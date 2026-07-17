ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి కొత్త రూపు - వచ్చే ఏడాది పుష్కరాల నాటికి ఆధునికీకరణ
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి రూ.152.95కోట్లతో కొత్త గేట్లు - 117గేట్ల బిగింపు పనులను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు - వారధి ఆధునికీకరణ, మరమ్మతు పనులకు కూడా శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 5:14 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 5:20 PM IST
Dhavaleswaram Barrage Modernization By State : ఆనకట్టలను ఆధునిక దేవాలయాలు అని అంటారు. లక్షలాది ఎకరాల పంట పొలాలకు నీరందించి సస్యశ్యామలం చేసే వీటి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అదే కోవలోనిది ధవళేశ్వరం. 174 ఏళ్ల క్రితం నిర్మితమై ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని 10.13 లక్షల ఎకరాలకు సాగుతో పాటు తాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చుతున్న ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త రూపు సంతరించుకోనుంది. దీని ఆధునికీకరణ, మరమ్మతు పనులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.
సుమారు 153కోట్ల రూపాయలతో 117 గేట్ల మార్పు, ఇతర మరమ్మతు పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ప్రధాన కాలువలు, అక్విడెక్టులు, తూములు, కాలువలుకు ఇక సరికొత్త కళ రానుంది. మరి ప్రభుత్వం చేపట్టిన పనులతో ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయి. ధవళేశ్వరం విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాచరణ అమలు ఎలా ఉండబోతోంది. పనులు పూర్తైన తర్వాత ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కల్గనున్నాయి.
పనులను ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి : అపర భగీరథుడు సర్ ఆర్థర్ కాటన్ 1852లో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన అద్భుత కట్టడం ధవళేశ్వరం బ్యారేజి. 174ఏళ్లుగా ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల వరప్రదాయినిగా ఉన్న ఈ ఆనకట్ట వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల పూర్తిగా స్వరూపం కోల్పోయింది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్లు దారుణంగా దెబ్బతిన్నగా, సకాలంలో మరమ్మతులు కూడా చేయించలేదు. దశాబ్దాల పాటు నిరంతర నీటి ప్రవాహం వల్ల బ్యారేజీ గేట్లు తుప్పు చిల్లులు పడ్డాయి. నీరు లీకై పెద్ద ఎత్తున సముద్రంలోకి వృథాగా పోతోంది. దీంతో బ్యారేజీ ఆధునికీకరణ అత్యవసరం అని కూటమి సర్కారు భావించింది. బ్యారేజీ పటిష్ఠతపై కేంద్ర జల సంఘం, డ్యామ్ సేఫ్టీ రివ్యూ ప్యానెల్, హైడ్రో మెకానికల్ నిపుణులు పలు దఫాలు పరిశీలించి తీసుకోవాల్సిన చర్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేశారు. వాటి ప్రకారం బ్యారేజీ గేట్ల మార్పు, ఇతర మరమ్మతు పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది. 152.95కోట్లతో 117గేట్ల మార్పు పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈనెల 13న ప్రారంభించారు.
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి ఉన్న 175గేట్లలో 58గేట్లను 2014-15లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలోనే 31.77కోట్ల రూపాయలతో మార్చారు. ఇప్పుడు మిగతావి మార్చనున్నారు. దీంతో పాటు అన్ని గేట్లకు కొత్త రబ్బర్ సీళ్లు, రోలర్ అసెంబ్లీలు, వైర్ రోపులు, మాస్టర్ కంట్రోల్ ప్యానళ్లు, విద్యుత్ కేబుళ్ల బిగింపు, రంగులు వేసే పనులు చేస్తారు. ఈ పనులకు 2025లో పరిపాలనా ఆమోదం తెలపగా, హైదరాబాద్కు చెందిన సంస్థ టెండర్లు దక్కించుకుంది. రెండేళ్లలో పూర్తి చేసేందుకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ పనులు పూర్తయితే రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల పాటు గోదావరి డెల్టా రైతుల సాగునీటి అవసరాలకుప ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి కొత్త గేట్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. నీటి ప్రవాహాన్ని చంద్రబాబు స్వయంగా పరిశీలించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలోనే రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి భరోసా, రైతుకు భద్రత ఉంటాయని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
10.13లక్షల ఎకరాలకు సాగుతో పాటు తాగునీరు : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో 10.13లక్షల ఎకరాలకు సాగుతో పాటు తాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలను తీర్చుతోంది. దీని నిర్మాణం పనులను సర్ ఆర్థర్ కాటన్ 1847లో ప్రారంభించగా1852లో పూర్తయ్యాయి. 1963 వరదలకు నిర్మాణం కొంత దెబ్బతినడంతో మరమ్మతులు జరిపారు. బ్యారేజీ పొడవు 5.84 కిలోమీటర్లు. ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పరిధిలో భౌగోళిక విస్తీర్ణం, కాలువల నెట్వర్క్ ఆధారంగా ఈ ఆయకట్టును తూర్పు, పశ్చిమ, మధ్య డెల్టాలుగా విభజించారు. తూర్పు డెల్టా ఆయకట్టు విస్తీర్ణం దాదాపు 2,76,528 ఎకరాలు. పశ్చిమ డెల్టా ఆయకట్టు విస్తీర్ణపరంగా మూడు డెల్టాలలో కెల్లా అతి పెద్దది. దీని కింద దాదాపు 5,29,962 ఎకరాలు సాగవుతున్నాయి. సెంట్రల్ డెల్టా ఆయకట్టు విస్తీర్ణం చూస్తే అత్యంత సారవంతమైన కోనసీమ ప్రాంతంలో దాదాపు 2,06,887 ఎకరాలు ఉంది.
