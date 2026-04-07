ETV Bharat

ఏక పంటల సాగుకు స్వస్తి! - పంట మార్పిడిపై ప్రభుత్వం దృష్టి

Crop Rotation Process In State - వ్యవసాయంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు - పెరుగుతున్న గుడ్లు, మాంసం ఉత్పత్తులు తగ్గుతున్న కూరగాయలు - సదస్సులో పాల్గొన్న శాస్త్రవేత్తలు, ప్రొఫెసర్లు, రైతు సంఘాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 3:40 PM IST

Crop Rotation Process In State : రసాయనాల వినియోగం, వాతావరణ మార్పులు వ్యవసాయంలో ఉన్న ప్రధాన సవాళ్లు ఇవి. ఆధునికత సాయంతో సాగు సులభంగా మారుతోందని సంతోషిస్తున్నా ఇలాంటి సమస్యలతో పంట ఉత్పత్తుల స్వరూపమే మారిపోతోంది. రసాయన ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులను విచక్షణా రహితంగా వినియోగిస్తూ ఉండడంతో నేల ఆరోగ్యం, నీటి నాణ్యత దెబ్బతింటోంది. ప్రజలకు కూడా అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. కరవులు, అకాల వర్షాలతో పంటలకు తీరని నష్టం కల్గుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వీటికి విరుగుడుగా పంట మార్పిడిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు రైతులు, రైతు సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పంట మార్పిడి-సవాళ్లపై విస్తృత మేధోమథనం జరుపుతున్నారు.

పంట మార్పిడిపై చర్చలు : కాలంతో పాటు వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ స్వరూపాన్ని మార్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రసాయనాల వినియోగాన్ని తగ్గించడం, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునేలా ప్రత్యామ్నాయ సాగు విధానాలను అనుసరించాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా పంటల మార్పిడి విధానం అమలులోకి తేవాలన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కార్యాచరణ ప్రారంభించారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆదేశాల మేరకు వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయాలు నడుం బిగించాయి. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్‌లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో పంట మార్పిడి ఆవశ్యకత-సవాళ్లు, అవకాశాలు అనే సదస్సుపై విస్తృత మేధోమథనం నిర్వహించారు. పంట మార్పిడి సాధ్యాసాధ్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలు వంటి వాటిపై చర్చించారు. శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులు, రైతులు, రైతు సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. వరి, పత్తి వంటి ఏక పంటల సాగుకు స్వస్తి చెప్పకుంటే మానవాళి మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం పొంచి ఉందని సదస్సులో ఆందోళన వ్యక్తమైంది. ఈ విషయంలో రైతులకు సహకారం అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పలువురు శాస్త్రవేత్తలు ముందుకు వచ్చారు.

వ్యవసాయంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు : వ్యవసాయానికి వాతావరణ మార్పులు, ఎరువులు, రసాయనాల వినియోగం ప్రధాన సమస్యలుగా ఉండగా భూసార క్షీణత, చీడపీడలు, దిగుబడుల్లో ప్రతిష్టంభన, మార్కెటింగ్, దళారీ వ్యవస్థ, గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోవడం, పెరిగిన పెట్టుబడులు కూడా సవాల్‌గా మారాయి. దీనికి తోడు ఏకరూప పంట విధానం వల్ల రైతులకు అనుకున్న స్థాయిలో లాభాలు రావడం లేదన్న ఆందోళన ఉంది. యావత్ మానవాళి మానుగడకే సవాల్ విసురుతున్న ఈ విపరీత ధోరణుల నుంచి బయటపడేందుకు వరి, పత్తి వరకే పరిమితం కాకుండా వ్యవసాయాన్ని ఏకరూప పంట విధానం నుంచి బహుళ పంటలు, సమగ్ర వ్యవసాయం దిశగా మళ్లించాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. రాష్ట్రంలో పంట మార్పిడి, వ్యవసాయంలో వైవిధ్యంపై ఎలాంటి విధానాలు ఉంటే బాగుంటుంది అనే అంశంపై సమగ్ర అవగాహన కోసం భాగస్వామ్య పక్షాలందరి అభిప్రాయాలు సేకరించి ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

"పంటల మార్పిడి అన్నది కేవలం మార్పిడి సమస్య కాదు. పర్యావరణ సమస్య కూడా. రైతులు వారి చుట్టూ ఉండే వాతావరణం కారణంగా ఈ పంటలు వేసుకునేలా చేస్తుంది. అదేకాకుండా వరి పంట వంటివి వేసుకోవటం వల్ల రైతుకు సబ్సిడీ వస్తుంది. వేరే పంటలు వేసుకోవాలంటే రైతు సొంతంగా వీటిని తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది" - డాక్టర్ జీవీ రామాంజనేయులు, డైరెక్టర్, సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం

