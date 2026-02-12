ఏటా వేల సంఖ్యలో చిన్నారుల మిస్సింగ్ - ఈ సంగతేంటో తేల్చాలన్న సుప్రీంకోర్టు
ఇంత జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నారన్న సర్వోన్నత న్యాయస్థానం - సుప్రీంకోర్టు జోక్యంతో పెరిగిన ఒత్తిడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:55 PM IST
Supreme Court Warns On Child Missing: చిన్నారుల అదృశ్యం. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అలజడి రేపుతున్న అంశం. సుప్రీంకోర్టు చెప్పేంత వరకూ సమస్య తీవ్రంగా ఉందన్న ధ్యాస కూడా లేకపోయింది. ఈ ఏడాది మొదటి నుంచే దేశ రాజధాని దిల్లీలో వందలాది మంది అదృశ్యమయ్యారన్న వార్తలు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతుంటే ఏం చేస్తున్నారని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం గట్టిగానే చురకలు అంటించింది. నిజానికి దేశమంతా ఈ సమస్య ఎన్నో ఏళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. చిన్నారుల మిస్సింగ్ కేసులు ఏటా వేల సంఖ్యలో పెరుగుతున్నాయి. అటు మానవ అక్రమ రవాణా కూడా అధికమవుతోంది. ఈ రెండింటికీ లింక్ ఉందని ఎన్నో రిపోర్ట్లు స్పష్టం చేశాయి. అయినా దిద్దుబాటు చర్యలు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. దిల్లీ వ్యవహారం ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. మరి అదృశ్యమవుతున్న చిన్నారులు ఏమవుతున్నట్టు? ఈ స్థాయిలో మిస్సింగ్ కేసులు ఎందుకు నమోదవుతున్నాయి? తెలుసుకుందాం.
ప్రతి 8 నిముషాలకు ఒకరు: ప్రతి 8 నిమిషాలకు ఒకరు. రోజుకు సగటున 170 నుంచి 250 మంది. సంవత్సరానికి సగటున 60 వేల మంది నుంచి 90 వేల దాకా. ఈ గణాంకాలు దేనికి సంబంధించినవో తెలుసా? దేశవ్యాప్తంగా చిన్నారుల అదృశ్యం కేసులకు సంబంధించిన వివరాలివి. నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్ బ్యూరో మొదలు పలు నివేదికల ప్రకారం వడబోసిన లెక్కలు ఇవి. ఉన్నట్టుండి ఇప్పుడు వీటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దిల్లీలోని దుస్థితి. దాదాపు నెల రోజులుగా అక్కడ చిన్నారులు అదృశ్యమవుతూనే ఉన్నారు. ఈ ఏడాది మొదటి నుంచే ఇందుకు సంబంధించిన వార్తలు ఎన్ని వచ్చినా సరే ఎవరిలోనూ పెద్దగా చలనం రాలేదు. ఇప్పుడు ఏకంగా సుప్రీం కోర్టు జోక్యం చేసుకుని "ఈ సంగతేంటో తేల్చండి" అని చాలా ఘాటుగా చెప్పాక తీవ్రతను అర్థం చేసుకునే పనిలో పడ్డారంతా.
15 రోజుల్లోనే 807 మంది: చిన్నారుల అదృశ్యం అనేది దేశవ్యాప్త సమస్య. కానీ ప్రస్తుతం మాత్రం దిల్లీ చుట్టూనే చర్చలన్నీ జరుగుతున్నాయి. అందుకే సుప్రీంకోర్టు కూడా దిల్లీ పరిస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చిన్నారుల అదృశ్యం కేసులపై దృష్టి సారించాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఇన్ని సార్లు దిల్లీ గురించి ప్రస్తావన ఎందుకు వస్తుందో తెలియాలంటే కొద్ది రోజులుగా అక్కడేం జరుగుతోందో అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఏడాది మొదలయ్యాక 15 రోజుల్లోనే 807 మంది కనిపించకుండా పోయారు అనేది పలు రిపోర్ట్ల సారాంశం. అయితే ఈ లెక్కలపై రకరకాల వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదంతా అసత్య ప్రచారం అని కొందరు ఆరోపిస్తుంటే ఈ లెక్కలు కచ్చితమైనవే అని మరి కొందరు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై స్పష్టత కోసం "ఈటీవీ భారత్" అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, ప్రభుత్వ రికార్డులను పరిశీలించి కొన్ని గణాంకాలను వెల్లడించింది. ఆ లెక్కలు ఓ సారి చూద్దాం.
