'అర్నబ్'తో రాష్ట్రం అతలాకుతలం - సాగు రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం
Crops Damage in AP : ఏపీలో అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. పెనుగాలులకు వేలవృక్షాలు పడిపోగా, అదే స్థాయిలో విద్యుత్తు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. సాగురంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:55 PM IST
Crops Damage in AP : అర్నబ్ తుపానుతో రాష్ట్రం అతలాకుతలమైంది. బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడనం వాయు గుండంగా మారడంతో కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలు ఒక్కసారిగా వణికిపోయాయి. అయితే విపత్తు ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో నష్టం కూడా అదే స్థాయిలో జరుగుతుంది. గతంలో సంభవించిన విపత్తులే అందుకు ఉదాహరణ. అది ఎలాంటి విపత్తయినా ప్రధానంగా సాగు రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందనేది వాస్తవం.
ఉద్యాన పంటలకు నెలవైన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులనే ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటికే జిల్లాలో ఉద్యాన పంటలు సహా కొబ్బరి తోటల విస్తీర్ణం తగ్గుముఖం పట్టింది. వీటికి తోడు ఇప్పుడొచ్చిన అర్నబ్ తుపాను ఉద్యాన పంటల ఉనికిని మరింత ప్రమాదంలోకి నెట్టింది. మరి, ఎందుకీ పరిస్థితి.? ఉద్యాన పంటలను కాపాడుకోవడం ఎలా? అన్నదాతలకు నష్టాల నుంచి బయటపడటం ఎలా?
ఏపీవ్యాప్తంగా అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. 100 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో వీచిన ప్రచండ గాలులతో భారీగా చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకూలాయి. అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోయాయి. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. అలలు ఎగిసిపడి తీరప్రాంతాల మీదుకు సముద్రం ముంచుకొచ్చింది. ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలతో ఇళ్లు, నిర్మాణాలు ధ్వంసమైన పరిస్థితి. మొత్తంగా చూస్తే అర్నబ్ తుపాన్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంమంతా అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఒక వారం, 10 రోజులు గడిస్తే కానీ తుపాను వల్ల ఎంత నష్టం వాటిల్లిందనేది స్పష్టంగా తెలిసే అంచనాలు లేవు.
అయితే ఇలాంటి విపత్తులు వచ్చిన ప్రతిసారి ఉద్యానపంటలకు నెలవైన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ప్రజలను తీవ్ర కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్న పరిస్థితి. కోనసీమ జిల్లా అనగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది కొబ్బరి తోటలు, గోదావరి కాలువలు. ప్రకృతి అందాలు. ఒక్కసారైనా అక్కడికి వెళ్లి పచ్చని పొలాలు, ప్రకృతి అందాలను కళ్లారా చూడాలని చాలామంది అనుకుంటారు. దేశంలోనే కొబ్బరి తోటలు, కొబ్బరి ఉత్పత్తులకు కోనసీమ పెట్టింది పేరు. ఎక్కడ చూసిన కొబ్బరి తోటలే కనిపిస్తాయి. గోదావరి కాలువలు అంతటా విస్తరించి ఉంటాయి. అందుకే, కోనసీమ అందాలు కనుల విందుగా అనిపిస్తుంటాయి.
కానీ ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులు కనిపించకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొబ్బరి తోటల సాగు క్రమంగా తగ్గిపోతుండటంతో కోనసీమ అందాలు రోజురోజుకు కళావిహీనంగా మారుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది. వ్యవసాయంలో వస్తున్న మార్పులతో పాటు తీవ్ర తుపానులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కొబ్బరి సాగును దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అర్నబ్ తుపాను కూడా అదే చేసింది.
