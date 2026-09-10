అమరావతి భవనాలకు 30 వేల టన్ల ఏసీ - ఈ వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందంటే?
అమరావతి పాలనా భవనాలన్నింటికీ చల్లదనం అందించేలా, డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. మొదటిదశలో 12 వేల టన్ల రిఫ్రిజిరేషన్ సామర్థ్యంతో నిర్మించే ఈ వ్యవస్థను 30 వేల టీఆర్కు విస్తరిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 1:30 PM IST
District Cooling System in Amaravati : హాట్ హాట్ సమ్మర్లో కూల్ కూల్గా చిల్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం? ఏసీ ఆన్ చేస్తాం. సహజంగా ఇళ్లలో అయితే వన్ టన్ ఏసీ, 1.5 టన్ ఏసీ వాడుతుంటాం. ఫోర్ టన్ ఏసీలు వాడేవాళ్లూ ఉంటారు. కానీ 30 వేల టన్ల ఏసీ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? చెబుతుంటేనే ఆశ్చర్యంగా ఉందా? కానీ త్వరలోనే ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. అదికూడా మన రాజధాని అమరావతిలో దాని పేరే డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం. ఇంతకీ ఏంటా వ్యవస్థ? ఎలా పనిచేస్తుంది? ఆ విశేషాలు ఈ స్పెషల్ స్టోరీలో చూద్దాం.
రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలు, భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా రాజధాని అమరావతిని గ్రీన్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీగా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. భవన నిర్మాణాలు, సౌకర్యాల కల్పనలో ఆధునికతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. భవనాల చల్లదనం విషయంలోనూ అదే పని చేస్తోంది. ఏసీ చిల్లర్లు, ఔట్డోర్ యూనిట్లతో పని లేకుండా నయా సిస్టం అందుబాటులోకి తెస్తోంది. సచివాలయం, అసెంబ్లీ, హైకోర్టు, రాజ్భవన్ సహా ప్రధాన భవనాలను కనెక్ట్ చేస్తూ, డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ ఎలా పని చేస్తుందో సీఆర్డీఏ అధికారులతో కలిసి మంత్రి నారాయణ ఇప్పటికే దుబాయ్లో అధ్యయనం చేశారు. రాష్ట్రంలోనూ వర్క్షాప్ నిర్వహించి మన అవసరాలపై చర్చించారు.
కూలింగ్-యాజ్-ఎ-సర్వీస్" మోడల్లో వ్యవస్థ: అమరావతి పాలనా భవనాలన్నింటికీ చల్లదనం అందించేలా, డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. కూలింగ్-యాజ్-ఎ-సర్వీస్" మోడల్లో ఈ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చే పనిలో ఉంది. కూలింగ్ సిస్టం ఏర్పాటు కోసం సీఆర్డీఏ స్థలాన్ని లీజుకు ఇస్తుంది. నిర్మాణం, నిర్వహణ బాధ్యత కాంట్రాక్ట్ సంస్థదే. అంటే ఇప్పటికిప్పుడు ప్రభుత్వంపై ఆర్థికభారం పడదు. ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యాక కూలింగ్ సేవల కోసం ఛార్జీలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం ఏర్పాటు, బడ్జెట్ సహా ఇతర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమరావతి డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
- రాజధాని అమరావతిలో భారీ సెంట్రల్ కూలింగ్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు
- కృష్ణా నది నుంచి ప్లాంటుకు నీటి పంపింగ్ చేస్తారు
- ఇక్కడ 4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వరకు నీటిని చల్లబరుస్తారు
- యుటిలిటీ టన్నెల్స్ ద్వారా రాజధాని పరిధిలోని ముఖ్యమైన భవనాలకు పైప్లైన్ల ద్వారా పంపుతారు
- ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేషన్ ద్వారా బిల్డింగ్ కూల్ అవుతుంది.
- అలాగే భవనంలోని వేడిని గ్రహించిన నీరు, తిరిగి సెంట్రల్ ప్లాంట్కు చేరుకుని చల్లబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఒక చక్రంలా నిరంతరం కొనసాగుతుంటుంది.
టీఆర్ అంటే ఏమిటి?: టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తిచేసి, కంపెనీని ఎంపిక చేయగానే డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టం పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఏడాదిన్నరలో మొదటిదశ పూర్తిచేయాలన్నది టార్గెట్. తర్వాత 30,000 టీఆర్ (టన్స్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేషన్) అంటే 30 వేల టన్ల రిఫ్రిజిరేషన్ స్థాయికి విస్తరిస్తారు. ఇంతకీ టీఆర్ అంటే ఏంటని కొందరికి డౌట్ రావొచ్చు. టీఆర్ అంటే 24 గంటల్లో ఒక టన్ మంచు కరిగితే ఎంత కూలింగ్ వస్తుందో అంత అని అర్థం. 30 వేల టీఆర్ అంటే 30 వేల ఏసీలు ఒకేసారి పనిచేస్తే వచ్చినంత చల్లదనం అన్నమాట.
ఇది రెడీ అయితే రాజధాని భవనాలకు ఏసీ సదుపాయం అందుతుంది. అలాగే 35 నుంచి 40శాతం కరెంట్ వాడకం తగ్గుతుంది. అంతేకాదు ఏసీ రిపేర్లు, గ్యాస్ లీకేజీ, చిల్లింగ్ మెషీన్ల గోల అస్సలు ఉండదు. కర్బన ఉద్గారాల సమస్య, ఏసీ కంప్రెసర్లతో ఏర్పడే శబ్దకాలుష్యానికీ తావుండదు.
"20 సిస్టమ్స్, 20 చిల్లర్స్, ఇతర పరికరాలకు బదులు 20 భవనాలను ఒకే సిస్టమ్తో కనెక్ట్ చేయవచ్చు. ఏసీ నిర్వహణ కేంద్రీకృతం అవుతుంది. దీనివల్ల చాలా సమస్యలు తీరతాయి. యంత్రాల పనితీరు చాలా మెరుగవుతుంది. విద్యుత్ వాడకం తగ్గుతుంది. యంత్రాల వినియోగం తగ్గుదలతో పర్యావరణానికి కలిగే నష్టం తగ్గుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ గురించి కార్పొరేట్ కంపెనీలు, ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంది. అప్పుడే డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటన్నది అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు. త్వరలోనే అమరావతిలో డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు కాబోతోంది" - డాక్టర్ వి.సాందీపని, గ్రీన్ బిల్డింగ్ నిపుణురాలు
ఇలాంటి వ్యవస్థ ఎక్కడైనా అమల్లో ఉందా? అంటే అమెరికా, సింగపూర్ సహా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో విజయవంతంగా అమలవుతోంది. మన దేశంలో గుజరాత్ గిఫ్ట్ సిటీలోనూ ఉంది. ఇప్పుడు అమరావతిలో ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు సర్వం సిద్ధమైంది.
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