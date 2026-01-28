ఐటీఐలకు కొత్త కళ - ఆధునిక పద్ధతుల్లో విద్యార్థులకు శిక్షణ
ప్రస్తుత కాలానికి తగ్గట్లుగా కోర్సులు - కొత్త కోర్సుల్లో విద్యార్థులకు తర్ఫీదు - ఐటీఐ కేంద్రాల్లో సౌకర్యాల మెరుగుదల - కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు దక్కేలా శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 1:31 PM IST
Changing Phase of ITIs in AP: కాలేజీకి వచ్చామా, పాఠాలు విన్నామా, వెళ్లామా. ఇలా అయితే ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో ఉద్యోగం దొరకడం చాలా కష్టం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త సాంకేతికతలను అందిపుచ్చుకుంటేనే కొలువులు దొరికేది. ఈ నేపథ్యంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని ఐటీఐలను ఆధునికీకరణ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. మారుతున్న పరిశ్రమల అవసరాల తగ్గట్లుగా విద్యార్ధుల్లో నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తున్నాయి. విదేశీ భాషలనూ నేర్పిస్తున్నాయి. ఫలితంగా గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఐటీఐ విద్యార్ధులకు ఉపాధి అవకాశాలు తలుపు తడుతున్నాయి. కొలువులు కల్పించేందుకు పరిశ్రమలు, ప్రైవేటు సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయి. విజయనగరం ఉమ్మడి జిల్లా ప్రభుత్వ ఐటీఐ కశాశాల ఇందుకు నిదర్శనం.
ఉపాధి అవకాశాలు దక్కేలా శిక్షణ: ప్రభుత్వ ఐటీఐలు అంటే కాలం చెల్లిన కోర్సులు, శిథిల భవనాలే గుర్తుకు వచ్చేవి. ఏఐ యుగంలోకి వచ్చేసిన ప్రస్తుత తరుణంలోనూ అక్కడ నేర్పించే కోర్సులతో ఉద్యోగాలు పొందడం కష్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉపాధి కల్పనలో కీలక పాత్ర పోషించే ఐటీఐల స్వరూపాన్ని మార్చాలని నిర్ణయించింది కూటమి ప్రభుత్వం. కొత్త కోర్సులు, నేటి కాలానికి అనుగుణమైన నైపుణ్యాలు అందుబాటులోకి తెస్తోంది. విద్యార్థులకు వివిధ వృత్తుల్లో తగిన తర్ఫీదు ఇస్తూ కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న వెంటనే ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు దక్కేలా శిక్షణ అందిస్తున్నారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ఇందుకు ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. నిపుణులైన అధ్యాపకుల శిక్షణలో అనేకరకాల అంశాలపై ఇక్కడ విద్యార్థులు తర్ఫీదు పొందుతున్నారు.
6 రకాల కోర్సులు రూపకల్పన: రాష్ట్రంలోని ఐటీఐలలో ఇప్పటి వరకు బోధిస్తున్న కోర్సుల స్థానంలో ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన కోర్సులు తీసుకువస్తున్నారు. ప్రధానంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ట్రేడ్లను పరిచయం చేస్తూ సాంకేతిక విద్యాశాఖ విద్యార్ధుల శిక్షణ కోసం 6 రకాల కోర్సులు రూపకల్పన చేసింది. ప్రస్తుత అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటిని తీర్చిదిద్దింది. పరిశ్రమల నిర్వహణ, పరికరాల నియంత్రణ, కర్మాగారాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, రోలింగ్ మిల్ ఆపరేషన్, స్టీల్ మేకింగ్ అండ్ క్యాస్టింగ్, చిల్లర్స్ అండ్ కూలింగ్ టవర్స్ అపరేషన్ కోర్సులు ప్రవేశపెట్టారు.
