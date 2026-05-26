తెలంగాణలో భగ్గుమంటున్న కూరగాయలు - సామాన్యులకు భారంగా ధరల పెరుగుదల

రాష్ట్రంలో కొండెక్కిన కూరగాయల ధరలు - మార్కెట్ కంటే అధికంగా కూరగాయల ధరలు - అన్నదాతలకు తీవ్ర సమస్యగా ఎరువుల కొరత - వేసుకున్న బడ్జెట్ కంటే అధికంగా ఖర్చులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 9:56 PM IST

Vegetable Prices Increasing in Telangana : ఉల్లిగడ్డలు కోయానికి ముందే కళ్లలోంచి నీరు కారుతుంది. పచ్చిమిర్చి తరగముందే మండి పోతుంది. ఇవి మాత్రమే కాదు. బెండ, బీర, దోస, కాకర, సొర, క్యారెట్ ఇలా ఏ కూరగాయల జోలికి వెళ్లినా అవి వంటగదిలోకి రానంటున్నాయి. ఇక నిత్యావసర సరుకులు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అందుకు ప్రధాన కారణం పెరిగిన వీటి ధరలు. ఒకవైపు ఎండలు, పెట్రో ధరలు, ఎల్‌నినో ఆందోళనలతో వెరసి కూరగాయలు, నిత్యవసరాల ధరలు రోజురోజుకి అమాంతం పెరిగిపోతున్న పరిస్థితి. దీంతో వీటి ధరల పెరుగుదల సామాన్యులకు భారంగా మారింది. ఫలితంగా తక్కువ ధరకు లభించే కూరకాయలు కొనడం తప్ప మరేదారి లేకుండా పోయింది. మరి, ఎందుకీ పరిస్థితి? కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు ఎందుకింత భారంగా మారుతున్నాయి?

నిత్యావసరాల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం : ఇటీవల కాలం వరకు కూరగాయల ధరలు సామన్యులకు అందుబాటులో ఉండేవి. 100 రూపాయలు చేతిలో పెట్టుకుని వెళితే వారానికి సరిపడా కూరగాయలు కొనే పరిస్థితి ఉండేది. నిత్యావసరాల ధరలు కూడా అలానే ఉండేవి. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులు అందుకు పూర్తిగా భిన్నం. కూరగాయల ధరలు రోజురోజుకి కొండెక్కుతున్నాయి. నిత్యావసరాలు అయితే మరీ దారుణం. నెలవారీ సరుకులు తీసుకోవాలంటే వేల రూపాయలు వెచ్చించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి, ఇది ఇక్కడితో అగుతుందా అంటే లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు, చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా కూరగాయలు నిత్యావసరాల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

పెరిగిన రేట్లు : కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోవడానికి ప్రధానం కారణం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దిగుబడులు గణనీయంగా పడిపోవటమే. ఫలితంగా మార్కెట్లలో ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన టోకు మార్కెట్లైన బోయిన్‌పల్లి, గుడిమల్కాపూర్, ఎల్బీ నగర్ ఎన్టీఆర్ మార్కెట్లలోని కూరగాయల ధరలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే కొన్ని వారాల కిందట కిలో 20 రూపాయలు ఉన్న ఉల్లిగడ్డల ధర ప్రస్తుతం 10 రూపాయలు పెరిగింది. టమాట కిలో ధర రూ.20 నుంచి అమాంతం రూ.50లకు చేరుకుంది. బీన్స్ వంటి కూరగాయలైతే మార్కెట్లలో కనిపించడం లేదు. ఒకవేళ కనిపించినా కిలోకి ఏకంగా రూ.120లకు పైగానే అమ్ముతున్నారు.

పచ్చిమిర్చి కూడా కిలోకి రూ.60 పలుకుతోంది. చిక్కుడు కిలో రూ.75, అల్లం, వెల్లుల్లి కూడా కిలో ధర 180 నుంచి 200 రూపాయల చొప్పున అమ్ముతున్నారు. అలాగే, క్యారెట్, బీరకాయ, కాకరకాయ, సొరకాయ, బంగాళాదుంప వంటి వాటి ధరలు కూడా పైపైకి ఎగబాకుతున్నాయి. ఇక కొత్తిమీర, పుదీనా, కరివేపాకు వంటి వాటి ధరలు కూడా బాగానే పెరిగిపోయాయి. గతంలో 5 లేదా 10 రూపాయలకు ఒక కట్ట అమ్మేవారు. ఇప్పుడు ధరలు పెంచి 20 నుంచి 30 రూపాయలకు కట్ట అమ్ముతున్న పరిస్థితి ఉంది.

