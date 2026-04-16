పరుగులు తీస్తున్న అభివృద్ధి - మారుతున్న ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు
మరో కీలకమైన ప్రాజెక్ట్ మూలపేట గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్టు - జాతీయ రహదారుల నిర్మాణం కూడా వేగవంతం - విశాఖ రాయపూర్ జాతీయ రహదారి త్వరలోనే - డేటా సెంటర్లకు చిరునామాగా విశాఖపట్నం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 1:37 PM IST
Uttarandhra Development Plan And Vision : ఉత్తరాంధ్ర మరి కొన్నేళ్లలో ఈ ప్రాంత రూపురేఖలు ఊహించని విధంగా మారనున్నాయి. కేవలం విశాఖ కేంద్రంగానే కాకుండా అటు శ్రీకాకుళం నుంచి ఇటు నక్కపల్లి వరకు అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తోంది. మూలపేట పోర్టు, ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు ప్లాంట్, భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ ఉత్తరాంధ్రవే. అన్నీ ప్రతిష్ఠాత్మకమైనవే.
వీటి వల్ల పారిశ్రామికంగా ప్రగతి సాధించడంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా భారీగానే లభించనున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం తోడవుతోంది. ప్రకటనలతోనే ఆగిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు ముందడుగులు పడుతూనే ఉన్నాయి. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుండడం మరో సానుకూల అంశం. మొత్తంగా మరో మూడు నాలుగేళ్లలో ఉత్తరాంధ్ర దేశానికి సరికొత్త ఆర్థిక కేంద్రంగా మారడం మాత్రం ఖాయంగానే కనిపిస్తోంది.
క్రమంగా మారుతున్న ఉత్తరాంధ్ర రూపురేఖలు : ఒకప్పుడు వెనకబడిపోయిన ప్రాంతం. నిరుద్యోగం, కరవు, భారీగా వలసలు, సాగు ముందుకు సాగని దుస్థితి. ఎన్నో సమస్యలు. ఇదీ క్లుప్తంగా ఉత్తరాంధ్ర చరిత్ర. ఇదంతా గతం. ఇప్పుడు పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోంది. ఎన్నో ఆశలతో, మరెన్నో అంచనాలతో సరికొత్తగా ఈ ప్రాంతం రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఎవరూ ఊహించని రీతిలో ఇక్కడ అభివృద్ధి జరుగుతోంది.
అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధం : కేవలం రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు అందించడం కాదు. దేశ ఆర్థిక ప్రగతికీ తోడ్పడనుంది. కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో ఇదంతా సాధ్యమవుతోంది. సహజ వనరులతో పాటు సముద్ర పరివాహక ప్రాంతం ఉండడం సానుకూల అంశాలు. అందుకే వీటిపైనే దృష్టి పెట్టింది ప్రభుత్వం. తగ్గట్టుగా అభివృద్ధి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. కేంద్రం కూడా సహకరిస్తుండడం వల్ల అనుకున్న విధంగానే అన్ని పనులు పూర్తవుతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్రకు అత్యంత కీలకమైన ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి.
భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లు ఉత్తరాంధ్రవే : మూలపేట పోర్టు, భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్, విశాఖలో గూగుల్, ఆర్సెలార్ మిత్తల్ నిప్పన్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ. ఇలా వరుసగా ఉత్తరాంధ్రకు ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులు క్యూ కట్టాయి. ఇటీవలే ఆర్సెలార్ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి భూమి పూజ కూడా జరిగింది. ఈ పరిణామం కొత్త శకానికి నాంది పలికింది. నిజానికి అటు శ్రీకాకుళం నుంచి అనకాపల్లి జిల్లా చివరి నియోజకవర్గం పాయకరావు పేట వరకు ఉత్తరాంధ్ర స్థిరంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తోంది.
ఈ ప్రాంత ప్రగతి గురించి మాట్లాడు కోవాల్సి వస్తే ముందుగా భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రస్తావన తప్పనిసరిగా వస్తుంది. ఈ విమానాశ్రయానికి అల్లూరి సీతారామరాజు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్గా నామకరణం చేశారు. జీఎమ్ఆర్ సంస్థ పెండింగ్ పనులన్నింటినీ జూన్ 30 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అనుకున్న గడువులోగా పనులు పూర్తైతే ఈ ఏడాది జులై-ఆగస్ట్ మధ్య నాటికి సేవలు మొదలవు తాయి. ఈ ఎయిర్ పోర్ట్కు అనుసంధానంగా చిన్న చిన్న ఏరో స్పేస్ పరిశ్రమలు రాష్ట్రానికి వస్తున్నాయి. తద్వారా స్థానికంగా ఎంతో మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
భోగాపురం నుంచి రాంబిల్లి వరకు సెమీరింగ్ రోడ్ పనులు : మరో కీలకమైన ప్రాజెక్ట్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మూలపేట గ్రీన్ ఫీల్డ్ పోర్టు. ఉత్తరాంధ్రకు ఇదో గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నవంబర్ నాటికి పనులు పూర్తి చేసి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మొదటి దశలో సుమారు 1500 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పోర్టు నిర్మాణంతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ వాసులు ఎన్నో అంచనాలు పెట్టుకున్నారు.
