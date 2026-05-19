దేశంలో తొలిసారి ఒకేచోట లక్ష కోట్ల పెట్టుబడి - పుట్టపర్తిలో ఐదో తరం ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తయారీ
పుట్టపర్తిలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ తయారీ పరిశ్రమ - ఏడీఏ, డీఆర్డీవో భాగస్వామ్యంతో తయారీ - మూడు దశల్లో జరగనున్న ప్రాజెక్టు నిర్మాణం - 2028లోనే తొలి ఫైటర్జెట్ తయారీ లక్ష్యం
Published : May 19, 2026 at 1:43 PM IST
Defence Aircraft Manufacturing Unit Set Up in Puttaparthi: కరవుకు మారుపేరు. ఉపాధి మార్గాలు లేవు. ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండవు. వ్యవసాయం చేద్దామన్నా నీరు లేదు. ప్రజలు ఇతర ప్రాంతాలకు వలస పోవాల్సిన దుస్థితి. కొన్నేళ్ల ముందు వరకు అనంతపురం జిల్లా పరిస్థితి ఇది. కానీ, ప్రస్తుతం అందుకు భిన్నం. స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రత్యేక చొరవతో కరవు ప్రాంతం కాస్త పారిశ్రామిక హబ్గా రూపాంతరం చెందుతోంది.
ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తోంది. ఇటీవల శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తిలో యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయడమే ఇందుకు నిదర్శనం. మరి, ఈ పరిశ్రమలో తయారయ్యే యుద్ధ విమానా లేంటి? దీనివల్ల ఎంత మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.? ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ: రాయలసీమ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి అభివృద్ధి చేయడమే కాదు. ఈ ప్రాంతాన్ని పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా మార్చాలనేది కూటమి సర్కారు లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే రాయలసీమలో ఏ ప్రాంతం ఏ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనుకూలంగా ఉంటుందో పరిశీలిస్తోంది. తద్వారా ఆయా రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేలా పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానిస్తోంది. ఇప్పటికే కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు జిల్లాల్లో వివిధ పరిశ్రమలు ఏర్పాటయ్యాయి కూడా. అనంతపురం జిల్లాలోనూ ఆ తరహా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా కూటమి సర్కారు కృషి చేస్తోంది. జిల్లాను రక్షణ రంగ ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రంగా మార్చాలని భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే సత్య సాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తిలో యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. మే 15న పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, రక్షణశాఖ మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు.
ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఏడీఏ, రక్షణరంగ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ- డీఆర్డీఓల భాగస్వామ్యంతో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్-ఏఎమ్సీఏ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఒకేచోట లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో ఫైటర్ జెట్ల తయారీ, పరీక్ష కేంద్రం పుట్టపర్తిలో ఏర్పాటు కావడం విశేషం. ఇక్కడ ఐదో తరం యుద్ధ విమానాలు తయారవుతాయి. భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఐదోతరం స్టెల్త్ మల్టీ-రోల్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు తయారు చేస్తారు. ఈ యుద్ధ విమానాల్లో స్టెల్త్ టెక్నాలజీ, ట్విన్ ఇంజిన్ సూపర్ క్రూయిజ్ సామర్థ్యం, అత్యాధునిక ఏవియానిక్స్ వంటి హంగులు ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం 3దశల్లో జరగనుంది. మొదటి దశలో 15,308 కోట్ల పెట్టుబడితో 2028లో తొలి ఫైటర్జెట్ను తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రాజెక్టు కోసం 650 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. తొలి దశ నిర్మాణం కోసం 138 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఏడీఏ ఇప్పటికే బెంగుళూరు కేంద్రంగా రక్షణ రంగానికి శాస్త్ర సాంకేతికతను అందిస్తోంది.
శత్రువుల రక్షణ వ్యవస్థ: యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు కోసం పుట్టపర్తి విమానాశ్రయాన్ని ఆనుకుని ఉన్న 150 ఎకరాలు, టౌన్షిప్, ఇతర అభివృద్ధి పనుల కోసం 200 ఎకరాలు కేటాయించింది కూటమి సర్కారు. దీనికి అనుబంధంగా ఏర్పాటయ్యే పరిశ్రమల కోసం మరో 400 ఎకరాలు దశల వారీగా సేకరించనుంది. తద్వారా దాదాపు లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ ఐదో తరం ఫైటర్ జట్లకు అనేక ప్రత్యేకతలున్నాయి. యుద్ధంలో శత్రు రాడార్లకు దొరక్కుండా గగన తలంలో గంటకు సుమారు 2,600 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్ల గలవు. శత్రువుల రక్షణ వ్యవస్థను ధ్వసం చేసి సురక్షితంగా తిరిగి రాగలవు.
