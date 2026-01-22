లక్షల రూపాయలు వేతనమంటూ యువతకు ఎర - అక్కడకు వెళ్లగానే అసలు రూపం
విదేశాల్లో ఉద్యోగం లక్షల రూపాయల వేతనం అంటూ యువతకు ఎర - అడవుల మధ్య నకిలీ కంపెనీల ఏర్పాటు - చేయమని ఎదురు తిరిగితే దాడి - భారత్నే ఎంచుకున్న దుండగులు
Published : January 22, 2026 at 5:26 PM IST
Cyber Slavery In Myanmar And Other Countries : సాధారణంగా సైబర్ మోసాలు అంటే స్మార్ట్ఫోన్లో తప్పుడు ప్రకటనలు లేదా లింకులు వంటి వాటి ద్వారా బురిడీ కొట్టించడం లేదా డిజిటల్ అరెస్టుల గురించే వింటుంటాం. ఇప్పుడు వాటితో ముడిపడిన మరో తరహా మోసాలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. అవే ఉద్యోగాల పేరుతో యువతను విదేశాలకు పంపించి, సైబర్ నేరాలు చేయిస్తూ బానిసలుగా మార్చడం, మాట వినకుంటే హింసించడం. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి నేరాలు అనేకం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. చాలా మంది యువకులు ఈ మోసగాళ్ల బారిన పడి బాధితులుగా మారుతున్నారు.
నకిలీ కంపెనీలు ఏర్పాటు : విదేశాల్లో ఉద్యోగం లక్షల రూపాయల వేతనం అంటూ యువతకు ఎర వేస్తారు. విమాన టికెట్ సైతం వారే ఇప్పిస్తారు. అక్కడకు వెళ్లగానే అసలు రూపం చూపిస్తారు. అడవుల మధ్య నకిలీ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేసి సైబర్ నేరాలు చేయిస్తారు. చేయమని ఎదురు తిరిగితే దాడి చేస్తారు, హింసిస్తారు. చివరకు వారిని సైబర్ బానిసలుగా మారుస్తారు. అదనంగా డబ్బు వస్తుందని ఆశతో వెళ్లిన యువత ఇలా సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో చిక్కి అల్లాడుతున్నారు. ఈ మోసగాళ్లు మయన్మార్, కంబోడియా లాంటి దేశాల్లో అడ్డాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ తరహా అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారు.
మయన్మార్లో అసలే అంతర్యుద్ధం : సైబర్ మోసాలు చేయించడం కోసం దుండగులు ప్రధానంగా భారత్నే ఎంచుకుంటున్నారు. పాస్పోర్టు, వీసా ఇప్పించి విమానంలో మొదట థాయ్లాండ్ తీసుకువెళతారు. అక్కడి నుంచి పడవల ద్వారా మయన్మార్ లేదా కంబోడియా తీసుకువెళతారు. మయన్మార్లో అసలే అంతర్యుద్ధం. అక్కడ సాయుధ తిరుగుబాటు గ్రూపులు ఉండే ప్రాంతంలో కూడా తమ స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు మోసగాళ్లు. అక్కడి స్థావరాల్లో భారత్ నుంచి వచ్చే యువతతో డిజిటల్ అరెస్టుల బెదిరింపులు, నకిలీ పెట్టుబడులు, నకిలీ ఫోన్కాల్స్, ఇతర సైబర్ నేరాలు వంటివి చేయిస్తారు. ఇలా భారత్లో యథేచ్చగా కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు సైబర్ మోసగాళ్లు.
పక్కా ప్రణాళికతో : సైబర్ మాఫియా చేతిలో నలిగి విదేశాల్లో బానిసలుగా మగ్గిపోతున్న బాధితులు రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నారు. ఎక్కువ జీతం వస్తుందన్న ఆశతో అక్కడికి వెళ్లి వారి వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. అయితే ఇలాంటి బాధితులను రాష్ట్ర పోలీసులు వేగంగా రక్షిస్తున్నారు. పక్కా ప్రణాళికతో వల వేసి వారికి ఉపశమనం కల్గిస్తున్నారు. ఇప్పటికే 22 మంది యువకులను ఇలా రక్షించారు. 30 నేరస్తులను అరెస్ట్ చేసి 15 కేసులు నమోదు చేశారు. దీనికి సంబంధించి సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ డీఎస్పీ డాక్టర్ రవి కిరణ్ పలు వివరాలు వెల్లడించారు.
తుపాకులు పట్టుకుని : రోజుకు 18 నుంచి 19 గంటల పని. అంటే నిద్ర కేవలం 4 గంటలే. పని చేసే చోట తుపాకులు పట్టుకుని అటూ ఇటూ తిరిగే ప్రైవేర్టు గార్డులు. సైబర్ నేరాలు చేయలేమని, ఈ గొడ్డుచాకిరీ మా వల్ల కాదని, ఇంటికి వెళ్లిపోతామని చెబితే కఠిన శిక్షలు. ఇవీ మయన్మార్ సహా పలు దేశాల్లో సైబర్ బానిసలుగా మారి స్వస్థలాలకు తిరిగివచ్చిన యువకుల దీనగాథ. కదిలిస్తే ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో విషాదం. అక్కడ వారు పడ్డ కష్టాలు వర్ణనాతీతం.
