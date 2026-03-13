ETV Bharat / opinion

Census in Telangana : తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రంలో జరగనున్న తొలి జనగణన కోసం భారీ కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈసారి పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో జనాభా లెక్కల సేకరించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు మొదటి విడతలో ఇళ్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. 15 రోజుల ముందు నుంచి ప్రజలు స్వయంగా వివరాలు నమోదు చేసుకునేందుకు సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ యాప్‌ అందుబాటులోకి రానుంది. మొత్తం 33 ప్రశ్నలతో మొదటి విడతలో పలు వివరాలు సేకరించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల్లో కీలకం కానున్న జనగణనలో ప్రజలందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని జనగణన తెలంగాణ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ భారతి హొళికెరి అంటున్నారు.

రాష్ట్రాన్ని సుమారు 75వేల బ్లాక్‌లుగా విభజించి దాదాపు 88 వేల మంది సిబ్బందితో జనాభా లెక్కలు సేకరించేలా పక్కాగా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ప్రజల నుంచి సేకరించే సమాచారం పూర్తి గోప్యంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. అలాగే, రెండో విడతలో వచ్చే ఫిబ్రవరిలో కులగణన చేపట్టనున్నారు. మరి, విద్య, ఉద్యోగం నిమిత్తం హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన వారి వివరాలు ఎక్కడ నమోదు చేసుకోవాలి? ఒక వ్యక్తి రెండు సార్లు నమోదు కాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు? మరి, జనగణనకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు భారతి హోళికెరి మాటల్లోనే విందాం.

ప్రతి బిల్డింగ్​కు నెంబరింగ్ : జనగణన అనేది రెండు విడతలుగా చేయబోతున్నామని, మొదటి విడత అనే దాంట్లో హౌస్ లిస్టింగ్ హౌసింగ్ సెన్సస్​ అని చేస్తామని భారతి హొళికెరి తెలిపారు. ఇది మే 11వ తేదీ నుంచి జూన్ 9వ తేదీ వరకు జరగబోతుందని అన్నారు. 15 రోజుల ముందు నుంచే సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి బిల్డింగ్​కు కూడా ఒక నెంబర్​ కేటాయిస్తామని, అందులో ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు అనే అంశాలు తీసుకుంటామన్నారు. ఆ బిల్డింగ్ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి, వారికి మౌలిక వసతుల కల్పన ఎలా ఉందని సేకరిస్తామన్నారు. అదే విధంగా వారికున్న స్థిర, చరాస్థుల వివరాలను కూడా నమోదు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇది పూర్తయిన తర్వాత 2027 ఫిబ్రవరి 9 నుంచి 28వ తేదీ వరకు రెండో విడత జనగణన జరుగుతుందన్నారు.

సీఎస్ ఆధ్వర్యంలో జనగణన : మార్చి 01, 2027 అనేది జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన ఒక రెఫరెన్స్ టైమ్ అని భారతి హొళికెరి అన్నారు. ఈలోపు కొత్తగా జనన, మరణాలు జరిగితే మళ్లీ రివిజన్ రౌండ్​ను నిర్వహించబోతున్నట్లు వివరించారు. దీని వల్ల పూర్తిగా కచ్చితమైన జనాభా లెక్కలు తెలుస్తాయని అన్నారు. ఈ జనాభా లెక్కలను చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ఉపయోగించుకోబోతున్నామని వెల్లడించారు. ఈ జనగణన అనే అంశం కేంద్ర హోం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ విభాగానికి హెడ్​గా కమిషనర్, రిజిస్ట్రార్ జనరల్​ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటారని, ప్రతి రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలో జనగణన కోసం కేంద్రం తరఫున డైరెక్టర్​ లెవల్ ఆఫీసర్ ఉంటారని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వస్తే ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రత్యేక కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో సెన్సస్​ను నిర్వహిస్తారని, ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ ఉంటారని అన్నారు. మన తెలంగాణకు వస్తే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, జీఏడీ పొలిటికల్ స్టేట్ నోడల్ ఆఫీసర్​గా ఉన్నారని చెప్పారు. వారి కింద జిల్లా కలెక్టర్లు, అర్బన్​లో మున్సిపల్ కమిషనర్లు, రూరల్​లో రెవెన్యూ తహసీల్దార్లు ఉంటారని ఆమె పేర్కొన్నారు.

"క్షేత్రస్థాయిలో వివరాలు సేకరించే సిబ్బందికి సలహాలు, సూచనలు, ట్రైనింగ్​ వంటి అంశాల్లో ఉన్నతాధికారులు మద్దతుగా వ్యవహారిస్తారు. దాదాపు 88 వేల సిబ్బందిని ఈ జనగణనలో భాగస్వాములను చేయబోతున్నాం. ఈ జనగణన అనేది తెలంగాణకు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత మొదటిసారిగా ఇవి జరుగుతున్నాయి" -భారతి హొళికెరి, జనగణన తెలంగాణ రాష్ట్ర డైరెక్టర్

