సుమారు 4.20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి మార్కెట్‌లో ఉంది. కానీ మార్క్ ఫెడ్ మాత్రం ఎకరాకు 26 క్వింటాళ్లు మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తోంది. అదనంగా వచ్చిన దిగుబడిని రైతులు ప్రైవేటులో తక్కువ ధరకు అంటే క్వింటాకు రూ.1600 - 1800కే అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. దిగుబడి అంచనాకు అనుగుణంగా కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయలేదనేది స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

దీంతో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాలకే మొక్కజొన్న పోటెత్తుతోంది. అక్కడ కూడా కొనుగోళ్లు సాగడం లేదు. కొన్న ధాన్యాన్ని నింపేందుకు గోదాముల్లో జాగా లేదు. అవసరమైన లారీలు అందుబాటులో లేవు. హామాలీల కొరత వేధిస్తోంది. ఇలా సమస్యల వలయంగా మారింది మక్క కొనుగోళ్ల పరిస్థితి. జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి తగిన సూచనలు చేస్తున్నా ఆ సమయానికి హడావుడి తప్ప కొనుగోళ్లు ఊపందుకోవడం లేదు.

"మొదట్లో ప్రభుత్వమే గన్నీలను ఇచ్చింది. తర్వాత వాటి కొరత నేపథ్యంలో రైతులనే తీసుకురమ్మని చెప్పింది. దీనికోసం రూ.21 రైతుల ఖాతాల్లోనే వేస్తారు. అయితే వాహనాల సమస్య వచ్చింది. చాలా మంది సొంతంగా వాహనాలు తీసుకొస్తున్నారు. సుమారు 30 శాతం ఈ రకంగానే ట్రాన్స్​పోర్టు జరిగింది" - ఉప్పురాజ్ కుమార్, పెద్దపల్లి

మార్కెట్‌కు తాళం వేసి ఆందోళన : కరీంనగర్, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా 30 కొనుగోలు కేంద్రాలు మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. వాటి ద్వారా ఇప్పటి వరకూ కొనుగోలు చేసింది 75వేల మెట్రిక్ టన్నులే. ఇంకా అన్ని కేంద్రాల్లో అంతకన్నా ఎక్కువ ధాన్యం పేరుకుపోయి ఉంది. ఈ నెల 30 వరకే కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మక్కల్ని త్వరత్వరగా మార్కెట్లకు తరలిస్తున్నారు. కొనుగోళ్లకు విధించిన గడువు కొద్ది రోజులే ఉండటంతో అన్ని కేంద్రాల్లో మక్కలు పోటెత్తే అవకాశం ఉంది. యుద్ధ ప్రాతిపదికన పంటను కొనుగోలు చేయకపోతే రైతులు రోడ్డెక్కె పరిస్థితి ఉంది. 20 రోజులైనా కొనుగోలు చేయకపోవడంతో కరీంనగర్‌లో సోమవారం రైతులు మార్కెట్‌కు తాళం వేసి ఆందోళనకు దిగారు. అధిక దిగుబడిని అంచనా వేసి ఎక్కడికక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. అధికారులు మాత్రం నెలాఖరు వరకూ కొనుగోళ్లన్నీ పూర్తి చేస్తామని చెబుతున్నారు. గన్ని బ్యాగులు, హమాలీల కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటామంటున్నారు.

లారీలు రాకపోవడంతో కల్లాల్లో పడిగాపులు : కరీనంగర్‌తో పాటు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోనూ మొక్కజొన్ని కొనుగోళ్లలో సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో మొక్కజొన్న కొనుగోళ్లలో జాప్యం ఉండటంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కోడేరులో లారీలు రాకపోవడంతో రైతులు కల్లాల్లో పడిగాపులు కాస్తున్నారు. తాడూరు, నాగర్ కర్నూల్ తదితర ప్రాంతాల్లో మిల్లుల వద్ద త్వరగా దించుకోకపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల గోడౌన్‌లు నిండిపోయిన పరిస్థితి.

అకాల వర్షాలతో ఆందోళన : మరోవైపు వర్షాకాలం ముంచుకు వస్తూ ఉండడం, అకాల వర్షాలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తుండటంతో ప్రభుత్వం, అధికారులు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుని కొనుగోళ్లు సజావుగా సాగేలా చూడాలని రైతులు కోరుతున్నారు.

