నెల్లూరులో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ - TPCI ఆమోదం
దేశంలోనే అతిపెద్ద కస్టర్ ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు - ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదం-వెయ్యి ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మెగా ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ - గూడూరు-చిల్లకూరు మధ్య క్లస్టర్ నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:40 PM IST
Furniture Cluster In Nellore: రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని కూడా వేగవంతం చేసేలా కూటమి సర్కారు అడుగులు వేస్తోంది. అన్ని రంగాలకు ఊతమిచ్చేలా పెట్టుబడులను ప్రోత్సహిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ స్థానికులకు ఉపాధి మార్గాలు కల్పించేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అందులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు-చిల్లకూరు మధ్య దేశంలోనే అతిపెద్ద ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఇందుకు ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా-TPCI కూడా ఆమోదం తెలిపింది. పారిశ్రామికవేత్తలు సైతం పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములను ఇప్పటికే అధికారులు గుర్తించారు. మరి, ఈ క్లస్టర్లో ఎన్ని పెట్టుబడులు రానున్నాయి. దీనివల్ల ఎంత మందికి ఉపాధి లభించనుంది? ఇప్పుడు చూద్దాం.
యువతకు సాంకేతిక అవకాశాలు : రాష్ట్రంలో యువతకు స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా కూటమి సర్కారు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అందుకోసం జిల్లాల్లో ఉన్న అనుకూలతలను పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఆయా రంగాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానిస్తూ పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతోంది. అందులో భాగంగానే నెల్లూరు జిల్లాను దేశంలోనే భారీ ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. గూడూరు-చిల్లకూరు మధ్య కోల్కతా-చెన్నై జాతీయ రహదారికి సమీపంలో కొండగుంట వద్ద మెగా ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో నెల్లూరు జిల్లా రానున్న రోజుల్లో ఫర్నీచర్ వస్తువుల తయారీకి ప్రధాన కేంద్రంగా మారనుంది.
దాదాపు వెయ్యి ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్నిచర్ మెగా క్లస్టర్-APFMC ఏర్పాటు కానుంది. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం-PPP విధానంలో సుమారు 3,500 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో గూడూరు-చిల్లకూరు మధ్య ఈ క్లస్టర్ నిర్మాణం జరగనుంది. క్లస్టర్ మెనేజ్మెంట్, మౌలిక సదుపాయాలు కోసం TPCI 940 నుంచి 1,160 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేయనుంది. తయారీ రంగం, లాజిస్టిక్స్, రియల్ ఎస్టేట్లో 2,230 నుంచి 2,450 కోట్ల రూపాయల వరకు ప్రైవేటు వ్యక్తులు, సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా భూసేకరణ ప్రక్రియ : ట్రేడ్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఏపీ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయల కల్పన సంస్థ- APIIC సంయుక్తంగా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్వహించనున్నాయి. అయితే, జిల్లాలో ఇంతటి భారీ ఫర్నీచర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం అక్కడ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములు ఉండటం. అందులోనూ అవి తక్కువ ధర పలుకుతూ ఉండడం. ఫలితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశ్రమల ఏర్పాటు కోసం భూమిని గుర్తించింది. భూసేకరణకు సంబంధించి TPCI అధికారులు 2026 ఏప్రిల్ చివరిలో తుది క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు. ఇండస్ట్రియల్ హబ్ భూములకు సంబంధించి నెల్లూరు జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా భూసేకరణ ప్రక్రియను రెవెన్యూ అధికారులు ముమ్మరం చేశారు. 2 నెలల్లో భూములను ఒప్పందం ప్రకారం కంపెనీలకు కేటాయించనున్నారు. ఎక్కువగా ప్రభుత్వ, APIICభూములు ఉండటంతో పెద్దగా వివాదాలు లేకుండా సేకరణ ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మార్కెటింగ్ సహా అనేక అంశాల్లో శిక్షణ : మెగా ఫర్నీచర్ క్లస్టర్లో భాగంగా ఇక్కడ దాదాపు 400 నుంచి 550 వరకు తయారీ యూనిట్లు ఏర్పాటు కానున్నాయి. చైనాలోని ఫోషన్, వియత్నాంలోని బిన్ డ్యూంగ్ వంటి అంతర్జాతీయ పారిశ్రామిక నగరాల నమూనాతో ఇక్కడ మెగా క్లస్టర్ను తీర్చిదిద్దనున్నారు. ముడి సరకుల దిగుమతి నుంచి తయారీ, విక్రయం వరకు అన్నీ ఒకే చోట లభించేలా అంటే "రా మెటీరియల్ టు రిటైల్" పద్ధతిలో దీన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పరిశ్రమలే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న యువతకు ఫర్నిచర్ తయారీ, మార్కెటింగ్ సహా అనేక అంశాల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఫర్నీచర్ అండ్ డిజైన్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. అలాగే, అత్యాధునిక సాంకేతికత కోసం కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్-CFC, అంతర్జాతీయ కొనుగోలుదారుల కోసం ఎగ్జిబిషన్ అండ్ ఎక్స్పో డిస్ట్రిక్ట్ నిర్వహించనున్నారు. వీటితో పాటు కార్మికులు, అధికారుల కోసం వసతి గృహాలు, హోటళ్లు సహా ఇతర నిర్మాణాలు చేపట్టనున్నారు.
