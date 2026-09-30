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నత్తతో పోటీ పడుతూ ప్రయాణం - NH-44 వంతెన పనులు పూర్తయ్యేదెప్పుడు?

ఉత్తర తెలంగాణ మీదుగా రాజధాని హైదరాబాద్‌లోకి ప్రవేశించే ఎన్​హెచ్​-44కు ముఖద్వారమైన బోయిన్‌పల్లి రహదారి విస్తరణ పనులను కాంట్రాక్టర్​ మధ్యలోనే వదిలేశారు. దీంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Road Works Between Bowenpally and Kallakal Midway
ఎన్​హెచ్​ 44లో మధ్యలో ఆగిపోయిన నిర్మాణ పనులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 6:31 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 6:39 PM IST

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Road Works Between Bowenpally and Kallakal Midway : జాతీయ రహదారులను దేశ ఆర్థిక జీవనాడిగా పేర్కొంటారు. ప్రాంతాల మధ్య సరుకు రవాణాతో పాటు ప్రజల రాకపోకల్లో వీటి పాత్ర కీలకం కాబట్టే ఆ పేరు. అయితే కశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సాగే ఎన్​హెచ్-44 రాజధాని హైదరాబాద్‌ ప్రాంతంలో కష్టాల దారిగా మారింది. బోయిన్‌పల్లి-కాళ్లకల్ మధ్య చేపట్టిన 6 లేన్ల విస్తరణ పనులు నిలిచిపోవడంతో ఈ మార్గంలో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

18 నెలల్లోగా గడువు విధింపు

బోయిన్‌పల్లి - కాళ్లకల్‌ మార్గంలో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలకు కారణం. రహదారి విస్తరణ పనులను చేపట్టిన కాంట్రాక్టర్‌ మధ్యలోనే వదిలేయడం. ఆగిన పనులను పూర్తి చేయడానికి నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్​హెచ్​ఏఐ సుమారు 21 కిలోమీటర్ల మేర ఇటీవల కొత్త టెండర్లను ఆహ్వానించింది. బోయిన్‌పల్లి-కాళ్లకల్ పరిధిలో మిగిలిపోయిన 4 ఫ్లైఓవర్లు, 5 వెహిక్యులర్ అండర్‌పాస్‌లు, ఒక రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఆర్​వోబీతో పాటు సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణాన్ని ఈ టెండర్ ద్వారా పూర్తి చేయాలి. పనులు ప్రారంభమైన నాటి నుండి 18 నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని గడువు విధించారు. అయితే కాంట్రాక్టు గిట్టుబాటు కాదనే కారణంతో గుత్తేదారులు ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. దీంతో పనులు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయో ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు ఎప్పుడు తీరుతాయో అన్నది ఓ అంతు చిక్కని ప్రశ్నగా మారింది.

''ఎన్​హెచ్​-44 విస్తరణ దాదాపు 3 ఏళ్ల నుంచి మేము నరకయాతన పడుతున్నాము. ఇది కశ్మీర్​ నుంచి కన్యాకుమారి వెళ్లే రహదారి. దీనిపై నుంచి ఎన్నో లక్షల వాహనాలు ప్రయాణిస్తుంటాయి. దీన్ని విస్తరణ పనులు నత్త నడకన నడవడం అనేది చాలా విడ్డూరంగా ఉంది'' - స్థానికులు

హఠాత్తుగా వైదొలిగిన గుత్తేదారు

అధికారిక రికార్డుల ప్రకారం ఈ ప్రాజెక్టుకు 2022 మార్చి 15న పరిపాలనా అనుమతి లభించింది. అదే ఏడాది ఆగస్టు 1 నుంచి నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ పనులను లక్ష్మీ ఇన్‌ఫాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలపర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు అప్పగించారు. ప్రాజెక్టు ఆమోదిత నిర్మాణ వ్యయం రూ.521.23 కోట్లు. పనులు 2024 జూలై నాటికే పూర్తవ్వాల్సి ఉంది. అయితే 2026 జూన్ నాటికి సుమారు 50 శాతం పనులు మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. ఇప్పటివరకు దాదాపు రూ. 256 కోట్ల విలువైన పనులే జరిగాయి. నిలిచిన పనులకు సుమారు రూ.414 కోట్లకు పైగా అంచనా వ్యయంతో టెండర్ ప్రక్రియ చేపట్టినట్లు అధికారిక సమాచారం.

