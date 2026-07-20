రైల్వే గేటు వద్దే గంటలతరబడి నిరీక్షణ - తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నత్తనడకన ఆర్ఓబీ పనులు
పదిహేను నిమిషాలకోసారి పడుతున్న గేటు - దాదాపు 20 నిమిషాల పాటు గేటువద్ద నిరీక్షిస్తున్న వాహనాలు - రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జి పనులు
Published : July 20, 2026 at 3:35 PM IST
Rail Over Bridg Issue in telangana : ఎన్నో ఏళ్లు వినతులు చేస్తే తప్ప ఒక్క రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి మంజూరు కాదు. మంజూరైన ఆర్ఓబీని సకాలంలో పూర్తి చేస్తే తప్ప దశాబ్దాలుగా ఆ మార్గంలో జనం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు తీరవు. కాని రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఆర్ఓబీల నిర్మాణ పనులు నత్తనడక సాగుతున్నాయి. పనులు ప్రారంభమై ఏళ్లు గడుస్తున్నా అసంపూర్తిగానే మిగిలిపోతున్నాయి. ఆర్ఓబీలు నిర్మించే రైల్వే గేట్ల వద్ద జనానికి పడిగాపులు తప్పడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయ లోపం, నిధుల కొరత, భూసేకరణ, గుత్తేదారుల నిర్లక్ష్యం, ప్రజాప్రతినిధుల అలసత్వం ఇలా కారణాలు ఏమైనా రైల్వేపై వంతెనల నిర్మాణంలో జాప్యం ప్రజలకు శాపంగా మారుతోంది.
ఏళ్లుగా అనుభవిస్తున్న రైల్వేగేటు కష్టాలు : ముఖ్యంగా కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో రైల్వే పై వంతెనల నిర్మాణం నత్తనడకన సాగుతూ ప్రయాణీకులకు నరకం చూపుతోంది. కరీంనగర్ నుంచి చొప్పదండి వైపు వెళ్లే మార్గంలో నిర్మిస్తున్న రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి. పని ప్రారంభమై మూడేళ్లు గడుస్తోంది. ఇప్పటికీ నత్తనడకన కొనసాగుతూనే ఉంది. మొత్తం నాలుగు వరసల్లో 750 మీటర్ల వంతెన నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉండగా 2 వరుసల వంతెన 2 వైపులా సగం వరకే పూర్తైంది. మరో రెండు వరుసల వంతెన, అండర్ పాస్, సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణం అసలు మొదలేకాలేదు. అప్పట్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటాలతో రూ.154 కోట్లతో ఈ వంతెన నిర్మాణం చేపట్టారు. ఆ తర్వాత కేంద్రమే పూర్తి నిధులతో సేతు బంధన్ పథకం కింద నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. కాని పనులు మాత్రం ముందుకు సాగడం లేదు.
భూసేకరణ ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు : కరీంనగర్ నుంచి చొప్పదండి, ధర్మారం, ధర్మపురి, మంచిర్యాల, అదిలాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే ఇక్కడి రైల్వేగేటును దాటాల్సిందే. కాని ఈ రైలు మార్గంలో నిత్యం పది, పదిహేను రైళ్లు నడుస్తాయి. గేటు పడిందంటే అరగంట ఆగాల్సిందే. రైల్వేగేటుకు రెండు వైపులా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులున్నాయి. అత్యవసరం ఉన్న అంబులెన్సులు ఈ మార్గంలో వచ్చినా గేటు పడితే ఆగాల్సిందే. అలా ఆగి పలువురు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. అందుకే కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలకు అత్యంత కీలకమైన ఆర్ఓబీ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని జనం డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పైగా అండర్ పాస్, సర్వీసు రోడ్ల కోసం భూసేకరణ ఇప్పటికీ పూర్తి కాలేదు. అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంది. భూసేకరణ కారణంగా పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ చూపితే తప్ప ఆర్ఓబీ నిర్మాణం పూర్తయ్యేలా కనిపించడం లేదు.