నేల కూలిన కొబ్బరిచెట్లు : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో కోనసీమలోని వేల ఎకరాల్లోని కొబ్బరి తోటలకు నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను బట్టి అర్థ మవుతోంది. ఇప్పటికే చాలాచోట్ల కొబ్బరి చెట్లు నెలకు ఒరిగాయి. ముఖ్యంగా అమలాపురం, ముమ్మడివరం, కాట్రేనికోన, ఐ.పోలవరం, అంబాజీపేట, పి.గన్నవరం, రావులపాలెం, అయినవిల్లి, మామిడికుదురు తదితర ప్రాంతాల్లో తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. వేల ఎకరాల్లో కొబ్బరి సహా అనేక ఉద్యాన పంటలకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున కొబ్బరి, అరటి, బొప్పాయి చెట్లు కూలిపోయాయి. ఆ నష్టం ఎంత? ఎన్ని లక్షల ఎకరాల్లోని పంటలు దెబ్బతిన్నాయి? అనే స్పష్టమైన లెక్కలు తేలడానికి కనీసం వారం, 10 రోజులైన సమయం పడుతుందని వ్యవసాయం నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మొత్తం సాగులో అర్నబ్ తుపాను కారణంగా దాదాపు 7.16 లక్షల హెక్టార్ల వరకు పంట నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 16 లక్షల హెక్టార్లలో ఉన్న ఉద్యాన పంటలు తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం అర్నబ్ తుపాను వల్ల 14 జిల్లాల్లో 2,24,489 హెక్టార్లలో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. దీనివల్ల సుమారు 3.45 లక్షల మంది రైతులపై ప్రభావం ఉందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. వర్షాలు తగ్గాక క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేసి కేంద్రానికి సమగ్ర నష్ట నివేదిక ఇస్తామని వెల్లడించారు. నష్టపోయిన అన్నదాతలకు పెట్టుబడి రాయితీకి ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్కు లేఖ రాశారు. అంతకంటే ముందే అత్యవసర సహాయక చర్యలకు నిధులు ఇవ్వాలని కోరారు.
కోనసీమ జిల్లాలోని పరిస్థితులను చూస్తే ఇక్కడ దాదాపు 1.25 లక్షల ఎకరాల నుంచి 1.35 లక్షల వరకు ఉద్యాన పంటలు సాగవుతున్నాయి. అందులో దాదాపు లక్ష ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలే సాగవుతుండటం గమనార్హం. అంతేకాదు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేసిన కొబ్బరి తోటల్లో ఇక్కడే 50 శాతం వరకు ఉన్నాయని అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అంటే కొబ్బరి తోటలకు కోనసీమ ఎంత ప్రత్యేకమో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సుమారు 25,000ల ఎకరాల్లో అరటి తోటలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఆయిల్పామ్, కోకో, మామిడి, బొప్పాయి, కూరగాయలు వంటివి కూడా సాగు చేస్తున్నారు. ఈ లెక్కలన్నీ పరిశీలిస్తే సముద్ర తీరానికి సమీపంలో, తుపాను ముప్పును ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్న కోనసీమలో అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో ఊహించడానికి కష్టంగా ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
వాస్తవంగా చూసుకుంటే కోనసీమ జిల్లాలో కొన్నేళ్లుగా ఉద్యాన పంటల సాగు విస్తీర్ణం తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా కొబ్బరి తోటల సాగు క్రమంగా పడిపోతుంది. 2022-2023 దాదాపు 1.10 లక్షల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటల విస్తీర్ణం ఉండగా 2023-2024 నాటికి సుమారు 1.01 లక్షల ఎకరాలకు పడిపోయింది. ఇక 2024-2025తో పాటు 2025-2026 ఏడాదిలో లక్ష కంటే తక్కువ ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మాత్రమే కొబ్బరి తోటలు సాగవుతున్నాయి.
Cyclone Arnab Impact in AP : ఇవి మాత్రమే కాకుండా విపత్కర వాతావరణ పరిస్థితులు కారణంగా అరటి, బొప్పాయి సహా అనేక రకాల ఉద్యాన పంటల పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంది. ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రాకపోగా ఏటా నష్టాలు చవిచూస్తుండటంతో రైతులు ఇతర పంటలు లేదా వ్యాపారాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో కొబ్బరి తోటలు విస్తీర్ణం తగ్గిపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానమైంది సముద్రపు ఉప్పు నీరు కొబ్బరి తోటల్లోకి చేరడం. ఈ ఉప్పు నీటి సమస్యకు ప్రధాన కారణం సుమారు 22.5 కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహించే శంకరగుప్తం డ్రెయిన్. రాజోలు, మామిడికుదురు, సఖినేటిపల్లి, మలికిపురం మండలాల్లోని మురుగు డ్రెయిన్లలో పారే జలాలతో పాటు వర్షపునీరు శంకరగుప్తం డ్రెయిన్లోకి చేరి, కేశవదాసుపాలెం, కరవాక వద్ద వైనతేయ గోదావరి నుంచి సముద్రంలో కలుస్తాయి.
