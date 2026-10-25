పత్తి పంటపై 'ఎల్నినో' దెబ్బ - దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో అన్నదాతలు
Elnino Effect on Cotton : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పత్తి పంటపై అన్నదాతలు పెట్టుకున్న ఆశలు ఆవిరయ్యాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో నెలకొన్న తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులతో రైతులు ఇబ్బందిపడుతున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 9:29 AM IST
El Niño Effect on Cotton : ఎల్నినో, సూపర్ ఎల్నినోగా మారింది! ఎండలు మండిపోతున్నాయి! చెరువులు, జలాశయలు ఎండిపోయాయి! ఎక్కడ చూసినా నీటి కొరతే! ఇక పంటల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు! పండిన పంటకు మద్దతు ధర మించి రేటు వస్తున్నా సరైన దిగుబడి రాక సమస్యగా మారింది. పెట్టిన పెట్టుబడికి కూడా దిక్కు లేని దుస్థితి. దీంతో ఆ భారం భరించడం ఎలా? అని అన్నదాతలు ఆందోళనలు చెందుతున్నారు. అందుకు పత్తి పంటే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. గతేడాది అతివృష్టితో పంట చేతికి రాలేదనుకుంటే ఈసారి ఎల్నినో దెబ్బతో అనావృష్టికి దారి తీసింది. దీంతో కళ్లముందే నేల నెర్రెలు బారింది. సరైన పూత, కాత లేక పంట ఎండిపోయింది. ఏటా దసరా పండగకు ఇంటికొచ్చే పత్తి పంట ఈ సారి చాలావరకు చేలలోనే ఉండిపోయింది. అత్యధికంగా పత్తిసాగు చేసే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పరిస్థితులే ఇందుకు నిదర్శనం! మరి తెల్లబంగారంపై అన్నదాతలు పెట్టుకున్న ఆశలు ఆవిరి అయినట్లేనా? ఎందుకీ పరిస్థితి?
రాష్ట్రంలో వరి తర్వాత అత్యధికంగా సాగయ్యే పంట పత్తి. మొత్తం సాగులో దాదాపు 25% పైగా వాటా కలిగి ఉంటుంది తెల్లబంగారం. అందులోనూ దేశంలో ఎక్కువగా పత్తిసాగు చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ కూడా ఒకటి. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా పత్తిపంట వేసిన రైతుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా మారింది. రెండు మూడేళ్లుగా పత్తి రైతులకు ఆశించినస్థాయిలో దిగుబడులు లేవు. ఎల్నినో వల్ల సరైన వర్షాలు లేక ఈ ఏడాది కూడా అలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి. పత్తి పంటకు ప్రసిద్ధిగాంచిన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పత్తి రైతల పరిస్థితిని చూస్తే సమస్య తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఏడాది కేవలం 35 శాతం మాత్రమే వర్షపాతం
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం సాగు విస్తీర్ణం దాదాపు 17లక్షల ఎకరాలు. అందులో పత్తి పంటనే 10.60లక్షల ఎకరాల్లో సాగవుతోందని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఐతే ఎల్నినో ప్రభావంతో సాగయిన పంటలో ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడులు లేవు. అందుకు కారణం సీజన్ ప్రారంభం నుంచే వర్షాలు లేకపోవడం. ఉమ్మడి జిల్లాలో సగటు వర్షపాతం 1100.మి.మీటర్లు ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది 35% లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో సెప్టెంబర్లోనే రావాల్సిన పత్తి అక్టోబర్ చివరికి కూడా చేతికందలేదు. సరిపడ పూత ఉన్నా దానికి తగ్గట్టు కాత లేదు. ఎక్కడిక్కడ పత్తి పంట ఎండిపోయిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.
జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు
వర్షాకాలానికి ముందు నుంచే ఎల్నినో గురించి హెచ్చరిస్తూ వచ్చినా భూతల్లిని నమ్ముకున్న అన్నదాతలకు వ్యవసాయమే ఆధారం. అందుకే భూమాతపై భారం వేసి సాగుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ ఆరంభంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురవటంతో విత్తన దశ సాఫీగానే ప్రారంభించారు. విత్తనాలు వేసిన తర్వాత కొన్ని మండలాల్లో వరుణుడు ముఖం చాటేయడంతో రెండోసారి విత్తనాలు నాటారు. కానీ పంట ఎదుగుదలకు సరిపడా వానలు పడలేదు. అందులోనూ పంట కీలక దశలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆగస్టు చివరి వారం, సెప్టెంబర్లో వరుణుడి కరుణ కరవైంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 21 మండలాలకుగాను ఒక తలమడుగు మండలంలోనే సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.
మిగిలిన 20 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతమే. నిర్మల్ జిల్లాలో 19 మండలాలకు 13చోట్ల వర్షాలు కురవలేదు. ఇక 15 మండలాలు కలిగిన కుమురంభీం, 18 మండలాలు కలిగిన మంచిర్యాల జిల్లాలో పంట అవసరానికి అనుగుణంగా వర్షాలు పడలేదు. దీంతో మొక్కల ఎదుగుదలకు ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో సగటున ఎకరాకు 8 క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తుందని వ్యవసాయశాఖ అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి.
