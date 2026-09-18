ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : గిర్రున తిరుగుతోన్న 'విద్యుత్' మీటర్లు - పరిష్కారమార్గం అదేనా!
ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాకాలంలోనూ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో ఉపశమనం కోసం విద్యుత్ వినియోగం కూడా భారీగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో వైవిధ్య విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో భాగంగా సౌర విద్యుత్ను వినియోగించాల్సిన అవసరం ఉంది.
Published : September 18, 2026 at 1:38 PM IST
Power Demand In Telangana Due To El nino : అప్పుడెప్పుడో ఫిబ్రవరిలో మొదలైన ఎండాకాలం, బహుశా ఇంకా ముగిసినట్టు లేదు. కొద్ది నెలలుగా అది కొనసాగుతూనే ఉంది. వాతావరణ పరిస్థితులు అలాగే ఉన్నాయి. మధ్యలో కొన్ని రోజులు వర్షాలు కురిసినా అవి వరదలకే దారి తీశాయి. తర్వాత షరామామూలే. విపరీతమైన ఎండలు. వేసవిలో ఉన్నట్టే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి.
పైగా రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలూ భారీగానే ఉంటున్నాయి. ఈ వేడి నుంచి ఉపశమనం కోసం 24 గంటలూ ఫ్యాన్లు, ఏసీలు ఆన్ చేసి ఉంచక తప్పడం లేదు. ఇళ్లల్లోనే కాదు ఆఫీస్ల్లోనే ఇంతే. నెల తిరిగే సరికి బిల్లు భారీగా వస్తోంది. ఎల్నినో ప్రభావం మొదలయ్యాక ప్రతి ఇంట్లో నెలవారీ కరెంట్ బిల్ బడ్జెట్ కనీసం రూ.500 మేర పెరిగింది. అంటే ఆ స్థాయిలో వినియోగం పెరుగుతోందని అర్థం.
సరే ఏదో విధంగా ప్రస్తుతానికి పవర్ సప్లై అవుతోంది. నిరంతరం విద్యుత్ను వాడుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది. కానీ ఇలా ఎంత కాలం? అసలే ఎల్నినో ప్రభావం ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుందని అంచనాలు వేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు డిమాండ్ ఇంకా పెరుగుతుంది. మరి ఆ అవసరాలు తీరేదెలా? ఇప్పుడు అన్ని ప్రభుత్వాల మేధోమథనం ఈ అంశాలపైనే.
పునరుత్పాదక విద్యుత్తులో సోలార్కే ప్రాధాన్యం
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం విద్యుత్ సరఫరాలో వైవిధ్యం పాటించడం. అంటే ఒకే రకమైన విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఆధారపడడం కాకుండా భిన్నమైన మార్గాలు వెతుక్కోవడం. ఇప్పటికే భారత్ ఈ ప్రయత్నాలు గట్టిగానే చేస్తోంది. ప్రస్తుతం భారత్ క్లీన్ ఎనర్జీపై దృష్టి పెడుతోంది. ఈ మేరకు పునరుత్పాదక విద్యుత్ వనరులపై భారీగానే పెట్టుబడులు పెడుతోంది. అందులో సౌర విద్యుత్కు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం చూస్తే ప్రస్తుతానికి భారత్లో సోలార్ పవర్ సామర్థ్యం 164 గిగావాట్లకుపైగా ఉంది.
ఆ తర్వాత స్థానం విండ్ పవర్దే. దాదాపు 58 గిగావాట్ల పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. 57 గిగావాట్లకు పైగా హైడ్రోపవర్ ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ స్థాయిలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతున్నా ఎల్నినో ప్రభావం ఈ వాటాను ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసింది.
కోటి ఇళ్లకు సోలార్ పవర్ లక్ష్యానికి చేరువలో
విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో వైవిధ్యం అనే ప్రస్తావన వస్తే ముందుగా మాట్లాడుకోవాల్సింది సోలార్ పవర్ గురించే. క్లీన్ ఎనర్జీ జాబితాలో సౌర విద్యుత్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ విద్యుత్ను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ప్రధానమంత్రి సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన పథకం తీసుకొచ్చింది. ఇళ్లలో రూఫ్టాప్ సోలార్ ఏర్పాటు చేసుకున్న వారికి రాయితీలు అందిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా ఓ మాట చెప్పాలి. పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ సెక్రటరీ ఈ మధ్యే ఓ ప్రకటన చేశారు.
