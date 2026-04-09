ముంచుకొస్తున్న ఎల్​నినో విపత్తు - వర్షాలపై ఆశలు లేవంటున్న నిపుణులు!

El-Nino Effect In India - ఉష్టోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం - జూన్​-ఆగస్టు మధ్యలో ప్రారంభం - అసలు ఎల్​ నినో అంటే ఏంటి - కారణాలు ఇవే

భారత్​లో ఎల్​నినో ప్రభావాలు
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 4:28 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 4:49 PM IST

El-Nino Effect In India : వాతావరణ మార్పులు. బహుశా ఇది మాట్లాడుకోడానికి చాలా బోరింగ్‌గా అనిపించే విషయమే కావచ్చు. కానీ ఎన్నో ఏళ్లుగా అలా అనుకోబట్టే ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఇక్కడి దాకా వచ్చింది. ఎండాకాలం రాగానే "అమ్మో మాడు పగిలిపోయే ఎండలు" అని నిట్టూరుస్తారు. వర్షాకాలం వచ్చినా ఇంతే. ఇవేం వానలో అని తిట్టుకుంటారు. చలికాలం మరో రకం విసుగు. ఏ సీజన్ అయినా సరే ఆ వాతావరణం తాలూకు ప్రభావం మితిమీరి ఉంటోంది. ఇదంతా పర్యావరణ మార్పుల వల్లే జరుగుతోంది. ఇప్పుడు అంతకు మించి ముప్పు ఒకటి ముంచుకొస్తోంది. అదే సూపర్ ఎల్‌నినో. ఈ ఏడాది అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎల్‌నినో ఏర్పడేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు. ఈ ప్రభావం భారత్‌పైనా గట్టిగానే ఉంటుందని యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం రేంజ్ వెదర్ ఫోర్‌కాస్ట్- ఈసీఎమ్​డబ్ల్యూఎఫ్​(యురోపియన్ సెంటర్​ ఫర్​ మీడియం రేంజ్ వెదర్​ ఫోర్​కాస్ట్​) సంస్థ అంచనా వేసింది.

వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులు : ఈ ఏడాది ఈ నేలపై అత్యంత శక్తిమంతమైన ఎల్‌నినో ఏర్పడే ముప్పు ఉందన్నది పలు నివేదికల హెచ్చరిక. ఈ విపత్తుకు సిద్ధంగా ఉండాలంటూ పర్యావరణ వేత్తలు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు కొద్ది నెలల్లోనే ఈ ప్రభావం మొదలవుతుందట.ఈసీఎమ్​డబ్ల్యూఎఫ్​ అంచనాల ప్రకారం జూన్ నుంచి ఇది ప్రారంభం అవుతుంది. దశల వారీగా బలపడే అవకాశాలున్నాయి. ముందుగా మే నెలలో ఎల్‌నినో ఏర్పడుతుంది. క్రమంగా ఆగస్టు నాటికి ఇది బలపడుతుందన్నది అంచనా. అదే నెలలో సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇదే జరిగితే వాతావరణ మార్పులు మరింత తీవ్రమవుతాయి. ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. సమయానికి రుతు పవనాల జాడ కనిపించదు. అసలు వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఎవరూ ఊహించని మార్పులు వాతావరణంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

ఎల్​నినో అంటే ఏంటి? : ఎల్‌నినో అని చెప్పుకుంటున్నాం సరే. మరి ఏంటీ పదం అని వివరంగా చూస్తే పసిఫిక్ మహా సముద్రంలోని జలాలు అసాధారణ స్థాయిలో వేడెక్కడాన్నే ఎల్‌నినో అంటారు. ఎల్‌నినో అనేది ఓ స్పానిష్ పదం. ఇంగ్లీష్‌లో "ది బాయ్" అనేది దీనికి అర్థం. ప్రతి 2 లేదా 7 సంవత్సరాల కు ఓసారి పసిఫిక్ మహా సముద్రంలో ఈ ఎఫెక్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంది. 2023-24 మధ్య కాలంలో ఈ ప్రభావం కనబడింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఎల్‌నినో ఏర్పడనుంది. ఇది వచ్చినప్పుడు వాతావరణ పరిభాషలో "వార్మ్ ఫేజ్" అంటారు. సముద్ర జలాలు వేడెక్కే దశ అన్నమాట. సాధారణంగా పసిఫిక్ మహా సముద్రం పరిసరాల్లో తూర్పు నుంచి పశ్చిమానికి బలమైన గాలులు వీస్తుంటాయి. అంటే అమెరికా వైపు నుంచి అటు ఆసియా వైపు వెళ్తాయి. ఈ గాలి ఓ బ్లోయర్‌లా పని చేసి సముద్ర జలాల ఉపరితలంపై ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను లాగేసుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే ఈ గాలులు వీచడం ఆగిపోతుందో అప్పుడే ఎల్‌నినో ఏర్పడిందని అంటారు. ఫలితంగా సముద్ర జలాలు విపరీతంగా వేడెక్కుతాయి. రానురాను ఇవి చిక్కగా మారతాయి. సముద్రపు లోతులో నుంచి చల్లని నీరు పైకి ఉబికి వచ్చే "అప్‌వెల్లింగ్" ప్రక్రియకు బ్రేక్ పడుతుంది. ఈ కారణంగానే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి.

