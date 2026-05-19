శరవేగంగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పనులు - 6 గంటల్లోనే విజయవాడ నుంచి బెంగళూరుకు

6 వరసల్లో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే - బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ రోడ్డు నిర్మాణం - వచ్చే ఏడాదిలో ప్రారంభించేలా ప్రణాళికలు - వేగంగా సాగుతున్న ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ జంక్షన్లు

Six Lane Greenfield National Highway (ETV Bharat)
Published : May 19, 2026 at 3:44 PM IST

Six Lane Greenfield National Highway 544 G : దేశాభివృద్ధిలో రవాణా వ్యవస్థ పాత్ర ఎంతో కీలకం. అందులో రహదారులది ముఖ్య భూమిక. అందుకే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రహదారుల నిర్మాణంపై ప్రత్యేకదృష్టి సారించాయి. వీలైనంత వరకు రహదారి వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. అందులో భాగంగానే బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ జాతీయ రహదారి నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది. వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో రహదారిని పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో పనులు జరుగుతున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లా మీదుగా వెళ్తున్న ఈ జాతీయ రహదారి ఈ ప్రాంతానికి వరంగా మారనుంది. ప్రయాణ దూరాన్ని తగ్గించడంతో పాటు జిల్లావ్యాప్తంగా ఆదాయ మార్గాలను పెంచనుంది.

వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో అందుబాటులోకి : కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన నగరాలను అనుసంధానం చేస్తూ బెంగళూరు - కడప - విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ నిర్మితం అవుతోంది. మొత్తం 6 వరసలతో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి-544 G నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. త్వరితగతిన పనులు పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేని పూర్తిగా అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అందులో భాగంగానే జంక్షన్ల నిర్మాణం, వంతెనలు, అండర్ పాస్‌లు సహా అనేక నిర్మాణ పనులు చకచకా జరుగుతున్నాయి. రహదారి నిర్మాణ క్రమంలో ఇతర మార్గాల నుంచి రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అధికారులు జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు. ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారి ప్రకాశం జిల్లా గుండా వెళుతూ ఈ ప్రాంతంలో రవాణా సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపరచనుంది.

పనులు శరవేగంగా పూర్తి చేసేలా చర్యలు : బెంగళూరు-కడప-విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ను మెుత్తం 6 ప్యాకేజీలుగా విభజించి నిర్మిస్తున్నారు. సుమారు 19 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా వ్యయంతో దాదాపు 620 కిలోమీటర్లకు పైగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే నిర్మిస్తున్నారు. కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రెండు రాష్ట్రాల్లోని సుమారు 11 జిల్లాల మీదుగా ఈ రహదారి వెళ్తుంది. ముఖ్యంగా ఏపీలోనే 8 జిల్లాలు ఉండటం విశేషం. అంటే దాదాపు 450 కిలోమీటర్లకు పైగా రాష్ట్రంలోనే గ్రీన్‌ఫీల్డ్ జాతీయ రహదారి-544 G ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పటికే అన్ని ప్యాకేజీల్లోనూ దాదాపు 60% పనులు పూర్తయ్యా యి. మిగిలిన 40% పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రహదారిని పటిష్ఠంగా నిర్మిస్తున్నారు. గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణ సమయం సగం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

గ్రామాల్లోకి వెళ్లేలా 127 బాక్స్ టైప్ అండర్ పాసులు : ప్రకాశం జిల్లా విషయానికి వస్తే సుమారు 110 కిలోమీటర్ల మేర జిల్లాలోని 7 మండలాల మీదగా ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారి నిర్మాణం జరుగుతోంది. తాళ్లూరు మండలం నుంచి చంద్రశేఖరపురం మండలం వరకు ఈ రహదారి ఉంటుంది. మెుత్తం 43 గ్రామాల శివారుల మీదగా గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవే వెళుతోంది. రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా జిల్లా పరిధిలో 48 చిన్న వంతెనలు, 28 కల్వర్టులు, 10 పెద్ద పైవంతెనలు నిర్మిస్తున్నారు. వాటితో పాటు 28 చిన్న అండర్ పాస్‌లు, ఒక రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం జరుగుతోంది. అలాగే, రోడ్డుకు ఇరువైపుల ఉన్న గ్రామాల్లోకి వెళ్లేలా 127 బాక్స్ టైప్ అండర్ పాసులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సీతారాంపురం సమీపంలో 3.67 కిలోమీటర్ల భారీ సొరంగం నిర్మిస్తుండగా, సీఎస్‌పురం, కనిగిరి సమీపంలో 260 మీటర్లు, 300 మీటర్ల చిన్న సొరంగాలు నిర్మిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సైతం రహదారి నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమిని సేకరించి ఇవ్వడంతో పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.

ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ జంక్షన్ల వద్ద మాత్రమే ప్రవేశం : బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే కావడంతో రోడ్డు ఇరువైపులా పూర్తిగా మూసేసి ఉంటుంది. మనుషులు, జంతువులు ప్రవేశించేందుకు వీలు ఉండదు. అందుకే, ఈ జాతీయ రహదారిని కొంత ఎత్తులో నిర్మిస్తుండటం గమనార్హం. ఆటోలు, బైకులు, ట్రాక్టర్లు వంటి వాహనాలకు ఈ ఎకనామిక్ కారిడార్‌లోకి అనుమతి లేదు. అనుమతి ఉన్న వాహనాలు కూడా ఎక్కడపడితే అక్కడ రహదారిపైకి రావడానికి అవకాశం లేదు. ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్‌ జంక్షన్ల వద్ద మాత్రమే జాతీయ రహదారి-544 G పైకి ప్రవేశం, నిష్క్రమణ ఉంటాయి. ప్రకాశం జిల్లాలోని 6 చోట్ల గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవేలోకి ప్రవేశించేందుకు వీలుగా జంక్షన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అయితే, వాహనాలు ఎక్కడ వచ్చాయి, ఎక్కడ దిగాయి అన్న దూరం బట్టి జంక్షన్ వద్ద టోల్ వసూలు చేస్తారు. దాదాపు 40 కిలోమీటర్లకు ఒక జంక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

భూముల ధరలు పెరుగుతాయని ఆశాభావం : ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా అంటే అభివృద్ధిలో వెనుకబడిన ప్రాంతంగా పేరుంది. అలాంటిది ఈ ప్రాంతానికి నూతన రైలు మార్గం, జాతీయ రహదారులు, రామాయపట్నం పోర్టు వంటివి అందుబాటులోకి రావడంతో జిల్లా రూపురేఖలు మారనున్నాయి. బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌లో భాగంగా 6 వరసల జాతీయ రహదారి తమ ప్రాంతం గుండా వెళుతుండటం పట్ల జిల్లా వాసులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రహదారి నిర్మాణం వల్ల స్థానికంగా ఉన్న భూములకు మంచి ధర లభిస్తుందని ఆదాయ మార్గాలు, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇతర రహదారులతో అనుసంధానం : జాతీయ రహదారి 544 G పూర్తిగా అందుబాటులోకి వస్తే ప్రకాశం జిల్లా అనేక రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార మార్గాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దాంతో పాటు ఈ రహదారి సింగరాయకొండ- మైదుకూరు, కర్నూలు-ఒంగోలు వంటి ఇతర రహదారులతో అనుసంధానంగా ఉంది. దీంతో రాయలసీమ, రాజధాని అమరావతికి రాకపోకలు సులువు అవుతాయి. ప్రయాణ సమయం, దూరం కూడా తగ్గుతుందని జిల్లావాసులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ లభించే గ్రానైట్‌తో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఇతర ప్రాంతాలకు సులువుగా ఎగుమతి చేసుకోవచ్చని స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు అంటున్నారు.

కాలుష్య ప్రభావం తక్కువ : సాధారణంగా జాతీయ, ఇతర రహదారులను గ్రామాలు, పట్టణాల మీదుగా కూడళ్లను కలుపుతూ నిర్మిస్తారు. కానీ, గ్రీన్‌ఫీల్డ్ హైవేలు ఇందుకు భిన్నం. వీలైనంత వరకు పూర్తిగా వ్యవసాయ భూముల మీదుగా ఈ రహదారులు వెళుతుంటాయి. బెంగళారు, కడప, అమరావతి ఎకనామిక్ కారిడార్‌ని కూడా అలాగే నిర్మిస్తున్నారు. వీలైనంత వరకు గ్రామాలు, పట్టణాలు దారిలో లేకుండా జాగ్రత్త వహించారు. గ్రామాలకు దూరంగా పొలాల మీదుగా నిర్మిస్తుండటంతో కాలుష్యం ప్రభావం కూడా ప్రజలపై తక్కువగానే ఉంటుంది. జాతీయ రహదారి 544-G అందుబాటులోకి వస్తే బెంగళూరు నుంచి విజయవాడకు 100 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణ దూరం తగ్గే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఇంధన వినియోగం కూడా భారీగా తగ్గుతుంది. ఈ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వీలైనంత వీలైనంత త్వరగా బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ పూర్తి చేసే దిశగా అధికారులు పనుల్లో వేగం పెంచారు.