నత్తతో పోటీ పడుతూ ప్రయాణం - కాంట్రాక్టర్​ కారణంగా NH-44 వంతెన నిర్మాణ పనులకు బ్రేక్​ (ETV Bharat)

''రహదారి విస్తరణకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ పనులు ఇంకెంత కాలమని కాలయాపన చేస్తారు?. ఇది రాజకీయ ఉద్దేశంతో చేసేటువంటి కాలయాపనా? ఈ విధంగా చేయడం వల్ల రోజుకు ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ ఫ్లై ఓవర్లకు కేవలం పిల్లర్లు వేసి అలాగే వదిలేశారు. గుంతలో పడి ఎంత మంది ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తున్నారు. ఏదైనా అత్యవసర పనుల మీద బయటికి వెళ్లాలంటే పూర్తిగా ట్రాఫిక్​ జామ్ అవుతుంది'' - స్థానికులు

వ్యయం వివరాలు పూర్తిస్థాయిలో ప్రకటించలేదు

బోయిన్‌పల్లి-కాళ్లకల్‌ మధ్య రహదారి విస్తరణ పనుల్లో మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుల మాదిరిగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమాన భాగస్వామ్య నిధుల విధానం అమల్లో లేదు. నిర్మాణ పనులు, గడువు అమలు, నిర్మాణ సంస్థ పనితీరుపై పర్యవేక్షణ విషయంలో పూర్తి బాధ్యత ఎన్​హెచ్​ఏఐదే. అయితే భూసేకరణ, ప్రజా సదుపాయాల మార్పు కోసం ప్రత్యేకంగా ఎంత వ్యయం చేశారనే వివరాలను ఇప్పటివరకు పూర్తిస్థాయిలో బహిరంగంగా ప్రకటించలేదు. మొత్తం కారిడార్ అభివృద్ధి, విడివిడిగా మంజూరైన నిర్మాణ ప్యాకేజీలు, అదనపు పనుల వల్ల రహదారి నిర్మాణంపై గుత్తేదారులు ఆసక్తి చూపడం లేదు.

నాలుగేళ్ల నుంచి వాహనదారులకు ఇవే తిప్పలు

మెదక్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, ఆదిలాబాద్ వైపు నిత్యం వేలాది వాహనాలు ఈ మార్గంలో రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఆరు వరుసల రహదారిగా అభివృద్ధి చేస్తే ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గుతాయని భావించారు. ప్రధానంగా బోయిన్‌పల్లి–గుండ్ల పోచంపల్లి మధ్య సుమారు 10 కిలోమీటర్లు, గుండ్లపోచంపల్లి-కాళ్లకల్‌ మధ్య 17 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. అయితే పనులు పూర్తికాకపోవడంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారి విస్తరణ అసంపూర్తిగా కనిపిస్తోంది. సర్వీస్ రోడ్లు, డ్రైనేజీ, జంక్షన్ల అభివృద్ధి, ఇతర అనుబంధ పనులు పూర్తికాలేదు. పనులు పూర్తైతే ప్రయాణం సులభతరం కావడంతో పాటు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు హైదరాబాద్‌తో రాకపోకలు మరింత సులబతరం అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే మిగిలిన పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి రహదారిని పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని వాహనదారులు, స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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Last Updated : September 30, 2026 at 6:39 PM IST

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NH 44 BOWENPALLY AND KALLAKAL
KALLAKAL ROADWORKS STALLED
BOWENPALLY NH 44 ROADWORKS
బోయిన్‌పల్లి హైవేలో ట్రాఫిక్
BOWENPALLY AND KALLAKAL MIDWAY

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