జూన్​-ఆగస్టు మధ్యలో ప్రారంభం : ఎల్‌నినో తీవ్రత దశల వారీగా పెరిగాక అది సూపర్ ఎల్‌నినోకి దారి తీస్తుంది. అంటే ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని అర్థం. సూపర్ ఎల్‌నినో దశలో ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా వాతావరణ మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఊహించని విధంగా వర్షాలు పడతాయి. వరదలు ముంచెత్తుతాయి. మరో చోట తీవ్ర కరవు వస్తుంది. వర్షం జాడే ఉండదు. మరి కొన్ని చోట్ల ఎండలు మండిపోయి ఉష్ణోగ్రతలు భయంకరంగా పెరుగుతాయి. కార్చిచ్చులూ ఏర్పడీ అడవులన్నీ దహించుకుపోతాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావం పెరిగే కొద్దీ వీటి తీవ్రత తగ్గడమో, పెరగడమో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఏర్పడనున్న సూపర్ ఎల్‌నినో జూన్‌-ఆగస్టు మధ్యలో మొదలై దాదాపు సంవత్సరం చివరి వరకూ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అంతే కాదు ఈ సమయంలో పసిఫిక్ సముద్ర జలాల ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు 2.5 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువగా నమోదవుతుంది. అయితే ఈ సారి మాత్రం సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రతలు అంతకు మించి నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నది ఓ అంచనా.

"ఎల్​నినో అన్నది ఒక గ్లోబల్​ పరిణామం. దీనిని ఎవరూ ఆపలేరు. ఇది ఒక సైకిల్​ అంటే ఈ భూమి గమనంలో కొంత కాలం ఎండలు, వానలు ఎలాగో ఈ సముద్ర జలాలు కూడా కొంతకాలం వేడెక్కడం, చల్లబడటం అనేది జరుగుతుంది. అందుకే ఇదొక సైకిల్" - ​శ్రీనివాస్​ రావు, వాతావరణ శాఖ అధికారి

మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం : పలు అధ్యయనాల ప్రకారం 1982-83, 1997-98, 2015-16 మధ్య కాలంలో ఈ స్థాయిలో వాతావరణ మార్పులు సంభవించాయి. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు సూపర్ ఎల్‌నినోతో అంతకు మించి మార్పులు చూడబోతున్నాం అన్నది ఓ అంచనా. వందేళ్లలో ఎప్పుడూ చూడని అత్యంత శక్తిమంతమైన సూపర్ ఎల్‌నినోగానూ అభివర్ణిస్తున్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం భారత్‌పైనా అధికంగానే ఉండనుంది. ముఖ్యంగా నైరుతి రుతుపవనాల రాక ఆలస్యం అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ మేరకు వర్షపాతం తక్కువగా నమోదవుతుంది. ఫలితంగా ఇక్కడి పంటలపై ప్రభావం పడుతుంది. అంతే కాదు భారత్‌లో ఉష్ణోగ్రతలూ విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రికార్డు స్థాయిలో వేడి పెరుగుతుంది. అంతర్జాతీయ వాతావరణ సంస్థల అంచనాల ఆధారంగా భారత్‌లోని ప్రైవేట్ వాతావరణ అంచనా సంస్థ స్కైమెట్ కొన్ని కీలక విషయాలు వెల్లడించింది. ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ కారణంగా భారత్‌లో ఈసారి మోస్తరు వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేసింది. ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవచ్చు. జూన్ మధ్య నుంచి సెప్టెంబర్ ముగిసేంత వరకూ పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది.

