ఉప్పాడ తీరంలో సేఫ్ గోడ - పనులు ఎప్పుడు మొదలవుతాయంటే?
ఉప్పాడ తీర ప్రాంతానికి రక్షణ గోడ వాల్ నిర్మాణానికి అంతా సిద్ధం - ఐఐటీ మద్రాస్తో ఒప్పందం - డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:28 PM IST
Uppada Coastal Protection Wall Construction : 'తీర ప్రాంతానికి ఓ భారీ ప్రొటెక్షన్ వాల్ కట్టిస్తా'. గతేడాది అక్టోబర్లో ఉప్పాడలో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన మాట ఇది. ఇప్పుడా పనులకు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది. కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని ఈ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ నిర్మాణానికి అవసరమైన డిజైన్, డీపీఆర్తో పాటు టెక్నికల్ సూపర్విజన్ బాధ్యతలను ఐఐటీ మద్రాస్కు అప్పగించారు డిప్యూటీ సీఎం పవన్. ఇందుకు సంబంధించి ఓ డీల్ కూడా కుదిరింది. మంగళగిరి క్యాంప్ ఆఫీస్లో ఒప్పంద పత్రాలపై అఫీషియల్గా సంతకాలు అయిపోయాయి. ఇక మిగిలిందల్లా పనులు మొదలు పెట్టడమే.
300 కోట్లతో గోడ : ఈ భారీ ప్రొటెక్షన్ వాల్ కోసం ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారో తెలుసా? రూ. 323 కోట్లు. ఐఐటీ మద్రాస్కు చెందిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చే సలహాలు, అలల ప్రభావం, ఇతరత్రా అధ్యయనాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని తగ్గట్టుగానే ఓ పటిష్ఠమైన గోడ కట్టనున్నారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ నుంచే నిర్మాణ పనులు స్టార్ట్ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇదంతా సరే. అసలు ఇక్కడ ఇంత పెద్ద గోడ కట్టాల్సిన అవసరం ఎందుకొచ్చింది? ఉప్పాడ తీర ప్రాంతం ఎందుకిలా అయిపోయింది? ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పిన థియరీలతో సహా వివరంగా మాట్లాడుకుందాం.
సముద్ర కోత. ఉప్పాడ తీరాన్ని ఎన్నో ఏళ్లుగా తీవ్ర అవస్థలకు గురి చేస్తున్న అతి పెద్ద సమస్య ఇది. ఈ సమస్య ఎంత పెద్దదో తెలియాలంటే ఇక్కడ కొన్ని లెక్కలు మాట్లాడుకోవాలి. ఐదేళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో తీర ప్రాంత కోత కారణంగా దాదాపు 400కు పైగా ఇళ్లు నామరూపాల్లేకుండా పోయాయి. సుమారు 8 ఆలయాలు కనుమరుగైపోయాయి. ఇక ఈ అలల తాకిడికి సుమారుగా 14 కిలోమీటర్ల రహదారి తరచూ దెబ్బ తింటూనే ఉంది. 25 ఏళ్లలో యు. కొత్తపల్లి మండలం సుబ్బంపేట నుంచి మాయాపట్నం వరకు ఈ సముద్ర కోత కారణంగా ఎన్నో గ్రామాలు కనిపించకుండా పోయాయి.
సమస్య తలెత్తిన ప్రతిసారి పునరావాసం : ఇక వందలాది ఎకరాల వ్యవసాయ భూముల పరిస్థితీ ఇంతే. ఇప్పటి వరకూ ఉప్పాడతో పాటు ఈ తీరాన్ని ఆనుకుని ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లో కలిపి 1360 ఎకరాలకుపైగా కోతకు గురైంది. ఉప్పాడ కాకినాడ బీచ్ రోడ్కి ఎప్పుడూ రిపేర్లు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసమే కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేది. తీరానికి అతి సమీపంలో ఉన్న స్కూల్స్, బస్టాండ్లు సహా ఇతరత్రా నిర్మాణాలన్నీ సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోయాయి. ఈ సమస్య వచ్చిన ప్రతిసారీ అక్కడి వాళ్లకు పునరావాసం కల్పించాల్సి వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్ 1989 నుంచి 2018 వరకు ఉన్న ఉపగ్రహ చిత్రాలను విశ్లేషించి, ఉప్పాడ తీరం అత్యంత ప్రమాదకర స్థాయిలో కోతకు గురవుతోందని నిర్ధరించింది. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ కోస్టల్ రీసెర్చ్ భారతదేశ వ్యాప్తంగా కోతకు గురవుతున్న తీరాలపై చేసిన అధ్యయనంలో, దేశంలోనే 'అత్యంత తీవ్రమైన కోతకు గురవుతున్న' ప్రాంతాల జాబితాలో ఉప్పాడను చేర్చింది.