సామాన్యులపై భారం : అయితే, హైదరాబాద్‌లోని బోయినపల్లి, గుడిమల్కాపూర్, ఎల్బీ నగర్ ఎన్టీఆర్ మార్కెట్లలోనే కూరగాయల లభ్యత, డిమాండ్ ఆధారంగా ధరలు నిర్ణయిస్తారు. అవే ధరలు జంట నగరాల్లోని అన్ని రైతుబజార్లలో రైతులు, చిల్లర వ్యాపారులు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అవే ధరలు బోర్డులపై పొందుపరుస్తున్నారు. మరి, ఆ ప్రధాన మార్కెట్లలోనే కూరగాయల ధరలు సామాన్యులకు అందనంత దూరంలో ఉన్నాయంటే మిగతా మార్కెట్లు, అంగళ్లు, దుకాణాల్లో కురగాయల ధరలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

పెరిగిన ధరలతోచిల్లర వ్యాపారులు కూడా ఎడాపెడా సామాన్యులపై భారం మోపుతున్నారు. కూకట్‌పల్లి, మూసాపేట్‌, భరత్ నగర్, ఆర్కేపురం, అల్వాల్, వనస్థలిపురం, సరూర్‌నగర్‌, మెహిదీపట్నం, ఎర్రగడ్డ రైతుబజార్లలో ఒక్కో రకానికి 5 నుంచి 10 రూపాయల వరకు పెంచారు. చిల్లర దుకాణాల్లో అయితే అదనంగా మరో 10 రూపాయలు జోడించి విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో కూరగాయలు కొనడానికి వారానికి వందల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. సామాన్య ప్రజలు మొతాదుకు మించి కూరగాయలు కొనాలంటేనే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యం దిగుమతి : హైదరాబాద్ నగరంలో రోజువారీ కూరగాయల డిమాండ్ సుమారు 1,800 నుంచి 2,000 మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా ఉంటుంది. సగటున 1500 మెట్రిక్ టన్నులకు ఏనాడు తగ్గలేదు. సీజన్ బట్టి ఇది మారుతుంది. అంటే పండుగలు, పెళ్లిళ్లు, దిగుబడి తక్కువగా ఉండే సమయాల్లో కొంత మారుతుంది. రాజధానికి అవసరమైన కూరగాయలు ప్రధానంగా రంగారెడ్డి, మల్కాజిగిరి - మేడ్చల్, వికారాబాద్, నల్గొండ, యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్, సంగారెడ్డి వంటి జిల్లాల నుంచి వస్తాయి. దాంతోపాటు ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నిత్యం దిగుమతి అవుతాయి. పొరుగు రాష్ట్రాలపై ఆధారపడిన దృష్ట్యా నగరంలోని టోకు మార్కెట్లలో ధరల హెచ్చతగ్గులు ఉంటున్నాయి. ఇది కూరగాయల ధరలపై ప్రభావం చూపిస్తోంది.

"ప్రస్తుతం ఎండలు ఎక్కువగా ఉండటంతో రెగ్యూలర్​గా వచ్చే దాని కంటే 100-150 క్వింటాలు తక్కువగా వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వినియోగదారులకు ధరలు అందుబాటులోనే ఉన్నాయి. అన్నీ రేట్లు ఏం పెరగలేదు. కేవలం బీన్స్​ ఒకటే రూ.105 పెరిగింది. టమాట ధర ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది. మిగతావన్నీ అందుబాటు ధరల్లోనే ఉన్నాయి. వేసవికాలం కావడంతో ఎండలు కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. దీని వల్ల ఒక్క రోజు తక్కువ, ఒక్క రోజు ఎక్కువ గా కూరగాయలు మార్కెట్​కి వస్తున్నాయి. మిగతా రోజులతో పోలిస్తే శని, ఆది వారాలు ఎక్కువ కూరగాయలు వస్తాయి" - మోడల్​ రైతుబజార్​, హైదరాబాద్​

