తెలంగాణ ట్రామా కేర్ పాలసీ - ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలను కాపాడటమే లక్ష్యం
Trauma Care Centers On Highways - క్షతగాత్రులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స - గోల్డెన్ అవర్ ముఖ్యమంటున్న వైద్యులు - దశాలవారిగా చికిత్స - ప్రాంతాలవారిగా ఆసుపత్రుల ఎంపిక
Published : April 8, 2026 at 3:46 PM IST
Trauma Care Centers On Highways : దేశంలో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగవుతున్నకొద్దీ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. దేశంలోని రోడ్లపై సగటున 10 నుంచి 15 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు నమోదు అవుతుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. జాతీయ రహదారులపై ఆ పరిధి తక్కువగానే ఉంది. ప్రమాదాల్లో ఏటా వేలాది ప్రాణాలు పోతుండటమే ఆందోళనకర విషయం. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత సకాలంలో చికిత్స అందించకపోవడం వల్లే మరణాల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇటీవల కాలంలో జాతీయ రహదారులపై ఏర్పాటు చేసిన ట్రామా కేర్ సెంటర్లు ఈ మరణాల సంఖ్యను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. " తెలంగాణ ట్రామా కేర్ పాలసీ" ప్రారంభించింది. మరి, ట్రామా కేర్ పాలసీ ద్వారా ఉపయోగాలు ఏంటి? ప్రమాదాల బారిన పడినవారికి ఎలా సత్వర చికిత్స అందుతుంది? సరిపడా ట్రామాకేర్ సెంటర్లు, ఆస్పత్రుల్లో వైద్య పరికరాలు, సిబ్బంది ఉన్నారా అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.
పరిష్కారంగా ట్రామా కేర్ సెంటర్లు : 11 వందలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాలు. 400లకు పైగా మరణాలు. లెక్కకుమించి క్షతగాత్రులు. దేశంలో రహదారి ప్రమాదాలకు సంబంధించి ఒక రోజు గణాంకాలు ఇవి. వీటిలో ఎంతో మంది తమ కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులను కోల్పోతుంటారు. ఎక్కడో ఆవగింజంత అదృష్టం ఉండి బతికి బయటపడినవారు వైక్యాలనికి గురికాకుండా, ఎక్కువ రోజులు ఆసుపత్రుల్లో ఉండని వారిని వేళ్లమీద లెక్కపెట్టోచ్చు. కానీ మరణమైనా, వైకల్యమైనా అసలు సమస్య సకాలంలో చికిత్స అందకపోవడమే. ప్రమాదానికి గురైన వారిని సకాలంలో ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లడం లేదు. ఫలితంగా కొన ఊపిరితో ఉన్నవారికి గోల్డెన్ అవర్ లోపల వైద్యం అందటం కష్టంగా ఉంది. అందులోనూ మెరుగైన చికిత్స అందించడానికి ఆసుపత్రుల్లో సరైన వైద్య పరికరాలు లేవు. అందుకు మన కళ్లముందు జరిగిన ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారమే ట్రామా కేర్ సెంటర్లు.
క్షతగాత్రులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స : రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడి అనేక మంది చనిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇంధనంగా పనిచేసే యువత ఈ ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోవడం అందోళనకర విషయం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగానే తెలంగాణ ట్రామా కేర్ పాలసీని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ ప్రారంభించారు. ట్రామా కేర్ పాలసీ ద్వారా క్షతగాత్రులకు సకాలంలో సరైన చికిత్స అందే అవకాశం ఉంది. దాంతోపాటు రోడ్డు ప్రమాదాల మరణాలు సంఖ్యను తగ్గేందుకు ఆస్కారం ఉంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే ట్రామా కేర్ పాలసీ రూపకల్పన చేశారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని జాతీయ , రాష్ట్ర రహదారుల వెంట ఉన్న పలు ఆసుపత్రులకు మ్యాపింగ్ చేసి అన్ని సౌకర్యాలతో ట్రామా కేర్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకున్నారు.
గోల్డెన్ అవర్ ముఖ్యం : ట్రామా కేర్ పాలసీ రూపకల్పన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడిన వారికి సకాలంలో చికిత్స అందించడం. ఎందుకంటే, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల వెంట ప్రమాదాల్లో గోల్డెన్ అవర్లో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రమాదాలకు గురైన వారికి మొదటి 60 నిమిషాలలోపే చికిత్స అందించడం కీలకం. అప్పుడు వైద్యం అందిస్తేనే ప్రాణాలు నిలబడే అవకాశం ఉంది. కానీ, పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉన్నాయి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లడానికి ముందుకు వచ్చేవారు అంతంతమాత్రమే. పైగా కేసులు నమోదు అవుతాయేమోన్న భయం వారిలో ఉంటుంది . ఆసుపత్రులకు తరలించే ప్రక్రియలోనూ సమన్వయ లోపం ఉంటుంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సమస్యలే ఉంటాయి. ఈ సవాళ్లను అధిగమించి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం, వైద్య నిపుణులు, ఆసుపత్రులు, సంబంధిత వర్గాలను సూచనలతో ట్రామా కేర్ పాలసీ ప్రవేశపెట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ప్రమాదం జరిగిన సమయం నుంచి ప్రథమ చికిత్స, ఆసుపత్రికి తరలించడం వంటి అనేక విషయాలపై సమాలోచనలు చేసి పాలసీ రూపొందించింది.
