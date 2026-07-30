ఈ 9 రోడ్డు మార్గాల్లోనే హైదరాబాద్లోకి డ్రగ్స్ - సరిహద్దుల్లోనే చెక్ పెట్టేలా 'ఈగల్' స్కెచ్
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే తెలంగాణలోని అధికంగా గంజాయి - రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో తనిఖీలు పెంచిన ఈగల్ టీం - బైకులు, వ్యానులు, లారీల్లో సరఫరా - డ్రగ్స్కి ఎక్కువగా బానిసలు అవుతున్న యువత
Published : July 30, 2026 at 5:42 PM IST
Eagle Force Focus on Drug Trafficking : మాదక ద్రవ్యాలు, గంజాయి, డ్రగ్స్! పేర్లు వేరైనా ఇవి ఎంతటి ప్రమాదకర మత్తుపదార్థాలో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. యువతను బానిసలుగా మార్చివారి భవితను నాశనం చేస్తున్న పదార్థాల జాబితాలో ముందు వరసలో ఉన్నాయి. మత్తులో మునుగుతున్న కొందరు యువత ప్రాణాలకు మీదకు తెచ్చుకుంటున్న ఉదంతాలూ ఉన్నాయి. అంతేనా, చాపకింద నీరులా ఈ మత్తుపదార్థాలు మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇదివరకు డ్రగ్స్ అంటే పెద్దవాళ్లు జరుపుకునే పార్టీలు లేదా పబ్బులు, నైట్ క్లబ్బుల్లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా లభించేవి. అది కూడా ప్రముఖ నగరాలు లేదా రహస్య ప్రాంతాల్లో దొరికేవి. ప్రస్తుత పరిస్థితులు అందుకు పూర్తి భిన్నం. పల్లె, పట్టణం, నగరం అనే తేడా లేకుండా మాదకద్రవ్యాలు అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మత్తుపదార్థాల ఆనవాళ్లు కనిపిస్తుండటం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
అధికారులు నిఘా పెంచి, తనిఖీలు చేస్తున్నప్పటికీ అక్రమార్జనకు అలవాటు పడిన దుండగులు నిత్యం కొత్తదారుల్లో డ్రగ్స్ని చేరాల్సిన చోటుకి చేరుస్తున్నారు. సులభంగా, తక్కువ ధరకే మాదకద్రవ్యాలు యువత చేతుల్లోకి చేరుతున్నాయి. దీంతో మొదట ఏదో సరదా కోసం అలవాటు చేసుకుని క్రమంగా వాటికి బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే యువతను నిలువునా నిర్వీర్యం చేస్తున్న మత్తుపదార్థాల అరికట్టాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటైన ఈగల్ టీమ్ దాడులు వేగవంతం చేసింది.
గంజాయి పండిస్తున్న వారిపై చర్యలు : మాదక ద్రవ్యాలను రూపుమాపాలనే ఉద్దేశంతో ఈగల్ టీమ్ ప్రత్యేక ప్రణాళికతో పని చేస్తోంది. గంజాయి విస్తరణకు ముఖ్య కారణం ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి సులభంగా రవాణా చేయడమే అని ప్రాథమికంగా తేలింది. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ సహా పలు నగరాలకు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే డ్రగ్స్ వస్తున్నాయని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ రవాణా వ్యవస్థను అడ్డుకుంటే సగం సమస్య తీరిపోయినట్లే అని ఈగల్ భావిస్తోంది.
అందులో భాగంగానే మత్తు మహ్మమారి రవాణ అయ్యే మార్గాలపై పోలీసులు నిఘా పెంచారు. దాడుల సంఖ్యను పెంచి భారీగా మాదక ద్రవ్యాలను పట్టుకుంటున్నారు. ఐతే, ఒకప్పుడు ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతాల్లోని మారుమూల, అటవీ ప్రాంతాల్లో గంజాయిని విరివిగా సాగు చేసేవారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన అధికారులు గంజాయి పండిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగును దాదాపుగా అదుపులోకి తీసుకురాగలిగారు. ఐతే, ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పట్టుబడుతున్న గంజాయి 95% వరకు పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి సరఫరా అవుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
19,599 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం : ప్రస్తుతం రాష్ట్రానికి గంజాయి ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతాలు, ఛత్తీస్గఢ్తోపాటు ఏపీ నుంచి వస్తున్నట్టు తెలంగాణ పోలీసులు గుర్తించారు. ఒడిశాలోని మల్కనగిరి, ఏపీలోని పార్వతీపురం, పాలకొండ, నర్సీపట్నం, అరకు, పాడేరు, జి-మాడుగుల, డొంకరాయి, వరరామచంద్రాపురంతోపాటు ఛత్తీస్గఢ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంజాయి విచ్చలవిడిగా సాగవుతున్నట్టు తేలింది. అక్కడి నుంచి సరిహద్దు పోలీసుల కళ్లుగప్పి ఆయా మార్గాల ద్వారా రాష్ట్రంలోకి గంజాయిని సరఫరా చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, థాయ్లాండ్ సహా ఇతర దేశాల నుంచి హైడ్రోపోనిక్స్ పద్ధతిలో అంటే మట్టి అవసరం లేకుండా కేవలం నీరు, పలు రసాయనాలతో పండించిన హై ఎండ్ మాదక దవ్యాలు కూడా రాష్ట్రంలోకి వస్తున్నాయి. గతేడాదిలోనే రాష్ట్రంలో ఏకంగా 19,599 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని సగటున లెక్కిస్తే రోజుకు 53 కిలోలు, గంటకు 2 కిలోలకు పైగా గంజాయి రాష్ట్రంలోకి చేరుతోంది అన్నమాట. ఈ లెక్కలను బట్టి పరిస్థితి తీవ్రత ఎంతగా ఉందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు.