పోర్టుకు అనుసంధానంగా పరిశ్రమలు వస్తే ఆ మేరకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇక మౌలిక సదుపాయాల విషయానికి వస్తే అత్యంత కీలకమైన రహదారులు. వీటి నిర్మాణం కూడా వేగంగానే సాగుతోంది. విశాఖ నుంచి భోగాపురం, అలాగే భోగాపురం నుంచి రాంబిల్లి వరకు సెమీరింగ్ రోడ్ పనులు జరుగుతున్నాయి. జాతీయ రహదారులను అనుసంధానం చేస్తూ ప్రధానమైన రహదారులను VMRDA సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తోంది. విశాఖ రాయపూర్ జాతీయ రహదారి కూడా త్వరలో అందుబాటులోకి రానుంది. వీటితో రవాణా మరింత సులువు కానుంది.
5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు : విశాఖ కేంద్రంగా కూడా అభివృద్ధి జోరుగానే సాగుతోంది. కేవలం ఐటీ పరంగానే కాదు. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకూ ఈ నగరమే చిరునామాగా మారుతోంది. గూగుల్, సిఫీ, టీసీఎస్, అదానీ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఇక్కడ డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకొచ్చాయి. ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చే నాటికి విశాఖ డేటా హబ్గా అవతరిస్తుంది. వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా కీలకమైనదే. అనకాపల్లిలో పూడిమడక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ ప్రాజెక్ట్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇందుకోసం NTPC సుమారు లక్ష కోట్ల రూపాయల ఖర్చు చేయనుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ రాకతో పరవాడ, అచ్యుతాపురంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. కూటమి ప్రభుత్వం ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్- LIFT పాలసీ ఐటీ దిగ్గజం కంపెనీలను ఆకర్షిస్తోంది. విశాఖలో టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ రూ. 1,370 కోట్లతో క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేస్తుండగా, కాగ్నిజెంట్ 1,583 కోట్లతో భారీ ఐటీ క్యాంపస్ నిర్మిస్తోంది. 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యంలో విశాఖ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
అన్ని స్టీల్ ప్లాంట్తో పోల్చితే అనకాపల్లి నక్కపల్లిలో వచ్చే స్టీల్ ప్లాంట్ చాలా శక్తివంతమైనది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో, ఎంతో మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం తోడ్పడుతుంది. దాంతో పాటు ఇండస్ట్రీయల్ హబ్గాను అనకాపల్లి మారుతుంది - సి.ఎం.రమేష్, ఎంపీ, అనకాపల్లి
2028 నాటికి స్టీల్ ప్లాంట్లో మొదటి దశ ఉత్పత్తి : మూడేళ్లలో అనకాపల్లి జిల్లా ముఖచిత్రాన్నే మార్చనుంది ఆర్సెలార్ మిత్తల్ నిప్పన్ స్టీల్ ఇండియా ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పటికే భూమి పూజ కూడా పూర్తైంది. 2 దశల్లో నిర్మితమయ్యే ఈ ఉక్కు పరిశ్రమ ద్వారా 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉక్కు ఉత్పత్తి అవనుంది. రూ.1.35 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు రానున్నాయి. ఆర్సెలార్ మిత్తల్ స్టీల్ సంస్థకు జాతీయ స్థాయిలోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంచి పేరుంది. ఇలాంటి సంస్థ ఏపీకి రావడం చాలా మంచి పరిణామం.
ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుతో పాటు రూ.11,198 కోట్లతో క్యాప్టివ్ పోర్టు నిర్మాణమూ జరుగుతోంది. 2028 నాటికి స్టీల్ ప్లాంట్లో మొదటి దశ ఉత్పత్తి జరగాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 2030 జూన్ నాటికి మొదటి బ్లాస్టర్ ఫర్నెస్, డిసెంబరు నాటికి రెండో బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారు. అలాగే జాతీయ రహదారిని అనుసంధానిస్తూ 4 లేన్ల రహదారి కూడా పూర్తి అవుతుంది. పరిశ్రమకు ముడి ఇనుము సరఫరా కోసం పైప్ లైన్ కూడా వేయనున్నారు. నక్కపల్లి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పక్కనే బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ సిద్ధమవుతోంది. తద్వారా భవిష్యత్లో ఏపీ ఫార్మా హబ్గా మారేందుకు ఎన్నో అవకాశా లున్నాయి.
రూ.1.25 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడితో డేటా సెంటర్ : ఐటీలో విశాఖపట్నం స్థాయిని పెంచేలా గూగుల్ ఏఐ హబ్ పనులు వేగవంతమయ్యాయి. సుమారు రూ.1.25 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడితో ఏర్పాటు కానున్న ఈ డేటా సెంటర్కు ఇటీవలే శంకుస్థాపన జరిగింది. గూగుల్ పూర్తిస్థాయి ఏఐ స్టాక్ను ఇక్కడ భద్రపరచడమే కాకుండా అంతర్జాతీయ సముద్రగర్భ కేబుల్ నెట్వర్క్ను కూడా విశాఖకు అనుసంధానిస్తోంది. దీనివల్ల విశాఖ నగరం కేవలం సాఫ్ట్వేర్ సెంటర్గానే కాకుండా, ప్రపంచ స్థాయి డిజిటల్ గేట్వేగా మారుతుంది. తద్వారా సుమారు 1.88 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా. నాలుగేళ్లలో ఈ ప్రాంతం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే కాకుండా, యావత్ దేశానికి ఆర్థికంగా ఊతం అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్థానికంగానే యువత ఉపాధి కల్పించే విధంగా తీసుకుంటున్న చర్యలు ఉత్తరాంధ్రకు వరంగా మారుతున్నాయి.
