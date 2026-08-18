'సర్' ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాలో షాకింగ్ విషయాలు! - 92 లక్షల మందికి నోటీసులివ్వనున్న ఎన్నికల సంఘం
రాష్ట్రంలో సర్ ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల - 92 లక్షల మందికి నోటీసులు ఇవ్వనున్న ఎన్నికల సంఘం - ఓటర్ల తుదిజాబితాను అక్టోబర్ 19న విడుదల చేయనున్న ఈసీ
Published : August 18, 2026 at 6:58 PM IST
Special Intensive Revision Updates in Telangana : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ 'సర్'లో షాకింగ్ సంగతులే చెప్పారు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల కావడంతో ఓట్లు తేడాలున్న 61 లక్షల మంది అనామలీస్ ఓటర్లతోపాటు, సర్లో 2002కు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయని 32 లక్షల మంది అన్మ్యాపింగ్ ఓటర్లు కలిపి మొత్తం 92 లక్షల మందికి పైగా ఓటర్లకు నోటీసులు రానున్నాయి. నోటీసులు అందుకున్న వారు సెప్టెంబర్ 16 లోపు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. నోటీసుల జారీ ప్రారంభమయ్యే సోమవారం నుంచి అక్టోబర్ 15 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ, వాటి పరిశీలన, పరిష్కారం ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తైన తర్వాత ఓటర్ల తుది జాబితాను అక్టోబర్ 19న విడుదల చేస్తారు.
ఆ డాక్యుమెంట్లలో ఏదైనా సమర్పించవచ్చు : రాష్ట్రంలో నోటీసులు అందుకునే 92 లక్షల మంది ఓటర్లు తాము తిరిగి ఓటర్లుగా నమోదు కావాలంటే ఫామ్ 6, 6A, 7, 8 ద్వారా ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్టేషన్ ఆఫీసరు వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించిన 12 డాక్యుమెంట్లలో 1 లేదా 2 ఈఆర్వోకు సమర్పించాలి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, పబ్లిక్ సెక్టార్ సంస్థల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల గుర్తింపు కార్డు లేదా 1987 జులై 1కి ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసులు, ఎల్ఐసీ, స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన గుర్తింపు పత్రం సమర్పించవచ్చు. బర్త్ సర్టిఫికేట్, పాస్పోర్టు, ఎస్ఎస్సీ, ఇతర విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్లు, శాశ్వత నివాసం, కుల, అటవీ హక్కులు ధ్రువీకరణ పత్రాలు కూడా ఇవ్వవచ్చు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమి, ఇళ్ల కేటాయింపు పత్రం, ఆధార్కార్డు చెల్లుతాయి.
ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్ చెల్లుబాటు విషయంపై క్లారిటీ : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఇస్తున్న ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్ చెల్లదన్న ఈసీ, గత నెల 25కు ముందు జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఓటరు అర్హత డాక్యుమెంట్లను వయసుల వారీగా వేర్వేరుగా ఉంటాయని పేర్కొంది. 1987 జులై 1కి ముందు పుట్టిన వారు 12 డాక్యుమెంట్లలో ఏదైనా ఒకటి సమర్పిస్తే చాలు. 1987 జులై 1 నుంచి 2004 డిసెంబరు 2 మధ్య పుట్టిన వారు తమ డాక్యుమెంట్తో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరిది ఇవ్వాలి. 2004 డిసెంబరు 2 తర్వాత పుట్టిన తమతో పాటు తల్లిదండ్రులిద్దరి ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్పించాలని ఈసీ తెలిపింది.
సర్లో భాగంగా రాష్ట్రంలో జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు బీఎల్వోలు ఇంటింటి సర్వే నిర్వహించారు. వాస్తవానికి రాష్ట్రంలో సర్వే గడువు జులై 24 వరకు ఉండగా రెండుసార్లు పొడిగించారు. సర్వేలో భాగంగా 3 కోట్ల 38 లక్షల 26 వేల 448 ఓటర్లకు ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలను అందించినట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు తెలిపారు. సర్వే ముగిసే నాటికి 78.30% అంటే 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలను డిజిటలైజేషన్ చేశారు. సంబంధిత జాబితానే రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. అంటే 73.50 లక్షల మంది ఓట్లు తొలగి పోయాయి. స్థానిక చిరునామాలో లేకపోవడం, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లడం, మృతి చెందడం, డూప్లికేట్ కింద వీటిని తొలగించారు.
గ్రేటర్ పరిధిలోనే ఎక్కువ : రాష్ట్రంలో తొలగించనున్న జాబితాలో ఉంచిన ఓట్లలో అత్యధికంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జిల్లాల పరిధిలోనే ఉన్నాయి. అలాంటి ఓట్లు ఇక్కడ 43 లక్షలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలో మొత్తం కోటి 14 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉండగా 71.05 లక్షల మంది మాత్రమే తమ ఎన్యుమరేషన్ పత్రాలను అందించారు. తొలగింపు జాబితాలో ఆ తర్వాత సంగారెడ్డి జిల్లా 2 లక్షల 98 వేల ఓట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఆ తర్వాత వికారాబాద్, ఖమ్మం జిల్లాలు ఉన్నాయి. అత్యల్పంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 26 వేల 121 ఓట్లు ఉన్నాయి.
ఓట్లు తొలగిపోతాయా? : ఇప్పటికే తొలగించిన 73.50 లక్షల ఓట్లు, అన్మ్యాపింగ్, అనామలిస్ జాబితాలో ఉన్న 92 లక్షల ఓట్ల వాటితో కలిపి మొత్తం ఓట్ల సంఖ్య సుమారు ఒక కోటి 65 లక్షలు. మరి నిజంగా అన్ని ఓట్లు తొలగిపోతాయా? అంటే అందుకు అవకాశాలు తక్కువే. నోటీసులు అందుకునే 92 లక్షల మంది తాము సమర్పించే పత్రాల్లోని వివరాలతో ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్టేషన్ ఆఫీసరు పూర్తిగా సంతృప్తి చెందితే తిరిగి ఓటరుగా నమోదు కావచ్చు. అయితే దీనికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను సక్రమంగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈసీ సూచించిన 12పత్రాల్లో ఒకటి లేదా రెండింటిని తీసుకువెళ్లాలి. గతంలో దొర్లిన తప్పులను సరిచూసుకోవాలి. అయితే 92లక్షల మందిలో అందరూ తిరిగి ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేందుకు వస్తారా, వచ్చినా వారి ఓటు నమోదు అవుతుందా అన్నది తేలాల్సిన అంశం.
సగం మంది ఓటు నమోదు చేసుకునేందుకు వచ్చినా మిగతా సుమారు 45లక్షల ఓట్లు తొలగిపోతాయి. అయితే వీరికి తిరిగి ఓటరుగా నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉండదా అంటే అప్పుడు కూడా ఉంటుంది. తగిన పత్రాలను తీసుకువెళ్లి ఎలక్ట్రోరల్ రిజిస్టేషన్ ఆఫీసరుకు సమర్పిస్తే ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఓటు పోతుందని ఎవరూ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు.
తెలంగాణ 'సర్' ముసాయిదా జాబితా విడుదల - మీ పేరుందో లేదో చెక్ చేసుకోండిలా
'సర్'లో మరో కీలక ప్రక్రియ - నేడు ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా వెల్లడి - 92 లక్షల మందికి నోటీసులు!