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తొలి ఏడాది 600 కిలోలు - మరుసటి ఏడాది 1500 కిలోల బంగారం - 'జొన్నగిరి స్వర్ణగిరి'

కర్మాగారం నిర్మించడానికి 19 ఏళ్లు - కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసిన జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ - ఇప్పటికే సాగుతున్న ఖనిజాల తవ్వకాలు

Country's Largest Private Gold Production Plant Is In Jonnagiri Village
Country's Largest Private Gold Production Plant Is In Jonnagiri Village (Etv)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 3:04 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 3:09 PM IST

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Country's Largest Private Gold Production Plant Is In Jonnagiri : కియా మోటార్స్‌, అడ్వాన్స్‌ మోటార్‌ కాంబాట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ ప్రాజెక్టు, రాయల్‌ ఎన్‌ఫీల్డ్‌ మోటార్‌ సైకిల్‌ ప్రాజెక్టు, డ్రోన్ సిటీ ఇలా వరస ప్రాజెక్టులతో ఒకనాటి కరవు నేల రాయలసీమ గతిని మార్చే పనిలో నిమగ్నమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పరిశ్రమను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమైంది. కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రైవేటు గోల్డ్ మైనింగ్ కంపెనీని ఈనెల 24న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. మొదటి ఏడాది 600 కిలోలు, మరుసటి ఏడాది 1500 కిలోలు బంగారాన్ని ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఒకనాడు రతనాల సీమగా పేరొందిన రాయలసీమ ఈ ప్రాజెక్టుతో మళ్లీ ఆ వైభవాన్ని పొందనుంది. జొన్నగిరి స్వర్ణగిరిగా మారనుంది.

ఈనెల 24న కర్మాగారం ప్రారంభం : భారతదేశంలో మహిళలకు ఎంతో ఇష్టమైన ఆభరణం బంగారం. పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు వెళ్లే మగువలు బంగారు ఆభరణాలు ధరించనిదే అడుగు బయట పెట్టని పరిస్థితి. ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నా పేదల నుంచి ధనికుల వరకు స్థాయిని బట్టి బంగారం ఇళ్లల్లో భద్రపరుచుకుంటున్నారు. అయితే దేశంలో ఇంత బంగారం వినియోగిస్తున్నా 80 శాతం పసిడి విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నదే. ఈ పరిస్థితుల్లో కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ నియోజకవర్గంలోని తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి గ్రామం సమీపంలో ప్రైవేటు రంగంలో దేశంలోనే అతి పెద్ద బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది.

జొన్నగిరిలో దేశంలోనే అతి పెద్ద ప్రైవేట్​ "బంగారం" ఉత్పత్తి కర్మాగారం - ఈనెల 24న ప్రారంభించనున్న సీఎం (ETV Bharat)

బంగారం, వెండి తదితర ఖనిజాల వెలికితీతలో అపార అనుభవమున్న జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఈ కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. కొన్నేళ్లుగా ప్రారంభానికి నోచుకోని ఈ కర్మాగారాన్ని పట్టా లెక్కించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈనెల 24న కర్మాగారం ప్రారంభించనున్నారు. ఇక్కడ మొదటి ఏడాది 600 కిలోలు, మరుసటి ఏడాది 1500 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి జరుగుతుందని సీఎం ప్రకటించారు. ఇది వరకు కర్నాటకలోని కోలార్‌లో K.G.F ఉండేదని ఇపుడు జొన్నగిరిలో J.G.F ఉంటుందని సీఎం ఇటీవల పుట్టపర్తి సభలో స్పష్టం చేశారు.

కర్మాగారం నిర్మించడానికి 19 ఏళ్లు : కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి గ్రామాల పరిధి లో 1477 ఎకరాల్లో జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేటు లిమిటెడ్ సంస్థ తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందింది. ఆ సంస్థకు పలు రాష్ట్రాల్లో 35 వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఖనిజాలు తవ్విన అనుభవం ఉంది. బంగారు గనులున్న జొన్నగిరి ప్రాంతంలోనే ఉత్పత్తికి అవసరమైన పరిశ్రమను 320 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టింది. 2006లోనే తవ్వకాలకు అనుమతులు పొందినప్పటికీ ఇక్కడ దొరికే బంగారం నాణ్యత, తవ్వకాలు లాభదాయకమా? కాదా? నిర్ధరించుకుని కర్మాగారం నిర్మించడానికి ఆ సంస్థకు ఏకంగా 19 ఏళ్లు పట్టింది.

ఒక మినీప్లాంట్‌లో ఖనిజం శుద్ధి చేసి, బంగారం నాణ్యత నిర్ధరించుకుంది. సంతృప్తికర ఫలితాలు రావడంతో పూర్తిస్థాయి ప్లాంట్ నిర్మించింది. జియో మైసూర్ సర్వీసెస్ సర్వే ప్రకారం ఈ ప్రాంతంలో కోటి టన్నుల బంగారం ఖనిజ నిల్వలు ఉన్నట్లు అంచనా. తూర్పు బ్లాక్‌లో భూమి అడుగున దాదాపు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లు గుర్తించింది. 2043 వరకు ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలకు అనుమతి తీసుకోవడంతో పాటు ఆ తరువాత మరో 50 సంవత్సరాల పాటు వాటిని కొనసాగించడానికి కూడా ముందస్తు అనుమతులు పొందింది.