మరింత డిటైల్డ్గా అర్థం కావాలంటే ఏయే గ్రామంలో ఎన్ని ఎకరాలు కోతకు గురయ్యాయో తెలుసుకోవాలి. సమస్య ఉంది సరే. కానీ ఈ తీరానికే ఎందుకింత ముప్పు? డేంజర్ జోన్ అనే ముద్ర ఎందుకు పడింది? ఇన్ని వందల ఎకరాలు ఎందుకు కోతకు గురయ్యాయి? మిస్టరీ ఏంటో తెలుసుకోవాలి.
ఉప్పాడ తీర ప్రాంతం ఈ స్థాయిలో కోతకు గురి కావడానికి కొన్ని కారణాలున్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది భౌగోళిక స్వరూపం. జియోగ్రాఫికల్గా చూస్తే ఉప్పాడ వద్ద కోస్లైన్ అంతా కాన్కేవ్ షేప్లో ఉంటుంది. పుటాకారం అంటాం కదా. అలా అన్నమాట. ఇలా ఉండడం వల్ల సముద్రంలో వచ్చే బలమైన అలలు నేరుగా వచ్చి తీరాన్ని బలంగా ఢీకొట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇక బంగాళాఖాతంలో తరచూ అల్పపీడనాలు, తుపాన్లు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ సమయాల్లో ఉప్పాడ తీరంలోని అలలు భారీ ఎత్తున ఎగిసి పడుతుంటాయి. తీరంలో ఉన్న ఇసుకనంతా సముద్రంలోకి లాగేసుకుంటాయి. అలా తీర ప్రాంతం కోతకు గురవుతూ ఉంటుంది. పైగా ఈ తీర ప్రాంతానికి సహజ వాలు తక్కువ. ఎప్పుడైనా తీరం వాలుగా ఉంటే అలలు తాకినా పైకి వెళ్లిపోయి వాటిలో ఉండే ప్రెజర్ తగ్గుతుంది. ఉప్పాడ వద్ద ఈ వాలు లేకపోవడం వల్ల బలంగా ఢీకొట్టిన ప్రతిసారీ ప్రెజర్ పెరిగి తీరం కోసుకుపోతోంది.
సముద్రానికి అడ్డుకట్ట లేకుండా : ఇక మరో థియరీ ఏంటంటే గోదావరి నదిపై రకరకాల ప్రాజెక్ట్ల నిర్మాణం. సాధారణంగా అయితే నది ద్వారా కొట్టుకువచ్చే ఇసుక, మట్టి తీరంలో కలిసి కోతకు గురి కాకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ల నిర్మిస్తుండడం వల్ల అలా సహజంగా వచ్చే ఇసుక, మట్టి తగ్గిపోయాయి. ఇప్పటికే తీరంలో ఉన్న ఇసుకంతా సముద్రంలో కలిసిపోతుండగా కొత్తగా ఇసుక చేరడం లేదన్నది కొందరు ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పిన విషయం. ఇక కాకినాడ పోర్ట్ యాక్టివిటీతోనూ ఇక్కడ తీర ప్రాంతం కోతకు గురవుతోందన్నది మరో థియరీ. పోర్ట్ నిర్మించినప్పుడు అక్కడ పెద్ద అలలు రాకుండా అడ్డుకుంటారు. దీన్నే బ్రేక్వాటర్స్ అంటారు. ఈ కారణంగా సముద్ర అలల సహజ దిశ అనేది మారుతుంది. కాకినాడ వైపు అలల వేగం తగ్గిపోతోంది. ఇసుక అంతా అక్కడ పేరుకు పోతోంది. అదే ఎగువ ఉన్న ఉప్పాడవైపు అలల ఉద్ధృతి పెరిగి తీరం కోతకు గురవుతోంది. తీరాన్ని సహజంగా రక్షించే మడ అడవులు, ఇసుక దిబ్బలను ఆక్వాకల్చర్, రియల్ ఎస్టేట్ తదితర అవసరాల కోసం విచక్షణారహితంగా ధ్వంసం చేయడం సముద్రానికి అడ్డుకట్ట లేకుండా చేసింది.
అన్నింటి కన్నా అతి పెద్ద కారణం ఒకటి ఉంది. అదే హోప్ ఐల్యాండ్. దీని గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందాం. కాకినాడ తీరానికి సమీపంలో సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో సహజంగా ఏర్పడిన ఓ ఇసుక దిబ్బ ఇది. ఎన్నోఏళ్ల పాటు గోదావరి నది నుంచి ఇసుక అంతా కొట్టుకు వచ్చి ఒకేచోట పేరుకు పోయింది. దీన్నే హోప్ ఐల్యాండ్ అని పిలుస్తున్నారు. ఐల్యాండ్ వద్దకు భారీ అలలు వస్తుంటాయి. అయితే అక్కడి నుంచే వాటి డైరెక్షన్ మారుతోంది. అలలన్నీ ఒకే చోటకు చేరతాయి. అవి బలంగా ఉప్పాడ వైపునకు వచ్చి తీరాన్ని తాకుతుంటాయి. ఈ కారణంగానే తీరం కోతకు గురవుతోంది. కాకినాడకు తుపాన్ల నుంచి కాపాడే రక్షణ కవచంగా ఉంటున్న ఇదే హోప్ ఐల్యాండ్ ఉప్పాడను మాత్రం డేంజర్ జోన్లోకి నెడుతోంది. సహజంగా కాకినాడ తీరానికి చేరాల్సిన అలలను ఈ ఐల్యాండ్ అడ్డుకుని వాటి రూట్ మార్చేస్తోంది. అలా దిశ మారిన అలలన్నీ ఒక్కటై పుటాకారంలో ఉండే ఉప్పాడ తీరాన్ని తాకుతున్నాయి. అందుకే ఇంత నష్టం జరుగు తోంది.