2027 మార్చి నాటికి పీఎమ్ సూర్యఘర్ కింద దేశవ్యాప్తంగా 85-90 లక్షల ఇళ్లకు సోలార్ విద్యుత్ అందుతుందని వెల్లడించారు. కోటి ఇళ్లకు సౌర విద్యుత్ అందించాలన్న లక్ష్యానికి దగ్గర్లోనే ఉన్నామని చెప్పారు. ఇళ్లలో సుమారు 3-4 కిలోవాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న సోలార్ పవర్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. దీని ద్వారా నెలకు 300 యూనిట్లకు పైగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ విషయంలో ముందంజలో ఉన్నాయి.
సౌర విద్యుత్తే శాశ్వత పరిష్కారం!
పీఎం సూర్యఘర్ స్కీమ్ పక్కాగా అమలవుతున్న రాష్ట్రాల్లో ఏపీ కూడా ఉంది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 20 లక్షల సౌర విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఉండాలని ఏపీ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇక తెలంగాణ కూడా ఇదే స్థాయిలో సౌర విద్యుత్కు ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. 2030 నాటికి 20 వేల మెగా వాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలన్న లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. ఇప్పుడు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు బాగానే ఉన్నా రానున్న రోజుల్లో ఈ ఉత్పత్తి కూడా సరిపోకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు ఇంకా పెంచాల్సి ఉంటుంది. ఎల్నినోతో ముడి పెట్టి చూస్తే వాతావరణం ఎప్పుడెలా ఉంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి.
ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్న ఈ తరుణంలో సోలార్ విద్యుత్ వైపు ఎంత వేగంగా మళ్లితే అంత మంచిదన్నది ప్రధానంగా జరుగుతున్న చర్చ. పైగా ఈ సోలార్ పవర్ పెట్టుకుంటే కేంద్రం నుంచి సబ్సిడీ కూడా అందుతోంది. ఇక్కడ గమనించా ల్సింది ఏంటంటే సౌర విద్యుత్ వైపు మళ్లడం అనేది ప్రస్తుత ఎల్నినోకు తాత్కాలిక పరిష్కారం మాత్రమే కాదు. భవిష్యత్లో విద్యుత్ పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులనైనా ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న శాశ్వత మార్గం.
"ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో విద్యుత్ వినియోగం గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ క్రమంలో మనందరం విద్యుత్తును బాధ్యతగా ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా సోలార్ విద్యుత్ సరఫరా ఉన్న సమయంలో వినియోగించుకొని, మిగితా సమయంలో తక్కువగా కరెంట్ను వాడుకోవాలి. దీని ద్వారా విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థ మీద ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. గృహ వినియోగదారులు వాషింగ్ మెషీన్లు, ఐరన్ వంటివి చేసుకోవాలంటే సోలార్ పవర్ అందుబాటులో ఉన్న సమయంలో, అంటే సాయంత్రంలోపు చేసుకోవాలి" - పృథ్వీతేజ్, ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ సీఎమ్డీ
విదేశాలపై ఆధారపడకుండా కేంద్రం చర్యలు
వ్యవసాయ రంగంలోనూ పీఎమ్ కుసుమ్ స్కీమ్ ద్వారా సోలార్ విద్యుత్ వినియోగం పెరిగితే చాలా వరకూ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడేందుకు అవకాశముంటుంది. ఈ దిశగా ఇప్పటికే ప్రయత్నాలు గట్టిగానే జరుగుతున్నాయి. క్లీన్ ఎనర్జీలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ లక్ష్యాలనే నిర్దేశించుకుంది. ఇటీవలే ఓ మైలురాయి అధిగమించినట్టూ ప్రకటించింది. శిలాజ ఇంధనేతర ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఈ ఏడాది జులై 31 నాటికి 300 గిగావాట్లకు చేరుకుంది. 2030 నాటికి 500గిగావాట్ల మేర నాన్ ఫాజిల్ కెపాసిటీని సాధించాలని చూస్తోంది. ప్రస్తుతం పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి వాటా 60శాతంగా ఉంది. ఆ సమయానికి ఈ వాటాను ఇంకా పెంచాలని కేంద్రం భావిస్తోంది.