"నేను నిత్యం ఈ ప్రాంతంలోనే నా ఆటో నడుపుతాను. ఈ బ్రిడ్జి గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి పూర్తి చేయడం లేదు. పనులు కొన్ని రోజులు చేస్తున్నారు. మరికొన్ని రోజులు ఆపేస్తున్నారు. ఇక్కడ గుంతలు, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా నా వాహనం పాడైపోతోంది. గేటు పడే సందర్భంలో ఆలస్యమవుతోంది" - ఆటో డ్రైవర్
పదిహేను నిమిషాలకోసారి గేటు పడుతుంది : ఇది పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రం నుంచి కూనారం వెళ్లే మార్గంలో ఉన్న రైల్వేగేటు. దీనిపై 119 కోట్లతో ఆర్ఓబీ నిర్మాణాన్ని 2022లో చేపట్టారు. నాలుగేళ్లు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ వంతెన నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. దిల్లీ-కాజీపేట రైలుమార్గంలో పెద్దపల్లి-కూనారం రైల్వేగేటు ఉంది. సికింద్రాబాద్, విశాఖ, తిరువనంతపురం, చెన్నై, బెంగుళూరు నుంచి రైళ్లు దిల్లీ వైపు పరుగులు పెడుతుంటాయి. దిల్లీ నుంచి కాజీపేటవైపు వెళ్లే రైళ్ల సంఖ్యకూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది. భారతదేశంలో నడిచే సూపర్ ఫాస్ట్ రైళ్లలో 5 ఈ మార్గంలోనే ప్రయాణిస్తాయి. దీంతో పది, పదిహేను నిమిషాలకు ఒకసారి గేటు పడుతుంది.
ఒక్కసారి గేటు పడితే కనీసం అరగంట ఆగాల్సిందే. పెద్దపల్లి నుంచి జమ్మికుంట, హన్మకొండ, కాల్వ శ్రీరాంపూర్, మంథని, ఓదెల మండలాల రైతులు, ప్రజలు అవసరాల కోసం నిత్యం ఈ గేటు దాటాల్సిందే. దీన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఒత్తిడి చేస్తున్నా పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. ట్రాక్ మీద వంతెన నిర్మాణం దాదాపుగా పూర్తైంది. అండర్ పాస్, సర్వీసు రోడ్ల పనులు కొనసాగుతున్నాయి. వీటికి కావాల్సిన భూసేకరణలో జాప్యమే పనులకు ప్రధాన ఆటంకంగా నిలిచింది.
"ఆర్ఓబీ ప్రారంభమైనప్పటినుంచి పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. నేను నిత్యం పెద్దపల్లికి ప్రయాణిస్తుంటాను. ఈ రోడ్డుపై నిత్యం వేల సంఖ్యలో వాహనాలు ప్రయాణిస్తాయి. ఒకసారి గేటు పడితే గంటల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. 2022లో దీన్ని ప్రారంభించే సమయంలో దాదాపు సగం పనులు పూర్తి చేశారు. అనారోగ్య కారణాలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, పాముకాటు సందర్భాల్లో ఎంతో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది" - స్థానికులు
బిల్లులు రాకపోవడంతో పనుల్లో జాప్యం : ఇక నిజామాబాద్లోని మాధవనగర్ ఆర్ఓబీ పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. వంతెన పనులతో తాత్కాలికంగా వేసిన రోడ్డు అడుగుకో గుంత, గజానికో గొయ్యిలా మారింది. నాలుగేళ్ల కిందట పనులు ప్రారంభమైనా, ఇప్పటికీ పూర్తికాలేదు. గుత్తేదారుకు రావాల్సిన బిల్లులు సకాలంలో రాకపోవడంతో పనుల్లో జాప్యం నెలకొంది. నిర్మాణ గడువును ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించగా అప్పటి వరకు కూడా పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం కనిపించట్లేదు. 2022లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్వోబీ నిర్మించాలని నిర్ణయించాయి. అందుకు అనుగుణంగా కేంద్రం రూ.30 కోట్లు, రాష్ట్రం రూ.63 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ఆ తర్వాత టెండర్ దక్కించుకున్న ఓ కంపెనీ పనులను ప్రారంభించింది.
అయితే కొన్నాళ్లు వేగంగా సాగిన ఈ పనులు ప్రస్తుతం నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. ఈ మార్గంలో నిజామాబాద్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వైపు, నిజామాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్ర వైపు రైళ్ల రద్దీ అధికంగానే ఉంటుంది. ప్రతి 15 నిమిషాలకోసారి రైల్వే గేటు మూయాల్సి వస్తోంది. గేటు మూసిన ప్రతిసారి కనీసం 20 నిమిషాల వరకు తెరిచే పరిస్థితి ఉండదు.