అంతా 18 ఏళ్ల లోపు వారే: దిల్లీలో 2016 నుంచి 2026 జనవరి వరకూ మొత్తంగా 60 వేల 694 మంది చిన్నారులు అదృశ్యమయ్యారని పోలీసుల డేటా చెబుతోంది. వీరంతా 18 ఏళ్ల లోపు వారే. అయితే ఈ కేసులలో అబ్బాయిలతో పోల్చి చూస్తే అమ్మాయిల సంఖ్య రెట్టింపు ఉంది. అయితే వీటిలో సుమారు 88% మందిని ట్రాక్ చేయగా మిగతా వాళ్ల జాడ ఇంకా తెలియలేదు. 12-18 ఏళ్ల మధ్యలో ఉన్న బాలికలే మిస్ అయిన వారిలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. దిల్లీ పోలీసుల డేటా ప్రకారం 2016 నుంచి 2026 జనవరి వరకు 40 వేల మందికి పైగా బాలికలు అదృశ్యమయ్యారు. అదే బాలుర సంఖ్య 20 వేలకు పైగా ఉంది. వీరిలో 35 వేల మందికి పైగా బాలికలను గుర్తించగా, సుమారు 5 వేల మంది జాడ ఇంకా కనబడలేదు. అదృశ్యమవుతున్న వారిలో బాలికలే ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మానవ అక్రమ రవాణా జరుగుతోందన్న వాదనలు గట్టిగానే వినబడుతున్నాయి. కానీ కొన్ని కేసుల విషయంలో పోలీసులు "ఇవి ప్రేమ వ్యవహారాలే" అని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చి ఉదాసీనంగా ఉంటున్నారన్నది ప్రధానంగా వస్తున్న ఆరోపణ.
సుప్రీంకోర్టు జోక్యం: 2025లో దిల్లీలో 5 వేల 915 మంది చిన్నారులు కనిపించకుండా పోయారు. వీరిలో 1600 మంది బాలురు కాగా 4 వేల 283 మంది బాలికలు. దిల్లీ పోలీసులు 4 వేల 424 మందిని గుర్తించారు. ఇంకా సుమారు 1500 మందిని ట్రేస్ చేయలేకపోయారు. ఈ స్థాయిలో మిస్సింగ్ కేసులు నమోదవుతుంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారన్నది ప్రాథమికంగా వినిపించే ప్రశ్న. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఒత్తిడి ఇంకాస్త పెరిగింది. దిల్లీలోని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో చైల్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ నియమించాలని, సీసీటీవీల ద్వారా రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థ ఉండాలి అన్నది కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న డిమాండ్. అంతేకాదు, అదృశ్యమవుతున్న చిన్నారులను గుర్తించేందుకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించాలన్న డిమాండ్ కూడా వినబడుతోంది. ఈ మిస్సింగ్ కేసులపై దిల్లీ హైకోర్టులో పలు పిటిషన్లు దాఖలు కాగా వెంటనే వివరణ ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు దిల్లీ పోలీసులు, ఎన్సీఆర్బీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