దీనిలో 1.5 టన్నుల బరువైన ఆయుధాలు అమర్చవచ్చు. అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యాలను ఛేదించే లేజర్ బాంబులు ఫైటర్ జెట్ సొంతం. ఆయుధాలతో పాటు అవసరాన్ని బట్టి అదనపు ఇంధన ట్యాంకులను కూడా నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటివి ప్రస్తుతం అమెరికా, చైనా దగ్గర ఉన్నాయి. పుట్టపర్తిలో తయారయ్యే యుద్ధ విమానానికి తొలి దశ ఉత్పత్తిలో అమెరికాకు చెందిన ఇంజిన్ వినియోగించ నున్నారు. రెండో దశలో పూర్తిగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన ఇంజిన్లు వినియోగించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఉచితంగా 100 ఎకరాలు: మొదట ఈ యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ తమిళనాడులోని హోసూరు వద్ద ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు. అక్కడి ప్రభుత్వం మూడేళ్లుగా కేంద్రాన్ని కోరుతోంది కూడా. విలువైన భూములున్న ఆ ప్రాంతంలో 100 ఎకరాలు ఉచితంగా ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది. అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. దీంతో ప్రాజెక్టు హోసూరులోనే ఏర్పాటవుతుందని అంతా భావించారు. కానీ, సీఎం చంద్రబాబు మాత్రం ఆ ప్రాజెక్టును ఆంధ్రప్రదేశ్కు రప్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్లను పలుమార్లు కలసి రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూపుతున్న చొరవ, సీఎం వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, వనరులు, వ్యూహాత్మక, భౌగోళిక ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రక్షణశాఖ పుట్టపర్తిలోనే అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్-ఏఎమ్సీఏ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
రోజుల వ్యవధిలోనే పనులు: కేంద్రం సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపాక మిగతా ప్రక్రియలన్నీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్క నెలలోనే పూర్తి చేసింది. ఏప్రిల్ 9న రక్షణశాఖతో చర్చలు జరిపింది. రక్షణశాఖ ప్రతిపాదనలు అడిగింది. అదే నెల 24నే వాటిని కేంద్రానికి పంపించింది. 28న కేంద్రం ఏఎమ్సీఏ (AMCA) ప్రాజెక్టుకు అంగీకారం తెలిపింది. ఏప్రిల్ 29న స్థల పరిశీలించగా 30న రాష్ట్ర మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఇలా రోజుల వ్యవధిలోనే పనులన్నీ చకచకా జరిగిపోవడంతో అనంతపురం జిల్లాలో యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అడుగు పడింది. ముఖ్యంగా యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు జిల్లాలో అనేక సానుకూలతలు ఉన్నట్లు కేంద్రం గుర్తించింది.
పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సానుకూలం: ఉమ్మడి అనంతపురంలో ఇప్పటికే కియా కార్ల పరిశ్రమ తయారీతో పెనుకొండ, ధర్మవరం, మడకశిర, రాప్తాడు నియోజకవర్గాల్లో వందలాది మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. కియా పరిశ్రమ రాకతో ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలే మారిపోయాయి. భూముల విలువలు పెరిగాయి. స్టార్ హోటళ్లు, వ్యాపార సముదాయాల ఏర్పాటుతో ఉమ్మడి జిల్లా క్రమంగా అభివృద్ధి బాటలో ప్రయాణిస్తుంది. ముఖ్యంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పుట్టపర్తికి ఆధ్యాత్మికంగా ప్రపంచ ఖ్యాతి ఉంది. పుట్టపర్తిలో శ్రీసత్యసాయి ట్రస్టుకు చెందిన సొంత విమానాశ్రయం ఉండటంతో యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమకు కేంద్రం ముందుకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దాంతోపాటు సుమారు 170 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిని కలిగి ఉంది. జిల్లా సరిహద్దుకు దగ్గర్లోనే బెంగుళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉండటం పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సానుకూలంగా మారింది. ఇక జిల్లాలో 1.20 లక్షల ఎకరాల భూమి పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైనదిగా ఉండటం మరో కీలకం అంశం.
ఉద్యోగావకాశాలు: ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల తయారీకి పుట్టపర్తిని ఎంపిక చేయడానికి మరికొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. బెంగుళూరు, నాసిక్లలో సుఖోయ్, తేజస్ వంటి ఫైటర్ జెట్లు తయారవు తున్నాయి. విమానాల తయారీతో పాటు, పరీక్ష కేంద్రాలు, విడిభాగాల తయారీ పరిశ్రమలు అక్కడే నెలకొల్పారు. ఐతే, సాంకేతికత, డిజైనింగ్ అందించే ఏడీఏ బెంగళూరు కేంద్రంగా పని చేస్తోంది. పుట్టపర్తి బెంగళూరుకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల తమిళనాడుని కాదని ఇక్కడ ఫైటర్ జెట్ల తయారీకి ఎంపిక చేశారు. పదేళ్లలో సుమారు 300 వరకు రక్షణ రంగ అనుబంధ పరిశ్రమలు పుట్టపర్తి పరిసరాల్లో ఏర్పాటవుతాయని అంచనా. ఫలితంగా ప్రాజెక్టు తొలి దశ పూర్తయ్యే నాటికి 7, 500 మందికి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
