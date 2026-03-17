తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గిర్రున తిరుగుతున్న మీటర్లు - వేసవిలో కోతలు తప్పవా?
ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోలిస్తే తెలంగాణలో విద్యుత్ వాడకం అధికం - ఏపీలో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో తగినంత బొగ్గు అందుబాటులోకి - పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం
Published : March 17, 2026 at 3:35 PM IST
Current Demand In Telugu States : విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం అంటే అది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సూచికగా భావిస్తుంటారు. పారిశ్రామిక, వ్యవసాయ, పట్టణాభివృద్ధికి ప్రతీకగా చెబుతారు. అలాంటి విద్యుత్ వినియోగంలో తెలుగు రాష్ట్రాలు దూసుకుపోతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉండే ఏప్రిల్, మే స్థాయిని తలపిస్తూ వినియోగం నమోదవుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేసవి గరిష్ఠ డిమాండ్ 280 మిలియన్ యూనిట్లు ఉండవచ్చని విద్యుత్ అధికారులు అంచనా వేశారు. అయితే మార్చి రెండో వారంలో ఒకరోజు విద్యుత్ డిమాండ్ 274.85 మిలియన్ యూనిట్లుగా నమోదైంది. రోజువారీ సగటు వాడకం 270 మిలియన్ యూనిట్లు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో పోలిస్తే తెలంగాణలో విద్యుత్ వినియోగం అధికంగా ఉంది. ఈనెల 13వ తేదీనే వినియోగం 341.08 మిలియన్ యూనిట్లుగా నమోదైంది. గతంలో అత్యధికంగా నమోదైన అన్ని రికార్డుల కంటే ఇది ఎక్కువ. తెలంగాణలో విద్యుత్ డిమాండ్ 18వేల 228 మెగావాట్లుగా నమోదైంది. రానున్న రోజుల్లో వినియోగం 350మిలియన్ యూనిట్లు, డిమాండ్ 19వేల మెగావాట్లకు చేరవచ్చని విద్యుత్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తెలంగాణలోనే అధిక డిమాండ్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ వినియోగం పెరగడానికి ప్రధాన కారణం పెరిగిన ఎండలు. ఉష్ణోగ్రతలు 39డిగ్రీల వరకు కూడా నమోదవుతున్నాయి. దీంతో ఫ్యాన్లు, ఏసీల వినియోగం పెరిగింది. వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు పెరగడం, విద్యుత్ వాహనాల వినియోగం మరో కారణం. ఏపీ కంటే తెలంగాణలో ఎక్కువ విద్యుత్ వినియోగం ఉండడానికి రాజధాని హైదరాబాద్లోని భారీ జనాభా. ఫిబ్రవరి 28న పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మొదలు కావడంతో దేశంలో గ్యాస్ సిలిండర్లకు కొరత ఆరంభమైంది. గ్యాస్ బుకింగ్ల మధ్య గడువును ప్రభుత్వం పెంచింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు ఆగిపోయింది. గృహ వినియోగదారులకు అంతగా సమస్య లేకున్నా ప్రజలు ఆందోళనతో ఇండక్షన్ స్టవ్లను కొనుగోలు చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఇంట్లో సిలిండర్లు ఉన్నా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా పొదుపుగా వాడుతూ ఇండక్షన్ స్టవ్లపై వంటలు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో విద్యుత్ వినియోగం పెరిగింది. మార్చి నెల నుంచి విద్యుత్ వినియోగం పెరగడం సాధారణమే అయినా పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావంతో కరెంట్ వాడకం ఎగబాకింది. వెరసి ఈ కారణాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ వినియోగంలో కొత్త రికార్డులు నమోదవుతున్నాయి.
అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వాలు : విద్యుత్ వినియోగం పెరుగుదల నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. డిమాండ్కు అనుగుణంగా విద్యుత్ను అందుబాటులో ఉంచేలా చర్యలు చేపడుతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారులు విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. రాష్ట్ర వనరుల నుంచే సుమారు 265 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యేలా రూపొందించిన ముందస్తు ప్రణాళికలు ఫలిస్తున్నాయి. ఏపీ జెన్కో థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలలో గరిష్ఠ స్థాయి విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుండడంతో బహిరంగ మార్కెట్లో అధిక ధరకు కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం తప్పింది. పీక్ డిమాండ్గా పేర్కొనే ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి 10గంటలు, సాయంత్రం 6నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య కొద్ది మొత్తంలోనే విద్యుత్ను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి పంటల సీజన్ ముగియనుండడంతో ఏపీలో వ్యవసాయ విద్యుత్ వినియోగం 35మిలియన్ యూనిట్లు తగ్గవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఏపీలో వినియోగం ఇలా : ఏపీలో గరిష్ఠ విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరిగేలా థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో అధికారులు తగినంత బొగ్గును అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు నాణ్యతపై దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడ వీటీపీఎస్ (విజయవాడ థర్మల్ పవర్ స్టషన్)లో రూ.3.3లక్షల టన్నులు, కడప ఆర్టీపీపీ (రాయలసీమ థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్ట్)లో రూ.3.8లక్షల టన్నులు, కృష్ణపట్నంలో రూ. 3లక్షల టన్నుల బొగ్గు అందుబాటులో ఉంది. వీటీపీఎస్లో మొన్న గురువారం 54.11మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి, గతేడాది మార్చి 8న నమోదైన 53.81 ఎమ్యూ(మిలియన్ యూనిట్)ల రికార్డును అధిగమించింది. కృష్ణ పట్నంలోని మూడు యూనిట్ల ద్వారా అత్యధికంగా 51.554 ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యింది. 800మెగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్నమూడో యూనిట్లో 98.3% ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ సాధించింది. ఏపీ జెన్కో ఒకే రోజు 139.59 ఎమ్యూ విద్యుత్ను గ్రిడ్కు అందించి రికార్డు నమోదు చేసింది. ఇందులో థర్మల్ విద్యుత్ 127.875 ఎమ్యూ, జల విద్యుత్ 9.714 ఎమ్యూ, సౌర విద్యుత్ 1.991ఎమ్యూ. వైకాపా హయాంలో వేసవిలో రోజూ 40ఎమ్యూలను బహిరంగ మార్కెట్ నుంచి కొనాల్సి వచ్చేది. ఈ కారణంగా ప్రజలపై ట్రూ అప్ భారం పడేది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యుత్ కొనుగోళ్లను తగ్గించి ఈ మేరకు ట్రూ డౌన్ చేసింది. ఈ ఏడాది కూడా బహిరంగ మార్కెట్లో విద్యుత్ కొనుగోళ్లు తగ్గుతాయని అధికారుల అంచనా.
