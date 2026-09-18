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విద్యుత్‌పై ఎల్‌నినో ప్రభావం - సౌర విద్యుత్‌పై దృష్టి పెట్టిన ప్రజలు

ఎల్​నినో విద్యుత్ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. ఇప్పటికే విద్యుత్‌కు ఉన్న అపారమైన డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, విద్యుత్ ఉత్పత్తిని వైవిధ్యపరచడంలో విఫలమైతే తీవ్రమైన ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు .

El nino effect On Power
రానురాను విద్యుత్‌పై ఎల్‌నినో మరింత ప్రభావం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:40 AM IST

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Updated : September 18, 2026 at 11:49 AM IST

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El nino effect On Power : ప్రస్తుతం అందరినీ కలవరపాటుకు గురిచేస్తున అంశం ఎల్‌నినో. శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించినట్లుగానే వర్షాకాలంపై ఇది తీవ్ర ప్రభావమే చూపించింది. తగినంత వర్షాలు లేక ఓవైపు పంటల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. అదే సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు వేసవిని తలపిస్తూ దంచికొడుతున్నాయి. ఉక్కపోతతో జనం అల్లాడుతున్నారు. దీనికి తగ్గట్టుగానే విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతోంది. పలు చోట్ల కరెంటు కోతలు కూడా విధిస్తున్నారు. మరి, ఎల్‌నినో ప్రభావం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు విద్యుత్ డిమాండ్ ఎంత పెరిగింది? భవిష్యత్‌లో ఇంకా ఎంత పెరిగే అవకాశం ఉంది ? ఆ ప్రభావం ఏయే రంగాలపై ఉండనుంది? ప్రభుత్వాల దగ్గరున్న ప్రణాళికలు ఏంటి?

రానురాను విద్యుత్‌పై ఎల్‌నినో మరింత ప్రభావం : ఊహించినట్లుగానే ఎల్‌నినో ప్రభావం రోజురోజుకి తీవ్రరూపం దాల్చుతోంది. దేశంలోని అనేక చోట్ల తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తగినన్ని వానలు కురవక వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడింది. ఖరీఫ్‌ సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. మరో వైపు ఇది అసలు వర్షాకాలమేనా అనిపిస్తూ ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మరి, వీటివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్న రంగాల్లో విద్యుత్‌ రంగంలో కూడా ఉంది. వాస్తవ పరిస్థితులు చూస్తే ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సరిగ్గా గమనిస్తే ఎల్‌నినో ప్రభావం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి దేశంలో విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతూ వస్తోంది. ఈ సారి వేసవి కాలంలో ఎన్నడూ లేనంతగా పవర్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చూస్తే మున్ముందు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయనేది ఊహించడానికే కష్టంగా ఉంది.

రానురాను విద్యుత్‌పై ఎల్‌నినో మరింత ప్రభావం (ETV Bharat)

"ఎల్ నినో ప్రభావం మరో ఏడాది పాటు కొనసాగి, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అంతరాయం కలిగించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రధాన నగరాల్లో విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం.దీని వల్ల ముందు ముందు అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది"-దొంతి నరసింహారెడ్డి,పర్యవరణవేత్త .

వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అనేక అవసరాల దృష్ట్యా కొన్ని సంవత్సరాలుగా విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతూ వస్తోంది. దానికి తోడు పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా జనవరి నుంచి వేసవి కాలం పూర్తయ్యే వరకు ఏటా విద్యుత్‌ డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉంది. ఉదాహరణగా జనవరి నెల తీసుకుంటే కేంద్ర విద్యుత్ సంస్థ-సీఈఏ గణాంకాల ప్రకారం గడిచిన ఐదేళ్లలో 2026 జనవరి నెలలో విద్యుత్ డిమాండ్ అత్యధికంగా 245 గిగావాట్లకు పైగా నమోదైంది. ఇది 2025 జనవరితో పోలిస్తే 5.1 శాతం ఎక్కువ. అదే సమయంలో 2023 జనవరితో పోల్చితే 12.6 శాతం ఎక్కువ. ఇలా ఏటికేడు విద్యుత్ డిమాండ్‌ పెరుగుతూనే వస్తోంది. ఈ ఐదేళ్లలో ఒక్క జనవరి నెలలోనే పవర్ డిమాండ్‌ 28 శాతం మేర పెరిగిందని విద్యుత్ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. మరి, జనవరిలోనే ఈ స్థాయిలో విద్యుత్‌కి డిమాండ్ ఏర్పడితే ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో సహజంగానే విద్యుత్ డిమాండ్‌ పెరుగుతుంది.

