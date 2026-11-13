ఏఐతో వాతావరణ మార్పుల ముందస్తు అంచనా - అందుబాటులోకి రానున్న క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ
Climate Intelligence System ఈరోజుల్లో వాతావరణంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. దానిపై అవగాహన లేక ఎక్కువగా రైతన్నలు నష్టపోతున్నారు. క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ ఉపయోగపడనుంది.
Published : November 13, 2026 at 10:58 AM IST
ఇవాళ ప్రపంచమంతా వాతావరణ మార్పుల సవాల్ను ఎదుర్కొంటోంది. దీని వల్ల ఆర్థికంగా భారీ స్థాయిలో నష్టపోవాల్సి వస్తోంది. ముఖ్యంగా భారత్లో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా కనబడుతోంది. పైగా ఈ మార్పులను ముందస్తుగా అంచనా వేసే వ్యవస్థలున్నా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను ప్రాధాన్యంగా తీసుకుని పరిష్కార మార్గాలు ఆలోచిస్తూనే ఉంది. మిషన్ మౌసమ్ అందులో భాగమే. అయినా వాతావరణ మార్పులను అంచనా వేయడానికి క్షేత్రస్థాయిలో సవాళ్లు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. వీటిని అధిగమించేందుకు అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఎప్పటి నుంచో నిపుణులు సూచిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ ఆలోచనల నుంచి వచ్చిందే 'క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ'. ఈ అంశంపైనే హైదరాబాద్లోని శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో సదస్సు జరిగింది. 2 రోజులపాటు జరిగిన ఈ జాతీయ సదస్సుకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ సంస్థల అధిపతులు, పలు యూనివర్సిటీల మాజీ ఉపకులపతులు, శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు తరలివచ్చారు.
పక్కగా లెక్కించటమే దీని లక్ష్యం
వాతావరణ మార్పులను కేవలం అంచనాలకే పరిమితం చేయకుండా పక్కాగా లెక్కించడమే క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థ. ఇందుకోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, శాటిలైట్ టెక్నాలజీ, బిగ్డేటా, మెషీన్ లెర్నింగ్ ఆధారంగా ముందస్తు నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. వాతావరణ సమాచారాన్ని సేకరించి, విశ్లేషించడంతో పాటు భవిష్యత్లో వచ్చే మార్పులను ముందే గుర్తించవచ్చు. సూపర్ ఎల్నినోను అధిగమించేందుకు ఇప్పటికే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి - ఐకార్ కూడా పలు సూచనలు చేస్తోంది. ఈ అంశాలనే మరింత లోతుగా ఈ సదస్సులో నిపుణులు చర్చించారు. లోటు వర్షపాతం, విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై భారం, వ్యవసాయంపై ప్రభావం లాంటి సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించాలన్నదీ చర్చకు వచ్చింది. అదే సమయంలో సాగు ఖర్చు తగ్గించుకోవడంతో పాటు పంటల ఉత్పత్తి పెంచుకోవడంపైనా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది.
"ఈ వరి కచ్చితంగా వేయకూడదు. దానికి అనుకూలమైన పరిస్థితి ప్రస్తుతం లేదు. తక్కువ నీటితో కూడిన కూరగాయల వంటివి వేయాలి. లేదంటే ఒక్కసారి పంటను వాయిదా వేసుకుంటే నేలకు బాగుంటుంది. గత సంవత్సరంలో బోరు బావుల కింద కొంతమంది రైతులు వరి వేశారు. దానివల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. అది మేము గమనించాం" - డా. బి.గోపి, సంచాలకులు, తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ
వాతావరణ సమాచారంపై చర్చ
వాతావరణ సమాచారాన్ని సరైన విధంగా సేకరించడం అనే అంశం గురించి మాట్లాడారు. లోటు వర్షపాతం, వడగాలులు, కరవు, తుపాన్లు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఇవన్నీ సాధారణ పంటలతో పాటు ఉద్యాన పంటలపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా ఆదాయం తగ్గిపోతోంది. ఆర్థిక వ్యవస్థపైనా ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోంది. అయితే ఈ నష్టాన్ని తగ్గించేందుకు కొంత వరకూ ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కరవు పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి పంటల ఎంపిక, విత్తనాలు, సాగు నీటి నిర్వహణలో రైతులకు మార్గనిర్దేశం చేయడంలో ఏఐ, ఐఓటీ ఆధారిత టెక్నాలజీ తోడ్పడుతోంది. భారత భూశాస్త్రాల మంత్రిత్వ శాఖ కింద పని చేసే ఐఎండీ ఇప్పటికే ఆ సాంకేతికతను తీసుకొచ్చింది. వాతావరణ మార్పులు, రుతుపవనాల గమనాన్ని గ్రామస్థాయిలో 4 వారాల ముందే అంచనా వేయగలిగే సరికొత్త ఏఐ వ్యవస్థలున్నాయి. ఇక వాతావరణ సూచనలు, విపత్తు నిర్వహణను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు మిషన్ మౌసమ్ను కేంద్రం తీసుకొచ్చింది. వీటికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు తెరపైకి క్లైమేట్ ఇంటిలిజెన్స్ వచ్చింది.
భవిష్యత్తు వాతావరణాన్ని పసిగట్టేలా
కంప్యూటర్ సైన్స్, డేటా సైన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ వీటన్నింటినీ కలిపి క్లైమేట్ ఇంటిలిజెన్స్గా పిలుస్తున్నారు. సాధారణ వాతావరణ అంచనాలు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయో చెబుతాయి. కానీ ఈ క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రం భవిష్యత్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చే అవకాశముందో కూడా అంచనా వేస్తుంది. ఓ నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో మరో పదేళ్లలో కరవు వస్తుందా? లేదా విపరీతంగా వర్షాలు పడి వరదలు ముంచెత్తుతాయా? అన్నది అంచనా వేసి చెబుతుంది. ఇక్కడ మరో కోణం కూడా ఉంది. ఓ సంస్థ ఫలానా ప్రాంతంలో ఓ భారీ ప్రాజెక్ట్ చేపట్టాలని అనుకుంటే అక్కడ భవిష్యత్లో ఎలాంటి వాతావరణ మార్పులు వస్తాయన్నది ఈ క్లైమేట్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. వీటి అంచనాల ఆధారంగానే పెట్టుబడులు పెట్టాలా వద్దా అని నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇక ప్రకృతి విపత్తులపై ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేయడానికి వీలవుతుంది. భూగర్భ జలాలు, జలాశయాలు, సాగునీటి అవసరాలు శాస్త్రీయంగా అంచనా వేయవచ్చు. తద్వారా ఆహార భద్రతను సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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