మాది సొంత భూమి ఎకరాంన్నర. ఇంకా ఏడు ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకున్నాను. పంటకు మొత్తం ఖర్చు రూ.3, 50,000 వరకు అయ్యింది. గతేడాది ఈ సమయానికి 5 కుంటల పత్తి వచ్చింది. ఈసారి 5 కిలోల పత్తి కూడా రాలేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. గత సంవత్సరమూ వరద వచ్చి నష్టపోయిన ఎలాంటి నష్టపరిహారం రాలేదు. అప్పులు ఎలా కట్టాలో తెలియడం లేదు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నాను - పత్తి రైతు
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో సాత్నాల, మత్తడివాగు, స్వర్ణ, గడ్డెన్నవాగు, కడెం, ఆడ, పాల్వాయి పురుషోత్తం రావు ప్రాజెక్టులున్నాయి. సరైన వర్షాలు లేక ఈ ప్రాజెక్టుల నుంచి పంటలకు నీరిచ్చే పరిస్థితులు లేవు. అందులోనూ ఆడ, మత్తడివాగు, గడ్డెన్నవాగు ప్రాజెక్టుల పిల్లకాలువల నిర్మాణం సరిగ్గా జరగలేదు. జిల్లాలో 51వేల ఎకరాలకు సాగు నీరందించాలనే లక్ష్యంతో చేపట్టిన చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీ నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. భీంపూర్ మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ పనులూ పూర్తికాక పొలాలకు సరిగా నీరందలేదు. వచ్చే ఏడాది అయినా ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా పంటలకు నీరందుతుందా? అనే సందేహాలు ఉన్నాయి.
పంట నష్టంతో పాటు కౌలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి
ఖరీఫ్లో ఆరంభమయ్యే పత్తి పంట సాగు కాలం 180 రోజులు. ఆ సమయంలో నెలకో తడి అన్నట్లుగా వర్షం కురిస్తే పంటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అందులోనూ ప్రతి తడిలో 20 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాలి. ఇందులో సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో పూత, కాత దశలో వర్షం కురిస్తే తప్ప పంట చేతికి రాదు. కొన్ని మండలాల్లో ఎదుగుదల ఉన్నప్పటికీ దిగుబడికి లేకుండా పోయింది. ఒక్కో మొక్క 40 నుంచి 50 కాయల కాతకు బదులు కేవలం 5 నుంచి 10 కాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి. దీంతో ఎకరాకు 5 క్వింటాళ్ల దిగుబడి రాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక కౌలు రైతుల పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. పంట నష్టం భరించడంతో పాటు కౌలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.
ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా నిలవాలి
గతేడాది కూడా రైతన్నలు ఇలాంటి పరిస్థితులనే ఎదుర్కొన్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 వరకు భారీ వర్షాలు కురవటంతో పంటల దిగుబడిపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ప్రభుత్వం చేయించిన సర్వేలో 40వేల ఎకరాల్లో పంట నీట మునిగిందని తేలింది. పైగా ఎకరాకు రూ.10,000 ప్రకటించినా అది తమ ఖాతాల్లో జమ కాలేదనే విమర్శలు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఈ ఏడాది చూస్తే ఎల్నినో వచ్చింది. దీంతో కలసి రాని కాలంతో రైతులు పోరాటం చేస్తూ నష్టాల్ని చవిచూస్తున్నారు. ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంపై దృష్టి సారించి అన్నదాతలకు అండగా నిలవాలని రైతు సంఘాలు, వ్యవసాయదారులు కోరుతున్నారు.
పడిపోయిన పత్తి దిగుబడులు
మార్కెట్ మాయాజాలంలో ఏటికేడు ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. దీనికి తోడు ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. కనీసం ఈ ఏడాది పత్తిపంట కొనుగోళ్లలోనైనా తేమ, నాణ్యత ప్రమాణాల సాకులు పెట్టకుండా పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తే కొంతైనా ఆదుకున్నట్లు ఉంటుందనే అభిప్రాయం రైతులనుంచి వినిపిస్తోంది. ఐతే గతేడాది ఆక్టోబర్ 24న ఆదిలాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో పత్తి కొనుగోలు ప్రారంభమైంది. ఆ ఒక్కరోజే 600 వాహనాల్లో దాదాపు 8,000 క్వింటాళ్ల పత్తి అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ ఏడాది ఆక్టోబర్ 22న కొనుగోళ్లు ప్రారంభం కాగా కేవలం 30 వాహనాల్లో 600 క్వింటాళ్ల పత్తి మాత్రమే అమ్మకానికి వచ్చింది. అంటే పత్తి దిగుబడులు ఏ స్థాయిలో పడిపోయాయో మొదటి రోజు కొనుగోళ్లను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఏడాది కేంద్రం ప్రభుత్వం మద్ధతు ధర క్వింటాకు రూ.8,667 ప్రకటించింది. సీసీఐ కూడా ఆ ధర చెల్లించాలని భావించింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు కారణంగా పత్తి బహిరంగ మార్కెట్లో క్వింటాల్ ధర దాదాపు రూ.10,000 వరకు పలుకుతోంది. ఫలితంగా తొలిరోజు మద్దతు ధరకు తగ్గకుండా రేటు లభించింది. ఐతే సీసీఐ కూడా ప్రైవేటు వ్యాపారులకు ధీటుగా ధర ఇస్తే రైతులతో పాటు ప్రభుత్వానికి కూడా లాభం చేకూరుతుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
ధర బాగానే ఉంది - దిగుబడే లేదు - దయనీయంగా పత్తి రైతుల పరిస్థితి
పత్తి సాగు రైతులకు గుడ్ న్యూస్ - ఈ యాప్లో నమోదుచేసుకుంటే క్వింటాకు రూ.8,110!