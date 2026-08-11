భారంగా మారిన పెట్రోలు, డీజిల్ ఖర్చు - ఈవీ వాహనాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వాహనాల విక్రయాల జోరు - ఈ ఏడాది మొదటి నుంచే పెరిగిన విక్రయాలు - రాష్ట్రంలో ఈవీ విక్రయాల్లో బైక్లదే అగ్రస్థానం - మే, జూన్ నెలల్లో రికార్డు స్థాయిలో సేల్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 4:59 PM IST
Electric Vehicle Sales in India : కాలం మారుతోంది. అందుకు అనుగుణంగానే ఆలోచనలు మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత రవాణా విషయంలో ఈ మార్పులు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు విద్యుత్ వాహనాలపై పెద్దగా ఆసక్తి చూపించని వారంతా ఇప్పుడు వీటివైపే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా గతంతో పోల్చి చూస్తే ఈవీల విక్రయాలు పెరగడమే ఇందుకు సాక్ష్యం. పెట్రోలు, డీజిల్ ఖర్చు భారంగా మారడంతో పాటు ప్రభుత్వాలూ అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. రాయితీలు అందిస్తున్నాయి.
ఫలితంగా కొనుగోళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఇదే జోరు రాష్ట్రంలోనూ స్పష్టంగా కనబడుతోంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచే డిమాండ్ కొనసాగుతోంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సంస్థలు వెహికిల్స్ను ఇవ్వలేకపోతున్నాయి. ఇప్పుడే కాదు. భవిష్యత్లోనూ ఇదే స్థాయిలో ఈవీ మార్కెట్ జోరు కొనసాగే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి.
ఈ ఏడాది జులైలో రికార్డు స్థాయి ఈవీల విక్రయాలు. దేశవ్యాప్తంగా 3 లక్షల 27 వేలకు పైగా సేల్స్ అయితే ప్రతి 8 వాహనాల్లో ఒకటి విద్యుత్ వాహనమే. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ - ఎఫ్ఏడీఏ డేటా చెప్పిన లెక్కలు ఇవి. వీటిలో 2 లక్షలకు పైగా టూ వీలర్సే ఉన్నాయి.
రూ.5 వేలు రాయితీ : గతేడాదితో పోల్చి చూస్తే దాదాపు 5 శాతానికి మించి టూవీలర్స్ ఈవీలు అమ్ముడయ్యాయి. భారత్లో విద్యుత్ వాహనాల జోరు ఎలా ఉందో చెప్పడానికి ఈ గణాంకాలే సాక్ష్యాలు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతుండడం వల్ల చాలా మంది మెయింట్నెన్స్ తక్కువగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈవీలవైపు మళ్లుతున్నారు. ఇక విద్యుత్ వాహనాలను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వాలు కూడా పన్ను రాయితీలు ప్రకటిస్తున్నాయి. తక్కువలో తక్కువ ఒక్కో వాహనంపై రూ.5 వేలు రాయితీ లభిస్తోంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలనూ తగ్గిస్తున్నారు. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లకు సంబంధించిన మౌలిక వసతులు పెరుగుతుండడం, బ్యాటరీల మార్పిడికి అవకాశాలు లాంటివి ఈవీల వినియోగాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఇదే జోరు రాష్ట్రంలోనూ కొనసాగుతోంది.