లక్షా 77 వేల మందికి పైగా చిన్నారుల అదృశ్యం: అంతకు ముందు కొన్ని లెక్కల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఎన్సీఆర్బీ గతేడాది సెప్టెంబర్లో క్రైమ్ ఇన్ ఇండియా 2023 రిపోర్ట్ విడుదల చేసింది. మిస్సింగ్ కేసుల విషయంలో ఇటీవలి గణాంకాలపై స్పష్టత లేకపోయినా 2022, 23నాటి లెక్కలు మాత్రం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగా చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా 2022లో 83 వేల మందికి పైగా చిన్నారులు అదృశ్యమయ్యారు. ఆ ఏడాది రోజుకు సగటున 228 మంది మిస్ అయినట్టు తేలింది. ఇక 2023లో 91 వేల మందికి పైగా చిన్నారులు కనిపించకుండా పోయారని వెల్లడైంది. అంతకు ముందు ఏడాదితో పోల్చి చూస్తే ఇది 9.5% అధికం. సుమారు 49 వేల మంది చిన్నారుల జాడ కనిపించలేదని ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్ స్పష్టం చేసింది. మొత్తంగా 2022, 23 సంవత్సరాలు కలిపి లక్షా 77 వేల మందికి పైగా చిన్నారులు అదృశ్యమయ్యారు. తరవాతి లెక్కల్లో ఎక్కడా స్పష్టమైన ఆధారాలు లేవు. పశ్చిమ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్, రాజస్థాన్, అసోం ఇప్పుడు దిల్లీ చిన్నారుల మిస్సింగ్ కేసుల పరంగా హాట్స్పాట్లుగా ఉన్నాయి. ఏపీలో 2019 నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో 62 వేల మందికి పైగా మహిళలు, బాలికలు మిస్ అయినట్టు క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్స్ వెల్లడించింది. తెలంగాణలో 2022 ఎన్సీఆర్బీ లెక్కల ప్రకారం 3 వేల 443 మంది చిన్నారులు అదృశ్యమయ్యారు. 2020 నుంచి 2022 మధ్య కాలంలో రోజుకు పది మంది పిల్లలు మిస్ అయినట్టు తేలింది.
స్వచ్ఛంద సంస్థ వేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా: మళ్లీ దిల్లీ వ్యవహారానికి వస్తే సుప్రీంకోర్టు చేసిన మరి కొన్ని వ్యాఖ్యలనూ ఇక్కడ తప్పకుండా ప్రస్తావించాలి. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ వేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా విచారణ చేపట్టిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ మిస్సింగ్ కేసుల వెనక జాతీయ స్థాయి నెట్వర్క్ ఉందేమో అన్న అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్రాల వారీగా ముఠాల ప్రమేయం ఉండొచ్చనీ వ్యాఖ్యానించింది. ఈ అదృశ్య ఘటనలు యాదృచ్ఛికమా లేదా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అనేది విశ్లేషించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరముందని అభిప్రాయపడింది. అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి డేటా తెప్పించుకోవాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. అయితే ఇక్కడ సుప్రీం వ్యాఖ్యల్లో "జాతీయ స్థాయి నెట్వర్క్" అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించాలి. గతంలో ఈ మిస్సింగ్ కేసులకు సంబంధించి మధ్యవర్తుల నెట్వర్క్ వెలుగులోకి వచ్చిన సందర్భాలున్నాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో దళారులను పోలీసులు గుర్తించారు. అంటే చిన్నారుల అదృశ్యం వెనకాల తప్పకుండా ఈ నెట్వర్క్ల హస్తం ఉంది అని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించుకోవచ్చు.
