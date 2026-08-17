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కర్రెగుట్టలకు పర్యాటక సొబగులు - టూరిజానికి కేరాఫ్​ దిశగా అభివృద్ధి అడుగులు!

కర్రెగుట్టల చరిత్రలో నవశకానికి నాంది - ఆపరేషన్ కగార్‌తో పర్యాటక సోయగం - పర్యాటకానికి స్వర్గధామంగా తీర్చిదిద్దాలని యోచిస్తోన్న కేంద్రం

Developing Karreguttalu For Tourism
Developing Karreguttalu For Tourism (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 1:29 PM IST

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Developing Karreguttalu For Tourism : ఎటుచూసినా ప్రకృతి అందాలు! ఎత్తయిన కొండలు, గుట్టలు! 50 ఏళ్లుగా మావోయిస్టు సామ్రాజ్యానికి కంచుకోట! దీంతో భద్రతా బలగాల కూంబింగ్‌లు. తుపాకుల గర్జనలు, బాంబుల మోతలు. ప్రాణాలను అరచేతిలో పట్టుకునే ఆదివాసీ బిడ్డల బతుకుచిత్రాలు. ఇది మొన్నటి వరకు కర్రెగుట్టల ముఖచిత్రం. ఇప్పుడది గత చరిత్రగా మారనుంది. 2026 మార్చి నాటికి ఆపరేషన్‌ కగార్ పూర్తయిందని కేంద్రం ప్రకటించడంతో కర్రెగుట్టల ప్రాంతంలో పర్యాటకంగా మరో అధ్యాయం మొదలుకానుంది.

సహజ సిద్ధమైన అందాలు, ప్రకృతి రమణీయతను తన ఒడిలో దాచుకున్న ఈ ప్రాంతం ఇక నుంచి బాహ్య ప్రపంచానికి మరింత మనోహరంగా దర్శనం ఇవ్వనుంది. తెలంగాణ అరకుగా, ఊటీ, కొడైకెనాల్ తరహాలో సరికొత్త పర్యాటక అందాలను ఈ ప్రపంచానికి అందించనుంది. మరి, ఆ అటవీ ప్రాంతాల్లో దాగున్న ప్రకృతి అందాలేంటి? ఎలాంటి పర్యాటక సొబగులు అద్దనున్నారు? అక్కడున్న జలపాతాల విశేషాలు ఏంటి?

కాకులు దూరని కారడవి కర్రెగుట్టలు. మొన్నటి వరకు మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలకు కేంద్ర బిందువుగా ఉండేదీ కీకారణ్యం. అయితే అది ఒక పార్శ్వం మాత్రమే. మరోవైపు ఈ అటవీ ప్రాంతంలో అద్భుత పకృతి అందాలు దాగి ఉన్నాయి. కొండమార్గాలు, వాటిని తాకుతున్నట్లుగా కదిలే మేఘాలు చూపరుల మనసును కట్టిపడేస్తాయి. అటువంటి ఈ అటవీ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకానికి అనువైన ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి.

తెలంగాణ టూ ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సరిహద్దుల్లో ఈ కర్రెగుట్టలు ఉన్నాయి. బ్లాక్ హిల్స్‌గా పిలిచుకునే ఈ దట్టమైన అటవీ దాదాపు 500 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. సముద్ర మట్టానికి 300-400 మీటర్ల ఎత్తులో ఎత్తయిన కొండలు, గుట్టలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి రవాణా సదుపాయం, సమాచార వ్యవస్థ అందుబాటులో లేవు. కానీ ప్రకృతి అందాలకు మాత్రం కొదవ లేదు. పచ్చదనం పరచినట్లుగా ఈ అరణ్యం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ దట్టమైన అటవీ ప్రాంతానికి పర్యాటక సొబగులు అద్దాలని కేంద్రం భావిస్తోంది.