దశాలవారిగా చికిత్స : ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ట్రామా కేర్ పాలసీలో 4 లెవల్స్ ఉన్నాయి. రహదారులపై ప్రమాదాలు జరిగినపుడు 4 లెవల్లో హాస్పిటల్కి వెళ్లకముందే క్షతగాత్రులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించడం, అంబులెన్స్ రావడం వంటివి ఉన్నాయి. ఇందుకోసం ప్రతి ట్రామా సెంటర్కు ఒక అంబులెన్సు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. 3వ లెవల్లో ప్రమాదానికి గురైన వ్యక్తుల పరిస్థితి బట్టి దగ్గర్లో ట్రామా కేర్ సెంటర్లకు అనుసంధానంగా ఉన్న సెంకడంరీ కేర్ హాస్పిటల్స్కి తరలిస్తారు. అక్కడ కూడా పరిస్థితి చక్కబడకపోతే జిల్లా కేంద్రాల్లోని గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇది 2వ లెవల్. మొదటి లెవల్ విషయానికి వస్తే హైదరాబాద్లోని కాంప్రెహెన్సీవ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కేర్లకి క్షతగాత్రులను తరలించాలి. ఈ ప్రక్రియ వీలైనంత త్వరగా జరగాలి. ఎక్కడ జాప్యం జరిగినా క్షతగాత్రుల ప్రాణాలకే ప్రమాదం అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆయా లెవల్స్లో చికిత్స అందించే వైద్యులు సమన్వయ లోపం లేకుండా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
30 నుంచి 40 కిలోమీటర్లకు ట్రామా కేర్ సెంటర్ : రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల ట్రామా కేర్ సెంటర్లు అందుబాటులో లేవు. దీంతో గోల్డెన్ అవర్లో చికిత్స అందించడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్లకు ఒక ట్రామా కేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రపంచ బ్యాంకు నిధులతో 3 శ్రేణుల్లో ట్రామాకేర్ కేంద్రాల బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన శాసనసభ సమావేశాల్లో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ప్రాంతాలవారిగా ఆసుపత్రుల ఎంపిక : మొదటి శ్రేణిలో భాగంగా రాష్ట్ర రాజధానిలోని నిమ్స్, ఉస్మానియా, గాంధీ, బీబీనగర్ ఎయిమ్స్, హైదరాబాద్ ఈఎస్ఈ, వరంగల్ ఎమ్జీఎమ్ ఆసుపత్రుల్లో ట్రామాకేర్ కేంద్రాలను అత్యాధునిక వసతులు, వైద్య సిబ్బందితో బలోపేతం చేయనున్నారు. అయితే, అగ్రశ్రేణి ట్రామా కేంద్రమైన నిమ్స్ను సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్గా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ గుర్తించింది. నిమ్స్లో నిపుణులైన వైద్యుల సలహాతో ట్రామా చికిత్సలో నాణ్యతను పెంచాలని పాలసీని తీర్చిదిద్దింది. ఇక ద్వితీయ శ్రేణిలో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, నల్గొండ, రామగుండంతో పాటు 14 బోధనాసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక వసతులతో ట్రామాకేర్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తృతీయ శ్రేణి విషయానికి వస్తే ఆసిఫాబాద్, భూపాలపల్లి, నిర్మల్, నారాయణపేట, ములుగుతో పాటు మరో 17 బోధనాసుపత్రుల్లో ట్రామాకేర్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వారిని మొదటగా స్థానిక ట్రామాకేర్ కేంద్రానికి తరలిస్తారు. ఎలాంటి ప్రమాదం లేనట్లయితే అక్కడే చికిత్స కొనసాగిస్తారు. లేదంటే ద్వితీయ శ్రేణి ట్రామాకేర్ సెంటర్కు తరలిస్తారు. ప్రమాద బాధితుడి పరిస్థితి ఆధారంగా అక్కడ చికిత్స చేస్తారు. లేదంటే హైదరాబాద్ లోని మొదటి శ్రేణి ఆసుపత్రికి తరలిస్తారు.
