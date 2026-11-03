తాండూరు కందికి కష్టకాలం - రైతులను ముంచేసిన వర్షాభావం
Tool dal Crop Yield down due to Elnino : పప్పుల్లో రారాజుగా ఉన్న తాండూరు కందికి కష్టకాలం వచ్చింది. ఎల్నినో ఎఫెక్ట్తో ఈసారి పంట దిగుబడి నేలచూపులు చూస్తోంది.
Published : November 3, 2026 at 5:50 PM IST
ముద్దపప్పు, ఆవకాయ. ఈ పేరు చెబితే తెలుగువారికి నోరూరక మానదు. ఎన్ని వంటకాలు ఉన్నా ఈ రెండూ కలుపుకొని తింటే ఆ రుచే వేరు అంటారు. ఇందుకోసం ఏ పప్పును వాడినా కందిపప్పుతో చేస్తే ఆ మజాయే ప్రత్యేకం. అలాంటి పప్పు రకాల్లో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందింది వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు కందిపప్పు. ఇక్కడి నల్లరేగడి నేలలు, అందులోని సున్నపురాయి, ఇతర ఖనిజ నిక్షేపాల వల్ల తాండూరు కంది మంచి రుచి, సువాసన, నాణ్యత, నిల్వ సామర్థ్యం కల్గి ఉంటుంది.
అందుకే 2022లో భౌగోళిక గుర్తింపు జీఐ ట్యాగ్ కూడా దక్కింది. ఇటీవలే 2.5 టన్నుల తాండూరు కంది ఆస్ట్రేలియాకు ఎగుమతి అయ్యింది కూడా. అలాంటి పప్పు ఇప్పుడు కష్టకాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. సూపర్ ఎల్నినో వల్ల సరైన వర్షాలు లేకపోవడం, భూగర్భ జలాలు అడుగంటడం, విద్యుత్తు కోతల కారణంగా సాగు విస్తీర్ణం పడిపోవడమే కాకుండా చేతికొచ్చే దశలో కంది పంట ఎండిపోతోంది. తాండూరు ప్రాంతంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో రైతులు కంది పంట కాపాడుకునే ఆవకాశాల్లేకపోవడంతో చేలల్లో పశువులను మేపుతున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గిన రైతుల ఆదాయం
2026-27 ఖరీఫ్ సీజన్లో తెలంగాణవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం కంది పంట సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 5 లక్షల 44 వేల 681 ఎకరాలుగా నిర్దేశించగా అంతకు మించి 5 లక్షల 58 వేల 177 ఎకరాల్లో సాగైంది. వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో వరికి బదులుగా వర్షాధార, ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ, విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు ప్రచారం చేయడంతో కంది 102 శాతం సాగైంది. సాధారణంగా ప్రతి సీజన్లో రైతులపై సిరులు కురిపించే కంది పంట ఈసారి పూర్తిగా నిరాశపర్చింది. వికారాబాద్ జిల్లాలో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్లో కేవలం 1.11 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మాత్రమే కంది సాగు జరుగుతోంది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తాండూరు కంది ఇక్కడే సాగు అవుతుండగా విస్తీర్ణం తగ్గడంతో రైతుల ఆదాయం తగ్గుతుందనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
నీరు లేక దెబ్బతిన్న పంట
వికారాబాద్ జిల్లా సర్పన్పల్లి ప్రాజెక్టుకు కేవలం కిలోమీటరు దూరంలోని గొట్టిముక్కల గ్రామం పొలాలకు కూడా నీరు అందక పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇదే ప్రాజెక్టు పరిధిలోని సర్పన్పల్లి, మాదారం, ద్యాచారం, తరిగోపుల, అంతారం, నాసన్పల్లి తదితర గ్రామాల్లో కూడా నీటి తడులు అందని పరిస్థితులు ఏర్పడడంతో కంది పంట ఎండిపోతోంది. వికారాబాద్ జిల్లాలో కంది పంటను కాపాడుకోవడానికి బోర్లపై ఆధారపడదామా అంటే.. భూగర్భ జలాలు తగ్గిపోయాయి. దీంతో బోర్ల నుంచి చుక్క నీరు రావడం లేదు. నీళ్లు అందకపోవడంతో నేలలో తేమ కొరవడి పంటలు ఎండిపోతున్నాయి.
దిగుబడి తగ్గడంతో వ్యాపారాలపై ప్రభావం
2025-26 సంవత్సరంలో వికారాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 1.67 లక్షల క్వింటాళ్ల కంది పంట దిగుబడి రాగా ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా ఎంతో పేరున్న ఈ పంటకు నీరు అందకపోవడంతో ఎండిపోతుండటం, దిగుబడులపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుండటం కుంగదీస్తోంది. తాండూరు పరిసర ప్రాంతాలు సహా పరిగి, కొడంగల్ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొనడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిపై తాండూరు కంది వ్యాపారులు కూడా కలవరపడుతున్నారు. దిగుబడులు తగ్గడం వల్ల తమ వ్యాపారాలపై ప్రభావం పడుతుందని, వ్యవసాయ శాఖ స్పందించి ఆదుకుంటేనే తాము నిలదొక్కుకుంటామని అంటున్నారు.