ఏ ఏ పంట ఎంత విస్తీర్ణంలో : గత దశాబ్ద కాలంలో తెలంగాణలో వ్యవసాయ పంటల సాగు విస్తీర్ణం ఒక కోటి 57 లక్షల ఎకరాల నుంచి ప్రస్తుతం 2 కోట్ల 27.5 లక్షల ఎకరాలకు చేరుకుంది. ప్రధాన ఆహార పంట వరి సాగు విస్తీర్ణం 50 లక్షల ఎకరాల నుంచి ఒక కోటి 20 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగింది. అదే సమయంలో పప్పు ధాన్యాలు, నూనె గింజల సాగు విస్తీర్ణం 27.7 లక్షల ఎకరాల నుంచి 15.97 లక్షల ఎకరాలకు తగ్గింది. ఉద్యానవన పంటల సాగు విస్తీర్ణం 11.6 లక్షల ఎకరాల నుంచి 12.5 లక్షల ఎకరాలకు పెరిగింది. వాణిజ్య పంట పత్తి సాగు విస్తీర్ణంలో అప్పటికి ఇప్పటికీ పెద్దగా మార్పు లేదు. అది 45 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగవుతోంది. మరో ప్రధాన పంట అయిన మొక్కజొన్న విస్తీరం సగానికి తగ్గింది. రాష్ట్రంలోని పంటల సాగులో 75 నుంచి 80శాతం పైగా వరి, పత్తి, మొకజొన్న పంటలే ఉన్నాయి. ఇలాంటి వెైవిధ్యం లేని పంటల సాగు నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కొన్ని పంటలే ఎక్కువ మోతాదులో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వరి రికార్డు స్థాయిలో ఉత్పత్తి జరుగుతూ 17.17 మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నులకు చేరింది. రాష్ట్ర జనాభా వినియోగ అవసరాలు 4 మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నులు పోను 13 మిలియన్‌ మెట్రిక్ టన్నులు మిగులు ఉంది.

కూరగాయలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి : పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజలు, కూరగాయల్లో తెలంగాణ అవసరాల్లో వరుసగా 50 శాతం, 20 శాతం, 30 శాతం మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 60 శాతం పైగా కూరగాయలు కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. విశ్వనగరంగా ఎదుగుతున్న హైరదాబాద్ మహానగర జనాభా కోటి దాటినా ఇక్కడి ప్రజల కూరగాయల అవసరాలు తీరాలంటే ఇతర రాష్ట్రాలే శరణ్యంగా మారాయి. మామిడి, బత్తాయి, జామ, బొప్పాయి, పుచ్చకాయ, కర్బూజ, సపోటా, నేరేడు తెలంగాణ అవసరాలకు మించి పండుతున్నాయి. అరటి, ఆపిల్, దానిమ్మ, ద్రాక్ష, అనాస, స్ట్రాబెర్రీ, అవకాడో వంటి పండ్ల కోసం దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి. ప్రధాన ఆహార పంట వరి తరహాలో తమకు బోనస్, సేకరణ, గ్యారంటీ ఎమ్​ఎస్​పీ(మినిమమ్​ సపోర్ట్​ ప్రైజ్​) చెల్లిస్తే ప్రభుత్వ సూచనలకు అనుగుణంగా ప్రత్యామ్నాయంగా పంట మార్పిడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని రైతులు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గుడ్లు, మాంసం అధిక ఉత్పత్తి : పాడి పరిశ్రమ రంగంలో చూసుకుంటే గుడ్లు, మాంసం ఉత్పత్తిలో దేశంలో తెలంగాణ 3, 5వ స్థానంలో ఉంది. గుడ్లు, మాంసం లభ్యత ఐసీఎమ్​ఆర్​(ఇండియన్​ కౌన్సిల్​ ఆఫ్​ మెడికల్​ రిసెర్చ్​) సిఫార్సుల కంటే 4 నుంచి 5 రెట్లు అధికంగా ఉంది. పాల లభ్యత అవసరాలకు సరిపడా ఉన్నప్పటికీ కొంత మేర దిగుమతులపై ఆధారపడాల్సి వస్తోంది. వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో అసమానతలు, సవాళ్ల నేపథ్యంలో పంట మార్పిడి ఒక గొప్ప అవకాశం అని నిపుణులు అంటున్నారు.

త్వరలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందిస్తాం : ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు జరిగిన పంట మార్పిడి ఆవశ్యకత-సవాళ్లు, అవకాశాలు అనే సదస్సులో జరిగిన మేధోమథనం నిపుణులు పలు కీలక సలహాలను అందజేశారు. ఈ అంశాలన్నీ క్రోడీకరించడం ద్వారా ఓ సమగ్ర నివేదిక రూపొందించి త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేస్తామని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి అల్దాస్ జానయ్య వెల్లడించారు.

వినూత్న కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు : పంటల మార్పిడి దిశగా అడుగులు వేస్తూనే వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చే అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు వినూత్న కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వేదికగా ఈ నెల 8న 30 వేల మంది గ్రామీణ యువ రైతులను భూసార పరీక్షల నిర్వహణపై శిక్షణ ఇచ్చే వాలంటీర్లుగా ప్రకటించనున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు దీన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న అన్ని రకాల సమస్యలను దూరం చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు అంటున్నారు.

