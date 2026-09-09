మన్యంలో మారిన పరిస్థితులు - హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో తొలగిన కష్టాలు
మారిన పరిస్థితులు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ విప్లవం - వంద శాతం సెల్ టవర్ల నిర్మాణం పూర్తి - మారుమూల గిరిజన గ్రామాలు సైతం హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్, మొబైల్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 2:59 PM IST
Cell Tower Coverage In Manyam Agency Areas : మన్యం అంటేనే కొండ కోనలు, అడవులతో కూడిన మారుమూల ప్రాంతం. కనీస సౌకర్యాలకు ఇవి ఎప్పుడూ ఆమడదూరమే. అలాంటిది సెల్ఫోన్ సిగ్నల్స్, ఇంటర్నెట్ అంటే అవి చాలా పెద్ద మాటలే. కానీ అది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. రాష్ట్రంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ విప్లవం వచ్చింది. మన్యంలో ఇప్పటికే వంద శాతం సెల్ టవర్ల నిర్మాణం పూర్తైంది. మారుమూల గిరిజన గ్రామాలు సైతం హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్, మొబైల్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానం అయ్యాయి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సమాచారం చేరవేయడం కోసం ఒకప్పుడు కిలోమీటర్ల దూరం నడవాల్సిన బాధలు తప్పడం సహా అనేక రకాల సేవలను గిరిజనులు ఇంటి వద్దే పొందుతున్నారు. మారిన పరిస్థితులతో స్థానిక గిరిజనుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. పర్యాటకులకు సైతం ఎంతో సౌలభ్యం ఏర్పడింది.
15 వందల 84 సెల్ టవర్ల నిర్మాణం : ఏజెన్సీ ప్రాంతాల రూపురేఖలను సమూలంగా మార్చివేసే లక్ష్యంతో మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ రంగంలో ప్రభుత్వం ఒక చరిత్రాత్మక మైలురాయిని తలపెట్టింది. గతంలో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మన్యంలో సెల్ సిగ్నల్స్ అస్సలు అందక గిరిజన ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలను తీర్చాలని భావించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏజెన్సీ వ్యాప్తంగా ఏకంగా 15 వందల 84 సెల్ టవర్ల నిర్మాణానికి భారీ కసరత్తు చేపట్టింది. ఈ బృహత్తర అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పటికే వివిధ దశల్లో పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుని 12 వందల 67 టవర్లు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి.
మిగిలిన 317 టవర్ల నిర్మాణం కూడా ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది. కొండ ప్రాంతాలు, దట్టమైన అటవీ మార్గాల్లో కూడా ఈ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా మారుమూల పల్లెలకు డిజిటల్ సౌలభ్యం అందించే ప్రక్రియ ఎంతో వేగంగా సాగుతోంది. దశాబ్దాలుగా నెలకొన్న సమాచార అంధకారానికి దీనితో పూర్తిగా చెక్ పడినట్లయింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ టెలికాం రంగాల సమన్వయంతో సాగిన ఈ బృహత్తర యజ్ఞం నేడు గిరిజన వాసుల జీవితాల్లో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి నాంది పలికింది.
గతంలో దారుణంగా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ : గతంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ దారుణంగా ఉండేది. ఏజెన్సీలోని 11 మండలాల పరిధిలో విస్తరించి ఉన్న 3 వేల 803 గిరిజన పల్లెల్లో 2021లో నిర్వహించిన ఒక సమగ్ర సర్వే ఆధారంగా కేవలం 30 శాతం గ్రామాలకు మాత్రమే సెల్ సేవలు అదీ అరకొరగా అందేవి. మిగిలిన 2 వేల 653 గ్రామాలకు సెల్ కవరేజ్ ఏమాత్రం లేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతాల ప్రజలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు అంతంతమాత్రంగా ఉండేవి.
ముఖ్యంగా అనంతగిరి మండలంలో 27 శాతం, అరకులోయలో 40 శాతం, డుంబ్రిగూడలో 22 శాతం, హుకుంపేటలో 39 శాతం, ముంచంగిపుట్టులో 23 శాతం, పెదబయలులో 14 శాతం మాత్రమే కనెక్టివిటీ ఉండేది. అలాగే చింతపల్లిలో 55 శాతం, జి.మాడుగులలో 32 శాతం, కొయ్యూరులో 36 శాతం, పాడేరు మండలంలో 42 శాతం మాత్రమే అప్పట్లో సేవలు అందేవి. ఈ అసమానతలను, వెనుకబాటును పూర్తిగా తొలగించాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి మన్యంలోని ప్రతి మారుమూల గ్రామానికి నెట్వర్క్ ఫలాలను అందించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలను అమలు చేసింది.