గడిచిన రెండు నెలల కాలంలో ఈగల్ ఫోర్స్ మొత్తం 2,539 కిలోల గంజాను పట్టుకోవడం జరిగింది. మార్కెట్ వీటి ధర రూ.16 కోట్లు ఉంటుంది. రిటైల్లో రూ.20 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. తొమ్మిది రోడ్డు మార్గాలను గుర్తించాం. హైవేలను దాటుకోని సబ్ వే గుండా ప్రయాణించడాన్ని గుర్తించాం. రైలు ద్వారా తీసుకెళ్లడాన్ని కూడా గుర్తించాం - గిరిధార్, ఈగల్ ఫోర్స్ ఎస్సై
బస్సులు, రైళ్లలో గంజాయి : గంజాయి అరికట్టే విషయంలో పోలీసులకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. అందుకు కారణం గంజాయి రవాణా చేసేందుకు స్మగ్లర్లు నిత్యం కొత్తదారులు వెతుక్కుంటున్నారు. పోలీసులకు చిక్కకుండా, సరిహద్దులు, చెక్పోస్టుల్లో ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా మాదక ద్రవ్యాలను తరలిస్తున్నారు. అందుకోసం భారీగానే ఖర్చు చేస్తున్నారు. పోలీసులకు పట్టుబడినపుడు అధిక మొత్తంలో నగదు ఇవ్వడానికి వెనకాడటం లేదు. బైకులు, ఆటోలు, లారీలు, వ్యాన్లు సహా అనేక సరకు రవాణా వాహనాల్లో గంజాయిని తరలిస్తున్నారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ప్రైవేటు వాహనాలే కాకుండా ప్రజా రవాణాను కూడా గంజాయి సరఫరాకు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఆర్టీసీ బస్సులు, రైళ్లలో గంజాయి బయటపడుతున్న ఘటనలే ఇందుకు ఉదాహరణ
9 మార్గాల ద్వారా మాదకద్రవ్యాలు : గడిచిన మూడేళ్ల డేటాను పరిశీలించిన పోలీసు అధికారులు ప్రధానంగా 9 రోడ్డు మార్గాల్లో రాష్ట్రంలోకి మాదక ద్రవ్యాలు వస్తున్నాయని గుర్తించారు. అందులో అధిక శాతం హైదారాబాద్కే గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నారు. మరి, ఆ మార్గాలు ఏంటని చూస్తే ఒడిశాలోని చిత్రకొండ నుంచి సీలేరు, కొత్తగూడెం, డొంకరాయి, మోతుగూడెం, చింతూరు, భద్రాచలం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట నుంచి హైదరాబాద్కు గంజాయి వస్తోంది. అలాగే, మల్కనగిరి నుంచి ఒడిశాలోని కలిమెర, ఛత్తీస్గఢ్లోని కుంట మీదుగా కొత్తగూడెం, చింతూరు, భద్రాచలం, ఖమ్మం, సూర్యాపేట మార్గంలో గంజాయిని నగరానికి తరలిస్తున్నారు. పాడేరు నుంచి అనకాపల్లి, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కోదాడ, సూర్యాపేట మీదుగా, అరకు నుంచి శృంగవరపుకోట, పెందుర్తి, అనకాపల్లి, రాజమహేంద్రవరం, దేవరపల్లి, విజయవాడ, కోదాడ, సూర్యాపేట మార్గాల్లో గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నారు.