ఎప్పటి నుంచో ఈ బ్లాక్ మార్కెట్: ఈ నెట్వర్క్ గురించి ఇంకాస్త లోతుగా చర్చిద్దాం. నిజానికి మానవ అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన బ్లాక్ మార్కెట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ మార్కెట్లో మధ్యవర్తులు ఉంటారు. వీళ్లనే సప్లైయర్స్ అంటారు. వీళ్లు పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయడం, ఓ చోట నుంచి మరో చోటకు అక్రమంగా తరలించడం లాంటివి చేస్తుంటారు. వేరే రాష్ట్రాల వారికి ఈ పిల్లలను విక్రయిస్తారు. ఈ మార్కెట్ ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే పిల్లలకు 40 వేల నుంచి 10 లక్షల వరకూ విలువ కట్టి అమ్మేస్తారు. బాలికలను లైంగికంగా వేధిస్తారు. అంతే కాదు, వీళ్లు త్వరగా యుక్త వయసుకు వచ్చేలా ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి పడుపు వృత్తిలోకి దింపుతారు. ఇక అబ్బాయిలతో చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీలలో పనులు చేయించుకుంటారు. సంపన్నుల ఇళ్లలో పని మనుషులుగా నియమిస్తారు. ఈ ట్రాఫికింగ్ బాధితుల్లో 80% మంది ఆర్థికంగా వెనకబడిన వర్గాల నుంచే ఉంటారు. ఉద్యోగాలు చూపిస్తామని, ఉన్నత చదువులు చెప్తామని ఏవేవో మాయమాటలు చెప్పి మెల్లగా ఈ ఊబిలోకి మధ్యవర్తులు లాగుతారు. రాజస్థాన్, దిల్లీలో ఎక్కువగా ఈ తరహా దారుణాలు జరుగు తున్నాయి. ఇక కొంత మంది చిన్నారులను భిక్షాటనకు పంపుతారు.
అక్రమంగా చిన్నారుల విక్రయం: వారణాసిలో ఫుట్పాత్లు, బ్రిడ్జ్ల కింద నివసిస్తున్న కుటుంబాలకు చెందిన శిశువులను ఓ ముఠా కిడ్నాప్ చేసింది. అక్రమంగా వీరిని తరలించింది. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఈ ముఠాను పట్టుకున్నారు. సంతానం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి ఆ గ్యాంగ్ అక్రమంగా ఈ చిన్నారులను విక్రయిస్తోంది. ఇక ఈ అక్రమ రవాణాకు కేంద్రంగా దిల్లీ మారుతోంది. యూపీ, బిహార్, ఝార్ఖండ్ నుంచి ముఠాలు దిల్లీకి పెద్ద ఎత్తున చిన్నారులను అక్రమంగా తరలిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో దిల్లీ నుంచి ట్రాఫికింగ్ కూడా పెరుగుతోంది. రియల్ టైమ్ డేటా సరైన విధంగా నిర్వహించకపోవడం, పోలీసు శాఖకు మిగతా డిపార్ట్మెంట్లకు మధ్య సమన్వయం లోపించడంలాంటి కారణాలు ట్రాఫికింగ్ను పెంచుతున్నాయి. ఇక రాష్ట్రాల్లో ఈ కేసులను తగ్గించడానికి ఉద్దేశించిన నోడల్ ఆఫీసర్ల నియామకమూ జరగడం లేదు.
కొన్ని రాష్ట్రాలు మాత్రమే అప్రమత్తంగా: మానవ అక్రమ రవాణాను నియంత్రించేందుకు కేంద్రహోం శాఖ రాష్ట్రాలకు యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ ఏర్పాటుకు కావాల్సి నిధులు విడుదల చేసిందని ఎన్సీఆర్బీ రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. జిల్లాల వారీగా వీటి ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. మానవ అక్రమ రవాణాకు సంబంధించిన కేసులు విచారించడం, ప్రత్యేకంగా డేటాబేస్ మెయింటేన్ చేయడం ఈ యూనిట్స్ విధులు. అయితే ఈ విషయంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు మాత్రమే అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాయి. ఇవి కాక మిషన్ వాత్సల్య, ఆపరేషన్ ముస్కాన్, ఆపరేషన్ స్మైల్ లాంటివి కొంత వరకూ చిన్నారుల బాధ తీర్చగలుగుతున్నాయి. ట్రాక్ చైల్డ్ పోర్టల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. యాంటీ ట్రాఫికింగ్ సెల్ కూడా కేంద్ర హోంశాఖ ఏర్పాటు చేసింది. రైల్వే, కార్మిక, విదేశాంగ శాఖల సమన్వయంతో చిన్నారుల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోడానికి ఇది ఏర్పాటైంది. అడ్డుకునే ప్రయత్నాలు గోరంత ఉంటే సమస్య కొండంత ఉంటోంది. దిల్లీ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో అయినా పరిస్థితుల్లో మార్పు వస్తుందేమో చూడాలి.
