పౌల్ట్రీనీ వదలని ఎల్నినో - చికెన్, గుడ్ల ధరలకు రెక్కలు!
El Nino Impact on Poultry Industry : తెలంగాణలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమపై ఎల్నినో ప్రభావం చూపిస్తోంది. మార్కెట్లో చికెన్, గుడ్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉండడంతో వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడుతోంది.
Published : November 23, 2026 at 3:57 PM IST
వ్యవసాయ అనుబంధ పౌల్ట్రీ రంగంపై సూపర్ ఎల్నినో ముప్పేట దాడి చేస్తోంది. సరైన దిగుబడులు లేక మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ ధరలు రెట్టింపు కావడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు పౌల్ట్రీ రంగానికి శాపంగా మారాయి. దీనికి తోడు విద్యుత్ కోతలు కూడా ఈ పరిశ్రమను వేధిస్తున్నాయి. ఫలితంగా పౌల్ట్రీ ఫామ్స్ నిర్వహణ భారంగా మారింది. వెరసి మార్కెట్లో చికెన్, గుడ్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతూ ఉండడంతో వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడుతోంది. ప్రస్తుతం ఆరు రూపాయలు ఉన్న గుడ్డు ధర రాబోయే రోజుల్లో రూ.10 లకు చేరవచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. కోళ్ల పరిశ్రమ ఇబ్బందుల మధ్యే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనల్లో ఒకటైన 18వ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో-2026కు హైదరాబాద్ వేదిక కానుంది.
భారీగా మరణిస్తున్న కోళ్లు
వ్యవసాయ రంగంపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపిస్తున్న సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ రంగానికి కూడా విస్తరించింది. వర్షాలు లేకపోవడం, వేసవిని తలపించే వేడి వాతావరణం వల్ల కోళ్ల పరిశ్రమ సమస్యలను ఎదుర్కొంటోంది. సరైన దిగుబడులు లేక మొక్కజొన్న, సోయాబీన్, ఇతర మేతల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో ఉత్పత్తి, ఉత్పాదకత వ్యయం రెట్టింపైందని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోన్నాయి. ఇప్పటికే గ్రామీణ, పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో లోటు వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతుండటం, విద్యుత్తు కోతలు, కూలీల కొరత వంటి సవాళ్లు వేధిస్తున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30 నుంచి 36 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్నాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కోళ్లలో ఎదుగుదల బాగా లోపిస్తుంది. ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకుంటే కోళ్లు భారీగా మరణిస్తాయని పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఎల్నినో వల్ల వర్షాలు లేక కోళ్లకు తాగు నీటి కొరత ఏర్పడింది. తగినంత నీరు అందకుంటే కోళ్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది.
పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన
కోళ్లకు ప్రధాన ఆహారం మొక్కజొన్న, సోయాబీన్. ఎల్నినో వల్ల ఖరీఫ్ సీజన్లో సరైన వర్షాలు కురవక వాటి దిగుబడులు తగ్గాయి. దీనికి తోడు వ్యాపారులు కృత్రిమ కొరతను సృష్టిస్తున్నారు. బ్లాక్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ దందా ఓ మాఫియాలా సాగుతోందని పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలిచి 18 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మక్కలు సేకరించింది. అయితే అందులో 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు బ్లాక్లోకి వెళ్లిపోయాయి. ఇక పెట్రోలు ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ విధానం కింద E20 పెట్రోలు కోసం మొక్కజొన్నల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఒకప్పుడు పౌల్ట్రీ ఫీడ్ కోసమే ఎక్కువగా వినియోగించిన మొక్కజొన్నలను ఇప్పుడు డిస్టలరీలు ఇథనాల్ తయారీ కోసం తీసుకెళుతుండటం వల్ల కూడా దానికి కొరత ఏర్పడుతోంది. 2019లో కిలో మొక్కజొన్న ధర 15 రూపాయలు ఉంటే ప్రస్తుతం చిల్లర మార్కెట్లో రూ.35లకు పైగా చేరింది. కిలో సోయాబీన్ ధర సుమారు రూ.70 ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో మొక్కజొన్న సరఫరా మరింతగా తగ్గిపోతుందేమోనని పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ దిగుమతులకు వెలుసుబాటు
దేశంలో వ్యవసాయ అనుబంధంగా లక్షలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న పౌల్ట్రీ రంగం ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటోన్న తీవ్ర సవాళ్లను పౌల్ట్రీ వర్గాలు ఇటీవల దిల్లీలో కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. తమ ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే విదేశాల నుంచి మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ దిగుమతులకు వెలుసుబాటు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలా కాకున్నా భారత్లో కూడా జన్యు మార్పిడి మొక్కజొన్న పంట సాగుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు. పరిశ్రమ బలోపేతానికి చర్యలు తీసుకుంటూ పౌల్ట్రీ పరిశ్రమను నిలబెట్టాలని కోరినట్లు పౌల్ట్రీ వర్గాలు తెలిపాయి.
