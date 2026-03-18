రైతన్నలకు మేలు చేసేలా 'డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే' - వాలంటీర్ల సహకారంతో వేగవంతం
సాగు చేయని భూములకు పథకాలు అందకుండా కట్టడి - గ్రామంలోని ప్రైవేట్ వాలంటీర్లతో డిజిటల్ సర్వే చేపడుతున్న వ్యవసాయాధికారులు - అన్నదాతల పంటల కచ్చితమైన వివరాలు తెలిసేలా చర్యలు
Published : March 18, 2026 at 7:41 AM IST
Digital Crop Survey In Telangana : ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగం నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పంటల సాగు నమోదు ప్రక్రియను డిజిటల్ రూపంలో చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే(డీసీఎస్) చేయాడానికి సిద్ధమైంది. పంటలు సాగు చేయకుండా ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్న వారిని కట్టడి చేయడమే ఈ ప్రాజెక్టు ముఖ్య ఉద్దేశం. అందుకోసమే నిజమైన రైతులు మాత్రమే ప్రభుత్వం అందించే పథకాలు పొందేలా వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్)ను తీసుకొచ్చింది. డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే నిర్వహణకు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులతో పాటు గ్రామంలో ప్రైవేట్ వాలంటీర్ల ద్వారా పంటల సాగు సర్వే చేస్తోంది. ఊర్లలోని వాలంటీర్లే ప్రతి సర్వే నంబర్కు వెళ్లి పంటల సాగు, రైతుల వివరాలు సేకరిస్తూ ఫొటోలు తీసి డీసీఎస్ యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
సాగు చేస్తున్న రైతులకే ప్రోత్సాహకాలు అందేలా : ఏ పంటలు సాగు చేయకుండానే ప్రభుత్వ పథకాల లబ్ది పొందుతుంటారు చాలామంది. రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్ల పేరు మీద కూడా ఆయా పథకాల ద్వారా డబ్బులు పొందుతున్నారు. అందుకు చాలా ఉదాహరణలే ఉన్నాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. గ్రామంలోని వాలంటీర్ల సహాయంతోనే సర్వే నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఇప్పటి వరకు ప్రతి సీజన్లో స్థానిక వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు(ఏఈఓ) పంటల సాగును అంచనా వేసి నివేదికలు సమర్పించేవారు. ఈ సారి కేంద్రం ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేస్తూ డిజిటల్ విధానాన్ని దేశవ్యాప్తంగా అనుసరించాలని ఆదేశించింది. అందులో భాగంగానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డీసీఎస్ నిర్వహణకు ప్రైవేట్ వాలంటీర్లను వినియోగించుకోవాలని నిర్ణయించింది.
పావు వంతు సర్వే పూర్తి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 10,662 గ్రామాల్లో సుమారు 194.69 లక్షల సర్వే నంబర్లలో పండుతున్న పంటల వివరాలను సేకరించడమే డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. 2025-26 యాసంగికి గానూ 8,761 వాలంటీర్లు ఇప్పటికే రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. 9,795 గ్రామాలకు సంబంధించిన విలేజ్ మ్యాప్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. సుమారు 174.36 లక్షల సర్వే నంబర్లకు సంబంధించిన భూముల సర్వే బాధ్యతలు ప్రభుత్వం వాలంటీర్లకు, ప్రైవేటు సర్వేయర్లకు అప్పగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 25% సర్వే పూర్తయిందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
"వాలంటీర్ అనే వారు తమ గ్రామానికి చెందిన భూముల మీద అవగాహన ఉండాలి. వారికి కనీసం పదోతరగతి విద్యార్హత ఉండాలి. స్మార్ట్ఫోన్ ఉండి, సాంకేతికతపైన పూర్తి అవగాహన ఉండాల్సిన అవసరముంది. అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ, అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చేసిన వారు ఆదర్శ రైతులు, స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని కొంతమందికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వొచ్చని చెప్పడం జరిగింది. డివిజన్ స్థాయిలో ఉన్న ఏరియా డెవలప్మెంట్ సొసైటీ (ఏడీఎస్) సభ్యులను నియమించొచ్చు. వచ్చే నెల (ఏప్రిల్) 15లోపు ఈ సర్వేను పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది" - భాగ్యలక్ష్మి, వ్యవసాయాధికారిణి, కరీంనగర్
గ్రామ వాలంటీర్తో సర్వే వేగవంతం : ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఉమ్మడి కరీంనగర్లో డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే వేగంగా కొనసాగుతోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 28న పంటల నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. మొత్తంగా 18.3 లక్షల సర్వే నంబర్లలో పండుతున్న పంటల వివరాలు నమోదు చేయాలి. ప్రస్తుతం సుమారు లక్షన్నరకు పైగా సర్వే నంబర్లలో డీసీఎస్ ప్రక్రియ పూర్తయింది. గ్రామంలోనే ఓ వాలంటీర్ను గుర్తించడం ద్వారా సర్వే అనుకున్న దానికంటే వేగంగా జరుగుతోంది.