"స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఈవీ ట్రాక్షన్ క్రియేట్ చేశారు, డిఫరెంట్ సబ్సిడీస్ ఇచ్చారు, ప్రొడక్షన్కి సబ్సిడీ ఇచ్చారు, సేల్కి సబ్సిడీ ఇచ్చారు సో కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ఈవీ పెరిగింది. దానివల్ల ఫ్యూచర్లో ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఫ్యూయల్ క్రైసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈవీకి స్విచ్ ఓవర్ అవ్వటానికి బెటర్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు. ప్లస్ లేటెస్ట్గా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మనకి ఈవీ వెహికల్స్ కూడా చాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినాయి." -ప్రీతి, కాసా డైరెక్టర్
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈవీ విక్రయాల జోష్ కొనసాగుతోంది. 2026 ప్రారంభం నుంచి ఈవీల కొనుగోలు జోరు మరింతగా పెరిగింది. జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న డేటా ప్రకారం చూస్తే ఈవీ విక్రయాల్లో బైక్లదే అగ్రస్థానం. జనవరిలో ద్విచక్రవాహనాలు 4,175, ఫిబ్రవరిలో 5,728, మార్చిలో 8,439 కొనుగోలు చేశారు. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభ నెల ఏప్రిల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు 7,635 కొన్నారు. మే లో 7,448, జూన్లో రికార్డు స్థాయిలో 9,201 విక్రయాలు జరిగాయి. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంటే 110 శాతం అధికం. సామాన్య, మధ్య తరగతి వర్గాలు క్రమంగా విద్యుత్ వాహనాలకు మళ్లుతున్నారని ఈవీ విక్రయాల్లో నమోదవుతున్న వృద్ధి స్పష్టం చేస్తోంది. విద్యుత్ కార్లను కొనుగోలు చేసేందుకూ చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
500 కిలోమీటర్ల వరకు : ఈవీ కార్ల అమ్మకాల్లోనూ ఇదే వృద్ధి నమోదవుతోంది. ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి గతంతో పోలిస్తే వివిధ మోడళ్లు, ఫీచర్లు, ఆధునిక హంగులతో విద్యుత్ కార్లు మార్కెట్లో అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే 500 కిలోమీటర్ల వరకు సులభంగా ప్రయాణించే అవకాశం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఫోర్ పవర్ విండోస్, రెండు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ నుంచి ఆరు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వరకూ ఈవీ కార్లలో ఉంటున్నాయి. అదే విధంగా 15ఏళ్ల పాటు బ్యాటరీ వారెంటీ, ప్రమాదాల నియంత్రణకు ప్రత్యేక సాంకేతికత, ఈవీ కార్లలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
అలాగే పెట్రోల్, డీజిల్ వాహనాల కంటే రిపేర్, మెయింటేనెన్స్ ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటం కూడా వీటికి కలిసి వస్తోంది. రాష్ట్రంలో 2025లో 4,138 కార్లు కొనుగోలు చేయగా ఈ ఏడాది జనవరి నుంచే ఈవీ కార్ల కొనుగోలులో అధిక వృద్ధి నమోదవుతోంది. ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలోనే 3,751 కార్లు అమ్ముడు పోయాయి. 25 నుంచి 30 లక్షల రూపాయల విలువైన కారు కొంటే సుమారు మూడున్నర లక్షల రూపాయల వరకు జీవితకాల పన్ను నుంచి మినహాయింపు లభిస్తోంది. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ ప్రోత్సాహకాలూ ఈవీ కార్లు కొనేందుకు దోహదం చేస్తోంది. ఏపీ సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ పాలసీ 4.0 ప్రకారం, ఈ రాయితీలు అందిస్తోంది ప్రభుత్వం.
"మంచి హై ఎండ్ టెక్నికల్లీ అడ్వాన్స్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకోటి చార్జింగ్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో చార్జింగ్ నెట్వర్క్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, సబ్సిడీలు ఇస్తుంది. జనరల్గా ఒక ఈవీ కార్ తీసుకునే కస్టమర్కి రేంజ్ యంజైటీ (మైలేజ్ ఎంత వస్తుందన్న ఆందోళన) అనేది ఉంటది. సో ఇప్పుడు హై రేంజ్ వెహికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి, మహీంద్రాలో మన దగ్గర 500 కిలోమీటర్స్ రియల్ వరల్డ్ రేంజ్ వచ్చే వెహికల్స్ ఉన్నాయి. సో దాంతో ఆ రేంజ్ యంజైటీని అడ్రెస్ చేస్తున్నారు."-నవీన్, నియాన్ ఆటో ప్రైవేట్ లి. డైరెక్టర్
ఆటోలు సహా ఇతరత్రా గూడ్స్ క్యారియర్ వాహనాలు కూడా ఎక్కువగానే అమ్ముడవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆటోలు ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 200 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. అంతకు మించి ప్రయాణించాల్సిన అవసరం వచ్చినా ఆయా డీలర్ల వద్దే ఛార్జింగ్ పెట్టుకునే వసతులు కల్పిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్, మే నెలల్లోనే ఎక్కువ మొత్తంలో విద్యుత్ వాహనాల విక్రయాలు నమోదైనట్టు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడం లాంటి పరిణామాలతో ఒక్కసారిగా ఈవీల విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. టూ వీలర్స్లో స్కూటర్స్తో పాటు బైక్లకూ డిమాండ్ గట్టిగానే ఉంటోంది. కేవలం నగరాల్లోనే కాకుండా టెయిర్0-1, టెయిర్-2 పట్టణాల్లోనూ రికార్డు స్థాయిలో విద్యుత్ వాహనాల కొనుగోళ్లు, రిజిస్ట్రేషన్లు నమోదవుతున్నాయి. విశాఖ, విజయవాడ, తిరుపతిలో ఈ విక్రయాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, విశాఖ మాత్రం ఈ రేసులో ముందుంది. మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్లలో అధిక వాటా ఇక్కడి నుంచే ఉంటోంది.
"ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్కి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఎకానమీ. ఈ ఈవీ వెహికల్స్కి వచ్చేసరికి పర్ కిలోమీటర్ వచ్చి 75 పైసలో వెళ్లిపోతుంది. అదే డీజిల్ వెహికల్ గాని సీఎన్జీ వెహికల్ గాని మూడు రూపాయలకి పడుతుందన్నమాట. రోజు రోజుకి మార్కెట్లో డీజిల్ వెహికల్స్, సీఎన్జీ వెహికల్స్ రేట్లు పెరగటం వల్ల కస్టమర్లు ఈవీ వెహికల్స్కి కన్వర్ట్ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఇండస్ట్రీలో ఇది వరకి 50-60 వెహికల్స్ ఉండే ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు 110 కి 150 వెహికల్స్ పెరుగుతుంది."-గంగాధరరావు, వరుణ్ మోటార్స్ జీఎం
వాహనదారులు ప్రధానంగా రవాణా ఖర్చులు తగ్గించుకునేందుకు ఈవీలను ప్రత్యామ్నాయంగా భావిస్తున్నారు. విక్రయాలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. ఈవీ కారుకు ఛార్జింగ్ పెట్టాలంటే ఇంట్లో తప్పనిసరిగా 3 ఫేజ్ లైన్ అందుబాటులో ఉండాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులకు ఇది కాస్త ఇబ్బందికరంగా మారింది. సింగిల్ ఫేజ్ నుంచి 3 ఫేజ్ లైన్కు మారాలంటే దాదాపు లక్ష రూపాయలు వరకు ఖర్చు పెట్టాలి.
డెలివరీ ఆలస్యం : అలాగే 500 కిలోమీటర్ల మించి ప్రయాణించాలంటే తప్పని సరిగా మళ్లీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కోసం చూసుకోవాలి. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు హైవేలపై పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది. అలాగే ఈవీ కార్లకు డిమాండ్కు తగ్గట్టు ఆయా బ్రాండ్ కార్లు వెంటనే వినియోగదారులకు డెలివరీ చేయలేకపోతున్నారు. ఆర్డర్ బుక్ చేసిన తర్వాత రెండున్నర నెలల నుంచి మూడు నెలల వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈవీల వినియోగంలో వాహనదారుల ఆలోచనా విధానం మారుతోంది. ఒకప్పుడు టూ వీలర్స్ మాత్రమే కొనుగోలు చేసే వారు. ఇప్పుడు త్రీ వీలర్స్, కార్లు, ఇతరత్రా వాణిజ్య వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా ముందు ముందు మరింత ప్రచారం కల్పించాలని భావిస్తోంది.
"ఈవీ రంగంకి ఊతం ఇచ్చే విధంగా గత రెండు నెలల్లో జరిగిన కొనుగోళ్లే ఒక నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగానే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఉన్న పరిణామాలను బట్టి ఈవీ వెహికల్స్ కొనుగోల్లో కూడా గణనీయమైన మార్పు వచ్చింది. గత రెండు మూడు సంవత్సరాలతో పోలిస్తే ఈ రెండు క్వార్టర్లలోనే 10 ఇంతలుగా నమోదు కావడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం."-రాంప్రసాద్ రెడ్డి, రవాణా మంత్రి
విద్యుత్ వాహనాల వినియోగం దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే జోరు మీదుంది. జూన్లో ఆల్టైమ్ హై రికార్డు అమ్మకాలు జరిగాయి. మొత్తం వాహనాల్లో 12% విద్యుత్తు ఆధారితమే కావడం విశేషం. గత ఏడాది జూన్తో పోల్చితే అమ్మకాల్లో 63 శాతం వృద్ధి నమోదైందని, ఆటోమొబైల్ డీలర్ల సంఘ సమాఖ్య - ఫడా కూడా ప్రకటించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈవీల సేల్స్ ఇంకా పెరుగుతాయని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని సెగ్మెంట్లలో ఈవీలు అందుబాటులోకి రాగా లగ్జరీ వాహనాల తయారీ సంస్థలూ మరింత ఆకర్షణీయ మోడళ్లను తీసుకొచ్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయి. ఈవీల వినియోగం పర్యావరణపరంగా మేలు చేయడంతో పాటు ఖర్చునీ తగ్గిస్తాయి. ముఖ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్ దిగుమతుల కొనుగోలు కోసం వెచ్చించే విదేశీ మారకద్రవ్యం కూడా ఆదా చేస్తాయి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాహన తయారీదారులకు మరిన్ని ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తూ ఈవీల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటోంది.
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