వర్క్ ఫ్రం హోమ్ విధానం - ఇంధన సంక్షోభాన్ని తగ్గించినా కొత్త సమస్యలు తప్పవా?
విద్యార్థులకు కూడా ఆన్లైన్ క్లాస్లు పెట్టే అవకాశం - పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం తగ్గించే వైపునకు అడుగులు వేయాలంటున్న కేంద్రం - మోదీ నిబంధనలు ఆచరణలోకి వచ్చేనా?
Published : May 13, 2026 at 1:57 PM IST
Chances Of Work From Home Due Fuel Crises : గొడవ ఒకరిదైతే దెబ్బలు మాత్రం ఇంకొకరికి. ఇరాన్తో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచ దేశాల పరిస్థితి అచ్చంగా ఇలాగే ఉంది. రెండున్నర నెలల క్రితం యుద్ధం ప్రారంభమై ప్రస్తుతానికి ఉద్రిక్తతలు కాస్త చల్లారినా మాటల మంటలు కొనసాగుతూ ఉండంతో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి. ఆయా దేశాల యుద్ధం మాట ఏమో గాని ప్రపంచ దేశాలు ఇంధన, ఆర్థిక సంక్షోభం ముగింట నిలిచాయి. భారత్ కూడా దీనికి అతీతం కాదు అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలోనే చమురును ఆదా చేసేందుకు కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. మరి నిజంగా దేశం ఈ విధానం వైపు వెళుతుందా. కంపెనీలు ఏమంటున్నాయి. వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అమలైతే ఎంత చమురును ఆదా చేసుకోగలం అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.
ఇంధన పొదుపు కోసం కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ ! : ఆరేళ్ల క్రితం కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడినపుడు బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిన పేరు వర్క్ ఫ్రం హోమ్. వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా అనేక దేశాల్లో ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేసే విధానం అమలు చేశాయి కంపెనీలు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా తలెత్తిన చమురు సంక్షోభంతో మళ్లీ ఆ విధానం అమల్లోకి రాబోతున్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఇంధన పొదుపు కోసం కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అమలు చేయాలని ఆదివారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు ఇవ్వడంతో ఈ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రధాని అలా చెప్పారో లేదో ఇలా ఐటీ కంపెనీలు కదిలాయి. ఈ విధానం అమలు కోసం అధికారిక ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని ఐటీ ఉద్యోగుల సంఘం నైట్స్ కేంద్రానికి లేఖ రాసింది. కొవిడ్ సమయంలో ఐటీ కంపెనీలు రిమోట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ను పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి చేశాయని గుర్తుచేసిన యూనియన్ ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాటిని వినియోగించుకుని ఐటీ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ సదుపాయం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఐటీ కంపెనీల మధ్య జోరుగా చర్చలు : వర్క్ ఫ్రం హోమ్ విధానానికి సంబంధించి ఐటీ పరిశ్రమల సంఘం నాస్కామ్ ఓ అడుగు ముందే వేసింది. ఇప్పటికే ఐటీ రంగంలో సమర్థంగా హైబ్రిడ్ విధానం అమలవుతుందని తెలిపింది. ఉద్యోగి పాత్ర, క్లయింట్ అవసరాలు బట్టి ఎవరిని ఆఫీసుకు పిలవాలి, ఎవరికి ఇంటి నుంచి పని ఇవ్వాలి అనే అంశాన్ని కంపెనీలే నిర్ణయించుకుంటున్నాయని తెలిపింది. ప్రధాని మోదీ పిలుపు మేరకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ మాత్రమే కాకుండా క్యాంపస్లలో విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించడం, ఇతర సేవల్లో పొదుపు వంటి చర్యలను కూడా కంపెనీలు చేపడుతున్నాయని నాస్కామ్ తెలిపింది. తమ వ్యాపార అవసరాలను, ప్రభుత్వ ఇంధన పొదుపు చర్యలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశంలోని అన్ని ఐటీ కంపెనీల్లో ఈ విధానం అమలవుతుందా ఇతర కంపెనీల పరిస్థితి ఏమిటి, దానికి ప్రత్యామ్నాయాలు ఏమిటి అనే చర్చ ఇప్పుడు దేశంలో జోరుగా సాగుతోంది.
వర్క్ ