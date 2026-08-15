అత్యాధునిక వైద్య సేవలతో డా. మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ - ఆగస్టు 17న సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభం
పేదలకు అందుబాటులోకి అత్యాధునిక వైద్య సేవలు - 22.67 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 1000 పడకలతో హాస్పిటల్ - నగరం నలువైపులా టిమ్స్ ఆసుపత్రుల నిర్మాణం - ఆసుపత్రిలో మొత్తం 37 విభాగాల్లో వైద్య సేవలు
Published : August 15, 2026 at 5:18 PM IST
TIMS Hospital Sanathnagar Hyderabad : వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో మార్పులు తీసుకురావాలి. నిరుపేదలకూ సూపర్ స్పెషాల్టీ స్థాయిలో వైద్య సేవలు అందించాలి. ఇవీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యాలు. తగ్గట్టుగానే చర్యలు చేపడుతోంది. సనత్నగర్లో సిద్ధమైన డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ హాస్పిటల్ ఇందుకు సాక్ష్యం. ఆగస్టు 17వ తేదీన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
పేదలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం : రూ.1,126 కోట్ల వ్యయం. 22.67 ఎకరాల విస్తీర్ణం. 1000 పడకలు. 37 విభాగాలు. త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్న సనత్నగర్ టిమ్స్ హాస్పిటల్ విశేషాలు ఇవి. ఇప్పటికే ఓపీ ట్రయల్ రన్ కూడా మొదలైంది. సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో వైద్యం అంటే లక్షలు గుమ్మరించాల్సిందే. అంత ఖర్చు పేదలు భరించడం కష్టమే. మరి పెద్ద జబ్బు వస్తే వాళ్లు అలా బాధలు పడాల్సిందేనా ? ఆర్థిక స్తోమత అనేది ఆరోగ్యానికి అడ్డుగా నిలిచిపోవాల్సిందేనా ? ఇదే ఆలోచన చేసింది రాష్ట్ర సర్కార్. అందుకే పేదలపై ఎలాంటి భారం పడకుండా సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలని భావించింది. అందులో భాగంగానే ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా టిమ్స్ ఆస్పత్రుల నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది.
ఆగస్టు 17న ప్రారంభించనున్న సీఎం : 2022లో ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి సంబంధించిన అనుమతులు లభించగా దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఆస్పత్రి సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జిల్లాల నుంచి వచ్చే రోగులకు ఇబ్బంది లేకుండా హైదరాబాద్ నగరం నలువైపులా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రులు నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగానే సనత్నగర్లో డాక్టర్ మర్రి చెన్నారెడ్డి తెలంగాణ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ - టిమ్స్ నిర్మాణం పూర్తి చేసింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగస్టు 17వ తేదీన ఆస్పత్రిని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రభుత్వం నిర్మించాలని భావించిన టిమ్స్ ఆస్పత్రుల్లో సనత్నగర్లోని ఈ హాస్పిటల్ మొట్టమొదటిది కావటం విశేషం.
జిల్లాల నుంచి రిఫరల్ వ్యవస్థ బలోపేతం : ఐదంచెల వైద్య విధానం అమలు చేయాలని భావించిన సర్కార్ సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత కల్పిస్తూ టిమ్స్ నిర్మాణం మొదలు పెట్టింది. జిల్లాల నుంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవల కోసం రోగులను ఇక్కడికి రిఫర్ చేయాలని రిఫరల్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేలా ఆస్పత్రి పని చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా సనత్నగర్ టిమ్స్తో పాటు గడ్డి అన్నారం, అల్వాల్లోనూ ఆస్పత్రుల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం సనత్నగర్లో మొత్తం 22.67 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తైంది. 5 బ్లాకులు, వెయ్యి పడకలతో అందుబాటులోకి రానుంది. మొత్తం 37 డిపార్ట్మెంట్లు ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందిస్తాయి.
ఆస్పత్రిని రెండు విడతల్లో పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతానికి 28 వైద్య విభాగాలను సేవలు అందించనున్నాయి. వీటిలో 11 సూపర్ స్పెషాలిటీ , 11 బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ, 6 డయాగ్నస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లతో పాటు అనుబంధ విభాగాలు న్నాయి. మిగతా 9 డిపార్ట్మెంట్లను త్వరలోనే ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. 16 మాడ్యులర్ థియేటర్లను ఇప్పటికే సిద్ధం చేయగా మరో 16 థియేటర్లను స్టాండ్ బై గా ఉంచనున్నారు.
ప్రత్యేకంగా నాలుగు ఆపరేషన్ థియేటర్లు : సనత్నగర్ టిమ్స్ను ప్రధానంగా 4 రకాల సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలకు సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా కార్డియాక్ సైన్సెస్, రీనల్ సైన్సెస్, ట్రామా కేర్, ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు. కార్డియాక్ సైన్సెస్లో భాగంగా కార్డియాలజీ, హార్ట్ సర్జరీ, వాస్క్యులర్ సర్జరీ సేవలు, రీనల్ సైన్సెస్లో కిడ్నీకేర్, యూరాలజీ, నిరంతర డయాలసిస్ సేవలు అందించనున్నారు. ట్రామా కేర్లో న్యూరాలజీ, న్యూరో సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్, జనరల్ సర్జరీ చికిత్సలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ట్రాన్స్ప్లాంట్ సైన్సెస్లో భాగంగా లివర్, కిడ్నీలు, హార్ట్, లంగ్స్ వంటి ఆర్గాన్లతోపాటు చర్మం, బోన్ మ్యారో, కార్నియా మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు ఆపరేషన్ థియేటర్లను కేటాయించారు.
అందుబాటులో డయాగ్నస్టిక్ సర్వీసులు : మూడు ప్రధాన బ్లాక్లలో వైద్య సేవలను అందించేందుకు ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు. అందులో ఏ బ్లాక్లో ఎమర్జెన్సీ చికిత్సల కోసం 4 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఎలక్టివ్ సర్జరీల కోసం మరో 11 థియేటర్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసుల కోసం మొత్తం 300 పడకలను సిద్ధం చేశారు. వీటిలో ప్రీ ఆపరేషన్ కోసం 30 పడకలు, పోస్ట్ ఆపరేషన్ కోసం బెడ్లు 20 కేటాయించారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో రోగులకు ఎక్కడా ఇబ్బంది రాకుండా అక్కడ డయాగ్నస్టిక్ సర్వీసులనూ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు.
త్వరలోనే కేన్సర్ చికిత్సలు : ఇక బీ బ్లాక్లో పూర్తి స్థాయిలో ఓపీ సేవలు అందించనున్నారు. ఇక్కడ సుమారు 630 రకాల మందులను అందించేలా ఫార్మసీతో పాటు క్యాథ్ ల్యాబ్, కార్డియో థొరాసిక్ ఆపరేషన్ థియేటర్, డయాగ్నస్టిక్ సేవలు, శాంపిల్ కలెక్షన్ కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. గుండె సంబంధిత టెస్టుల కోసం రెండు క్యాథ్ ల్యాబులను త్వరలోనే ప్రారంభించనున్నారు. వీటితో పాటు త్వరలోనే కేన్సర్ చికిత్సల కోసం లీనియర్ యాక్సిలరేటర్, 2డీ బ్రాకీ థెరపీతో కూడిన న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ సెంటర్నీ రెండో దశలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో వైద్య సేవలు : ఇక సీ బ్లాక్లో ఇన్ పేషెంట్లకు రూమ్లు, వార్డులు, రేడియాలజీ సేవలు, మైక్రోబయాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి. 30 పడకలతో డయాలసిస్ కేంద్రం ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. విదేశాల నుంచి వచ్చే రోగుల కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్య సేవలు అందించేందుకు సీ బ్లాక్లో ప్రత్యేకంగా ఓ ఫ్లోర్ కేటాయించారు. 100 పడకలతో సూట్ రూమ్లు, వీఐపీ లాంజ్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
300 పడకలను జనరల్ బెడ్స్గా ఉంచనున్నారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో పాటు వెంటిలేషన్ బాగుండేలా నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇన్ పేషెంట్స్ బ్లడ్ టెస్టుల కోసం తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్న చోటు నుంచే శాంపిళ్లను ల్యాబ్కి పంపేలా న్యూమాటిక్ షూట్ సిస్టమ్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. రిపోర్టులను పూర్తి స్థాయిలో ఆన్లైన్లో అందించేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఇక 24 గంటల నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరాతోపాటు సోలార్ పవర్ సిస్టమ్నీ వినియోగిస్తున్నారు.
"ఇక్కడ 300 ఐసీయూ బెడ్స్, 700 జనరల్ బెడ్స్ (200 వీఐపీ, 500 సాధారణ) ఉంటాయి. ఏ బ్లాక్లలో అత్యవసర విభాగం ఇది 24 గంటలు పని చేస్తుంది. ఎక్స్రే, సీటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ వంటి సేవలు ఇక్క అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ టూరిజం పెంచడానికి 70 వరకు బెడ్లను విదేశీయులకు కేటాయించాం" - డా. మహబూబ్ ఖాన్, సూపరింటెండెంట్, డా. మర్రిచెన్నారెడ్డి టిమ్స్
పేషెంట్ల కోసం నర్స్ కాల్ సిస్టమ్స్ : అత్యధిక కెపాసిటీతో భారీ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ట్యాంకులను ఆస్పత్రి ప్రాంగణంలోనే సిద్ధం చేశారు. ఒకవేళ ట్యాంకుల నుంచి ఆక్సిజన్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడినా రోగులకు ఇబ్బంది లేకుండా మరో 2 రకాల ఆక్సిజన్ సప్లై చైన్ ఏర్పాటు చేయటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండేలా 3 ఆంబులెన్స్లు, రోగులు క్యూలో ఎక్కువ సేపు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా అడ్వాన్స్డ్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, పేషెంట్ల కోసం నర్స్ కాల్ సిస్టమ్స్ని రూపొందించారు.
రోజూ 3 వందల మందికి ఓపీ సేవలు : మే 1వ తేదీ నుంచే ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తున్న అధికారులు ఓపీలో తలెత్తుతున్న సమస్యలను గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేస్తున్నారు. సులభతరంగా ఓపీ సేవలు అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రస్తుతం రోజూ 3 వందల మంది ఓపీ సేవలు పొందుతున్నారు. ఆస్పత్రి ప్రారంభమైన తర్వాత ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఓపీ సేవలు పొందుతున్న రోగులు ఇక్కడి సేవలపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"ఇక్కడకు రావడం ఇది రెండోసారి. ఇక్కడ వైద్యులు బాగా చూస్తారు. అన్నీ తొందరగానే పనులు పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా పేద ప్రజలందరికీ ఈ ఆస్పత్రి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది" - రోగులు
ఆస్పత్రి కోసం 2,600 లకు పైగా పోస్టులు : గతేడాది డిసెంబర్లోనే ఆస్పత్రిని ప్రారంభించాలని భావించినప్పటికీ కొన్ని కారణాలతో వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత కూడా పలుసార్లు ఆస్పత్రి ప్రారంభం వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. మొత్తానికి ఆగస్టు 17వ తేదీన ప్రారంభోత్సవం ఉంటుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆస్పత్రి కోసం 2,600 లకు పైగా పోస్టులను మంజూరు చేయగా రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ మాత్రం ఇంకా పూర్తి కాలేదు. ఫలితంగా టిమ్స్ సనత్నగర్లో పూర్తి స్థాయిలో వైద్య సేవలు అందించటం కాస్త ఆలస్య మయ్యే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తానికైతే ఈ ఆసుపత్రి పేదల ఆరోగ్యానికి కొండంత భరోసా ఇవ్వనుంది.
సనత్నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఓపీ సేవలు - నెల రోజుల పాటు ట్రయల్స్ రన్
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భేషజాలకు వెళ్లకుండా టిమ్స్ ఆస్పత్రులను ప్రారంభించాలి : కేటీఆర్