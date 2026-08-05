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చరిత్రను మళ్లి కొత్తగా లిఖించేందుకు సిద్ధమవుతున్న బందరు పోర్టు - 62 శాతానికి పైగా పనులు పూర్తి

శరవేగంగా బందరు పోర్టు పనులు - ఈ ఏడాది నవంబర్‌ నిర్మాణ గడువు - అనుసంధానంగా రైల్వే లైన్‌ పనులు- పలు సవాళ్లను దాటుకుంటూ నిర్మాణాలు

Construction Work OF Bandar Port
Construction Work OF Bandar Port (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:30 PM IST

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Construction Work OF Bandar Port : రాష్ట్ర అభివృద్ధి దిశగా త్వరలోనే మరో మణిహారం వచ్చి చేరనుంది. ఇటీవలే భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం కాగా, బందరు పోర్టును కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి తెచ్చేలా నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. 1923 ఎకరాల్లో చేపట్టిన మచిలీపట్నం పోర్టు పనుల్లో 1400 మంది కార్మికులు నిమగ్నమయ్యారు. 2026 నవంబర్ నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం 62.8 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. అనేక కఠిన సవాళ్లను అధిగమిస్తూ నిర్మాణ అద్భుతంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే స్థానికంగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం సహా అభివృద్ధి ఊపందుకోనుంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కూడా ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బందర్ పోర్టు నిర్మాణ ప్రత్యేకతలు, పనుల పురోగతి, తదితర అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం.

వేగంగా సాగుతున్న పోర్టుల నిర్మాణం: వెయ్యి కిలోమీటర్లకు పైగా సముద్ర తీరం కల్గిన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌. ఇంత పెద్ద తీరం అంటే అది సముద్ర రవాణా ద్వారా అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించడానికి అవకాశం ఉన్న అతి పెద్ద వనరు. ఈ అంశాన్ని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓడరేవుల నిర్మాణంపై దృష్టి సారించింది. మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, మూలపేట, కాకినాడ గేట్‌వే పోర్టుల నిర్మాణం వేగంగా సాగుతుండగా ఈ ఏడాది చివరికి వీటిని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మచిలీపట్నం ఓడరేవు నిర్మాణం పూర్తి చేయడానికి గడువు 2025 అక్టోబరు. అయితే, పలు కారణాల వల పనుల్లో జాప్యం చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం, ఆ గడువును ఈ ఏడాది నవంబరు వరకు పొడిగించటంతో అప్పటి లోగా పోర్టును అందుబాటులోకి తెచ్చేలా పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

శరవేగంగా బందరు పోర్టు పనులు (ETV Bharat)

మధ్యయుగ కాలంలో రోమ్, ఆగ్నేసియా దేశాలకు ఒక పెద్ద గేట్-వే బందర్ పోర్టు. కాలక్రమేణా అంటే 1970 వచ్చే నాటికి, ఆనాటి వైభవమంతా మసకబారింది. కేవలం 400 పడవలు ఆగే, షిపింగ్ హార్బర్ గా మిగిలిపోయింది. సీన్ కట్ చేస్తే., ఇప్పుడు తన గతాన్ని చెరిపేసే, సరికొత్త మెగా పోర్టుగా అభివృద్ధి చెందుతోంది మచిలీపట్నం పోర్టు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ నేల తన చరిత్రను మళ్లి కొత్తగా లిఖించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అనేక సవాళ్లు దాటుకుంటూ నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేసుకుంటోంది. 1923 ఎకరాల్లో చేపట్టిన మచిలీపట్నం పోర్టు పనుల్లో 1400 మంది కార్మికులు నిమగ్నమయ్యారు. ప్రస్తుతం 62.8 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులను కూడా పూర్తి చేసి నిర్దేశిత గడువు లోగా ప్రారంభించేందుకు పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు.

గత ప్రభుత్వంలో మొదలైన పనులు: మచిలీపట్నం పోర్ట్ భారతదేశ తూర్పు తీరానికి మధ్యలో ఉన్న ఒక గ్రీన్‌ఫీల్డ్ డీప్‌సీ సముద్ర ఓడరేవు. ఇది బంగాళాఖాత తీరంలో కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటవుతోంది. ఈ ఓడరేవులో వాస్తవానికి 2021 నాటికే కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావాలి. అప్పట్లో నవయుగ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ లిమిటెడ్, బిల్డ్-ఓన్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్‌ఫర్ పద్ధతిలో ఓడరేవును అభివృద్ధి చేసే ప్రాజెక్ట్‌ను దక్కించుకుంది. 2019లో వైకాపా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఈ ప్రాజెక్టును రైట్స్‌ కంపెనీకి అప్పగించింది. 2023 మే నెలలో అప్పటి సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి 5,156 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో మచిలీపట్నం పోర్టు పనులను ప్రారంభించారు. 3890 కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో పోర్టు మొదటి దశ పనులను ప్రస్తుతం మెగా ఇంజినీరింగ్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ సంస్థ చేపట్టింది.

