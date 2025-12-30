ETV Bharat / opinion

విత్తన బ్యాంకుతో స్వయం సాధికారత - రేపటి తరానికి భరోసా

డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్‌ సొసైటీ ద్వారా మహిళకు చేయూత - విత్తన బ్యాంకుల ద్వారా మహిళలకు స్వయం సాధికారత - అనేక రకాల విత్తనాలను సంరక్షిస్తూ రేపటి తరానికి భరోసా

Published : December 30, 2025 at 12:16 PM IST

Story on Deccan Development Society Seed Bank : గ్రామం అంటే పేదరికం. మహిళ అంటే ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన స్థితి. ఈ భావనలను తలకిందులు చేస్తోంది సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లోని డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్‌ సొసైటీ. భూమిలేని మహిళల చేతుల్లో విత్తనాలు పెట్టి, వారి అభివృద్ధికి ఊతం ఇచ్చిన సంస్థ ఇది. గ్రామీణ మహిళల జీవితాల్లో రోజురోజుకూ మార్పు తెస్తూ, వారి కాళ్ల మీద వారు నిలబడేలా ప్రోత్సహిస్తోంది ఈ సంస్థ. ఒకప్పుడు కూలీ పనులకే పరిమితమైన మహిళల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది.

గ్రామీణ మహిళల జీవితాల్లో మార్పే లక్ష్యంగా : డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ. ఈ సంస్థ సేవలకు గుర్తింపుగా కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్లాంట్ జీనోమ్ సేవియర్ పురస్కారం అందజేసింది. గ్రామీణ మహిళలే అభివృద్ధికి కేంద్రం అనే నినాదంతో 1990లో సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లో డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ ప్రారంభమైంది. ఈ సొసైటీ ద్వారా భూమిలేని దళిత, పేద మహిళలు సభ్యులుగా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి, వాళ్లకే భూమి లీజుకు ఇస్తారు. ఆపై వారిని సేంద్రీయ సాగు వైపు నడిపిస్తున్నారు.

రసాయన ఎరువులకు దూరంగా సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహిస్తూ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని కుటుంబాలకు అందిస్తోంది డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ. విత్తన బ్యాంకుల ద్వారా తాతల కాలం నాటి విత్తనాలు కాపాడుతూ రేపటి తరానికి భరోసా ఇస్తోంది. వ్యవసాయమే కాదు మహిళల్లో దాగి ఉన్న శక్తిని బయటకు తీసుకొచ్చింది డీడీఎస్. సమావేశాలు, శిక్షణలు, నిర్ణయాలు అన్నీ మహిళలే తీసుకుంటున్నారు.

పలు అవార్డులు సొంతం : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మండలం పస్తాపూర్ గ్రామానికి చెందిన డీడీఎస్ మహిళా రైతులు ఝరాసంఘం మండలం మాచునూర్ కేంద్రంగా చిరుధాన్యాల సీడ్ బ్యాంక్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో జహీరాబాద్, కోహిర్, న్యాల్కల్, మొగుడంపల్లి, రాయికోడ్, ఝరాసంఘం మండలాలకు చెందిన సుమారు 2వేల మంది సభ్యులుగా ఉన్నారు. విత్తన సంరక్షకులుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మాచునూర్ డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ మహిళా రైతుల కృషికి తగిన ఫలితం దక్కింది. సేంద్రియ విధానంలో సొంతంగా విత్తనాలు తయారు చేయడమే కాకుండా, వాటి కోసం కమ్యూనిటీ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసి చిరుధాన్యా లను పరిచయం చేస్తున్న డీడీఎస్ కు "ప్లాంట్ జీనోమ్ సేవియర్" జాతీయ అవార్డు దక్కింది. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ 2022-23 ఏడాదికిగానూ డీడీఎస్‌కు అవార్డును ప్రకటించింది. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్‌సింగ్‌ చౌహాన్‌ చేతుల మీదుగా ఈ సంస్థ ప్రతినిధులు పురస్కారాన్నిఅందుకున్నారు.

65 రకాల విత్తనాలను భద్రపరుస్తూ : మాచనూర్ డెక్కన్ డెవలెప్‌మెంట్‌ సొసైటీ సభ్యులు తమ సెంటర్‌లో సుమారు 65 రకాల విత్తనాలను భద్ర పరుస్తున్నారు. ఇందులో సజ్జ, సామలు, కొర్ర, కొర్రసామ, తైదలు, శనగలు, జొన్న, మొక్కజొన్న, సాయి జొన్న, పచ్చ జొన్న, తీపి జొన్న, గుండు జొన్న, తోక జొన్న, పెసర, మినుము, అవిశ, కందులతో పాటు పలు రకాల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. విత్తనాలకు పురుగు పట్టకుండా బూడిద, వేపాకు కలిపి ఈత బుట్టల్లో పోసి మట్టితో కప్పుతారు. విత్తనాలు వేసే సమయం రాగానే వీటిని బయటకు తీసి.. అవసరం మేరకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని డీడీఎస్ సభ్యులతో పాటు ఇతర రైతులకు పంపిణీ చేస్తుంటారు. విత్తనాలు తీసుకున్న రైతులు పంట చేతికి రాగానే నాణ్యమైన పంటను విత్తనంగా తిరిగి ఇదే కేంద్రానికి అందిస్తారు.

రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా సేవలు : జహీరాబాద్ మట్టిలో మొలిచిన విత్తనం ఇప్పుడు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. మహిళల చేతుల్లో నిర్ణయాధికారం ఉంటే గ్రామం మారుతుందన్న సత్యాన్ని డెక్కన్ డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ నిరూపిస్తోంది. ప్రధానంగా దళిత, ఆదివాసీ, పేద గ్రామీణ మహిళల జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతూ, స్వయం ఉపాధి, ఆహార భద్రత, పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా ఈ సంస్థ చేస్తున్న సేవలు రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ సొసైటీ గ్రామీణ మహిళే అభివృద్ధి కేంద్రం అన్న సూత్రంతో ముందుకు సాగుతోంది. సంప్రదాయ విత్తనాల పరిరక్షణ, సేంద్రియ వ్యవసాయం, చిరుధాన్యాల సాగు ప్రోత్సాహం వంటి అంశాల్లో డీడీఎస్ చేస్తున్న కృషి దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.

డీడీఎస్​ చేస్తున్నా కార్యక్రమాలు ఇవే :

  • గ్రామస్థాయిలో మహిళా సంఘాల ద్వారా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
  • భూమిలేని పేద మహిళలకు భూమి లీజు ద్వారా వ్యవసాయం
  • విత్తన బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయడం
  • సేంద్రీయ సాగును ప్రోత్సహించడం
  • భూసారం కాపాడే విధానాలు రైతులకు అవగాహన కల్పించడం
  • చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించడం

మహిళలే ముందుండి నడిపిస్తూ : డీడీఎస్ అభివృద్ధి మోడల్‌లో మహిళల పాత్ర స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సేంద్రియ వ్యవసాయంలో రసాయన ఎరువులు, పురుగుమందులకు దూరంగా చిరుధాన్యాలు, పప్పుదినుసుల సాగును మహిళలే ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. ఖర్చులు తగ్గడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడం మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయంపై మిగిలిన మహిళలకూ అవగాహన పెరిగింది. ఇది గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మహిళలకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. మహిళల ఆధ్వర్యంలో విత్తనాల పరిరక్షణ భవిష్యత్తు ఆహార భద్రతకు పునాది. విత్తనాలు లేవన్న భావనను డీడీఎస్ రైతుల మనస్సు నుంచి శాశ్వతంగా తుడిచేయగలిగింది.

"నలభై ఏళ్లుగా విత్తనాలను సంరక్షిస్తూ వస్తున్నాం. మా కృషికి గుర్తింపుగా మాకు ఈ అవార్డును ఇచ్చారు. అధికారులు వచ్చి ఈ విత్తన బ్యాంకును సందర్శించి వెళ్లారు. ఇప్పటి వరకు డెబ్బై రకాల విత్తనాలను సంరక్షించాం. మా అమ్మనాన్నల నాటి నుంచే విత్తనాలు ఎలా సంరక్షిస్తారు అనే విషయాలను నేర్చుకున్నాం. పలు రకాల విత్తనాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి. ఈ అవార్డు రావడంతో పేదవాళ్లందరికీ ఒక గుర్తింపు వచ్చిందని భావిస్తున్నాం"- విత్తన బ్యాంకులోని సభ్యులు

మహిళల జీవితాల్లో మార్పులు : జహీరాబాద్‌ ప్రాంతంలోని గ్రామ స్థాయిలో ఏర్పాటు చేసిన విత్తన బ్యాంకులను మహిళా సంఘాలే నిర్వహిస్తున్నాయి. సంప్రదాయ చిరుధాన్యాల విత్తనాలను కాపాడుతూ తరతరాల అవసరాలకు భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఇది కేవలం వ్యవసాయ విజయం మాత్రమే కాదు, మహిళల చేతుల్లోకి భవిష్యత్తును అప్పగించిన నిర్ణయం. ఆర్థిక స్వావలంబనతో పాటు వచ్చిన సామాజిక గౌరవం. ఈ ప్రక్రియ మెుత్తం మహిళల జీవితాల్లో నిశ్శబ్ద మార్పును తీసుకొచ్చింది. పిల్లల చదువు, ఆరోగ్యం, కుటుంబ ఖర్చుల కోసం మహిళలు ఇతరుల మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి తప్పింది. గ్రామ సమావేశాలు, సామాజిక చర్చల్లో మహిళలు ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు. ఇది ఆర్థిక స్వావలంబనకు వచ్చిన సహజమైన సామాజిక ఫలితం.

