గిరిజన గ్రామాల్లో రోడ్లు - డోలీ మోతలకు వీడ్కోలు!
Girijan Villages Development కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని అనేక గిరిజన ప్రాంతాల్లో రహదారులు నిర్మిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:11 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 3:18 PM IST
Girijan Villages Development : అడవులు, వాగులు, వంకలు దాటాలి. కొండలు ఎక్కాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రికి చేరుకోవాలంటే డోలీనే దిక్కు. గర్భిణీలు, వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడేవారి అవస్థలు వర్ణనాతీతం. ఒకప్పుడు రాష్ట్రంలోని కొండ ప్రాంత గ్రామాల్లో తరచూ కనిపించిన దృశ్యాలు ఇవి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలతో ఈ దృశ్యాలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో రహదారులను నిర్మించడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేస్తోంది ప్రభుత్వం. దీంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైన గిరిజన గ్రామాలు ప్రస్తుతం అభివృద్ధి బాట పడుతున్నాయి.
గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగులు : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని అనేక గిరిజన ప్రాంతాల్లో నిర్మిస్తున్న రహదారులు ఇవి. మారుమూల పర్వత ప్రాంతాల్లో, అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండే గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఇందులో భాగంగా నూతన రోడ్ల నిర్మాణానికి ఇప్పటి వరకు గిరిజన సంక్షేమ శాఖ నుంచి 2 వేల 200 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో రహదారుల నిర్మాణానికి సుమారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. ఈ నిధులతో సాలూరు, కురుపాం, పార్వతీపురం, పాలకొండ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని దాదాపు అన్ని మండలాల్లోని గ్రామాలకు నూతన రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇప్పటికే పలు గ్రామాలకు నూతన రోడ్లు ఏర్పాటు కాగా మరిన్ని గ్రామాలకు రహదారుల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.
ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే డోలీలే దిక్కు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని గిరిజన గ్రామాల్లో ఇప్పటి వరకు సుమారు 250 కిలో మీటర్ల మేర నూతన రోడ్లు నిర్మించారు. ఇప్పటి దాకా ఆయా గ్రామాల్లోని గిరిజనులు పనుల కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే సరైన రహదారులు ఉండేవి కావు. అనారోగ్యానికి గురైన వారు, గర్భిణిలు, బాలింతలు ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే డోలీలే దిక్కయ్యేవి. అయితే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఈ కష్టాలు తీరాలంటే దాదాపు మరో మూడు వందల కిలోమీటర్ల మేర రహదారుల నిర్మాణం అవసరమౌతుందని భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఎన్నో ఏళ్లుగా మరమ్మతులకు నోచుకోని రోడ్లను బాగు చేస్తున్నారు. అవసరమైన చోట్ల నూతన రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. వర్షాలు, వరదల సమయంలో రోడ్లు పాడవకుండా ఉండేందుకు కొత్తగా కల్వర్టుల నిర్మాణం చేపట్టారు. తమ గ్రామాలకు నూతన రోడ్లు రావడం పట్ల గిరిజనులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సరైన రోడ్లు లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు : ఏళ్ల తరబడి రహదారి సౌకర్యం లేక గిరిజనులు ఎదుర్కొన్న కష్టాలకు ప్రస్తుతం క్రమంగా పరిష్కారం లభిస్తోంది. కొండలు, లోయలు, అటవీ ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలను ప్రధాన రహదారులతో అనుసంధానించే పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. గతంలో కాలిబాటలు, మట్టి రహదారులే ఆధారంగా ఉన్న చోట్ల ఇప్పుడు వాహనాలు వెళ్లేలా రహదారులు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సరైన రోడ్లు లేక తాము ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వారమని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తమ కష్టాలు తీరుతున్నాయని గిరిజనులు చెబుతున్నారు. మంచి రహదారులు ఉండడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు తమ గ్రామాలకు ఇప్పుడు అంబులెన్సులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. ఆటోలు, ద్విచక్రవాహనాల ద్వారా ఇతర ప్రాంతాలకు సులభంగా రాకపోకలు సాగించగలుగుతున్నామని అంటున్నారు.
