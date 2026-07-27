సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ - కొత్తది ఎలా ఉండబోతుందో చూశారా?
అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి, అత్యాధునిక డిజైన్లతో నిర్మాణం - రూ. 714.73 కోట్ల అంచనా వ్యయం అభివృద్ధి - 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి
Published : July 27, 2026 at 3:03 PM IST
Development Works At Secunderabad Railway Station : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ రాష్ట్రంలోనే కాదు దక్షిణ భారతంలోనే అత్యంత కీలకమైనది. ఈ స్టేషన్కి ఎన్నో దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. నిత్యం వందలాది రైళ్లు సుమారు 2 లక్షల వరకు ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తాయి. వరస సెలవులు, పండుగల సమయాల్లోనైతే రికార్డు స్థాయిలో ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అందుకే అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం కింద సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధికి భారీగా నిధులు కేటాయించారు. ఫలితంగా రైల్వే స్టేషన్ రూపురేఖలు మారుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులు, విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలను కల్పించేలా స్టేషన్ పునర్నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులేంటి? ఎప్పటిలోగా పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు? దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటో ఈ కథన ద్వారా తెలుసుకుందాం.
పనులు దాదాపు 64% వరకు పూర్తి : సకల సౌకర్యాలతో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్. ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో, విమానాశ్రయాలకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అమృత్ భారత్ పథకం కింద సికింద్రాబాద్ రైల్వే పునరాభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి, అత్యాధునిక డిజైన్లతో ఉత్తర, దక్షిణ వైపు స్టేషన్ టెర్మినల్ భవనాల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. దక్షిణమధ్య రైల్వేలోనే కీలకమైన ఈ స్టేషన్ పునారాభివృద్ధి పనులు దాదాపు 64 శాతం వరకు పూర్తియినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. పదవ నంబర్ ప్లాట్ ఫాం వైపు 90 శాతం పనులు పూర్తి చేశారు. ఒకవైపు రైళ్ల రాకపోకలు జరుగుతుండగానే మరోవైపు పనుల్లో వేగం పెంచుతున్నారు. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా పనులు చేపడుతున్నారు.
రూ. 714.73 కోట్ల అంచనా వ్యయం : 2022 సెప్టెంబర్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు. అమృత్ భారత్ పథకంలో భాగంగా దాదాపు రూ. 714.73 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అభివృద్ధి పనులు మొదలు పెట్టారు. స్టేషన్ పునర్నిర్మాణ పనులను గిరిధర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ సొంతం చేసుకుంది. సాధారణంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు ప్రయాణికుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెలవులు, పండుగల సమయాల్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దాదాపు 200లకు పైగా సర్వీసులు ప్రతినిత్యం 2 లక్షలకు పైగా ప్రయాణికులకు తమ గమ్య స్థానాలకు చేరుస్తున్నాయి. అందుకే, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ను అత్యంత విశాలంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జీ+3 ఐకానిక్ బిల్డింగ్ను నిర్మిస్తున్నారు. మొత్తంగా 2,2516.16 చదరపు మీటర్ల మేర స్టేషన్ విస్తరిస్తున్నారు. సౌత్ సైడ్ బిల్డింగ్ను 3 ఫ్లోర్లలో కలిపి సుమారు 14,792 చదరపు మీటర్ల మేర విస్తరిస్తున్నారు.
అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి : ప్లాట్ఫాంల పైన 2 అంతస్తులతో కూడిన విశాలమైన ఎయిర్ కాంకోర్స్ అంటే అత్యాధునిక వెయిటింగ్ హాళ్లు, ఫుడ్ కోర్టులు, కెఫెటేరియాలతో కూడిన రూఫ్ ప్లాజాను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. అన్ని ప్లాట్ఫాంలను, ట్రాక్లను పూర్తిగా కవర్ చేసేలా పైకప్పు నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. మొదటి అంతస్తులో ఎయిర్ కాన్ కోర్స్, రెండో అంతస్తులో కెఫిటేరియా, రిటైల్ షాపులు ఉంటాయి. వాహనాల రద్దీని నియంత్రించేందుకు అంతస్తుల వారీగా కేటాయించిన భారీ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్లు నిర్మించారు. పార్కింగ్కి బేస్మెంట్ , మొదటి అంతస్తుతో పాటు మరో 4 ఫ్లోర్లు కేటాయింటారు. పార్కింగ్కు సమస్య తలెత్తకుండా అధికారులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
హై-రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలు : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో 26 లిఫ్ట్లు, 32 ఎస్కలేటర్లతో పాటు 2 ట్రావెలేటర్స్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్, వెస్ట్ మెట్రో స్టేషన్లను రైల్వే ప్లాట్ఫాంలతో నేరుగా అనుసంధానించే ప్రత్యేక స్కైవాక్లు నిర్మిస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్, ఎలక్ట్రికల్ వాహనాల కోసం ఈవీ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం నిరంతరం నిఘా ఉంచేలా హై-రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలతో కూడిన కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం మురుగు నీటి శుద్ధి ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనులు త్వరతిగతి పూర్తి చేసి 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ శ్రీధర్ చెబుతున్నారు.
"దాదాపు 70 శాతం వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులన్నీ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ వరకు పూర్తయిపోతుంది. ఫ్లాట్ఫాం 10లో 90 శాతం మేర పనులు పూర్తయ్యాయి. అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ పార్కింగ్ డెవలప్ అయిపోయింది. ప్రయాణికులకు భంగం కలగకుండా ఈ పనులను చేస్తున్నాం. అంటే మొదట ఒకవైపు పూర్తి చేసి తర్వాత మరోవైపు చేస్తాం" - శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్ఓ
ముస్తాబవుతున్న సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ - ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో..
ఎయిర్పోర్ట్ను తలపించేలా సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ - త్వరలోనే నిర్మాణ పనులు పూర్తి!