కంది పంట వర్షాధార పంట కావడంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ అక్టోబరు 15 నుంచి 30 లోపల మంచి వర్షాలు పడే ఉంటే అద్భుతంగా పంట చేతికి వచ్చేది. చుట్టుపక్కల నల్లరేగడి భూమల్లో మామూలుగా 15, 20 రోజుల్లో తట్టుకునే శక్తి ఉంటుంది. మరో 25 కి.మీ దూరంలో అయితే చలక నేలలు కావడంతో 8 రోజులకోసారి కచ్చితంగా వర్షం పడితేనే ఆ పంట ఉండేది'' - కటకం వీరేందర్, అధ్యక్షుడు, ది గ్రేన్ అండ్ సీడ్స్ మర్చంట్స్ అసోసియేషన్, తాండూరు
రాబోయే రోజుల్లో మరింత దుర్భిక్ష పరిస్థితులు
తెలంగాణ అరకుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు, పరిసర ప్రాంతాల్లో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన కంది పంట సాగు తీవ్ర సంక్షోభంలో పడటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో ఊహించనిరీతిలో కంది పంట సాగు తీవ్ర నిరుత్సాహం, నష్టాలు మిగిల్చిందని, పెట్టిన పెట్టుబడి ఖర్చులు, పడిన శ్రమ అంతా బూడిదలో పన్నీరైందని రైతులు వాపోతోన్నారు. మనుషులు, పశువులు తాగడానికి కూడా నీరు దొరకని పరిస్థితి నెలకొందని, రాబోయే రోజుల్లో మరింత దుర్భిక్ష పరిస్థితులు రావచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కనీసం ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఎకరాకు సముచితంగా నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. రబీ పంట కాలం కోసం రైతు భరోసా పథకం కింద పెట్టుబడి సాయం ఇస్తే జొన్న లేదా సజ్జలు, గడ్డి విత్తనం వేసుకుని పశుగ్రాసం సాగు చేసుకుంటామని రైతులు అంటున్నారు.
ఖరీఫ్ సీజన్లో తగ్గిన పంట దిగుబడి
దిగుబడి తగ్గిన నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో కందిపప్పు ధరలు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మార్కెట్లో కంది పప్పు కిలో ధర రూ.165 -175 చేరిన వేళ తాజా పరిస్థితులు సర్వత్రా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. సమీప భవిష్యత్తులో కంది పప్పు ధరలు మరింత పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కంది క్వింటాల్ ధర నాణ్యత ఆధారంగా గరిష్ఠంగా రూ. 10,125, కనిష్ఠ ధర రూ. 8,505 పలుకుతోంది. అదే ప్రైవేటు వ్యాపారుల వద్ద మాత్రం అదనంగా మరో వెయ్యి రూపాయలు పైగా అదనపు ధరలు వస్తున్నాయి. ఈ ధరలు మంచి ఆశాజనకంగా ఉన్న సమయంలో పంట దిగుబడులు క్షీణిస్తుండటం పట్ల ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రధానంగా కంది పంట ఎక్కువగా పండే ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్లో దిగుబడి తగ్గడంతో ధరలు పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
శాస్త్రవేత్తల సూచనలు
సాధారణంగా ఏటా ఖరీఫ్ సీజన్లో కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాల కంటే ముందుగా తెలంగాణలో అదీ వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోనే కంది పంట చేతికొస్తోంది. ఈ ఖరీఫ్లో ఎల్నినో కారణంగా నెలకొన్న వర్షాభావం నుంచి అధిగమించాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు నల్లరేగడి నేలల్లో ఒకటి రెండు తడులు ఇచ్చుకోవడం, చలక భూముల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి తడులు ఇస్తే బాగుంటుందని శాస్త్రవేత్తలు అన్నారు. విపత్తు వేళ ఏ భయాందోళనలకు గురికావద్దని, దిగుబడులు తగ్గకుండా రైతులు పంటలో అంతర కృషి, ఇతర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఖరీఫ్లో ఇప్పటికే అన్ని పంటలపైనా ప్రభావం పడింది. దీంతో దిగుబడులు తగ్గి బియ్యం సహా అన్ని నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు కందికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన తాండూరు సహా రాష్ట్రంలో ఈ పంట దిగుబడులు తగ్గిన నేపథ్యంలో ఈ పప్పు ధరలూ రాబోయే రోజుల్లో పెరగగలవనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.