అత్యవసర వైద్య సేవలు కష్టమే : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో రోడ్ల నిర్మాణానికి పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గిరిజన సంక్షేమ శాఖలతో పాటు పలు పథకాల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులను ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే గిరి శిఖర గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందుకోవడం కూడా కష్టమే. పంటలను మార్కెట్కు తరలించాలన్నా నిత్యావసర సరుకులు తెచ్చుకోవాలన్నా ఇబ్బందులే. ఇప్పుడు రహదారి నిర్మాణంతో ఆ పరిస్థితిలో మార్పు వస్తోంది. రోడ్ల నిర్మాణంతో కేవలం ప్రయాణ సౌకర్యమే కాకుండా అనేక రంగాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సమీప మార్కెట్లకు తరలించడం సులువవుతోంది. విద్యార్థులు పాఠశాలలకు, ప్రజలు ఆసుపత్రులు, మండల కేంద్రాలకు సులభంగా చేరుకోవడానికి వెసులుబాటు కలుగుతోంది. అత్యవసర సమయాల్లో వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
డోలీల్లో మోసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి : గిరిశిఖర గ్రామాల్లో అత్యంత బాధాకరమైన సమస్యల్లో డోలీ మోత ఒకటి. రహదారి లేని కారణంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారిని కిలోమీటర్ల మేర డోలీల్లో మోసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. ముఖ్యంగా గర్భిణులు, బాలింతలు, వృద్ధులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. ప్రస్తుతం రహదారులు అందుబాటులోకి వస్తుండటంతో ఈ పరిస్థితిలో కొంత మార్పు కనిపిస్తోంది. అంబులెన్సులు గ్రామాల వరకు చేరుతుండటంతో అత్యవసర వైద్యం కోసం ఎదురుచూడాల్సిన సమయం తగ్గుతోంది.
మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి : గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం వివిధ పథకాల ద్వారా నిధులు అందిస్తోంది. ఆయా పథకాలను సమన్వయం చేసుకుంటూ గిరిజన ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగానూ రహదారుల నిర్మాణ పనులు చేపడుతున్నారు. దీంతో ఒకవైపు గ్రామాలకు రోడ్డు సౌకర్యం మెరుగుపడుతుండగా మరోవైపు స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. వైసీపీ హయాంలో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా నుంచి పాముల పుష్ప శ్రీవాణి, పీడిక రాజన్నదొర మంత్రులుగా, డిప్యూటీ సీఎంలుగా పని చేసినా డోలీ మోతలు, రహదారులు లేని గిరి శిఖర గ్రామాలకు రోడ్ల నిర్మాణం పట్ల దృష్టి సారించలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ప్రత్యేక దృష్టితో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోంది.
ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రహదారులతో పాటు గిరిజన గ్రామాల్లో విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యల పరిష్కారంపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోంది. ఇప్పటికీ కొన్ని మారుమూల ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల కొరత ఉన్న నేపథ్యంలో వాటిని దశలవారీగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నారు. విద్యుత్ సౌకర్యం మెరుగుపడితే విద్యార్థుల చదువులకు ఊతం లభించడంతో పాటు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయి. తాగునీటి సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తే ముఖ్యంగా మహిళలు, చిన్నారులు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లి నీటిని తెచ్చే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. అందుకే రహదారులతో పాటు ఈ రెండు అంశాలపైనా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. గిరిజన గ్రామాల ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకే రహదారుల నిర్మాణంపై దృష్టి సారించినట్లు మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి తెలిపారు.
రహదారులు అంటే కేవలం రవాణా సౌకర్యం మాత్రమే కాదు. అవి వైద్యం, విద్య, ఉపాధి, మార్కెట్, ప్రభుత్వ సేవలకు వారధులు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రాంతాల్లో చేపట్టిన రహదారుల నిర్మాణంతో ఆ వర్గాలకు అవన్నీ అందుబాటులోకి వచ్చే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
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