యంత్రాలు, టూల్స్ సహాయంతో అవగాహన: ఆయా కోర్సులకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో విజయనగరం, బొబ్బిలి, రాజాం, సాలూరు, భద్రగిరి, సీతంపేట కళాశాలలను ఎంపిక చేశారు. లీడ్ రోల్ వహించే పారిశ్రామిక వేత్తల ఆధ్వర్యంలో తరగతులు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఐటీఐ విద్యార్ధులు విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలను చేజిక్కించుకునేలా జర్మన్ భాషను నేర్పిస్తున్నారు. ఐటీఐ విద్యార్థుల్లో సాంకేతికతతో పాటు సృజనాత్మకత పెంపొందించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. అన్నిఅంశాలపై నైపుణ్యం పెరిగేలా, తద్వారా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు దక్కేలా చేయడమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతోంది. ఐటీఐల్లోని వర్క్షాపుల్లో పలు ట్రేడుల్లో వారికి అసిస్టెంట్ ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ల పర్యవేక్షణలో యంత్రాలు, టూల్స్ సహాయంతో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
పోటీ తట్టుకుని దీటుగా నిలిచేలా తర్ఫీదు: మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఎదురవుతున్న పోటీ తట్టుకుని దీటుగా నిలిచేలా తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. వర్చువల్ తరగతులూ నిర్వహిస్తున్నారు. వివిధ ట్రేడ్లకు సంబంధించిన యంత్రాలు, పరికరాలు ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రత్యేక్షంగా చూపిస్తూ., నైపుణ్యాలు పెంపొందిస్తున్నారు. విజయనగరం ఐటీఐ కళాశాలలో రాష్ట్రంలోని 33 ఐటీఐ కళాశాలల్లో ఎక్కడ నుంచైనా తరగతులను విద్యార్ధులు వినేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. సహాయ శిక్షణ అధికారి ఆయా ట్రేడ్ల వారీగా సబ్జెక్టులను బోధించే విధానాన్ని ఇంటరాక్ట్ ప్యానల్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ఐటీఐ విద్యార్ధులకు కొత్త తరం కోర్సులు పరిచయం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తును ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలని కూటమి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా సోలార్, డ్రోన్, ఏఐ, విద్యుత్తు వాహనాలకు సంబంధించిన సాంకేతికతపై శిక్షణ నిమిత్తం ల్యాబ్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సౌర విద్యుత్తు అంశాన్ని చదువులో భాగం చేశారు. ఎలక్ట్రీషియన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ట్రేడ్ల విద్యార్ధులకు సౌర విద్యుత్తుపై శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీంతో విద్యార్ధులు భానుడితో దోస్త్ చేస్తూ ఉపాధి అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు.
ఐటీఐల్లో మౌలిక సదుపాయాలు: ఐటీఐలను నవీకరణకు సర్కారు కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత ద్వారా కూడా కృషి చేస్తోంది. విజయనగరం ఐటీఐ కళాశాలలో వివిధ కంపెనీలు ఇచ్చిన నిధులతో ల్యాబ్లను నిర్మించారు. మరోవైపు ఐటీఐ విద్యార్ధులకు జిల్లా స్థాయిలో అప్రెంటిస్ అవకాశాలు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంప్లాంట్ ట్రైనింగ్ పరిశ్రమల కోర్సులతో యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరగువుతున్నాయి. కొత్త ప్రతిపాదనలతో ఐటీఐల్లో మౌలిక సదుపాయాలు పెరుగుతున్నాయి. ఫ్యాకల్టీతో పాటు, ఇతర సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి.
ప్రారంభంలో నెలకు కనిష్ఠంగా రూ.15 వేలు: ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల్లో "మని" అనే కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అనే ఈ విధానంలో ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిట్టర్, డీజిల్ మెకానిక్, ఇన్స్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్, కోర్సుల్లో విద్యార్ధులు శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఓజేటీలో మొదట శిక్షణ కాలంగా పరిగణిస్తూ నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.15 వేల వరకు అందిస్తారు. తర్ఫీదు అనంతరం పరీక్ష నిర్వహించి సాధించిన మార్కుల మేరకు రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా తీసుకుంటున్నారు. ప్రారంభంలో నెలకు కనిష్ఠంగా రూ.15 వేల రూపాయలతో పాటు, ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.
ఇలా విజయనగరం ఐటీఐ నుంచి రెండేళ్లలో 188 మందిని ఓజేటీ శిక్షణకు పంపగా, అందరికీ కొలువులు దక్కాయి. ఆఖరి విద్యా సంవత్సరం విద్యార్ధుల్లో ఆరు, మూడు ఉద్యోగాలు పొందిన వారు సైతం ఉన్నారు. ఒకవైపు ఐటీఐ సబ్జెక్టులు చదువుతూ ప్రాంగణ ఎంపికలకు, కళాశాల అధ్యాపక బృందం సన్నద్ధం చేయడంతో ఇది సాధ్యం అవుతోంది.
ఐటీఐలను హబ్, స్పోక్ అనే రెండు విభాగాలుగా విడగొట్టారు. నిధుల కేటాయింపు ఆధారంగా వీటిని విభజించినట్లు తెలుస్తోంది. హబ్ విభాగంలో ఎంపికైన కళాశాలలకు ఐదేళ్ల ప్రణాళికలో భాగంగా రూ.81 కోట్లు, స్పోక్ కింద ఉన్న వాటికి రూ.40 కోట్లు కేటాయిస్తారు. 50:33 నిష్పత్తిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిధులను భరిస్తాయి. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఐటీఐలూ స్పోక్లో స్థానం సంపాదించాయి. ఉత్తరాంధ్రలో శ్రీకాకుళం, విశాఖ జిల్లాల్లో ఒక్కో ఐటీఐ హబ్ విభాగంలో చేరాయి.
అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అంటే సాధ్యం కాదు. అటు ప్రైవేటు రంగంలోనూ పోటీ తీవ్రంగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులను వృత్తి నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడంలో ఒకప్పుడు కీలకపాత్ర పోషించిన ఐటీఐలకు పూర్వ వైభవం తెచ్చే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషికి తగిన ఫలితం దక్కుతోంది. ఇందుకు విజయనగరం ఐటీఐలో అందిస్తున్న శిక్షణ, అక్కడి విద్యార్థులకు దక్కుతున్న ఉద్యోగాలే నిదర్శనం.