ఫెయిల్ అయిన మొదటి ప్రయత్నం : అయితే ఈ తీర ప్రాంత కోతను అడ్డుకునేందుకు 2009లో దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో జియోట్యూబ్ నిర్మించారు. జియోట్యూబ్ అంటే భారీ మొత్తంలో ఇసుకతో నింపిన ఆర్టిఫిషియల్ ట్యూబ్ అన్నమాట. అప్పట్లో తీర ప్రాంతాన్ని రక్షించేందుకు ఇది ఏర్పాటు చేసినా ఎక్కువ కాలం పాటు ఇది నిలవలేదు. హుద్హుద్, ఫైలిన్ వంటి తుఫానుల భారీ అలలను సింథటిక్ గొట్టాలు తట్టుకోలేక పోయాయి. సరైన నిర్వహణ లేకపోవడం, మత్స్యకారుల పడవల లంగర్లు తగిలి దెబ్బతినడం వల్ల ఆ ప్రయోగం ఫెయిల్ అయింది. ఫలితంగా సమస్య మళ్లీ మొదటికే వచ్చింది. తాత్కాలికంగా పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఇలా ఏర్పాటు చేశారు. అలల తాకిడికి ఇది కూడా పెద్దగా పని చేయలేదు. మత్స్యకార కుటుంబాలు ఎప్పుడూ భయంతోనే గడపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది.
అందుకే దీనికో పర్మినెంట్ సొల్యూషన్ ఉండాలని భావించింది కూటమి ప్రభుత్వం. అందులో భాగమే రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణం. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మొత్తం 323 కోట్లు కేటాయించగా కేంద్రం 90%, రాష్ట్రం 10% ఖర్చు చేసే విధంగా ప్రతిపాదనలు సిద్ధమయ్యాయి. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఏం చేయనున్నారు? ప్రస్తుతానికి సమాచారం ప్రకారం నేమాం గ్రామం నుంచి మొదలు పెట్టి అమీనాబాదు వరకు దాదాపు 20 గ్రోయిన్లు నిర్మిస్తారు. గ్రోయిన్లు అంటే గోడల్లాంటివే. సముద్రపు అలలు బలంగా తీరాన్ని తాకకుండా అతి పెద్ద గోడ కడతారు. అక్కడక్కడా ప్రొటెక్టివ్ వాల్స్ కూడా నిర్మిస్తారు. హోప్ ఐల్యాండ్ సమస్యకూ పరిష్కా రంగా అక్కడే మడ అడవులు పెంచడంతో పాటు ఆర్టిఫిషియల్గా సిమెంట్తో కొన్ని దిబ్బలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల అలల వేగం తగ్గి..తీరం కోతకు గురి కాకుండా ఉంటుందని భావిస్తు న్నారు.
వాకలపూడి యు కొత్తపల్లి మండలం అమినాబాద్ చేపల చెరువు వరకూ చూస్తే మొత్తం 14.5 కిలోమీటర్ల మేర ఈ రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మించనున్నారు. ఇక ఇదే ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఉప్పాడ వద్ద గ్రీన్ ఫీల్డ్ నిర్మించాలన్న ప్రతిపాదనలూ ఉన్నాయి. హోప్ ఐల్యాండ్కు బయోషీల్డ్ పనులు కూడా చేపట్టనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విపత్తు నిర్వహణ నిధి - NDMF ఆమోదంతో ఈ ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కుతోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ నోడల్ ఏజెన్సీగా ఉంటుంది. క్షేత్రస్థాయిలో పనులను ఏపీ మారిటైమ్ బోర్డు అమలు చేస్తుంది. మరి ఈ రిటైనింగ్ వాల్ నిర్మాణంతో ఉప్పాడ తీర ప్రాంతానికి రక్షణ దొరుకుతుందా? అనే ప్రశ్నకు నిపుణుల సమాధానం ఇది. ఇదీ బేసిక్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్వరూపం. తమ ఉనికి ఏమైపోతుందోనని భయపడ్డ తీర ప్రాంత ప్రజలకు.. ఈ రక్షణ గోడ ఎంతో కొంత భరోసా అయితే ఇవ్వనుంది. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటికల్లా పూర్తవుతుంది, సమస్యకు ఎలాంటి పరిష్కారం చూపించనుంది అన్నది చూడాలి.
ఉప్పాడ తీర రక్షణకు చర్యలు - రూ.323 కోట్లతో గోడ నిర్మాణం
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