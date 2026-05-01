ప్రాణాలు తీస్తున్న వడదెబ్బ - స్వీయ అప్రమత్తతే రక్ష
వడదెబ్బ కారణంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రతి రోజూ పదుల సంఖ్యలో మరణాలు - రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 25న ఒక్క రోజే ఆరుగురు మృతి - స్వీయ అప్రమత్తతే రక్ష అంటున్న నిపుణులు
Published : May 1, 2026 at 2:37 PM IST
Heatstroke Effect In Telugu States : వేసవి వచ్చిన ప్రతిసారి కలవరపెట్టే అంశం వడదెబ్బ. వడదెబ్బ బారిన పడి ప్రతిసారి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉండగా, తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా దేశవ్యాప్తంగా ఈసారి కూడా మరణాలు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 25న ఒక్క రోజే ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది. ఈ వేసవిలో దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు సంభవించిన వడదెబ్బ మరణాల గురించి కచ్చితమైన సమాచారం లేకున్నా, వివిధ రాష్ట్రాల్లో ప్రతి రోజూ పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నట్లు తెలిసింది. ఇందులో ఎక్కువగా పొలం పనులు చేసేవారు, పని మీద బయటకు వెళ్లిన వారే ఉంటున్నారు. ఏప్రిల్లో దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యాయి. మే మాసంలో ఎండలు మరింత విరుచుకుపడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో నెల రోజుల్లో వడదెబ్బ మరణాలు పెరగవచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
ఆ పరిస్థితి పునరావృతం కావచ్చు : నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ నివేదికల ప్రకారం దేశంలో 2021లో వడదెబ్బ కారణంగా 370 మందికి పైగా చనిపోయారు. 2022లో ఆ సంఖ్య రెట్టింపు అయింది. ఏకంగా 730 మంది వడదెబ్బ బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక 2023లో 100 మందికిపైగా చనిపోయారు. 2024లో 150 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ముందు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే గతేడాది మరణాల సంఖ్య కాస్త తగ్గింది. వడదెబ్బ బారిన పడి 84 మంది చనిపోయారని లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్తో పోలిస్తే మే నెలలో అధికంగా మరణాలు సంభవిస్తుండటం కలవరపాటుకు గురిచేస్తుంది. ఈ సారి కూడా అదే పరిస్థితి పునరావృతం కావచ్చనే ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.
వీరిపైనే అధిక ప్రభావం : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పరిశోధన ప్రకారం వేసవిలో వేడిగాలులు, వడదెబ్బల కారణంగా 2000 నుంచి 2019 వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4 లక్షలకు పైగా మరణాలు సంభవించాయి. అందులో 85 శాతం మంది 65 ఏళ్లకు పైబడిన వారే ఉన్నారు. దీనికి కారణం ఈ వయసు వారిలో కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ స్పందన తక్కువగా ఉంటుంది. వీరితో పాటు చిన్నారులు, గర్భిణిలు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కొద్దిసేపు ఎండలో ఉన్నా వడ దెబ్బ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే బయట ప్రాంతాల్లో పని చేసే వర్కర్లు అంటే రోజువారీ కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, రైతులు, వాహనదారులు వడదెబ్బకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొనే వారిపై వడదెబ్బ ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. అలాంటి వారు ఎప్పటికప్పుడు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది వైద్య నిపుణుల సూచన.
"వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ ప్రధాన సమస్య. మన చర్మం నుంచే నీరు వాతావరణంలో కలిసిపోతుంది. వాతావరణం వేడిగా ఉంటే శరీరంలో నీరు తగ్గపోతుంది. దీనితోపాటు సోడియం కూడా వెళ్లిపోతుంది. వడదెబ్బ తగలటానికి ముందు సందర్భాల్లో కళ్లు తిరగడం, బీపీ తగ్గిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి" - మధుసూదన్, వైద్య నిపుణులు
ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ వడదెబ్బ : ఎండలో ఉన్నపుడు శరీరం ఎక్కువగా వేడికి గురి కావడం వల్ల వడదెబ్బ తగులుతుంది. ఇందుకు అధిక ఉష్ణోగ్రతలే మూల కారణం అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం. అందుకే వేసవిలో ఎక్కువగా డీహైడ్రేషన్కు గురవుతారు. 35 నుంచి 40 డిగ్రీల ఎండలో ఉంటే వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మనిషి శరీరం సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీలు. ఇది దాటితే మానవ శరీరమే థర్మాటిక్ మెకానిజం పద్ధతిలో ఉష్ణోగ్రతలను సమం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. అలా జరగకపోతే వడదెబ్బ తగులుతుంది.