సర్వే నంబరు పరిధిలోకి వెళ్తేనే ఓపెన్ : గతంలో వ్యవసాయ అధికారులు మాత్రమే సర్వే చేసేవారు. ప్రస్తుతం గ్రామ వాలంటీర్లు ఈ సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే మొబైల్ యాప్లో 'క్రెడెన్షియల్ మ్యాప్' ఆధారంగా ప్రతి సర్వే నంబర్ వద్దకు వెళ్తేనే ఓపెన్ అవుతుంది. 20 మీటర్ల దూరం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే సర్వే నంబర్ ఓపెన్ కాదు. సర్వే నెంబర్ పరిధిలో ఉండి యాప్ వినియోగిస్తేనే రైతు పేరు, విస్తీర్ణం యాప్లో కనబడుతుంది. అప్పుడు పొలం, పంట రకం, నీటిపారుదల సౌకర్యం, పంట విస్తీర్ణం గురించి యాప్లో నమోదు చేయాలి. దాంతోపాటు ప్రధాన పంట లేక అంతర పంట, విత్తనోత్పత్తి జరుగుతుందా అనే వివరాలు పొందుపరచాలి. ఆ తర్వాత రైతు పొలం ఫొటోను యాప్లో అప్లోడ్ చేయాలి.
"పంట దగ్గరికి వెళ్లిన తర్వాతే సర్వే నంబరును యాప్లో నమోదు చేయాలి. ఏ పంట వేశారో యాప్లో పొందుపర్చాలి. ఏ పంట వేయకపోతే, భూమి సాగు చేయలేదని కూడా నమోదు చేయాలి. ఇలా అన్ని వివరాలు పూర్తి చేస్తేనే సర్వే ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు యాప్ గ్రహిస్తుంది. అలా ఒకరోజు సర్వే చేసిన పంటల వివరాలన్నీ ఏఈఓలు ఆరోజు సాయంత్రం మళ్లీ అప్లోడ్ చేస్తారు. ఈ సర్వే ద్వారా రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా ఏ పంట వేస్తున్నారో ఏయే పంటలు సాగు చేయాలో కచ్చితమైన వివరాలు తెలిసే అవకాశం ఉంది" - చిట్కూరి శ్రీనివాస్, సర్వే వాలంటీర్ కొత్తపల్లి, కరీంనగర్
వాలంటీర్లుగా వారికే ప్రాధాన్యం : డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే ప్రక్రియలో భాగంగా వాలంటీర్లుగా విద్యావంతులైన గ్రామీణ యువతకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం తెలిసి ఉండి, కనీసం పదో తరగతి చదివిన వారికి అవకాశం కల్పించారు. గ్రామంలోని భూములు, సాంకేతికత మీద అవగాహన ఉన్న వారికి మెుదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వారంతా క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లి 20 మీటర్ల రేడియస్ నుంచి సర్వే నంబర్ల వారీగా పంటల సాగు వివరాలు నమోదు చేస్తున్నారు. వారికి ఒక ఫోటోకు 7 రూపాయల చొప్పున పారితోషికం అందిస్తారు. ఈ సర్వేలో వాలంటీర్లు ప్రతిరోజూ 150 నుంచి 200 సర్వే నంబర్ల పరిధిలోని పంటల ఫోటోలను తీయాల్సి ఉంటుంది.
కచ్చితమైన వివరాలు నమోదయ్యేలా : ఇంతకముందు వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు ఆధ్వర్యంలో జరిగే డీసీఎస్ సర్వేలో ఇబ్బందులు తలెత్తేవి. గ్రామాల్లో రైతుల వివరాల నమోదులో కచ్చితత్వం లేకపోయేది. అందులోనూ పురుష ఏఈఓలకు 2 వేల ఎకరాలు, మహిళా అధికారులైతే 1,800 ఎకరాలు సర్వే చేయాలని నిర్ణయించారు. కానీ, రైతులు ఎక్కడ ఉన్నారు? వారికి సంబంధించిన పొలాలకు ఎలా చేరుకోవాలి? అనే వివరాలు తెలియక పోయేది. దీంతో సర్వే ప్రక్రియలో సమస్యలు ఉండేవి. ఇందుకు పరిష్కారంగా గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తినే వాలంటీర్గా నియమించారు.