నెల్లూరులో ఏర్పాటు కాబోయే క్లస్టర్ ఏటా దాదాపు 20 లక్షల ఫర్నిచర్ ఉత్పత్తులు, 40 లక్షల ఫ్లాట్ ప్యాక్ కిట్స్, 15 లక్షల మాడ్యులార్ కిచెన్స్, వార్డ్రోబ్స్ సెట్లను అభివృద్ధి చేస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. బలమైన పోర్ట్ కనెక్టివిటీతో, APFMC 5 నుంచి 7 సంవత్సరాల లోపు 8 వేల నుంచి 10 వేల కోట్ల రూపాయల వార్షిక ఎగుమతులను లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, ఒక ప్రధాన ఎగుమతి కేంద్రంగా అవతరించనుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
స్థానికంగా అభివృద్ధికి కూడా ఆస్కారం : మెగా క్లస్టర్ ద్వారా 50, నుంచి 70 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అధికారిక అంచనా. ఫర్నిచర్ కంపెనీలలో పనిచేసే కార్మికులతో పాటు సప్లై చైన్, అనుబంధ రంగాలలో కూడా ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే కలప కోత, ప్రాసెసింగ్, మాడ్యులర్-లగ్జరీ ఫర్నిచర్ డిజైనింగ్, అసెంబ్లింగ్, మెషిన్ ఆపరేటర్లు, కార్పెంటరీ రంగాల్లో ఉపాధి లభిస్తుంది. దాంతోపాటు లాజిస్టిక్స్, రవాణా, ముడి సరుకు దిగుమతులు, తయారైన ఫర్నిచర్ ఎగుమతుల నిర్వహణ, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉద్యోగాలు, సేల్స్, మార్కెటింగ్, అకౌంటింగ్ విభాగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి. ఫలితంగా స్థానికులకు ఉద్యోగాలతో పాటు అభివృద్ధికి ఆస్కారం లభించనుంది. ముఖ్యంగా గూడూరు, చిల్లకూరు-మనుబోలు మండల పరిసర ప్రాంతాల యువతకు స్థానికంగానే ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
నెల్లూరు జిల్లాలో ఏర్పాటు కానున్న ఫర్నిచర్ క్లస్టర్కు దాదాపు 35 కిలోమీటర్ల దూరంలో కృష్ణపట్నం ఓడరేవు ఉంది. చెన్నై-కలకత్తా జాతీయ రహదారి కూడా క్లస్టర్కి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. ఈ రహదారి వరకు సిమెంట్ రోడ్డు నిర్మాణం జరగనుంది. తిరుపతి రైల్వేలైన్ కూడా క్లస్టర్కు అందుబాటులో ఉంది. దీంతో ఆయా మార్గాల ద్వారా అంతర్జాతీయంగా ముడి కలపను దిగుమతి చేసుకోవడంతో పాటు తయారైన ఫర్నిచర్ను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికి వీలు కలుగుతుంది.
ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ ద్వారా అన్నీ చౌక : నెల్లూరు జిల్లాలో 200మంది ఫర్నిచర్ విక్రయాలు జరుపుతున్న హోల్ సేల్ డీలర్లు ఉన్నారు. నెల్లూరు, గూడూరు, కావలి, ఆత్మకూరు, ఉదయగిరి, వెంకటాచలం, కోవూరు ప్రాంతాల్లో సుమారు వెయ్యి ఫర్నిచర్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. వుడెన్ , మాడ్యులర్ ఫర్నిచర్ వివిధ రకాల వస్తువులు తయారీదారులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. లోకల్ మార్కెట్ తోపాటు, నెల్లూరులో రీజినల్ మార్కెట్ ఉంది. వీరికి విదేశాల నుంచి ఫర్నిచర్ కొనుగోలు చేయడం భారంగా మారింది. స్థానికంగా ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ల్ ఏర్పాటు అయితే అన్ని చౌకగా లభిస్తాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
క్లస్టర్లో కంపెనీల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన మౌలిక వసతుల పనులు సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. గ్లోబల్ బ్రాండ్ల ఇన్వెస్టర్ల సమావేశాలను అక్టోబర్ నుంచి నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు. వివిధ దేశాల నుంచి కలపను దిగుమతి చేసుకునేందుకు వీలుగా కృష్ణపట్నం పోర్ట్ కనెక్టివిటీ ఛానెల్స్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా 2029 చివరి నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్నిచర్ మెగా క్లస్టర్ని పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు కూటమి సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
"స్థానికంగా ఒక ఫర్నిచర్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు అయితే మనకే కాకుండా స్థానిక సమాజంలోని అనేక మందికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది దిగుమతుల అవసరాన్ని తగ్గించి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, యువతకు గణనీయమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడ ఏర్పాటు అవుతుండటం మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది." -శ్రీనివాసరావు ఫర్నిచర్ వ్యాపారి
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