వైద్య నిపుణుల సూచనలు : ట్రామాకేర్ పాలసీ అమలులో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా ఆసుపత్రుల్లో సరిపడా వైద్యులు, సిబ్బంది లేరు. కొన్ని జిల్లా ఆసుపత్రుల్లోనూ సరైన వైద్య పరికరాలు లేవు. ఇక స్పెషలిస్టు డాక్టర్ల సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దాంతో పాటు బాధితులకు సరిపడా వార్డులు, బెడ్లు, మెడిసిన్ వంటి వసతుల విషయంలో చాలా వరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు వెనకబడి ఉన్నాయి. ఇందుకు ప్రభుత్వాల నుంచి నిధులు రాకపోవడమూ కూడా ఒక కారణం. ఇక నియోజక వర్గాలు, మండల కేంద్రాల్లో ఉండే ఆసుపత్రుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చాలామందికి వాటిపై నమ్మకం లేదు. దీంతో చిన్నపాటి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన జిల్లా ఆసుపత్రులకు వెళ్తున్నారు. లేదా ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చూపించుకుంటున్నారు. ఇంకొందరైతే నేరుగా హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు. అలా వచ్చిన వారిలో గాంధీ, ఉస్మానియా వంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నవారి కంటే ప్రైవేటు దవాఖాల్లో చేరుతున్నవారే అధికంగా ఉంటున్నారు. ప్రభుత్వ అసుపత్రుల్లో త్వరగా స్పందించకపోవడం ఒక కారణమైతే సరైన వైద్య పరికరాలు లేకపోవడం మరో కారణం. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా ట్రామా కేర్ పాలసీని అమలు చేయడంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం తగు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
"ఈ ట్రామా కేర్ పాలసీని గోల్డెన్ అవర్గా పిలుచుకుంటాం. ఈ గోల్డ్ అవర్ అంటే ఆక్సిడెంట్ జరిగిన మొదటి 60 నిమిషాల్లో పేషెంట్ను హస్పిటల్కు గానీ లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న ట్రామా సెంటర్లకు తీసుకెళ్లగలిగితే మనం మనిషి ప్రాణాన్ని 50-70 శాతం వరకు పెంచే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదొక్కటే కాకుండా వీరికి చెయ్యి, కాలు వంటివి పోకుండా ఉంటాయి" - డాక్టర్ ప్రవీణ్ కొప్పుల, జనరల్ ఫిజిషియన్
2030 నాటికి 25శాతం తగ్గుతుందని అంచనా : ట్రామా కేర్ పాలసీలోని సవాళ్లను పక్కనపెడితే సరిగ్గా అమలుకు నోచుకుంటే ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ అసుపత్రుల్లో కార్పొరేట్ తరహా వైద్యం అందించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆధునిక సదుపాయాలు కల్పించడం ద్వారా పలు చికిత్సలకు సంబంధించిన టెస్టులు అందుబాటులో ఉంటాయి. నిపుణులైన వైద్యులు అందుబాటులో ఉంటారు. కాబట్టి సమస్యలు వెంటనే తెలుసుకుని గోల్డెన్ అవర్లో చికిత్స అందిస్తారు. గోల్డెన్ అవర్లో చికిత్స అందించడం ద్వారా మరణాల రేటు తగ్గుతుంది. వైకల్యం బారిన పడే ప్రమాదం తప్పుతుంది. ముఖ్యంగా బాధితులకు దూరభారం తగ్గుతుండంతోపాటు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ అందేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. దీనివల్ల 2030 నాటికి రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోవడం 25% తగ్గుతుందని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
17 రాష్ట్రాల్లో ఈ తరహా పాలసీలు : 2025లో దేశంలో సుమారు 4 లక్షల 50 వేలకు పైగా ప్రమాదాలు జరిగాయి. అందులో దాదాపు లక్షా 60 వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అంచనా. క్షతగాత్రుల సంఖ్యకు లెక్కే లేదు. రాష్ట్రంలోనూ దాదాపు 20 వేలకు పైగా రోడ్డు ప్రమాదాల కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఆ ఘటనల్లో సుమారు 6,200 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అంటే రోజు దాదాపు 20 మంది చనిపోతున్నారన్నమాట. ఈ లెక్కలు బట్టి పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ తరుణంలో ట్రామా కేర్ పాలసీ అమలు చేయడం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, దేశంలో కేరళ, కర్ణాటక, దిల్లీ, మహరాష్ట్ర సహా దేశంలోని 17 రాష్ట్రాలు ఈ తరహా పాలసీలు అమలు చేసి మరణాలు రేటు తగ్గించడానికి కృష్టి చేస్తున్నాయి. తెలంగాణ సర్కారు కూడా అ దిశగా అడుగేసి ట్రామా కేర్ పాలసీని సమర్థవంతంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.