పర్యవరణవేత్తల సూచనలు : 2015లో ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు జూన్‌లో తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. మొదట్లో కాస్త వర్షాలు కురిసినా రానురాను వాతావరణం పొడిగా మారింది. ఈ ఏడాది కూడా దాదాపు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదా ఇంకేమైనా మార్పులు కనిపిస్తాయా అన్నది రెండు వారాలు గడిస్తే కానీ ఓ అంచనాకు రాలేమని అంటోంది స్కైమెట్ సంస్థ. తీవ్రతను ప్రస్తుతానికి కచ్చితంగా చెప్పలేక పోయినా తప్పకుండా ఉంటుంది అన్నది మాత్రం నిజం. నిజానికి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచే ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌పై చర్చ జరుగుతోంది. ప్రభావం ఉంటుందా లేదా అని లెక్కలు వేశారు. ఇప్పుడు దీనిపై ఓ స్పష్టత వచ్చింది. మే నెల నుంచే ఎఫెక్ట్ కనబడుతుందని ఓ అంచనాకు వచ్చారు. పలు వాతావరణ సంస్థలు ఇదే విషయం వెల్లడించాయి. 1997లోనూ శక్తిమంతమైన ఎల్‌నినో ఏర్పడింది. ఆ సమయంలో పసిఫిక్ మహా సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రతలు 2 డిగ్రీలకు మించాయి. అప్పుడే భారత్‌లోని ఉత్తరాది, మధ్య రాష్ట్రాలపై ప్రభావం గట్టిగా పడింది. అయితే ఈ సారి అంతకు మించి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉండడం వల్ల పలు రాష్ట్రాల్లో కరవు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికిప్పుడు ఇందుకు తగ్గట్టుగా అప్రమత్తమై చర్యలు చేపట్టాలని పర్యావరణ వేత్తలు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా చూడాలని చెబుతున్నారు.

హీట్​ వార్నింగ్స్​ జారీ : ఈ ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో మార్చి నుంచి జూన్ మధ్యలో విపరీతంగా వేడిగాలులు వీస్తాయి. అయితే ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవచ్చు అన్నది వాతావరణ నిపుణుల సూచన. ముఖ్యంగా హీట్‌ వార్నింగ్స్ విషయంలో రెడ్, ఆరెంజ్, ఎల్లో అలెర్ట్‌లు జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇళ్లలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వమే కూల్ రూఫ్స్‌ విధానం అమలు చేయాలన్నది మరో సూచన. వ్యవసాయ పరంగా చూస్తే నీటి అవసరం తక్కువ ఉంటే పంటలు పండించాలి. వర్షాలు ఆలస్యమైనా పప్పు ధాన్యాలు, మిలెట్స్ లాంటివి వేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు. ఇక డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్ విధానాలు అమలు చేయడం ద్వారా వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైన రోజుల్లోనూ సాగుకు ఎలాంటి సమస్యా ఉండదు. ఇలాంటి కొన్ని చర్యలతో కొంత వరకైనా ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అని ఓ అంచనా మాత్రమే.

నిపుణుల అంచనాలు : దక్షిణ అమెరికాలోనూ సూపర్ ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్ తీవ్రంగానే ఉంటుంది. ఇక భారత్, ఇండోనేషియా, ఫిలిప్పైన్స్, ఆస్ట్రేలియాలోనూ కరవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణంగా పంట దిగుబడులపై ప్రభావం పడుతుంది. ఆర్థికంగా, ఆహార భద్రతా పరంగా సమస్యలు వస్తాయి. ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం వచ్చే ఏడాది మొదటి వరకూ ఈ ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉంటుంది. అంటే అప్పటి వరకూ ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదై అల్లాడే పరిస్థితులు వస్తాయి. అంతే కాదు. 2027 అనేది చరిత్రలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన సంవత్సరంగా నిలిచిపోతుందన్నది మరో అంచనా. మొత్తంగా చూస్తే ఈ సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రపంచాన్ని ఓ కుదుపు కుదిపి వెళ్లేలాగానే కనిపిస్తోంది. ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందని ఇప్పటి నుంచి రోజులు లెక్క బెట్టుకుంటూ అంచనాలు వేసుకుంటూ ఆందోళనగా ఎదురు చూడక తప్పదేమో.