వైవిధ్యం పాటించకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు : విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ లెక్కలను పరిశీలిస్తే ముందుగా చెప్పినట్లు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అంటే జనవరి నెలలో గరిష్ఠంగా 245 గిగావాట్లు నమోదైంది. అదే ఏప్రిల్ నెలలో 256 గిగావాట్లకు పెరిగింది. మే నెలలో 270 గిగావాట్లకు చేరుకుంది. ఈ ఏడాదిలో ఇదే అత్యధికం. అంటే ఎల్‌నినో ప్రభావం తీవ్రం అవుతున్న కొద్దీ విద్యుత్‌కు డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది. జూన్, జులై నెలలో కొద్దిపాటి వర్షాల కారణంగా కాస్త తగ్గినా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలో మళ్లీ భారీగా పెరిగింది. వానాకాలంలోనూ వేసవిని తలపించేలా ఎండలు మండిపోతుండటమే కారణం. ప్రాంతాన్ని బట్టి 30 నుంచి 35 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో విద్యుత్ వినియోగమూ అదే స్థాయిలో నమోదు అవుతోంది. సెప్టెంబర్ 10న దేశవ్యాప్తంగా విద్యుత్ డిమాండ్‌ 269 గిగావాట్లకు చేరుకుంది. అంటే మే నెలలో ఉన్న డిమాండ్‌ ప్రకారం అదే స్థాయిలో వర్షాకాలమైన సెప్టెంబర్‌ నెలలో పవర్ డిమాండ్‌ పెరగడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

ఏ రంగాల్లో విద్యుత్ వినియోగం అధికంగా ఉందని చూస్తే అత్యధికంగా పారిశ్రామిక, ఉత్పత్తి రంగాలు అధిక వాటా కలిగి ఉన్నాయి. దాదాపు 40 నుంచి 45 శాతం వరకు పారిశ్రామిక రంగమే విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తోంది. ఎందుకంటే విద్యుత్‌ లేకుంటే పరిశ్రమల మనుగడే లేదు. వాటి అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి, సరఫరా జరగడం ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా స్టీల్, సిమెంట్‌, ఆటోమొబైల్‌ ఉత్పత్తితో పాటు ఇటీవలి కాలంలో ఊపందుకుంటున్న సెమీకండక్టర్ తయారీ రంగాల్లో నిరంతరం ఉత్పత్తి ప్రక్రియ కొనసాగడంలో విద్యుత్ కీలకంగా ఉంటుంది. అలాగే, ఐటీ సెక్టార్‌లో పవర్ డిమాండ్ విపరీతంగా ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలతో పాటు డేటా సెంటర్లలో విద్యుత్ వినియోగం భారీగా పెరుగుతోంది.

పునరుత్పాదక విద్యుత్ వనరులపై పెట్టుబడులు : పారిశ్రామిక రంగం తర్వాత గృహ సముదాయాల్లో కరెంట్‌ వినియోగం భారీగా పెరిగినట్టు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు ఇళ్లలో గృహోపకరణాలు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువులు ఎక్కువగా ఉండటమే కారణం. ఈ ఏడాది వేసవిలో గరిష్ఠంగా 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీంతో ఫ్యాన్లు, కూలర్లు, ఏసీల కోనుగోలుతో పాటు వినియోగ సమయమూ గణనీయంగా పెరిగింది. ఎండల తీవ్రతతో 24 గంటలు వాటిని ఆన్ చేసి ఉంచిన వారూ లేకపోలేరు. వీటికి తోడు లైట్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, మిక్సీలు, గ్రైండర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ల వినియోగం అధికమైంది. అలాగే, ఇళ్లలో టెలివిజన్లు, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, స్మార్ట్‌ఫోన్ల చార్జింగ్, ఇంటర్నెట్ రూటర్లు కూడా పెరిగిపోయాయి. ఫలితంగా గతంతో పోలిస్తే ఈ సారి విద్యుత్ వినియోగం తారాస్థాయికి చేరుకుంది.

ఇక అత్యంత ప్రధానమైంది వ్యవసాయ రంగం. సాగునీటి సరఫరాకు విద్యుత్ ఎంతో కీలకం. మోటార్లు నడవటంతో పాటు ఆధునిక వ్యవసాయం, కోల్డ్ స్టోరేజీ వ్యవస్థలు పనిచేయడానికి విద్యుత్‌ సరఫరా తప్పనిసరి. లేకుంటే ఆహార భద్రతకు ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అలాంటి రంగానికి నిరంతరం విద్యుత్ అందించాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తుంటారు. ఐతే, వ్యవసాయానికి కీలకమైన జూన్‌, జులై, ఆగస్టు నెలలో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇప్పటి వరకు సెప్టెంబర్‌లో కూడా అవే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భూగర్భజలాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ క్రమంలో మోటార్లు నడవటానికి విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుతోంది. అలాగే, రవాణా రంగంలో రైళ్లు, మెట్రో సర్వీసులు, ఈవీ వాహనాల్లో బైకులు, కార్లు నడవటానికి విద్యుత్ అవసరం. అలాగే, షాపింగ్ మాల్స్, థియేటర్లు, ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు, బ్యాంకింగ్ వంటి రంగాలకు కరెంట కావాలి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని రంగాలు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా విద్యుత్‌పై ఆధారపడి ఉన్నాయి. అధికంగా కరెంటుని ఖర్చు చేస్తున్నాయి.