తెలంగాణలో ఆర్థిక భారం ఉండకుండా చర్యలు : తెలంగాణలో కూడా వేసవి డిమాండ్కు అనుగుణంగా విద్యుత్ను అందుబాటులో ఉంచేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో లోడ్ 19వేల మెగావాట్లకు చేరవచ్చని అంచనా. తెలంగాణలో స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యం కూడా అంతే ఉంది. అయినా ఏదైనా అవాంతరాలు తలెత్తినా సరఫరా తగ్గకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. విద్యుత్ను అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు ఆర్థిక భారం లేకుండా సరికొత్త చర్యలు చేపట్టాయి తెలంగాణ డిస్కంలు. కరెంటును అప్పు కింద తీసుకుని వడ్డీతో పాటు తిరిగి ఇచ్చేలా కొత్త ఒప్పందాలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థ మార్చి నెలాఖరు వరకు అప్పు ప్రాతిపదికన రోజుకు గరిష్ఠంగా 3వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ను అందించేందుకు అంగీకరించింది. ఈ పరిమితి లోపు ఏ రోజు ఎంత అవసరమైతే అంత తెలంగాణ తీసుకోవచ్చు. తిరిగి ఏప్రిల్ 20నుంచి జులై 10 లోగా తీసుకున్న కరెంటుకు అదనంగా మరో 5% విద్యుత్ను వడ్డీ కింద కలిపి తిరిగి ఇస్తామని డిస్కంలు ఒప్పందం ఖరారు చేసుకున్నాయి. ఇదే తరహాలో మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రోజుకు 500 మెగావాట్ల విద్యుత్ను తీసుకునేలా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ నెలాఖరు వరకు కరెంటు డిమాండ్ పెద్దగా ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడున్న మిగులు కరెంటును అప్పు కింద తీసుకుని తిరిగి తెలంగాణలో మిగులు ఉన్నపుడు వెనక్కి ఇస్తామని డిస్కంలు ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాయి.
రోజుకు రూ.50కోట్లు అదనంగా చెల్లింపు : తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలలో వ్యవసాయ బోర్లకు కరెంటు వినియోగం అధికంగా ఉంది. 30లక్షల బోర్లు వినియోగిస్తున్నారు. దీని వల్ల రోజువారీ గరిష్ఠ విద్యుత్ డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఏడాది క్రితం ఇదే సమయంలో సుమారు 2వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది. పెరిగిన డిమాండ్ మేరకు విద్యుత్ కొనుగోలుకు రోజూ రూ. 50కోట్ల రూపాయలు అదనంగా చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఇంధన ఎక్స్ఛేంజీల్లో ఒక్కోసారి యూనిట్కు గరిష్ఠంగా రూ. 10 రూపాయల వరకు ధర పలుకుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మిగులు ఉన్న రాష్ట్రాల నుంచి విద్యుత్ అప్పుగా తీసుకుని వడ్డీతో తిరిగి ఇచ్చే ఒప్పందాలు చేసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితులు గమనిస్తూ ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్ వినియోగం మరింత పెరిగే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగితే వినియోగం మరింత పెరుగుతుంది. అయితే రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిమాండ్కు అనుగుణంగా కరెంట్ను అందుబాటులో ఉంచే ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండడంతో ఇప్పటికైతే సేఫే అనుకుందాం.
"వేసవి కరెంట్ డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని డిస్కం, ట్రాన్స్కోల నుంచి ముందస్తు ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏంటి అంటే ఈ ఏసీలు వాడేటప్పుడు టెంపరేటర్ 24C-26C మధ్యలో పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల గ్రిడ్ మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ప్రజలకు కరెంట్ బిల్లు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది" - రత్నాకర్ రావు, టీఎస్పీఈఏ అధ్యక్షుడు
