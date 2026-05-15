ధాన్యం అమ్ముకునేందుకు రైతుల కష్టాలు - మందకొడిగా సాగుతున్న కొనుగోళ్లు

నెల రోజులుగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దే రైతులు - లారీలు, హమాలీలు, గన్నీ బ్యాగుల కొరత - నిజామాబాద్‌, మెదక్‌ జిల్లా అంతటా ఇదే స్థితి - అవస్థలు పడుతున్న రైతన్నలు

Farmers Struggles to Sell Paddy
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 2:45 PM IST

Farmers Struggles to Sell Paddy : రాష్ట్రంలో ధాన్యం సేకరణ తీవ్ర గందరగోళంగా మారింది. ప్రభుత్వం సేకరణను మిషన్ మోడ్‌లో పూర్తి చేయాలని సూచించినా క్షేత్ర స్థాయిలో సరైన పర్యవేక్షణ, జవాబుదారీతనం లోపించి ధాన్యం కొనుగోళ్లు మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. కూలీలు, గన్నీ బ్యాగులు, లారీల కొరత సహా తేమ శాతం కొలిచే యంత్రాలు కూడా అరకొరగా ఉండటం, సకాలంలో తూకం వేయకపోవడం వంటి సమస్యలతో రైతులు పడుతున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. ఈ విషయంలో ఒక్కో జిల్లాది ఒక్కో కథ. నిజామాబాద్‌, మెదక్‌ జిల్లాలో కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యం తరలించిన రైతులు 40రోజులుగా కల్లాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు. మరోవైపు తూకం వేసిన బస్తాలను మిల్లులకు పంపిస్తే రకరకాల సాకులతో మిల్లర్లు దోపిడీ చేస్తున్నారని రైతులు వాపోతున్నారు.

దొడ్డు రకం వడ్లకు తుకాలే లేవు : విత్తనం మొదలుకొని పంటను విక్రయించే వరకు రైతులకు ఇబ్బందులు తప్పడంలేదు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో వరి పండించిన రైతుల బాధ వర్ణనాతీతంగా మారింది. వరికోసి కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యం తెచ్చిన అన్నదాతలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సన్నాల కొనుగోళ్లలో జాప్యం జరుగుతుండగా దొడ్డు రకం వడ్లకు అసలు తుకాలే వేయడంలేదు. అకాల వర్షాల భయంతో రైతులు పగలు, రాత్రి ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. తమ వంతు ఎప్పుడు వస్తుందోనని కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ఎదురుచూస్తున్నారు. జిల్లావ్యాప్తంగా 9లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నులు సేకరించాలని లక్ష్యం పెట్టుకోగా ఇప్పటివరకు 5లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నులు మాత్రమే కొనుగోలు చేశారు.

తూకాలు వేసిన బస్తాలు కేంద్రాల్లోనే : నిజామాబాద్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం 629 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేసింది. ఆయా సొసైటీలు, ఐకేపీ కేంద్రాల్లో లారీలు, గన్నీసంచుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు లారీలు మాత్రమే లోడింగ్‌ చేసి మిల్లులకు తరలిస్తున్నారు. దీంతో తూకాలు వేసిన బస్తాలు కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే పేరుకుపోతున్నాయి. ధాన్యం సేకరణలోని సమస్యలు పరిష్కరించాలని కర్షకులు రోడ్డెక్కుతున్నా ఫలితం లేకుండా పోతోంది. మరోవైపు అధికారులు దొడ్డు రకం సేకరణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి. దొడ్డు రకం వడ్లను కేంద్రాలకు తరలించినా కొనుగోళ్లు అంతంతమాత్రంగానే జరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ దొడ్డు రకం వడ్లకు కాంటాలు వేసినా మిల్లర్లు కొనుగోలు చేయకపోవడం సమస్యగా మారింది.