అయితే సముద్ర పోటు సమయంలో ఉప్పునీటి జలాలు శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ నుంచి పొంగి కొబ్బరి తోటల్లోకి చేరాయి. దీంతో కరవాక, గుబ్బలపాలెం, శంకరగుప్తం, కేశనపల్లి, తూర్పుపాలెం, పడమటిపాలెం, గోగన్నమఠం, గూడపల్లి పల్లిపాలెం, అడవిపాలెం, చింతలమోరి తదితర గ్రామాల్లో వేల ఎకరాల్లో కొబ్బరి తోటలు తుడిచి పెట్టుకుపోయాయి. లక్షల చెట్లు మోడు వారాయి. దీంతో రైతులకు తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లింది. ప్రజల ఆందోళనలతో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్నా అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిందనే అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.
వ్యవసాయంలో వస్తున్న మార్పుల కారణంగా కూడా కొబ్బరి తోటల సాగుపై రైతులకు ఆసక్తి తగ్గిపోయింది. పైగా కొత్తతరం వాళ్లు ఇందులోకి రావడం తగ్గింది. వీరు ఆక్వా సహా ఇతర రంగాల వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక వేల ఎకరాల్లోని కొబ్బరి చెట్లు పాతబడిపోవడంతో దిగుబడి తగ్గింది. తెగుళ్ల దాడి, కూలీల కొరత, మార్కెటింగ్ సదుపాయం, మద్దతు ధర సహా అనే సమస్యలు అన్నదాతలకు భారంగా మారాయి. దీంతో ఆశించిన స్థాయిలో ఆదాయం రావడం లేదనే అభిప్రాయాలు కర్షకుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే తరచూ సంభవించే తుపానులు మరో ఎత్తు. ఇప్పుడొచ్చిన అర్నబ్ తుపానుతో పాటు గతంలో సంభవించిన మొంథా, ఫెంగల్, మిగ్జాం, మాండస్ తుపానులు కొబ్బరి రైతులకు తీవ్ర నష్టం కల్గించాయి. ఇలాంటి తుపాన్లు వేలాది కొబ్బరి చెట్లను నాశనం చేస్తున్నాయి. కేవలం కోనసీమ జిల్లా మాత్రమే కాదు. తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి కాకినాడ జిల్లాలతో పాటు ఏలూరు, కృష్ణా సహా కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి తోటల పరిస్థితి ఇలాగే ఉంది.
కొబ్బరి తోటల సాగు విస్తీర్ణం క్రమంగా తగ్గిపోవడంతో పాటు తీర ప్రాంత కోతలతో సతమతమవుతోంది కోనసీమ జిల్లా. సఖినేటిపల్లి మండలం అంతర్వేది దగ్గర ఏటా భూమి కోతకు గురవుతోంది. భైరవపాలెం దగ్గర కూడా తీరం దెబ్బతింటోంది. ఉప్పలగుప్తం, అల్లవరం మండలాల్లో సముద్రపు అలలు తీరాన్ని దాటుకుని కొబ్బరి తోటలవైపు దూసుకొస్తున్నాయి. ఓవైపు తీరం కోత, మరోవైపు ఉప్పునీరు చేరడం వంటి కారణాలు కొబ్బరితోటల సాగు విస్తీర్ణంపై ప్రభావం చూవిస్తున్నాయి. దీనిపై ప్రభుత్వాలు త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకోవాలని పర్యావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొత్త మొక్కల సబ్సిడీ, అంతర పంటల ప్రోత్సాహంతోపాటు తీరం కోతకు గురికాకుండా మడ అడవులు పెంపకంపై దృష్టిసారించాలని హితవు పలుకుతున్నారు.
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