డిజిటల్ అనుసంధానత పెరగడంతో : ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు డిజిటల్ అనుసంధానత పెరగడంతో గిరిజనులు అనేక రకాల సేవలను సులభంగా పొందుతున్నారు. గతంలో నరేగా పనుల కోసం ఫేస్ రికగ్నిషన్ చేయాలంటే సమీప గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గరే అది పూర్తవుతోంది. పెన్షన్లు, రేషన్, ఇతర ప్రభుత్వ పథకాల సమాచారం సులభంగా అందుతోంది. ఆరోగ్య కార్యకర్తలు టెలిమెడిసిన్ ద్వారా వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు. అంబులెన్స్ పిలవడం సులభమైంది. గతంలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సిగ్నల్ కోసం కొండలు దాటి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు ఆ బాధ తప్పింది. కనెక్టివిటీ వల్ల గిరిజనుల రోజువారీ జీవితం సులభతరం అవుతోంది. విద్యార్థులు ఆన్లైన్ క్లాసులు వినగలుగుతున్నారు. ఉపాధ్యాయులు సులభంగా సమాచారం పంచుకుంటున్నారు. స్థానిక యువత సొంత గ్రామాల్లోనే ఉపాధి అవకాశాలు తెలుసుకోవడానికి, ఈ-కామర్స్ సేవలను, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ను వినియోగించుకోవడానికి మార్గం సుగమమైంది.
శాశ్వత పరిష్కారం కోసం : ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి కసరత్తే చేసింది. ఇందుకోసం మిషన్ కనెక్ట్ పాడేరు అనే వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వివిధ టెలికాం నెట్వర్క్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ఎన్నో విడతలుగా సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించి ప్రణాళికను రచించారు. దీనిలో భాగంగా కేవలం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన బీఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రమే కాకుండా జియో, ఎయిర్టెల్ వంటి ఇతర ప్రముఖ ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజాలను కూడా భాగస్వామ్యం చేశారు. ఫలితంగా టెలికాం కంపెనీలు ముందుకు వచ్చి ఏజెన్సీ వ్యాప్తంగా వేగంగా టవర్ల నిర్మాణ పనులను చేపట్టాయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పట్టుదల, అధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ నేడు మన్యంలో విజయవంతమైన ఫలితాలను సాధించిపెట్టాయి.
భౌగోళిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొని : మన్యంలో సెల్ టవర్ల నిర్మాణం అంత ఆషామాషీగా జరగలేదు. ఎన్నో సవాళ్లను దాటుకుంటూ వెళ్లారు. రోడ్డు మార్గం సరిగ్గా లేని, వాహనాలు వెళ్లే అవకాశం లేని మారుమూల గిరిజన పల్లెలకు టవర్ నిర్మాణ సామగ్రిని చేరవేయడం అధికారులకు పెద్ద సవాల్గా మారింది. అయినా ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా, కాలినడకన శ్రమించి లేదా ప్రత్యేక బస్సులు, వాహనాల ద్వారా టవర్ నిర్మాణ సామగ్రిని గమ్యస్థానాలకు చేరవేశారు. విద్యుత్ సౌకర్యం అస్సలు లేని మారుమూల కొండ ప్రాంతాల్లో సోలార్ పవర్ సిస్టమ్స్ను ప్రత్యామ్నాయంగా అనుసంధానించారు. ప్రకృతి సహకరించకపోయినా, కఠిన భౌగోళిక పరిస్థితులను ఎదుర్కొని కార్మికులు, ఇంజనీర్లు శ్రమించి ఈ టవర్లను విజయవంతంగా ఏర్పాటు చేశారు.
తొలగిపోయిన పర్యాటకుల సమస్యలు : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు, అరకు లోయ, లంబసింగి, అనంతగిరి వంటి ప్రాంతాలకు నిత్యం వేలాది మంది దేశ విదేశాల పర్యాటకులు వస్తుంటారు. అయితే గతంలో ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు మొబైల్ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా రాక తీవ్రమైన అసౌకర్యానికి గురయ్యేవారు. ముఖ్యంగా డిజిటల్ యుగంలో ఆన్లైన్ పేమెంట్లు చేయడానికి వీలు పడక నానా ఇబ్బందులు పడేవారు. ఇప్పుడు టవర్ల నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో పర్యాటకులకు ఈ సమస్యలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోయాయి. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చే టూరిస్టులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా డిజిటల్ సేవలను పొందుతున్నారు.
ప్రాణాలను కాపాడే వ్యవస్థ : మన్యంలో సెల్ టవర్ల ఏర్పాటు కేవలం కమ్యూనికేషన్ సౌలభ్యం మాత్రమే కాదు ఏజెన్సీ లాంటి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రాణాలను కాపాడే ఒక వ్యవస్థ కూడా. ఎవరికైనా విషసర్పాలు కాటు వేసినా, గర్భిణీలకు పురిటి నొప్పులు వచ్చినా, ప్రాణాంతక వ్యాధుల బారిన పడినా అంబులెన్స్ కోసం సమాచారం అందించడానికి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉండేది కాదు. దీనివల్ల సరైన సమయంలో సరైన వైద్యం అందక మన్యంలో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ కష్టాలు తీరాయని గిరిజనులు అంటున్నారు.
హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో అనుసంధానం : మన్యంలో సెల్ టవర్ల నిర్మాణం విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో దశాబ్దాలుగా ఉన్న డిజిటల్ అంతరం పూర్తిగా తొలగిపోయి నూతన శకం మొదలైంది. విద్య, ఆరోగ్యం సహా ఇతర ప్రభుత్వ సేవల్లో మార్పులు వస్తున్నాయి. కనీస సౌకర్యాలకు కూడా నోచుకోని ఈ ప్రాంతాలు హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో అనుసంధానం అయ్యాయి. మన్యంలోని ప్రతి సెల్ఫోన్ అక్కడి గిరిజన ప్రజల జీవితాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపుతూ అభివృద్ధి ప్రగతి బాటలో ముందుకు నడిపిస్తోంది.
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