సౌర విద్యుత్పై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టిన కేంద్రం ఈ విషయంలో ఎక్కడా విదేశాలపై ఆధార పడాల్సిన పని లేకుండా చూసుకుంటోంది. దేశీయంగా సోలార్ మాడ్యూల్స్ తయారీ కోసం ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్(పీఎల్ఐ) స్కీమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది. ఇంత చేస్తున్నప్పటికీ ఇంకా బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఇంకా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా రోజువారీ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో ఇంకా 60శాతం బొగ్గు ఆధారంగానే జరుగుతోంది.
పీక్ అవర్స్లో బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్తే అందుతోంది
ప్రత్యామ్నాయ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో సోలార్ వాటా భారీగానే ఉన్నా ఇంకా కొన్ని సమస్యలున్నాయి. సౌర విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం పూట ఉంటోంది. ఆ సమయంలోనే సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా ఉండడం ఇందుకు కారణం. కాకపోతే మధ్యాహ్నం దేశవ్యాప్తంగా పవర్ డిమాండ్ అనేది తక్కువగానే ఉంటుంది. అసలు పీక్ అవర్స్ మొదలయ్యేది సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకూ ఈ డిమాండ్ విపరీతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గృహ విద్యుత్ వినియోగం భారీగా ఉంటుంది. ఈ సమయానికి సూర్యాస్తమయం అవుతుంది. దీంతో సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది. అప్పుడు డిమాండ్ను తీర్చడానికి బొగ్గు ఆధారంగా ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్పైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. అంటే సోలార్ పవర్ వినియోగానికి పరిమితులు ఉంటున్నాయి.
"వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఉత్పిత్తి కావడంలేదు. దీంతో మనం ఎక్కువగా బొగ్గుపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. సోలార్ మాడ్యూల్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే కాస్త ఖర్చవుతుంది. కానీ ప్రభుత్వం మధ్యతరగతి వారికి సైతం అందుబాటులో ఉండేలా రాయితీలు ఇస్తోంది. 3కిలోవాట్ల వరకు మనకు ప్రోత్సాహకాలు అందుతున్నాయి. దీన్ని 5కిలోవాట్ల వరకు పెంచితే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది" - పట్నాయక్, విశాఖ ఎంఎస్ఎంఈ సభ్యులు
క్లీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో సవాళ్లను అధిగమించాలి
ఇక్కడ మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సోలార్తో పాటు విండ్ ఎనర్జీకి ఓ సమస్య ఎదురవుతోంది. సాధారణంగా ఓ ప్లాంట్ తన సామర్థ్యానికి తగ్గట్టుగా ఎంత బాగా పని చేస్తోంది అనేది నిర్ణయించేది ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్. అయితే వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా అటు సోలార్తో పాటు ఇటు విండ్ ప్లాంట్లు పూర్తి సామర్థ్యంతో నడవడంలేదు. దాదాపు 20-25శాతం మేర కెపాసిటీతో మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. అదే బొగ్గు విషయానికి వస్తే ఈ ప్లాంట్లు దాదాపు 60-85శాతం కెపాసిటీతో విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. పైగా ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా విద్యుత్ అందిస్తున్నాయి.
అంటే ఇంకా సౌర, పవన విద్యుత్ రంగాల్లో సవాళ్లను అధిగమించాల్సిన అవసరం కనబడుతోంది. పైగా పట్టణీకరణ చాలా వేగంగా జరుగుతోంది. విద్యుత్ అవసరాలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఈ తరహా ఇబ్బందులు ఎక్కువ పాలం పాటు ఎదుర్కొంటూపోతే ఆ మేరకు ప్రయోజనాలు కోల్పోక తప్పకపోవచ్చు.
పునరుత్పాదక విద్యుదుత్పత్తి చేయకతప్పదు!
ఇప్పటికైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ సమస్యలు మరీ తీవ్రం కాకుండా అయితే చూస్తోంది. అన్ని విధాలా ప్రత్యామ్నాయాలపైనా దృష్టి పెడుతోంది. అయితే ఇంకా దాటాల్సిన సవాళ్లు ఉన్నాయని మాత్రం అర్థమవుతోంది. భవిష్యత్లోనూ ఎల్నినో తరహా పరిస్థితులు వస్తుండొచ్చు. మరింకే విధంగా అయినా డిమాండ్ పెరుగుతుండొచ్చు. వాటిని ముందుగానే ఊహించి అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరముంది. 2030 నాటికి పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెంచాలని చూస్తున్న కేంద్రం మున్ముందు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం తప్పనిసరని ప్రస్తుత పరిణామాలే చెబుతున్నాయి.
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