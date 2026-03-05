వేగమందుకున్న దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు ప్రక్రియ - జూన్ నుంచి నిర్మాణ పనులు
916 కోట్ల రూపాయలతో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం - 618 ఎకరాల కోసం రైతులకు పరిహారం చెల్లింపు - భూసేకరణ వేగవంతం - మారనున్న జిల్లా రూపురేఖలు
Dagadarthi Airport Works to Begin Soon : నెల్లూరు జిల్లాకు మణి మకుటం కానున్న దగదర్తి గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం నిర్మాణ పనుల ప్రక్రియ వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో శంకుస్థాపన జరిగి వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలో నిలిచిన పనుల్లో మళ్లీ కూటమి ప్రభుత్వ రాకతో కదలిక మొదలైంది. 60రోజుల్లో భూ సేకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. ఈ ప్రక్రియ తర్వాత జూన్లో నిర్మాణాలు ప్రారంభించనున్నారు. సర్వే పనులను పూర్తి చేసి అధికార యంత్రాంగం కంప చెట్లను తొలగించింది. 916కోట్ల రూపాయలతో ఎయిర్పోర్టును నిర్మించనుండగా, తొలి దశ పనులకు టెండర్లు పిలిచారు. రెండేళ్లలో పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నారు. దగదర్తి విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే నెల్లూరు జిల్లాతో పాటు సమీపంలో ఉన్న ప్రకాశం, కడప సహా వివిధ జిల్లాల స్వరూపం కూడా మారిపోనుంది.
ప్రజల దశాబ్దాల కల : నెల్లూరు జిల్లా ప్రజల దశాబ్దాల కల జిల్లాలో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం. జిల్లాకు ఒక ఎయిర్పోర్టు అందుబాటులోకి తేవాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో ఆ కల త్వరలోనే తీరబోతోంది. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు మొదటి దశ నిర్మాణ పనులు జూన్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. పబ్లిక్ ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో వీటిని చేపట్టాలని రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ నిర్ణయించింది. 916కోట్ల రూపాయలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పనుల కోసం ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచారు. 2017లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నపుడు ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం కోసం దగదర్తి మండలం దామవరం, కేతిగుంట గ్రామాల్లో భూసేకరణ చేశారు. 618ఎకరాల కోసం రైతులకు పరిహారం కూడా చెల్లించారు. దామవరం, కేతిగుంట గ్రామాల్లో 1379ఎకరాల్లో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణానికి సర్వే ప్రారంభించారు. నెల రోజులు డ్రోన్ ద్వారా సర్వే పూర్తిచేశారు.
96కోట్ల రూపాయల పరిహారం పెండింగ్ : దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు కోసం 42ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కూడా అందుబాటులో ఉంది. మిగిలిన 711ఎకరాలు భూములకు రైతులకు పరిహారం చెల్లించేందుకు గ్రామ సభలు జరుగుతున్నాయి. గ్రామాల్లో రైతులను పిలిచి వివాదాలను పరిష్కరించి పనులు ముందుకు సాగించే దిశగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రైతులకు ఇంకా 96కోట్ల రూపాయల పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంది. వీటిని అందించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. మొత్తం 8గ్రామ సభలు నిర్వహించాల్సి ఉండగా, నాలుగు నిర్వహించారు. డీఎ ఛానల్స్, కావలి సాగునీటి కాలువలు ఎయిర్పోర్టు భూముల్లో నుంచి పారుతాయి. ఆ ప్రాంతాల్లో కల్వర్టులు నిర్మాణం చేస్తున్నారు.
"దగదర్తి ఎయిర్పోర్టుకు సంబంధించి భూసేకరణ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ పనులు 60 రోజుల్లో పూర్తి కావోచ్చు. దీనిని పీపీపీ మోడల్ కింద డెవలప్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన టెండర్లు ఇప్పటికే పిలిచాం. ఈ నెలలోనే ప్రయివేట్ కాంట్రాక్టర్ ఎవరు ఉంటారో నిర్ణయిస్తారు. జూన్ లేదా జులైలో దీనికి సంబంధించిన పనులు మెుదలు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది" - హిమాన్షు శుక్లా, నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్
గ్రామ సభల్లో రైతులు కూడా సహకరిస్తున్నారు. కొందరి భూములు రికార్డుల్లో తారుమారుగా ఉన్నాయి. వాటిని సరిచేసి పరిహారం చెల్లించాలని రైతులు కోరుతున్నారు. ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం తొందరగా పూర్తి చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అది వస్తే తమ గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిల్లలకు ఉద్యోగాలు దక్కుతాయని, దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా స్థానికంగానే పని చేసుకోవచ్చని అంటున్నారు.