అనేక నిర్మాణ సవాళ్లను దాటుకుంటూ బందరు పోర్టును నిర్మిస్తున్నారు. ఇది డీప్‌ సీ పోర్టు. 18 మీటర్ల లోతైన, ఎప్పటికప్పుడు కదిలిపోయే మెత్తటి బంక మట్టి అంటే మెరైన్ క్లె పైన కొన్ని మిలియన్ టన్నుల బరువు మోసే డీప్ సీ పోర్టుని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బృత్తరమైన నిర్మాణం గట్టి రాతి కట్డడం పైనో, సాలిడ్ నేలపైనో జరగడం లేదు. అసలు స్థిరంగా ఉండని ఊబి లాంటి నేలపైనే మచిలీపట్నం నిర్మాణం జరుగుతోంది.ఓడలు పోర్ట్‌లోకి వచ్చే సమయంలో సముద్రపు ఉధృతికి ఊగకుండా అలలను అదుపు చేసేందుకు పోర్టుకు రెండు వైపులా నిర్మిస్తున్న అడ్డుకట్టల పనులు 90శాతం పూర్తయ్యాయి. దక్షిణం వైపు 2.3 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉత్తరం వైపు 230 మీటర్ల బండరాళ్లు, 7 టన్నుల బరువు ఉన్న కాంక్రీట్‌ దిమ్మెలను పేర్చుతున్నారు. డ్రెజ్జింగ్‌ పనులను కూడా వేగంగా కొనసాగిస్తున్నారు.

"ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం పరిపాలనాపరమైన వ్యయం రూ.5,155 కోట్లు. ఇందులో మేఘా సంస్థ చేపట్టిన పనుల విలువ రూ.3,890 కోట్లు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో 2,075 మీటర్ల పొడవైన దక్షిణ బ్రేక్‌వాటర్, 250 మీటర్ల పొడవైన ఉత్తర బ్రేక్‌వాటర్ నిర్మాణం ఉన్నాయి. ఇందులో ఒక్కొక్కటి 300 మీటర్ల పొడవు, 34 మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన నాలుగు బెర్త్‌లు ఉంటాయి. తద్వారా మొత్తం 1,200 మీటర్ల బెర్తింగ్ పొడవు సమకూరుతుంది".- కెవీకే పుల్లారావు, ఈఈ, మారిటైం బోర్డు

పోర్టును జాతీయ రగదారికి అనుసంధానం : ఓడలు పోర్ట్‌లోకి వచ్చి అన్‌లోడ్, లోడింగ్‌ చేసే ప్రాంతంలో కూడా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నాలుగు బెర్తులకు సంబంధించి 90శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం 16 బెర్తులు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉండగా మొదటి దశలో 4 నిర్మిస్తున్నారు. మిగతా 12 బెర్తులు పోర్టు అవసరాన్ని బట్టి విస్తరించనున్నారు. సముద్రం నుంచి భారీ ఓడలు పోర్ట్‌లోకి రావడానికి కడలి గర్భంలో ఏకంగా 13 కిలోమీటర్ల పొడవైన అప్రోచ్ ఛానల్ ను తవ్వుతున్నారు. బందరు పోర్టుకు రోడ్డు, రైలు మార్గాలను అనుసంధానం చేయనున్నారు. అంతేకాదు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా పోర్టు సేవలను విస్తరించాలని చూస్తున్నారు. దీని కోసం తెలంగాణ, ఒడిశాలో డ్రైపోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు.

ఇందులో భాగంగా మచిలీపట్నం-పెడన రోడ్డు నుంచి పోతేపల్లి, పోతిరెడ్డిపాలెం మీదుగా రోడ్డు కమ్‌ రైలు మార్గానికి అధికారులు భూసేకరణను దాదాపు పూర్తి చేశారు. రైల్వేట్రాక్‌ నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యాయి. మేకవానిపాలెం రోడ్డు నుంచి పోర్ట్‌ లోపలికి సుమారు 7 కిలోమీటర్ల 4 లైన్ల రోడ్డు పనులు జరుగుతున్నాయి. పోర్టును జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేసే రోడ్డు నిర్మాణానికి అనుమతి రావాల్సి ఉంది. ఆరు వరుసల రోడ్డుగా మార్చి, జాతీయ రహదారి NH-65కు కలుపుతారు. ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్రానికి పంపారు. బీచ్ రోడ్డును 638 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు.

బందరు పోర్టును 35 మిలియన్‌ మెట్రిక్‌ టన్నుల సరుకు రవాణా సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. సరుకు నిల్వ కోసం వేర్‌హౌస్‌ల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఒక్కో గోదాము 1.80 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల సామర్థ్యంతో నిర్మిస్తున్నారు. నాలుగు గోదాముల నిర్మాణాలు 90 శాతం పూర్తయ్యాయి. వీటితో పాటు, ప్రధాన గేటు వద్ద పరిపాలన, అగ్నిమాపక, కస్టమ్స్, సెక్యూరిటీ, క్యాంటిన్‌ భవనాలు నిర్మిస్తున్నారు. పడవలు, ఓడలతో పాటు, పోర్ట్‌లోని సామగ్రి మరమ్మతులు చేసేందుకు వర్క్‌షాపు, సుమారు 7 కి.మీ రక్షణ గోడ తదితర నిర్మాణాలు సగం పూర్తయ్యాయి.

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TAGGED:

STATES DEVELOPMENT LANDSCAPE
బందరు పోర్టు పనులు
MACHILIPATNAM PORT PROJECT
WORK OF BANDAR PORT
CONSTRUCTION WORK OF BANDAR PORT

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