క్లీన్‌ ఎనర్జీ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో సౌర విద్యుత్ : పై విషయాలన్ని బట్టి చూస్తే ప్రస్తుతం విద్యుత్ డిమాండ్‌ భారీగానే ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్‌లో మరింత పెరగనుంది. మరి, అదే స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి, సరఫరా జరుగుతుందా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం కాస్త అస్పష్టంగానే ఉంది. అందుకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది జలవిద్యుత్‌ ఉత్పత్తి కేంద్రాల గురించి. ఇక్కడ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కావడానికి నీరు ఎంతో కీలకం. జలాశయాల్లో నీటి సామర్థ్యం అధికంగా ఉంటేనే విద్యుత్ తయారు చేస్తారు. ఐతే, ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాలు సరిగ్గా లేవు. చాలావరకు జలాశయాల్లో నీటి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది. ఉన్న నీటిని సాగు, తాగునీటి అవసరాలతో పాటు విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి ఉపయోగించడంలో అనేక సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఇకపోతే..థర్మల్‌, సౌర, పవన, అణు విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కూడా ఆశించిన స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుందా అనేది స్పష్టమైన సమాధానం లేని ప్రశ్నగానే ఉంది. అందులోనూ వీటన్నింటిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా ఎదో ఒకరకంగా విద్యుత్ ఉపయోగించాల్సి పరిస్థితి ఉంది.

ప్రస్తుత పరిస్థితులు తెలుగు రాష్ట్రాలపై కూడా ప్రభావం చూపించనున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల కేంద్రంగా పారిశ్రామిక రంగం వృద్ధి సాధిస్తోంది. ఇరు రాష్ట్రాలకు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో కీలకంగా ఉన్నాయి. ఇటు హైదరాబాద్‌, అటు అమరావతి నగరాలు అన్ని రంగాల్లో వేగంగా పురోగమిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అందుకు తగిన విద్యుత్ డిమాండ్‌పై ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. దేశంలో అత్యధికంగా విద్యుత్ డిమాండ్ ఉన్న 10 రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి. అధికారిక వివరాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం రోజుకు 280 నుంచి 290 మిలియన్ యూనిట్ల మేర విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతోంది. తెలంగాణలో అత్యధికంగా 300 మిలియన్ యూనిట్ల వరకు పవర్ డిమాండ్ ఉంది. భవిష్యత్‌లోఈ అవసరాలు రెట్టింపు స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలను కొట్టిపారేయలేం.

కొన్ని సవాళ్లు అధిగమిస్తే మరింత ప్రయోజనం : విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా ముందుగానే విద్యుత్‌ను కొనుగోలు చేయాలని అధికారులకు ఏపీ ప్రభుత్వం సూచించింది. ముందస్తుగా సమకూర్చుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో కొరత ఏర్పడకుండా చర్యలు చేపట్టింది. విద్యుత్‌ డిమాండ్‌, సరఫరా పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలని తెలిపింది. ఎల్‌నినో పరిస్థితులు, డిమాండ్‌కి అనుగుణంగా సరఫరా చేసేలా ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తోంది. ఇప్పటికే వేసవిలో అప్పటి డిమాండ్‌ దృష్ట్యా యూపీ ప్రభుత్వం నుంచి అప్పు కింద కరెంటుని తీసుకుని వడ్డీతో తిరిగి ఇచ్చేలా ఒప్పందాలు చేసుకుంది. ఇప్పుడేమో సోలార్ విద్యుత్‌ను అధికంగా వినియోగించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బొగ్గు తవ్వకాలు పెంచి థర్మల్‌ విద్యుత్ తయారు చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది. అలాగే, వ్యవసాయం, నీరు సహా అనేక అవసరాలకు తగినట్లుగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం కోసం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఇలా అన్ని రకాలుగా రెండు రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తున్నాయి.

మొత్తంగా చూస్తే విద్యుత్ రంగంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం అధికంగానే ఉంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు ఈ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని అంతర్జాతీయ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. ఐతే, అక్కడితోనే పరిస్థితులన్నీ సాధారణ స్థితికి రాకపోవచ్చు. ఆ ప్రభావం వచ్చే ఏడాది చివరి వరకు ఉండే అవకాశాలు లేకపోలేవు అనేది పలువురి వాతావరణ నిపుణుల అభిప్రాయం. ఈ నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చే విద్యుత్ రంగంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెబుతున్నారు. పవర్ డిమాండ్‌కి తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి, సరఫరా చేసేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా ఈ విపత్కర పరిస్థితులు దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యుత్ వృథాని తగ్గించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

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Last Updated : September 18, 2026 at 11:49 AM IST

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POWER DEMAND IN TELUGU STATE
EL NINO EFFECT ON POWER
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విద్యుత్‌పై ఎల్‌నినోప్రభావం
EL NINO EFFECT ON POWER

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