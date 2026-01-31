వీడిన నిశ్శబ్దం - జోరుగా అమరావతి నిర్మాణ పనులు
ప్రభుత్వ సంకల్పం, కార్యాచరణతో పనుల్లో వేగం - శరవేగంగా ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం - ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా హైస్పీడ్ కనెక్టివిటీ - వందేళ్ల అవసరాలకు తగట్టుగా నిర్మాణాలు
Construction Works Start For Capital Amaravati : అమరావతి నిశ్శబ్దం వీడింది. ఎక్కడ చూసినా అభివృద్ధి పనుల సందడి కనబడుతోంది. పనుల్లో కదలిక వచ్చింది అనడం కన్నా రాజధాని 2.0 సిద్ధమవుతోంది అని అనడం సబబేమో. 5 ఏళ్లుగా ఎలాంటి నిర్మాణాలు లేక వెలవెలబోయిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు కళగా మారుతోంది. ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అనుకున్న దాని కన్నా మరింత అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
ప్రభుత్వ సంకల్పం, కార్యాచరణ కలిసి అమరావతి నిర్మాణాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తోంది. భవిష్యత్తు రాజధానికి బలమైన పునాదులు వేస్తోంది. అందుకే కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే కూడా అమరావతి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. కొత్త నగరాన్ని అన్ని హంగులు, సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దుకోవచ్చని చెబుతూ అమరావతిని అందుకు ఉదాహరణగా చూపించింది. ఇంతకీ ఇక్కడ పనులు ఎందాక వచ్చాయి? ఏయే నిర్మాణాలు పూర్తవుతున్నాయి? ఈ వివరాలు చూద్దాం.
రాజధాని అమరావతిలో నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం ఊపందుకుంది. రూ.2,498 కోట్లతో ట్రంక్ రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హైస్పీడ్ కనెక్టివిటీతో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా 50 నుంచి 60 మీటర్ల వెడల్పుతో ఆర్టీరియల్ రహదారుల నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. వందేళ్ల అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. జాతీయ రహదారి NH-16కు అనుసంధానంగా 11, 13, 15 రహదారులు నిర్మిస్తున్నారు. రాజధాని అమరావతి రహదారుల్ని జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానించే ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది.
రాజధాని మాస్టర్ప్లాన్లో భాగంగా: అమరావతి రహదారుల్ని జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానించే ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా యర్రబాలెం నుంచి చెన్నై- కోల్కతా జాతీయ రహదారి NH-16తో అనుసంధానించే ఇ-13 రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. రాజధాని మాస్టర్ప్లాన్లో భాగంగా నెక్కల్లు నుంచి యర్రబాలెం వరకు ప్రతిపాదించిన ఇ-13 రహదారిని ఇప్పుడు NH-16 వరకు పొడిగిస్తున్నారు. ఇది విజయవాడ- మంగళగిరి మధ్య డీజీపీ కార్యాలయం సమీపంలో ఎన్హెచ్-16తో కలుస్తుంది.
విజయవాడ అమరావతి మధ్య కరకట్ట నుంచి ప్రయాణ దూరం తగ్గింది. కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చిన 1.5 కిలో మీటర్ల సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వల్ల విజయవాడ నుంచి అమరావతికి ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతోంది. పెనుమాక, ఉండవల్లిలో కొన్నేళ్లుగా భూసేకరణలో నెలకొన్న అవాంతరాలకు తెరపడింది. స్థానిక రైతులతో సీఆర్డీఏ ఉన్నతాధికారుల చర్చలు సఫలీకృతం కావడం వల్ల భూములిచ్చేందుకు ముందుకొచ్చారు.
9 నెలల్లోగా టవర్లను అందుబాటులోకి: అమరావతిలోని రోడ్ల వెంబడి ఏర్పాటు చేస్తున్న మంచినీటి పైపులైన్ల పనుల్లో వేగం పెరిగింది. ఇదే సమయంలో ఏడీసీఎల్ అభివృద్ధి పరిచిన మొక్కలను కూడా పైపులకు సమీపంలో రెండు వైపులా నాటుతున్నారు. పనులకు అడ్డంగా ఉన్న చెట్లు తొలగించాల్సి వచ్చింది. అయితే ఆ చెట్లు నరికేయకుండా ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ విధానంలో నర్సరీకి తరలిస్తున్నారు. తిరిగి వాటినే మళ్లీ పైపులైన్లు వేసిన చోట ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తున్నారు.
రాజధాని అమరావతిలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, అఖిల భారత సర్వీసు అధికారుల కోసం నిర్మిస్తున్న అపార్ట్మెంట్ టవర్లలో పెండింగ్ పనులు రూ.524 కోట్లతో చేపట్టారు. సీడ్ యాక్సెస్ రహదారికి పక్కనే సిల్ట్, ఆ పైన 12 అంతస్తులతో 18 టవర్లు నిర్మిస్తున్నారు. 432 అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ సిద్ధం చేస్తున్నారు. టెండర్లు పిలిచి, పనులు అప్పగించినప్పటి నుంచి 9 నెలల్లోగా టవర్లను అందుబాటులోకి తేవాలని కూటమి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఐకానిక్ భవనాల పనుల్లోనూ వేగం: జడ్జిలు, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీల భవనాల పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయి. ఉద్యోగుల కోసం నిర్మించిన భవన సముదాయాల్లో మిగిలి ఉన్న పనులను ప్రపంచ బ్యాంకు, ఏడీబీ బ్యాంకు నిధులతో చేపట్టారు. దాదాపు రూ.2 వేల 22 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో వీటి నిర్మాణం సాగుతోంది. రాజధానిలో కీలకమైన ఐకానిక్ భవనాల నిర్మాణ పనుల్లోనూ వేగం పెంచారు. బేస్మెంట్ నుంచి రెండు ఫ్లోర్ల పనులు వేగంగా పూర్తి చేసే దిశగా పనులు జరుగుతున్నాయి. త్వరగా ఎగువ బేస్మెంట్ పనులు చేపడితే వర్షాల వల్ల పనులు నిలిచే అవకాశం ఉండదని అంచనా వేస్తున్నారు.
మొత్తం 5 ఐకానిక్ టవర్లలో ప్రధానమైనది జీఏడీ టవర్. బేస్మెంట్, గ్రౌండ్ఫ్లోర్ సహా మొత్తం 47 అంతస్తుల భవనం ఇది. ప్యాకేజీ-1లో 11 వందల రూ.26 కోట్లతో దీని నిర్మాణం జరుగు తోంది. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం, టవర్ పైన హెలిప్యాడ్ను కూడా నిర్మించాల్సి ఉంది.
మొత్తంగా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి నుంచి ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణం వరకు కీలక ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. రాజధాని రూపుదిద్దుకునే దిశగా స్పష్టమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది. రహదారులు, సచివాలయ భవనాలు, హౌసింగ్ సహా పలు కీలక పనులు వేగంగా కొనసాగుతుండటం వల్ల ప్రజల్లో నమ్మకం మరింత బలపడుతోంది. నిర్దేశిత గడువుల్లో పనులు పూర్తి చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