"వడ్లు పోసి 20 రోజులవుతోంది. ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. అధికారులూ సరిగా చూడటం లేదు. వర్షాలు వచ్చే అవకాశమూ ఉంది. వీటిని వీలైనంత త్వరగా కొనుగోలు చేసి మాకు న్యాయం చేయాలి" - రైతు

మిల్లర్లతో బేరాలాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి : నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో నలభై కిలోల సంచికి రెండు కిలోలు అదనంగా తూకం వేస్తున్నారు. కేంద్రాల్లో ధాన్యం తూకం వేసిన తర్వాతే సంచులను మిల్లులకు తరలించాల్సి ఉండగా అందులోనూ జాప్యం జరుగుతోంది. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కాంటాలు వేసిన అనంతరం ఆయా సంచుల బాధ్యత కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహకులదే. లారీలో తరలించే ముందు నమోదు చేసి ట్రక్ షీట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుతం అలా చేయడంలేదు. బస్తాలు మిల్లుకు తరలించిన తర్వాత ధాన్యం నాణ్యంగా లేదనే సాకుతో మిల్లర్లు తరుగు పేరిట దోపిడీ చేస్తున్నారు. తరుగు ఇస్తేనే ధాన్యం అన్‌లోడ్ చేసుకుంటామని తేగేసి చెబుతున్నారు. చేసేదేమి లేక మిల్లర్లతో బేరాలాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి దాపురించిందని కర్షకులు వాపోతున్నారు

కొనుగోలు చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పినా : మెదక్‌ జిల్లాలోనూ రైతుల కష్టాలకు అంతులేనట్లు ఉంది పరిస్థితి. పంట పండించడం కన్నా దాన్ని మార్కెట్లో అమ్మడమే ఇప్పుడు రైతులకు భారంగా మారింది. చివరి గింజ వరకు ధాన్యం మొత్తం కొనుగోలు చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పినా వ్యవసాయ, పౌర సరఫరాలు, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడంతో హమాలీ, లారీల సమస్య ఏర్పడి వేల బస్తాల ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే పేరుకుపోయింది దీంతో పెద్ద ఎత్తున రైతుల నుంచి నిరసన వ్యక్తం అవుతోంది. అన్నదాతలు రోడ్డెక్కి ధర్నాలు చేపడుతున్నారు.

రూ.111.90కోట్లు చెల్లింపు : మెదక్ జిల్లాలో వరి కోతలు ప్రారంభమై 40 రోజులైంది. 4 లక్షలకు పైగా మెట్రిక్‌ టన్నుల ధాన్యం వస్తుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. దానికి తగ్గట్టుగా 535 కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మెదక్‌ జిల్లాలో మే 12వ తేదీ వరకు 21,208 మంది రైతుల నుంచి లక్షా 534 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసినట్లు కలెక్టర్‌ ప్రతిమా సింగ్ తెలిపారు. 9,710 మంది రైతులకు రూ.111.90కోట్లు చెల్లించినట్లు వెల్లడించారు.

కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కర్షకులు : మెదక్‌ జిల్లాలో గన్నీ బ్యాగుల కొరత వేధిస్తోంది. ప్రభుత్వం అందించాల్సిన బ్యాగులను రైతులే సొంతంగా కొనుగోలు చేసుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. సంచులు తెచ్చుకుని నింపి, తూకాలు వేసి సిద్ధం చేస్తున్నా లారీలు రావడం లేదు. అకాల వర్షాలతో యార్డులో ఉన్న పంట నిల్వలు తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న పంట కళ్లముందే పాడవుతుంటే రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. పంటను వదిలి వెళ్లలేక, మార్కెట్ యార్డులోనే బీడీలు చుడుతూ కాపలా కాస్తున్నారు.

దోపిడీని అరికట్టాలి : ప్రభుత్వం వెంటనే ధాన్యం కొనుగోళ్ల సమస్యను తీర్చి రైతులను ఆదుకోవాలని విపక్ష నేతలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. లేకుంటే పోరాటం తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాలని, మిల్లుల వద్ద జరుగుతున్న దోపిడీని అరికట్టాలని రైతాంగం కోరుతోంది.

"ఇక్కడ సెంటర్​ ప్రారంభించి 25 రోజులవుతోంది. ఇప్పటికి రెండు లారీలు మాత్రమే వచ్చాయి. పది రోజులకు ఒక లారీ వస్తే ఈ వడ్లన్నీ ఎప్పుడు అమ్ముకునేది. ఇలా అయితే మా పరిస్థితి ఏమిటని రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పటికే వర్షాలు పడి వడ్లన్నీ తడిచిపోయాయి. మళ్లీ ఎండలో ఆరేశారు. ఇప్పటికీ వాటిని అమ్మలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి" - హరీశ్‌రావు, మాజీ మంత్రి