అలాగే ఎక్కువగా మందం ఉన్న దుస్తులు ధరించడం అంటే శరీరానికి గాలి ఆడని బట్టలు వేసుకోవడం, పోషకాహార లోపం వంటివి వడదెబ్బకు కారణాలు. ఎండలో తిరగకున్నా ఒక్కోసారి ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ వడదెబ్బ తగులుతుంది. చాలా మంది వేసవి పేరుతో ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు. అయితే ఆల్కహాల్ శరీర సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆహారం తీసుకోవాలని అనిపించదు. తద్వారా తొందరగా వడదెబ్బ బారిన పడతారు అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే ఈ విషయాన్ని చాలా మంది తేలికగా తీసుకుంటారు. హాస్పిటల్లో చేరితే తప్ప ఈ విషయం తెలియదు.
"అధిక వేడి, ఎక్కువ చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవడం మంచిదికాదు. కానీ సాధారణ చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవచ్చు. డీహైడ్రేషన్ సమస్య వచ్చే సందర్భాల్లో కూల్డ్రింక్స్ తీసుకోవద్దు. వేసవి నేపథ్యంలో ఆల్కహాల్, టీ, కాఫీలకు దూరంగా ఉండటమే మేలు" - రాజారావు, జనరల్ ఫిజీషియన్
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలి : సాధారణంగా వడదెబ్బ రెండు రకాలు. బయట ఉండడం వల్ల వచ్చేది మొదటి రకం అయితే, ఎక్కువగా శారీరక శ్రమ చేస్తే వచ్చేది రెండో రకం. అయితే చాలా మంది వడదెబ్బ తగిలిందనే విషయాన్ని ఆలస్యంగా అర్థం చేసుకుంటారు. సాధారణంగానే ఎండలో ఉన్నాం కదా! కాస్త ఆలసటగా ఉందిలే అని భావిస్తుంటారు. అలా నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం మంచిది కాదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అది ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటున్నారు. మరి వడదెబ్బ తాకిందనే విషయాన్ని ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి అంటే సాధారణంగా శరీరం టెంపరేచర్ 104 చూపిస్తే ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు రావాలి.
అయోమయంగా ఉండడం, మాటల్లో తడబాటు, విసుగ్గా ఉండటం, మూర్ఛ, కడుపు నొప్పి, వాంతులు, విరేచనాలు, తలనొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. చర్మాన్ని తాకిన వెంటనే వేడితో పాటు పొడిగా అనిపిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు వ్యాయామం ఎక్కువగా చేయడం, ఎక్కువ సేపు ఎండలో ఆటలు ఆడినప్పుడు చెమట కూడా రావచ్చు. ఇంకొన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చర్మం రంగు మారడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇవి కనిపించిన వెంటనే సొంత చికిత్సలు తీసుకోకుండా, ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి : వడదెబ్బ ఎందుకు ప్రాణాలు తీస్తుందని నిశితంగా పరిశీలిస్తే, దీని బారిన పడినప్పుడు బాధితుల శరీరంలోని అవయవాల పనితీరు మందగిస్తుంది. డీహైడ్రేషన్కు గురవుతారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే అత్యవసర చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అది మెదడు, గుండె, కిడ్నీ, కండరాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. చికిత్స ఆలస్యం అయ్యేకొద్దీ సమస్య తీవ్రమై ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఉంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అందుకే వడదెబ్బ తాకిన వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లడం ఉత్తమం. దానికంటే ముందు బాధితులను చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి. గాలి ఆడేలా చూడాలి.
సహజంగా పెద్దవాళ్లయితే రోజుకు సగటున కనీసం 4 నుంచి 6 లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి. ముఖ్యంగా దాహం వేయకపోయినా నీళ్లు తాగాలనేది వైద్య నిపుణులు సూచన. వదులు దుస్తులు ధరించాలి. ముందు జాగ్రత్తగా తలకు రుమాలు లేదా టోపీ ధరించడం మంచిది. పండ్ల రసాలు, కొబ్బరి బొండాలు వంటివి తీసుకోవాలి. అలాగని శీతల పానీయాల జోలికి వెళ్లొద్దు. ముఖ్యంగా ఎండ బాగా ఉన్న సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి వెళ్లకపోవడమే అన్నింటికీ మించిన ముందు జాగ్రత్త అనే విషయం గ్రహించాలి.
వడదెబ్బతో మరణిస్తే పరిహారం : వడదెబ్బతో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు వివిధ రాష్ట్రాలు పలు రూపాల్లో సాయం చేస్తున్నాయి. స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ (ఎస్డీఆర్ఎఫ్) కింద ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం వడదెబ్బ కారణంగా మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం రూ.4 లక్షల వరకు పరిహారం అందిస్తోంది. అయితే ఇందుకు కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. వ్యక్తి మృతి చెందిన 24 గంటల్లోపు తప్పనిసరిగా పోస్టుమార్టం చేయాలి. స్థానిక ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేయాలి. మరణించిన రోజున ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఐఎండీ ధ్రువీకరించాలి. వీటితో పాటు ప్రభుత్వాసుపత్రి ఇచ్చిన పోస్టుమార్టం రిపోర్టు, పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎఫ్ఐఆర్, ఫైనల్ రిపోర్టు, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధార్ కార్డు వంటి ఆధారాలు చూపించాలి.