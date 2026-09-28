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ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల కురవని వర్షాలు - వ్యవసాయ రంగానికి సవాల్

ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల ఆశించినంతగా వర్షాలు కురవడం లేదు. ఈ ఏడాది జూన్ 1 నుంచి చూస్తే 536.5 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది వ్యవసాయంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

Elnino Effect On Agriculture Sector
ఎల్​నినో ప్రభావంతో సెప్టెంబరులో 31 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 3:20 PM IST

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Elnino Effect On Agriculture Sector : ఎల్‌నినో ప్రభావం రాష్ట్రంపై గట్టిగానే కనబడుతోంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదు. ఫలితంగా రైతుల్లో దిగులు పెరుగుతోంది. మామూలుగా అయితే ఈ సీజన్‌లో 740.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాలి. కానీ జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటి వరకూ చూస్తే కాస్త అటు ఇటుగా 536.5 మిల్లీమీటర్లు మాత్రమే వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ సెప్టెంబరులో మైనస్ 31 శాతం లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది.

సగటున చూస్తే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మైనస్ 21 శాతంపైగా లోటు వర్షపాతం కనిపిస్తుండటం కలవర పెడుతోంది. అసలు సీజన్‌ మొదట్లోనే నాసిరకం విత్తనాలతో ఇబ్బందులుపడ్డారు రైతులు. ఆ తరవాత సమయానికి రుణాలు అందకపోవడం, వర్షాభావ పరిస్థితులు సేద్యాన్ని ముందుకు సాగనివ్వలేదు. ఆదిలాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్, జనగాం, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి సహా మొత్తం 18 జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. 9 జిల్లాల్లో మాత్రమే 100% ఆయకట్టు పూర్తై పంటలు సాగవుతున్నాయి.

వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్ నినో ప్రభావం (ETV)

గతేడాదితో పోలిస్తే 6 శాతం సాగు తగ్గింది

మహబూబ్‌నగర్, నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం వంటి ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఈ సీజన్‌లో ఒక ఊరిలో వర్షం కురిస్తే పక్క గ్రామంలో చినుకే పడలేదు. మరికొన్ని చోట్ల కుండపోత కురిసింది. ఈ నెలాఖరుతో ఖరీఫ్ సీజన్ ముగియనుంది. ఈ తరుణంలో ఎల్‌నినో ప్రతికూలత ప్రభుత్వానికి సవాల్‌గా మారింది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్‌లో సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం రూ.1.32 కోట్లకు పైగా ఎకరాలుగా నిర్దేశించింది ప్రభుత్వం. కానీ వాతావరణ పరిస్థితులతో 1.24 కోటి ఎకరాలకే ఇది పరిమిత మైంది. గత ఏడాది వానాకాలంతో పోలిస్తే ఈ సీజన్‌లో 6% విస్తీర్ణం తగ్గిపోయింది. ప్రధాన ఆహార పంట వరి తీసుకుంటే సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 65,95,645 ఎకరాలు ఉండగా 55,89,862 ఎకరాల్లో మాత్రమే సాగవుతోంది. సానుకూల పరిస్థితులు ఈ తాజా వానా కాలంలో లేకపోవడం రైతుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పత్తి, మొక్కజొన్న పరిస్థితీ ఇంతే. ఇక జొన్న, సజ్జ, రాగి, కొర్ర, సామలు వంటి చిరుధాన్యాల పంటలు కాస్త ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి.

ఎల్​నినో ప్రభావం ఉంటుందని మే, జూన్​ నుంచి చెబుతున్నాం. అయినప్పటికీ జూన్​లో వర్షాలు పడకపోయేసరికి కొందరు రైతులు విత్తనాలు వేయలేదు. మరికొందరు రిస్క్​ తీసుకొని వేశారు. వర్షాలు పడక పత్తి, మొక్కజొన్న పంట సగం కూడా చేతికి రాలేదు. కొందరు మాత్రం 5 ఎకరాల్లో పంటను వేద్దామనుకుంటే వాన కురుస్తున్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక ఎకరం, ఆ తర్వాత మరో ఎకరం అలా పంటలు వేశారు - అలిగిరెడ్డి ప్రవీణ్ రెడ్డి, ముల్కనూర్‌ కో-ఆపరేటివ్ క్రెడిట్ అండ్ మార్కెటింగ్ సొసైటీ ఛైర్మన్