"ప్రతి సర్వే నంబరులో బై నంబర్లు వస్తున్నాయి. అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉంటే ఒకరిది అగ్రికల్చర్, మరొకరిది కమర్షియల్ అయి ఉంటుంది. అలాంటి వాణిజ్యపరంగా వినియోగించే వాటిని కూడా నమోదు చేసేందుకు ఈ సర్వే యాప్లు ప్రత్యేక వెసలుబాటు ఉంది. ఏ రకమైన పంట, తోట వంటి ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. దీంతో రైతులకు పంటను అమ్ముకునేందుకు ఇబ్బంది తలెత్తదు" - కూడెళ్లి సంజీవరావు, సర్వే వాలంటీర్ వల్లంపహాడ్, కరీంనగర్
పంటను అమ్ముకునేందుకు సులభంగా : వాలంటీర్లు స్థానికులే కావడంతో భూమల వివరాలు, పంటల స్వరూపం, రైతుల వివరాల నమోదు సులభం అవుతోంది. అన్నదాతలు కూడా ఇందుకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు. యాప్నకు సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, వాటిని నివృత్తి చేయడం కోసం వ్యవసాయ అధికారులు వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు. అందులో వాలంటీర్లకు ఎప్పటికప్పుడు మార్గనిర్దేశనం చేస్తున్నారు. సర్వే నంబర్ల వారీగా పంటల నమోదు ప్రక్రియ ద్వారా కొనుగోళ్ల సమయంలో రైతులకు మేలు జరుగుతోంది. గతంలో పంటల వివరాల నమోదులో కచ్చితత్వం లేకపోవటంతో పంట అమ్ముకోవడం కష్టంగా ఉండేది. పంట రకం తప్పుగా నమోదైన కొనుగోళ్ల సమయంలో వ్యవసాయ అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. వర్షాలు పడినప్పుడు కూడా అలాంటి సమస్యే ఎదురయ్యేది. డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే ద్వారా పంటల నమోదులో కచ్చితత్వం ఉంటోందని రైతులు చెబుతున్నారు. తద్వారా కొనుగోళ్లప్పుడు ఇబ్బందులు తప్పుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మేము దొడ్డురకం వరి వేసినం. ఇలా వరిలో కూడా ఏ రకమో తెలిపేందుకు ఈ సర్వే ఉపయోగపడుతుంది. దీంతో మేము పంట అమ్ముకోవడం తేలికగా అవుతుంది. ఇలా రైతులకు ఉపయోగపడేలా సర్వే చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" - హనుమండ్లు, రైతు కొత్తపల్లి, కరీంనగర్
వాలంటీర్లు, అధికారుల సమన్వయంతో : శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ లేని గ్రామాల్లో వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులే పంటల నమోదు చేస్తారు. 45 రోజుల నిర్ణీత గడువులోగా సర్వే పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. కొంతమంది వాలంటీర్లు రిజిస్టర్ చేసుకుని పనులు ప్రారంభించలేదు. అలాంటి వారి స్థానంలో కొత్తవారిని తీసుకునేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పంటల నమోదు ప్రక్రియను పకడ్బందీగా చేపట్టేందుకు వ్యవసాయ అధికారులు వాలంటీర్లతో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు.
పథకాల అమలుకు ఈ సర్వే కీలకం : డిజిటల్ క్రాప్ సర్వే త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. రోజుకు సరాసరిగా 7 నుంచి 8 వేల సర్వే నంబర్లకు సంబంధించిన సర్వే పూర్తి చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన నిజమైన లబ్ధిదారులను డిజిటర్ క్రాప్ సర్వే ద్వారా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. కేంద్రం మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా చేపట్టిన డిజిటల్ సర్వే ద్వారా ఎరువుల సబ్సీడీలు, పంట రుణాలు, ఫసల్ బీమా పథకాల అమలుకు ఉపయోగపడనుంది. అకాల వర్షాలతో పంట నష్టం జరిగితే రైతులకు నష్ట పరిహారం చెల్లించేందుకు డీసీఎస్ డేటా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉందని వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు.
రైతు భరోసా డేట్ వచ్చేసిందోచ్ - ఖాతాల్లోకి నిధులు ఎప్పుడంటే?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గిర్రున తిరుగుతున్న మీటర్లు - వేసవిలో కోతలు తప్పవా?