"ఇక్కడ విమానాశ్రయం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా మందికి నష్టపరిహారం పెండింగ్లో ఉంది. త్వరగా చెల్లించాలని కోరుతున్నాం. ఇక్కడ అభివృద్ధి జరిగితే స్థానికులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది." -స్థానిక రైతులు
పనులు తిరిగి ప్రారంభం : నెల్లూరు జిల్లా ప్రజల ఎయిర్పోర్టు కలను సాకారం చేయాలని తలచిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకాశం-నెల్లూరు-కడప జిల్లాలకు కేంద్రంగా ఉండేలా దగదర్తిని ఎంపిక చేశారు. 2017లో పైలాన్ను ఆవిష్కరించి భూ సేకరణ పనులను కూడా ప్రారంభించారు. విమానాశ్రయం నిర్మించే ప్రాంతానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ నుంచి ప్రాథమిక అనుమతులు పొందారు. పర్యావరణ, అటవీ శాఖ అనుమతులు 2017లోనే లభించాయి. నిర్మాణ పనులను టర్బో సంస్థకు అప్పగించారు. అయితే 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం పనులను నిలిపివేసింది. జగన్ సర్కార్ వేధింపులతో టర్బో సంస్థ పక్కకు తప్పుకుంది. అలా ఐదేళ్ల పాటు పనులు నిలిచి ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణం కోసం సేకరించిన భూముల్లో పిచ్చి చెట్లు మొలిచాయి. కూటమి ప్రభుత్వం తిరిగి రావడంతో పనులు తిరిగి ప్రారంభం అయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అధికారులు భూసేకరణ, పరిహారం చెల్లింపు, సర్వే పనులు సహా పిచ్చి చెట్ల తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు.
ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి దగదర్తి అన్ని విధాల అనుకూలం. దీనికి సమీపంలోనే చెన్నై-కోలకతా జాతీయ రహదారి ఉంది. 20కిలోమీటర్ల దూరంలో సముద్ర తీరం ఉంది. సమీపంలోనే రైల్వే లైన్ వెళుతుంది. మరో వైపు ముంబయి-కృష్ణపట్నం పోర్టు జాతీయ రహదారి ఉంది. చుట్టూ 30కిలోమీటర్లు దూరంలో రెండు వైపులా బీపీసీఎల్, సోలార్, కిసాన్ సెజ్లో పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. నీటి కొరత లేకుండా సమీపంలోనే సోమశిల జలాశయం కాలువలు ప్రవహిస్తుంటాయి. నెల్లూరు-కావలి పట్టణాలు 30కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి. ఏ ప్రాంతమైనా అభివృద్ధి చెందాలన్నా, సమగ్ర ప్రగతి సాధించాలన్నా ఎకో సిస్టం అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు ద్వారా అది అందుబాటులోకి రానుంది.
1300 ఎకరాల్లో భూసేకరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. 618 ఎకరాల వరకు అమౌంట్ పే చేసి ఉన్నాం. దీంట్లో 42 ఎకరాలు ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. ఇంకా 713 ఎకరాలకు డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన మార్చి నెల చివరికెల్లా అర్హులైన అందరికి నగదు జమ చేస్తాం. -వంశీకృష్ణ, కావలి ఆర్డీవో
ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా నెల్లూరు : దగదర్తి ఎయిర్పోర్టు పూర్తి చేస్తే దేశంలో నెల్లూరు ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా మారుతుంది. ఇక్కడ ఇప్పటికే వేలాది ఎకరాల ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి. అందులోనూ జాతీయ రహదారి పక్కనే చౌకలో భూముల ధరలు ఉన్నాయి. సమీపంలోని ఇఫ్కో కిసాన్ ఎస్ఈ జెడ్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు కంపెనీలు ఇక్కడకు వరుస కడుతున్నాయి. 260కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించనున్న గాయత్రి రెన్యువబుల్ ఫ్యూయల్స్ & అల్లయిడ్ ఇండస్ట్రీకి ఇటీవలే శంకుస్థాపన జరిగింది. ఇక పెట్రోలియం బేస్డ్ పరిశ్రమలు, సోలార్, మినరల్స్ , ఫర్నీచర్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటుకు అనేక దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఎయిర్పోర్టు వల్లే పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి. పెద్ద పరిశ్రమలు రావడానికి ప్రధాన కారణం పోర్టుతోపాటు, విమానాశ్రయ నిర్మాణం దిశగా అడుగులు పడడమే.
దగదర్తిలో ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణం వల్ల బహుళ ప్రయోజనాలు కల్గనున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో పారిశ్రామికంగా, పర్యాటకంగా జరిగే కార్యకలాపాలతో విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణికులు, సరుకు రవాణా పెరుగుతుంది. నెల్లూరు జిల్లాతో పాటు కడప, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాలు అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందనున్నాయి. అందుకే కూటమి ప్రభుత్వం కూడా పనులను పరుగులు పెట్టించాలని కృతనిశ్చయంతో ఉంది.