ఆపరేషన్ కగార్​లో దద్దరిల్లిన కర్రెగుట్టలు : దాదాపు 5 దశాబ్దాలుగా కర్రెగుట్టల ప్రాంతం మావోయిస్టుల కార్యకలాపాలకు ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంది. కీలక నాయకులు, పార్టీ అగ్రనేతలు ఇక్కడే ఉండేవారు. మావోయిస్టుల ఏరివేతే లక్ష్యంగా 2025లో కేంద్రం ఆపరేషన్ కగార్ చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా మావోయిస్టులకు ప్రధాన స్థావరంగా ఉన్న కర్రెగుట్టలను భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి. మొదటి సారిగా ఇక్కడ ఫార్వార్డ్ ఆపరేషన్ బేస్‌లు, ఎఫ్‌వోబీల నిర్మాణాలు చేపట్టారు. దాదాపు ఏడాది పాటు జరిగిన ఆపరేషన్‌లో అటవీ ప్రాంతం అంతా కూంబింగ్‌లు, కాల్పులు, పేలుళ్లతో దద్దరిల్లింది. క్రమంగా ఈ ప్రాంతంపై భద్రతా బలగాలు పై చేయి సాధించాయి. దీంతో పలువురు నేతలు పోలీసులకు లొంగిపోగా మరికొందరు కాల్పుల్లో మరణించారు. దీంతో 2026 మార్చి నాటికి ఆపరేషన్ కగార్ లక్ష్యం పూర్తయిందని కేంద్రం ప్రకటించింది.

కర్రె గుట్టలపై జెండాను ఎగుర వేసి, జాతీయ గీతాన్ని పాడాం. ఇక నుంచి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అభివృద్ధి మొదలవుతుంది. స్కూల్స్​, ఆసుపత్రులు, రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఎంతైనా ఉంది

- సీవీ ఆనంద్, రాష్ట్ర డీజీపీ

మళ్లీ మావోయిజం పునురుజ్జీవం పోసుకోవద్దని : ఐదు దశాబ్దాల మావోయిస్టు సామ్రాజ్యాన్ని బద్దలు కొట్టిన భద్రతా బలగాలు కర్రెగుట్టలను పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. అయితే భవిష్యత్తులో మళ్లీ మావోయిస్టుల స్థావరంగా మారి, మావోయిజం పునరుజ్జీవం పోసుకోవద్దని సరికొత్త ఆలోచనతో కేంద్రం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు చేస్తోంది. అందుకోసం ఈ అడవీ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటి వరకు బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియని సహజ సిద్ధమైన అందాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు కార్యాచరణ చేపడుతోంది. అరకు, ఊటీ, కొడైకెనాల్ తరహాలోనే సరికొత్త పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తోంది.

తెలంగాణ నుంచి ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలు సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి. ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలోని భీజాపూర్, దంతెవాడ జిల్లాలు సరిహద్దుగా ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని గడ్చిరోలీలో కూడా కర్రెగుట్టలు విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ అనుసంధానించేలా ఇప్పటికే మట్టి రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. తెలంగాణ వైపు నుంచి 30 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణం పూర్తయింది. మరో 30 కిలోమీటర్లు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు అనుసంధానం చేసేలా రోడ్డు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.

పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే జలపాతాలు : కర్రెగుట్టల్లో అడ్వెంచర్ టూరిజం ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. ఇందుకోసం రవాణా సదుపాయం, విద్యుత్తు, మొబైల్ కనెక్టివిటీతో పాటు మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు 2 రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. వీటితో పాటు దేశంలోనే అతిపెద్ద సాయుధ బలగాల శిక్షణ కేంద్రం కర్రెగుట్టల్లో ఏర్పాటు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. కర్రెగుట్టల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ముందుగా అక్కడున్న జలపాతాల గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ అడవిలో మొత్తం 7 జలపాతాలు ఉన్నాయి. ముత్యం, సోమాలమ్మ, నంది జలపాతాలతో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సరిహద్దు అటవీ ప్రాంతంలో మరో 4 జలపాతాలు ఉన్నాయి. ఇవి పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాయి. వీటిని ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసేలా సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

కర్రెగుట్టల అటవీ ప్రాంతంలో ఇటీవల తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పర్యటించారు. అక్కడ జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించి శాంతి కపోతాలు ఎగురవేశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రోడ్డు నిర్మాణ పనులతో పాటు మరిన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని తెలిపారు. అటవీ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిపై గుత్తికోయ కుటుంబాలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కర్రెగుట్టల అభయారణ్యం భవిష్యత్తులో పర్యాటక స్వర్గధామంగా మారనుంది. ఇక్కడి జలపాతాలు పర్యాటలను ఎంతగానో ఆకర్షించనున్నాయి. పచ్చదనం పరచినట్లుగా ఉండే ప్రకృతి అందాలు చూపరులను కట్టిపడేయనున్నాయి.

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