1477 ఎకరాల్లో మొదటి గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్‌ : జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాలు వెలికి తీయడానికి భారీగా తవ్వకాలు చేస్తున్నారు. ప్లాంట్ సమీపంలోనే తవ్వకాలు చేసి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన మినీ ప్లాంట్‌లో స్వచ్ఛమైన బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. రోజుకు పదివేల టన్నుల బంగారు ఖనిజం వెలికి తీస్తున్న జియో మైసూర్ కంపెనీ వెయ్యి టన్నులు శుద్ధి చేస్తోంది. వెయ్యి టన్నులు శుద్ధి చేస్తే కిలో బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుందని అధికారులు, కంపెనీ ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

వెలికి తీసిన బంగారు ఖనిజాన్ని 2, 3 పద్ధతుల్లో శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 1477 ఎకరాల్లో మొదటి గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్‌ను చేపట్టిన జియో మైసూర్ సంస్థ రెండో ప్లాంట్ విస్తరణ కోసం మరో వెయ్యి ఎకరాలు కావాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ సిరి దస్త్రాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రభుత్వంతో మాట్లాడిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. సీఎం చంద్రబాబు మొదటి ప్లాంటులో బంగారు ఉత్పత్తిని ఈనెల 24న ప్రారంభించిన తర్వాత రెండో ప్లాంట్‌కు శంకుస్థాపన చేస్తారనే ప్రచారం కూడా సాగుతోంది.

తొలకరి వర్షాలు కురుస్తే బీడు భూముల్లో వజ్రాలు : ఈ సంస్థ ఏర్పాటుతో ప్రస్తుతం 800 మందికి ప్రత్యక్షంగా, మరో 500 మందికి పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు లభించాయి. ఏటా 4 లక్షల టన్నుల ఖనిజం వెలికితీసి, 3 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే సామర్థ్యంతో అధునాతన కర్మాగారం నిర్మించారు. తొలుత రోజుకు వెయ్యి టన్నుల ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసేలా ఉత్పత్తిని ప్రారంభించనుంది. ఉత్పత్తి ప్రారంభమైన రెండు-మూడేళ్ల తరువాత బంగారం ఉత్పత్తిని ఏటా వెయ్యి కిలోలకు పెంచాలన్నది లక్ష్యం. ఈ ప్రాంతంలో బంగారం ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుండటంతో స్థానికులు, యువత సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో రాయలసీమలో రతనాలు రాశులుగా పోసి అమ్మేవారని పెద్దలు చెబుతుంటారు. ఇప్పటికే జొన్నగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లో తొలకరి వర్షాలు కురుస్తే బీడు భూముల్లో వజ్రాలు దొరుకుతుంటాయి. వీటికోసం ప్రజలు రోజూ ఉదయమే పొలాల వెంట అన్వేషణ చేస్తుంటారు. అలాంటి జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారు ఖనిజాలు కూడా లభ్యమవడం విశేషం. జొన్నగిరి ఇక స్వర్ణగిరిగా మారుతున్నందుకు తమకు చాలా సంతోషంగా ఉందని స్థానికులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. కర్నూలు పశ్చిమ ప్రాంతంలో వర్షాలు లేక వలస వెళ్లే ప్రజలకు ఇలాంటి బంగారు ఉత్పత్తి కేంద్రం రావడం ఆనందంగా ఉందని యువత, రైతులు చెబుతున్నారు.

అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా బంగారు గనులు : జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారం ఉత్పత్తి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో దేశం మొత్తం ఈ ప్రాంతం వైపు చూస్తోందని రాష్ట్ర గనులు, భూగర్భశాఖ వనరుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్న సందర్భంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాంబాబు ప్లాంట్‌ను పరిశీలించారు. జియో మైసూర్ కంపెనీ ఇప్పటికే 80 శాతం నాణ్యమైన బంగారం ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియ పూర్తి చేసిందని కొద్ది రోజుల్లోనే వందశాతం పూర్తవుతుందని తెలిపారు. దేశ అవసరాల కోసం మన రాష్ట్రంలో జొన్నగిరితో పాటు అనంతపురం జిల్లా రామగిరి, చిత్తూరు జిల్లాలో కూడా బంగారు గనులు తవ్వకాలకు టెండర్లు పిలుస్తామన్నారు.

జియో మైసూర్ సంస్థ అవసరాలకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి హంద్రీ-నీవా కాలువ నుంచి సంస్థ ప్రాంగణం వరకు 18 కి.మీ పొడవున పైప్ లైన్ వేశారు. సీఎం చంద్రబాబు బంగారు ఉత్పత్తి ప్లాంట్ ప్రారంభించిన తర్వాత నిజంగానే జొన్నగిరి స్వర్ణగిరిగా మారనుంది. ఉత్పత్తి ప్రారంభం అయితే మరో వెయ్యి మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

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Last Updated : June 20, 2026 at 3:09 PM IST

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జొన్నగిరి బంగారం ఉత్పత్తి కర్మాగారం
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