ఉద్యాన పంటలపై ప్రభావం : ప్రస్తుతం కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడానికి, సాధారణ సామాన్యుడి బడ్జెట్ తలకిందులు కావడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది దిగుబడులు తగ్గిపోవడం. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్ , మెదక్ వంటి ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత కారణంగా కూరగాయల పంటల దిగుబడులు క్రమగా పడిపోయాయి. దీనివెనక కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి.

రవాణా ఖర్చులు అధికం : ముఖ్యంగా పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. అందులోనూ ఎండాకాలం కావడం, వర్షాలు లేకపోవడం ఉద్యాన పంటలపై ప్రభావం చూపుతోంది. అలాగే, ఎరువుల కొరత అన్నదాతలకు తీవ్ర సమస్యగా మారుతోంది. విత్తనాల్లో నాణ్యత లోపంతో వేసిన పంటలు కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వడం లేదు. ఇక మార్కెట్లలో మధ్యవర్తులు అనధికారంగా ధరలు పెంచడం, డిమాండ్ పెరిగిపోవడం, కోల్డ్‌ స్టోరేజీల కొరత, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారంగా ఇంధన ధరలు పెరగడంతో రవాణా ఖర్చులు అధికం కావడం ఇలా ఒకటేమి రెండేమీ అనేక అంశాలు కూరగాయల ధరలు పెరగడానికి కారణం అవుతున్నాయి.

చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని : కూరగాయల ధరలు మాత్రమే కాదు. నిత్యావసరాల ధరలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పప్పుధాన్యాలు, వంట నూనెలు, పాల ఆధారిత పదార్థాలు, బియ్యం, గోధుమలు, మసాలా దినుసుల ధరలు కూడా పెరిగిన పరిస్థితి. దీంతో వంటగదిని నడిపించడం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పనిగా మారింది. ముఖ్యంగా వేసుకున్న బడ్జెట్ కంటే అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన మరో అంశం కూడా ఉంది. అదే మాంసం. వారాంతంలో చాలామంది చికెన్ ఎక్కువగా వండుకుంటారు. అయితే, చికెన్ ధరలు కూడా అమాంతం పెరిగిపోయాయి. 15 రోజుల క్రితం వరకు సాధారణంగా ఉన్న రేట్లు ఒక్కసారిగా పెరగడం మొదలయ్యాయి. దీంతో మొన్నటి ఆదివారం కిలో స్కిన్‌లెస్ చికెన్ ఏకంగా రూ.350 మార్క్ దాటేసింది. మటన్ బోన్‌లెస్ కూడా కిలో రూ.1,200 పైగా పలుకుతోంది. అంటే వంటగది ఖర్చు ఎంతవరకు పెరిగిందో స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం : ఒకవైపు వేసవి ఎండలు మరోవైపు పశ్చిమాసియా సంక్షోభం. పెట్రోల్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు, మాంసం ధరలు క్రమగా పెరిగిపోతున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీనికితోడు కొద్ది రోజులుగా ఎల్‌నినో గురించి ప్రధానంగా చర్చ నడుస్తోంది. ఎల్‌నినో వల్ల వచ్చే సీజన్‌లో అడపాదడపా వర్షాలు మాత్రమే కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అకాల వర్షాలు వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయని అంటున్నారు. అందుకే, అన్నింటిపై ధరలు పెరుగుతున్నాయని అంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో కూరగాయల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

"కొన్ని కూరగాయలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రావడం వల్ల కొంత ధర పెరిగింది. కానీ ఇది వినియోగదారులకు పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కలగదు. పోషక ఆహారం అన్నప్పుడు కొంత ధర అనేది ఉంటుంది. 21 రకాల్లో ఒకటి రెండు కూరగాయల ధర పెరిగింది. అసలు ఈ ధరలు చెప్పుకోదగ ధరలే కావు" - బి.బాబు, ఉద్యాన శాఖ జాయింట్​ డైరెక్టర్​