పురాతనమైన బ్యారేజీకి గేట్ల మరమ్మతులకు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పైసా నిధులివ్వలేదు. కాలువలు అస్తవ్యస్తంగా మారినా అయిదేళ్లలో ఎక్కడా తట్టెడు మట్టి తీయలేదు. అక్విడెక్టులు, కాలువలు, డ్రెయిన్లకు కనీస మరమ్మతులు చేయలేదు. దీంతో చివరి ఆయకట్టు భూములకు సక్రమంగా నీళ్లందని దుస్ధితి నెలకొంది. ప్రస్తుతం కాలువలు పూడికలతో నిండిపోవడం వల్ల ప్రవాహ వేగం తగ్గింది. దీనివల్ల డెల్టా చివరన సముద్రతీర ప్రాంతాల్లో ఉండే భూములకు సకాలంలో సాగునీరు అందడం లేదు. పాతబడ్డ మట్టి గట్లు, లీకవుతున్న లాకుల వల్ల ఏటా వందలాది క్యూసెక్కుల సాగునీరు వృథాగా పోతోంది. దీన్ని అడ్డుకోవడానికి కాలువల లైనింగ్ అవసరం. ఇటీవల పలుమార్లు అకాల వర్షాలు, క్లౌడ్ బరస్ట్లు సంభవించాయి. అందువల్ల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా భారీ నీటి ఉధృతిని తట్టుకునేలా డెల్టా డ్రైనేజీ వ్యవస్థను మార్చాల్సి ఉంది. ఆధునికీకరణ చేయకపోతే తీవ్ర నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది.
ఆధునికీకరణ చేసేందుకు కారణాలు : ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కింద వర్షాకాలంలో వచ్చే అదనపు నీరు బయటకు వెళ్లే మురుగు కాలువలు, డ్రైన్లు పూడికలతో నిండిపోయాయి. ఆధునికీకరణ చేయకపోతే, స్వల్ప వర్షాలకే నీరు వెనక్కి తన్ని కోనసీమ, పశ్చిమ డెల్టాలోని దాదాపు 2 నుంచి 3 లక్షల ఎకరాల వరి పంటలు ఏటా నీట మునిగి కుళ్లిపోతాయి. వేసవిలో గోదావరి ప్రవాహం తగ్గినప్పుడు పూడిక వల్ల సముద్రపు నీరు కాలువల ద్వారా పైకి వస్తుంది. దీనివల్ల కాలువల పక్కన ఉన్న వేలాది ఎకరాల భూముల్లోకి ఉప్పు నీరు చేరి చౌడు భూములుగా మారి శాశ్వతంగా పంటలకు పనికిరాకుండా పోతాయి. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లోని వందలాది గ్రామాలకు, నగరాలకు ఈ కాలువలే తాగునీటి వనరులు. కాలువలు బలహీనపడి, లీకేజీలు ఎక్కువైతే వేసవి కాలంలో చెరువులను నింపడం సాధ్యం కాదు. ఫలితంగా తీవ్రమైన తాగునీటి కొరత ఏర్పడుతుంది. ఆక్వా రంగానికి కూడా గండం వస్తుంది. డ్రైనేజీలు ప్రక్షాళన చేయకపోతే, కలుషిత నీరు రొయ్యల, చేపల చెరువుల్లోకి చేరి వ్యాధులు ప్రబలుతాయి. వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతుంది.
ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలో ఒకవేళ ప్రధాన లాకులు విరిగితే లక్షలాది క్యూసెక్కుల నీరు ఒక్కసారిగా గ్రామాలను ముంచెత్తుతుంది. బ్యారేజీ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 2.91 టీఎంసీలు కాగా గోదావరికి వచ్చే భారీ వరద ప్రవాహంతో పెద్దఎత్తున ఇసుక కొట్టుకువచ్చి ధవళేశ్వరం బ్యారేజీలో మేట వేస్తోంది. ఇటీవల జలవనరుల శాఖ అధికారులు నిర్వహించిన బ్యాథమెట్రిక్ సర్వేలో సుమారు 80 లక్షల క్యూబ్రిక్ మీటర్లకు పైగా ఇసుక మేటలు వేసినట్లు గుర్తించారు. దీనిని డ్రెడ్జింగ్ ద్వారా తొలగించడంపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. బ్యారేజీలో ఇసుక పూడికను తొలగించి పూర్తి స్థాయిలో నీటిని నిల్వ చేయడం ద్వారా 10.13 లక్షల ఎకరాల గోదావరి డెల్టా ఆయకట్టుకు ఏ ఆటంకం లేకుండా నీళ్లు అందించాలని నిర్ణయించారు. డెల్టాలోని 713.20 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన కాలువలను ఆధునికీకరించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
డిస్ట్రిబ్యూటరీలను అభివృద్ది చేసే ప్రణాళికలు రూపొందించారు. తద్వారా నీటి వృథాకు అడ్డుకట్ట వేసి ఆయకట్టు చివరి భూములకు నీళ్లు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. గోదావరి డెల్టా ఆధునికీకరణ ద్వారా ధవళేశ్వరంను రైతాంగానికి ఆర్థిక రక్షణ కవచంగా మార్చాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించి చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందుకే 14కోట్ల రూపాయల నిధులతో లైడార్ సర్వే పూర్తి చేసి లోపాలను శాస్త్రీయంగా గుర్తించారు. త్వరలోనే పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
"అన్ని కాలువలకు మరమ్మతులు చేయాలి. ప్రతి నీటి చుక్కను కాపాడాలి. మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలి. భారీ వర్షాల కారణంగా మురుగునీటి పారుదల సరిగా లేకపోవడంతో, నీరు నిలిచిపోయి రైతులు పంట నష్టపోతున్నారు. కాలువలు, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థను ఆధునికీకరించాలి. రాబోయే రోజుల్లో నీటి కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, పోలవరం నుంచి నీటిని మళ్లించే అవకాశం కూడా ఉంది. అలా జరిగితే సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వాటిని నివారించడానికి కృష్ణా, గోదావరి డెల్టాలను అభివృద్ధి చేయాలి" -బుచ్చయ్య చౌదరి, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే
ప్రణాళిక ప్రకారంగా పనులు పూర్తి : గోదావరి డెల్టా నీటి వృథాకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేసి ఆయకట్టు శివారు భూములకు నీళ్లందించడమే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆధునికీకరణ పనులు ప్రణాళిక బద్దంగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. డెల్టాలో ఖరీఫ్కు జూన్లో, రబీకి డిసెంబర్లో నీటిని విడుదల చేస్తారు. ఏడాది మొత్తంలో కేవలం 2 నెలలు మాత్రమే డెల్టాలో సాగు చేయరు. అందువల్ల ఈ రెండు నెలల్లోనే కాలువల ఆధునికీకరణ చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రబీ పంట కాలం పూర్తై, ఖరీఫ్ పంట సాగు ప్రారంభించేలోగా కాలువల ఆధునికీకరణ పనులు చేపట్టి పూర్తిచేయాలని జలవనరుల శాఖ అధికారులకు ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.
ప్రస్తుతం దాదాపు 27 వేల క్యూసెక్కుల నీరు సముద్రంలోకి వృథాగా వెళుతుండగా, కాలువలకు 14,700 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదలవుతుంది. కొత్త గేట్ల అమరిక పూర్తయితే నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ కొత్త గేట్ల బిగింపు, మరమ్మతు పనులకు పనులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టడంపై అన్నదాతల్లో ఆనందం వ్యక్తం అవుతోంది. ఎప్పుడో 174 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి కొత్త గేట్ల బిగింపు, మరమ్మతులతో రాబోయే వందేళ్ల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నపూర్ణ అనే బిరుదును కాపాడుకోనుంది. గోదావరి డెల్టా సురక్షితంగా ఉండడమే కాకుండా, రాబోయే తరాలకు సరికొత్త జల భరోసాను ఇస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
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