మూడేళ్లలో ఒకవైపు మాత్రమే పూర్తి : మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఆర్ఓబీ నిర్మాణం నత్తనడకన సాగుతూ స్థానికులకు చుక్కలు చూపెడుతోంది. ఎన్హెచ్-167పై నిర్మిస్తున్న ఈ వంతెన జడ్చర్ల నుంచి కోదాడ, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూల్, శ్రీశైలం, అటునుంచి హైదరాబాద్, రాయచూర్ వెళ్లేందుకు అత్యంత కీలకం. సిగ్నల్ గడ్డ వద్ద ఒక వరుసలోఉన్న ఈ వంతెనపై రోజుకు సుమారు 25 వేల నుంచి 30 వేల వరకు వాహనాలు వెళ్తాయని అంచనా. జడ్చర్లలో సుమారు లక్షా 50 వేల జనాభా ఉండగా వారంతా స్కూళ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ఇతరత్రా అవసరాల కోసం నిత్యం ఈ వంతెనపై ప్రయాణిస్తారు.
2023లో ప్రారంభమైన వంతెన నిర్మాణం 4 వరుసలు కాగా మూడేళ్లలో కేవలం ఒకవైపు మాత్రమే పూర్తైంది. మరో వైపు వంతెన నిర్మాణ పనుల్లో జాప్యంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జడ్చర్ల-బాదేపల్లి మధ్యలో ఆర్ఓబీ నిర్మాణానికి సేతుబంధన్ పథకంలో భాగంగా 2023లో కేంద్ర రోడ్డు, రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం తెలిపింది. రోడ్డు పని మొత్తం కిలోమీటరు కాగా అందులో 60 మీటర్లు వంతెన నిర్మించాల్సి ఉంది.
దుమ్ము, ధూళితో అనారోగ్యానికి గురి : ఎన్హెచ్-167పై నిర్మిస్తున్న ఈ వంతెన ఇటు కోదాడ, కల్వకుర్తి, శ్రీశైలం అటు మహబూబ్ నగర్, రాయచూర్ వెళ్లేందుకు కీలకం. ఒక వరుస మార్గంలో రోజుకు సుమారు 30 వేల వాహనాలు ప్రయాణిస్తుండగా అందులో ఎక్కువ సంఖ్యలో భారీ వాహనాలుంటాయి. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు బాదేపల్లి వైపు ఉండగా, ఫెర్టిలైజర్ షాపులు, ఇతరత్రా అవసరాల కోసం నిత్యం ప్రజలు అటు ఇటూ వెళ్తుంటారు. ఇప్పటి వరకు ఒకటే వంతెన పూర్తి కావడంతో విపరీతంగా ట్రాఫిక్ పెరుగుతోంది. స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థులు, సెజ్కు వెళ్లే ఉద్యోగులు ట్రాఫిక్ జాంతో అవస్థలు పడుతున్నారు. గుంతల దారి, దుమ్ము, ధూళితో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. అడపాదడపా ప్రమాదాలు సైతం జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అనుమతుల్లో జాప్యం వల్లే పనులు ఆలస్యం : సిగ్నల్ వద్ద ఏదైనా బండి బ్రేక్ డౌన్ అయితే ప్రయాణికులకు చుక్కలు కనిపిస్తాయి. ఇటీవలే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జడ్చర్ల, మిడ్జిల్లో రెండు సభలు నిర్వహించగా పెద్ద ఎత్తున జన సమీకరణ చేయడంతో బస్సులు గంటల కొద్ది నిలిచిపోయాయి. రైల్వే శాఖ అనుమతుల్లో జాప్యం వల్లే పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు. రైల్వే అధికారులు పర్మిషన్ ఇచ్చి ట్రైన్లు ఆపితే గడ్డర్లు పెట్టి పనులు పూర్తి చేస్తామంటున్నారు. అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేసి ఆర్ఓబీ నిర్మాణం వేగంగా పూర్తి చేయాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
అధికారులు చొరవ చూపితేనే అభివృద్ధి : ఆర్ఓబీలు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి కావడం కేవలం ప్రజలకు మాత్రమే కాదు. అటు రైల్వేశాఖకు, ఇటు రాష్ట్ర రవాణా శాఖకు కూడా అత్యవసరమే. పనుల్లో జాప్యం అనేక కొత్త సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అందుకే వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అది జరగాలంటే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, శాఖలు సమన్వయంతో సాగాలి. రైల్వేశాఖ కావాల్సిన అనుమతులు ఇవ్వాలి. అవసరమైన నిధులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సకాలంలో అందించాలి. భూసేకరణ సమస్యలనూ అధిగమించాలి. ఇప్పటికైనా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు చొరవ చూపితే తప్ప రాష్ట్రానికి ఎంతో కీలకమైన ఈ ఆర్ఓబీలు అందుబాటులోకి వచ్చేలా కనిపించడం లేదు.
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