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రంగరాయ పూర్వ విద్యార్ధుల సంకల్పం - కాకినాడ జీజీహెచ్‌లో మాతా శిశు ఆసుపత్రి నిర్మాణం

పూర్వ విద్యార్థుల సహకారంతో కొత్త హాస్పిటల్ నిర్మాణం - జీజీహెచ్‌లో ప్రసూతి విభాగంలో ఇబ్బందులు - శాశ్వత పరిష్కారంగా ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి విరాళాలు అందించిన పూర్వ విద్యార్థులు

Construction of Mother Child Hospital Block at kakinada GGH
Construction of Mother Child Hospital Block at kakinada GGH (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 2:10 PM IST

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Construction of Mother Child Hospital Block at kakinada GGH : ఖండాలు దాటి వెళ్తున్నారు. మరి మొదలైన చోటును గుర్తుంచుకుంటున్నది ఎందరు? ఉన్నత చదువులు చదివి ఎత్తుకు ఎదుగుతున్నారు. వాళ్లలో మూలాలు గుర్తు పెట్టుకుంటున్నది ఎందరు? జల్లెడ పడితే అరుదుగా ఇలాంటి వారు కనిపిస్తారు. ఆ జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉండే అర్హత సాధించారు. కాకినాడలోని రంగరాయ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు. ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడ చదువుకుని, విదేశాల్లో స్థిరపడిన వైద్యులు రుణం తీర్చుకున్నారు.

కాకినాడ ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో ప్రసవానికి వచ్చిన మహిళలు పడుతున్న ఇబ్బందులు చూడలేక కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మించాలని సంకల్పించారు. ప్రతిపాదనల నుంచి ఇప్పుడు తుది రూపు వచ్చేంత వరకూ ప్రతి దశలోనూ వాళ్ల భాగస్వామ్యం ఉంది. వీళ్ల సంకల్పానికి ప్రభుత్వ సహకారమూ తోడై అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రూపు దిద్దుకుంది. మాతా శిశు విభాగం ఆసుపత్రి. త్వరలోనే సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి.

ఇప్పుడు మీరు చూసింది, కేవలం భవనం కాదు. ఎంతో మంది సంకల్పానికి, ఆశయాలకు, అంతకు మించి మానవతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లు అధిగమించి ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని ఇవాళ ఇలా నిలబడింది ఈ నిర్మాణం. కాకినాడ ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి. రంగరాయ వైద్య కళాశాల అనుబంధంగా పని చేస్తున్న హాస్పిటల్ ఇది. ఉభయగోదావరి జిల్లాలతో పాటు విశాఖ మన్యం వాసులకు ఆరోగ్య ప్రదాయిని. ఇంత కీలకమైన ఆసుపత్రిలో ప్రసూతి విభాగానికి మాత్రం దశాబ్దాలుగా కష్టాలే.

జీజీహెచ్‌లో ప్రసూతి విభాగంలో ఇబ్బందులు: కాకినాడ జీజీహెచ్‌కు నిత్యం సుమారు 2,500 మంది రోగులు వస్తుంటారు. అందులో సగం మంది ఆసుపత్రిలో ఉండి వైద్య సేవలు పొందుతుంటారు. ప్రసూతి విభాగంలో రోగుల రద్దీ, మంచాల కొరత కారణంగా బాలింతలు ఒకే మంచంపై ఇద్దరు, ముగ్గురు పడుకోవాల్సిన దుస్థితి. ప్రసూతి విభాగంలో సుమారు 200 పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రోజూ సుమారు 300 మందికి పైగా గర్భిణీలు వైద్య సేవల కోసం ఆస్పత్రిని ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇక్కడ రోజు సుమారు 15 నుంచి 20 వరకు ప్రసవాలు జరుగుతుంటాయి. రోగుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా పడకలు అందుబాటులో లేవు. మరి ఈ సమస్య ఎలా తీరేది? అలా అనుకుంటున్న సమయంలోనే ముందుకు వచ్చారు రంగరాయ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులు.

రాంకానా బోర్డు ద్వారా భారీగా విరాళాలు: రంగరాయ వైద్య కళాశాల 1958లో స్థాపించారు. ఎంబీబీఎస్, పీజీ, నర్సింగ్, పారా మెడికల్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ వైద్య విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థులు ప్రస్తుతం దేశ, విదేశాల్లో పేరొందిన వైద్యులుగా, వైద్య సంస్థల అధిపతులుగా రాణిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న రోజుల్లోనే ప్రసూతి విభాగంలో బాలింతల కష్టాలను కళ్లారా చూశారు. అప్పుడే వాళ్ల మనసులో ఓ సంకల్పం బలంగా నాటుకుపోయింది. అత్యాధునిక వసతులతో మాతా-శిశు సంరక్షణ కేంద్రం నిర్మించాలని భావించారు. ఇప్పటికే రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ అలమ్నీ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా - RMCANA పేరిట ప్రత్యేక సంస్థ ఉంది. ఆ సంస్థ ద్వారానే సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు.

హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి రూ.98కోట్లు: రాంకానా బోర్డు ఆఫ్ ట్రస్టీ ఛైర్మన్ డా.కలిదిండి విష్ణు పూర్వ విద్యార్థులతో మాట్లాడి అందరినీ ఏకం చేశారు. 2018లో సీఎం చంద్రబాబు ఐక్యరాజ్యసమితి మీటింగ్ న్యూయార్క్ సిటీలో ప్రెజంటేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు పూర్వ విద్యార్థి అయిన డాక్టర్ సుబ్బరాయ చౌదరి సీఎంతో మాట్లాడి ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు. అలా ఈ భవన నిర్మాణానికి తొలి అడుగు పడింది. సెప్టెంబర్ 2023లో ఐదు అంతస్తుల భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. మొత్తం 98 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు కాగా ఇందులో 60 కోట్ల రూపాయల మేర పూర్వ విద్యార్థులు విరాళాల రూపంలో సమకూర్చారు. ప్రభుత్వం 11 కోట్లు నిర్మాణానికి, 27 కోట్లు వైద్య పరికరాల కోసం అందించింది.

రాంకానా‌ - ఎంసీహెచ్ భవన కమిటీ ఛైర్మన్ ఆచంట సుబ్బరాయ చౌదరి, ప్రధాన దాత కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకులు, ఎండీ డాక్టర్ బొల్లినేని భాస్కరరావు, ప్రాజెక్ట్ పర్యవేక్షకుడు లక్ష్మీ నారాయణ ఆస్పత్రి నిర్మాణంపై దృష్టి సారించారు. ఈ ఆసుపత్రికి బొల్లినేని వెంకమ్మ, రమణయ్య మాతా శిశు ఆస్పత్రిగా నామకరణం చేశారు. ప్రస్తుతం 85 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి భారీ విరాళం అందించిన కిమ్స్ ఆసుపత్రి వ్యవస్థాపకులు డాక్టర్ బొల్లినేని భాస్కరరావు ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

24 గంటల పాటు అత్యవసర వైద్య సేవలు: సుమారు 1.86 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఐదు అంతస్తుల సువిశాల భవనాన్ని నిర్మించారు. తల్లులు, నవజాత శిశువుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ ఆస్పత్రిని తీర్చిదిద్దారు. గర్భిణీలకు 24 గంటల పాటు అత్యవసర వైద్య సేవలు, ప్రసవ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఈ భవనంలో ఇంకా ఏయే వసతులు ఉన్నాయో ఈ ప్రాజెక్ట్ పర్యవేక్షకుడు డాక్టర్ లక్ష్మీ నారాయణ మాటల్లోనే విందాం.

కొత్తగా నిర్మించిన భవనంలో 465 పడకలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రసూతి విభాగం కోసం 330 పడకలు నవజాత శిశు విభాగం కోసం 135 పడకలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో వార్మర్లు, ఆపరేషన్ థియేటర్లు, ఐసీయూ, HDU, లేబర్ రూములు, ప్రసూతి, నవజాత శిశు విభాగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ అత్యాధునిక మాతా-శిశు ఆస్పత్రి సేవలు మొదలైతే గర్భిణీలు, బాలింతలు, నవజాత శిశువులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుతాయని పూర్వ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

పూర్వ విద్యార్థులంతా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా: పూర్వ విద్యార్థులందరూ ఏకతాటిపైకి రావడం గొప్ప విషయం అయితే అందరూ ముందు కొచ్చి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో సాయం అందించడం ఇంకా గొప్ప విషయం. పాఠాలు నేర్చుకున్న కాలేజీ రుణం ఇలా తీర్చుకోవడంలో ఆత్మ సంతృప్తి ఉందని అంటున్నారు పూర్వ విద్యార్థులు. మాతా-శిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో రోగుల సంరక్షణతో పాటు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు శిక్షణ, క్లినికల్ పరిశోధనల కోసం ప్రత్యేక గదులు, సెమినార్ హాల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రత్యేకంగా వెయిటింగ్ హాల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇన్ని రకాల వసతులు కల్పించడం అంత సులువైన విషయం కాదు. పూర్వ విద్యార్థులంతా ఖర్చుకు వెనకాడకుండా సాయం అందించారు కాబట్టే ఇదంతా సాధ్యమైంది.

ఈ ఆసుపత్రి నిర్మించాలి అనుకోవడం ఒక ఎత్తైతే ఎప్పటికప్పుడు పనులను సమ న్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం మరో ఎత్తు. ఈ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ చొరవ చూపించడం విశేషం. అందుకే వీరిలో ఎవరిని పలకరించినా, ఇది ఏ ఒక్కరితోనే సాధ్యమైంది కాదని కలిసికట్టుగానే ఈ కల సాకారం చేసుకున్నామనే మాట వినిపిస్తోంది.

పండే ప్రతి గింజపైన తినే వాళ్ల పేరు రాసి ఉంటుందని అంటారు. అంటే నిజంగానే ఆ పేరు కనిపిస్తుందని కాదు. అది ఎవరికి చెందాలో వాళ్లకు చెందుతుందని అర్థం. ఇదే తత్వాన్ని అన్వయించుకుంటే ఈ భవనంలోని ప్రతి ఇటుకపైనా సహకరించిన వారి పేర్లు రాసి ఉన్నట్టే లెక్క. ఇదేమీ అతిశయం కాదు. ఈ నిర్మాణం పూర్తయ్యేందుకు వాళ్లు అందించిన సాయం ఎలాంటిదో చెప్పే ఓ ప్రయత్నం. మొత్తంగా ఈ మాతా శిశు ఆసుపత్రి ఎంతో మంది తల్లుల ఇబ్బందులను తీర్చి నవజాత శిశువులకు అండగా నిలబడనుంది. పూర్వ విద్యార్థుల సేవానిరతికి నిదర్శనం కానుంది.

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