"ఇంపోర్ట్ చేయమని ప్రభుత్వానికి, కేంద్రానికి విన్నపం చేశాం. పీయూష్ గోయల్ కూడా కలుస్తున్నాం. వాళ్లు ఇంపోర్ట్ అవకాశం ఇస్తే తప్ప ధరలు తగ్గే అవకాశం లేదు. ఇండియాలో ఎంత స్టాక్ చూసి చెప్తామని అన్నారు. కోళ్లకు ఫీడ్ చాలా ముఖ్యం. భూగర్భ జలాలు తగ్గాయి. నీరు కూడా చాలా అవసరం. ట్రేడర్స్ స్టాక్ పెట్టారు. ట్రేడర్స్ను కంట్రోల్ చేయాలని అధికారులను కోరుతున్నాం" - ఎస్.రవీందర్ రెడ్డి, ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణ పౌల్ట్రీ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్
గుడ్ల ధరల పెంపునకు ప్రభుత్వం అనుమతి
తెలంగాణలో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమగా కొనసాగుతోంది. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్షలాది మంది రైతులు, యువత, చిల్లర వ్యాపారులు ఆధారపడి జీవిస్తున్న అతి పెద్ద రంగం ఇది. ఏటా 8 నుంచి 10 శాతం వృద్ధి సాధిస్తున్న పౌల్ట్రీ రంగంలో లేయర్లు, గుడ్లు పెట్టే కోళ్ల సంఖ్య 5.5 కోట్లు. బ్రాయిలర్లు - మాంసం కోసం పెంచే కోళ్ల సంఖ్య నెలకు 2.6 కోట్లు. రాష్ట్రంలో రోజువారీ గుడ్ల ఉత్పత్తి 3.8 కోట్లు ఉండగా, వినియోగం 2 కోట్లు. ఇతర రాష్ట్రాలకు 1.8 కోట్లు గుడ్లు వెళుతున్నాయి. రోజూ 12 లక్షల బ్రాయిలర్ కోళ్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో రోజూ 1.5 లక్షల కిలోల చికెన్ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. తలసరి చికెన్ వినియోగం 12 కిలోలు ఉంటే జాతీయ స్థాయి 7.5 కిలోలు చొప్పున ఉండటం గమనార్హం. ఉత్పత్తి ఖర్చు పెరిగినందున మార్కెట్లో కోడి గుడ్డును వ్యాపారులు రూ.6 నుంచి రూ.8 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఉత్పత్తి ఖర్చుల దృష్ట్యా గుడ్ల ధరలను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించాలని పరిశ్రమ వర్గాలు కోరుతున్నాయి.
సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది
దేశంలో పౌల్ట్రీ రంగం ఆహార భద్రత, పోషకాహారం, గ్రామీణ ఉపాధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ రంగంపై ఆధారపడి రైతులు, వ్యాపారవేత్తలు, అనుబంధ పరిశ్రమల్లో 50 నుంచి 60 లక్షల మంది పని చేస్తున్నారు. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ 142.77 బిలియన్ గుడ్ల ఉత్పత్తి ద్వారా ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద గుడ్ల ఉత్పత్తిదారుగా నిలిచింది. కోళ్ల మాంసం ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోని ప్రముఖ దేశాల్లో భారత్ ఒకటిగా ఉంది. పౌల్ట్రీ ఫామ్స్ నిర్వహణ పెను భారంగా మారిన నేపథ్యంలో అనివార్యంగా కోడి మాంసం, గుడ్ల ధరలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. చిల్లర మార్కెట్లో కిలో చికెన్ ధర రూ.320, 33 గుడ్లు ఉన్న కేసు ధర రూ.230 చొప్పున పలుకుతున్నాయి. అదే నాటు కోడి చికెన్ కిలో ధర రూ.500 నుంచి రూ.650 వరకు పలుకుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రజల్లో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. పోషకాహారానికి ప్రజలు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అయితే ప్రొటీన్ ఉండే గుడ్డు ధరలు పెరుగుతూ ఉండడం వల్ల సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన
కోళ్ల పరిశ్రమ ఇబ్బందుల మధ్యే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పౌల్ట్రీ ప్రదర్శనల్లో ఒకటైన 18వ పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో-2026కు హైదరాబాద్ వేదిక కానుంది. ఈ నెల 25 నుంచి 27 వరకు మాదాపూర్ హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ఇండియన్ పౌల్ట్రీ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ ప్రదర్శన జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర మత్స్య, పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ మంత్రి ఎస్పీ సింగ్ బఘేల్ ప్రారంభించనున్నారు.
పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం దృష్టి
పౌల్ట్రీ రంగానికి సంబంధించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కార్యక్రమాలు, సదస్సులు జరుగుతున్నా ఈ పరిశ్రమలో ఇబ్బందులు ఎప్పుడూ వేధిస్తునే ఉన్నాయని వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎల్నినో వల్ల సమస్యలు మరింత పెరిగిన నేపథ్యంలో వాటి పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికై దృష్టి సారించాలని పరిశ్రమ వర్గాలు కోరుతున్నాయి.