నూనెగింజల పంటల సాగు పరిస్థితి ఇలా

ఇక నూనెగింజల పంటల సాగు కూడా చాలా నిరుత్సాహంగా సాగుతోంది. వ్యవసాయ శాఖ, యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు క్షేత్రస్థాయిలో ఎంత అవగాహన కల్పించినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం పుణ్యమాని వాతావరణ సమతుల్యత తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉన్న నీటి వనరులను అత్యంత జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. ఓ పంట కాలంలో కురిసే వర్షపు నీటిని సంరక్షించుకోవాలన్నది సాగు రంగ నిపుణులు చెబుతున్న సూచన.

కురిసిన వర్షాలతో కాస్తంత భర్తీ అయిన లోటు

ఈ ఆందోళనల మధ్య కాస్త ఊరట ఏంటంటే ఇటీవలి వాయుగుండం. ఉత్తర తెలంగాణలో ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా వర్షాలు కురిశాయి. మంచిర్యాల, సూర్యాపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్ సహా మరి కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులతో అసలు పంటలు చేతికి అందుతాయా లేదా అన్న ఆందోళనలో ఉన్న రైతులకు ఇది కాస్త ఊరటనిచ్చింది. ఈ సీజన్‌లో ఇదే అతి పెద్ద వర్షం అని అంటున్నారు అన్నదాతలు. తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ లెక్కల ప్రకారం జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ వరకూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 రోజుల పాటు వాన కురిసింది. ఇప్పటికే లోటు వర్షపాతం నమోదైన జిల్లాల్లో ఇప్పుడు కురిసిన వర్షాలతో కొంత లోటు భర్తీ అయ్యే అవకాశముంది.

ప్రత్యామ్నాయ పంటల వైపు మొగ్గు

ఎల్‌నినో ప్రభావంపై ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కంటే ముందే ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. అటు ఐసీఏఆర్, వ్యవసాయ వర్సిటీ కూడా రైతులకు సూచనలు చేసింది. కానీ ఎంత అవగాహన కల్పించినా ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. నీరు ఎక్కువ అవసరమైన వరిసాగు వైపు మళ్లొద్దని, ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకోవాలని సూచించారు. అయినా రకరకాల కారణాలతో రైతులు వరి నాట్లు వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మంచి పొట్ట దశలో పంటలకు సరైన నీరు అందడం లేదు. చీడ పీడలు, తెగుళ్ల ప్రభావంతో పంటలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ధాన్యం ఉత్పత్తి తగ్గిపోయే సూచనలు కనిపిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పైగా రానురాను ఎల్‌నినో ప్రభావం మరింత తీవ్రమవుతుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్​లో 10 లక్షల ఎకరాలు పైగా విస్తీర్ణంలో వరి పంట సాగు తగ్గిపోయింది. ఆ స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగుకు రైతులు మళ్లారు. కొందరు ఇంకా వేచి చూసే ధోరణిలో వర్షం రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఇక ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు పడే సూచనలు కనిపించడం లేదు. రాబోయే రబీ సీజన్ కోసం కసరత్తు మొదలైంది. భూగర్భ జలాలు పడిపోతున్నాయి. విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో మళ్లీ రైతులంతా వరిపంట వైపు మళ్లితే ఇబ్బందులు తప్పవు. అందుకే వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు మరోసారి అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ఎల్‌నినో పరిస్థితులు 2026 చివరి నాటికి మరింత బలపడి 2027 ప్రారంభం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే 11-12 నెలలపాటు తాగునీటి కోసం అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చి ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నింపేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని చూస్తోంది ప్రభుత్వం. అనిశ్చిత వర్షపాతం, దీర్ఘకాలిక పొడి పరిస్థితులు దృష్ట్యా ప్రత్యేక "ఎల్‌నినో అసిస్టెన్స్‌ ఫండ్‌" ఏర్పాటు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. మరి ముందు ముందు పరిస్థితులు ఇంకెలా ఉంటాయి? ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు ఎలా ఉండనున్నాయి? అన్నది చూడాలి.

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TAGGED:

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NO RAINS IN TELANGANA
వ్యవసాయంపై ఎల్​నినో ప్రభావం
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ELNINO EFFECT ON AGRICULTURE SECTOR

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