అలాగే, జగ్దల్పుర్ నుంచి బీజాపుర్, అర్జునగుట్ట, జగిత్యాల, మెట్పల్లి, మంచిర్యాల, ధర్మపురి, ఆర్మూర్, నిజామాబాద్ మార్గాల్లో గంజాయి రవాణా జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆకుమామిడికోట, రాజమహేంద్రవరం బైపాస్, మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం, విజయవాడ, సూర్యాపేట, శంషాబాద్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్-16 నుంచి తరలిస్తున్నారు. చింతపల్లి, తుని, జగ్గంపేట, రంపచోడవరం, చింతూరు, లంబసింగి, నర్సీపట్నం, భద్రాచలం, కొత్తగూడెం, ఇల్లెందు, జనగామ గుండా హైదరాబాద్కి గంజాయి వస్తోంది. భద్రాచలం, ములుగు, వెంకటాపురం, తాడ్వాయి, పస్రా, వరంగల్ ఇలా మొత్తంగా 9 రహదారుల్లో గంజాయి సరఫరా జరుగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సరిగ్గా గమనించినట్లయితే కొన్ని ప్రాంతాల పేర్లు పదే పదే వచ్చాయి. అంటే ఆ మార్గాల గుండా గంజాయి రవాణా అధికంగా జరుగుతుందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అదే సందర్భంలో అక్కడ చెక్పోస్టుల సంఖ్య పెంచి దాడులు వేగవంతం చేయాలనేది సుస్పష్టం.
పోలీసులతో సమాచార మార్పిడి : రాష్ట్ర సరిహద్దులు దాటి లోపలికి వచ్చాక పట్టుకోవడం కంటే సరిహద్దులోనే వాటిని నిలువరించాలనేది అధికారుల ఆలోచన. అందుకు అనుగుణంగానే ఈగల్ టీమ్ పని చేస్తోంది. అందుకోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించి చర్యలు చేపట్టనున్నారు. గుర్తించిన 9 రవాణా మార్గాల్లో నిరంతరం, పకడ్బందీగా తనిఖీలు చేపట్టేలా ప్రత్యేక చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేశారు. గంజాయి సరఫరా జరుగుతున్నట్లు సమాచారం అందగానే ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన వ్యక్తులతో పాటు ప్రైవేట్ వాహనాలు, బస్సులు, రైళ్లపై ప్రత్యేక బృందాలు దాడులు చేస్తున్నాయి.
అలాగే, సరిహద్దు రాష్ట్రాల పోలీసులతో సమాచార మార్పిడి పెంచుకుని, సరకు రవాణా నెట్వర్క్ దెబ్బతీయడంపై దృష్టి పెట్టారు. వివిధ రాష్ట్రాల పోలీసులు నిఘా వర్గాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అనుమానం వచ్చిన వెంటనే వాహనాలను నిలిపి తనిఖీలు చేపడుతున్నారు. వాహనం నడిపే డ్రైవర్లను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అలాగే, గంజాయికి అలవాటు పడిన వారిపై కూడా పోలీసులు నిఘా పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వారే స్మగ్లర్లుగా మారుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల స్మగ్లర్లతో చేతులు కలిపి మాదక ద్రవ్యాలను రాష్ట్రంలోకి తరలిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై కూడా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేసేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు.
"గంజాను తీసుకోవడం, కొనడం నేరం. గంజాయిని అమ్మే ప్రాంతాలు, మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఎవరైన అలవాటు పడినట్లయితే మీరు వివరాలు చెప్పండి. మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతాం. 1908 టోల్ఫ్రీ నంబర్, 87126 71111కు కాల్ చేయండి. మీ పిల్లలను రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లలో జాయిన్ చేసి, ఆ అలవాట్లను దూరం చేసేలా చేస్తాం. వారి భవిష్యత్ కోసమే నిరంతరం ఈగల్ ఫోర్స్ టీం పని చేస్తుంది" - సీతారం, ఎస్పీ, ఈగల్ ఫోర్స్
బంగారు భవిష్యత్తు నాశనం : ఐతే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే డిమాండ్ ఉన్నంత వరకు ఏదో ఒక రూపంలో గంజాయి సరఫరా జరుగుతూనే ఉంది. కాబట్టి మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలనేది నిపుణులు సూచన. ముఖ్యంగా యువత మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో పడి బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారు. మతిస్థిమితం కోల్పోయి కన్నవారిని బాధపెడుతున్నారు. అనేక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, బానిసలుగా మారి డబ్బుల కోసం దొంగతాలు, హత్యలు చేయడానికి వెనకాడటం లేదు.
డ్రైవర్లకు అవగాహన కల్పించాలి : తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ రహితంగా మార్చాలంటే అధికారులు మరింత పటిష్టంగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది సుస్పష్టం. గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అందుకోసం కఠినమైన చట్టాలు రూపొందించాలి. సరిహద్దులోనే అడ్డుకునేలా చెక్పోస్టుల సంఖ్య పెంచాలి. తనీఖీల్లో సాంకేతికత వినియోగం పెరగాలి. ముఖ్యంగా రవాణా చేస్తున్న డ్రైవర్లకు అనవగాన కల్పించాలి. వీటన్నింటికంటే ముందు ప్రజలు, యువతకు గంజాయి చేస్తున్న చేటుపై అవగాహన కల్పించాలి. అప్పుడే మాదకద్రవ్యాలకు అరికట్టవచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
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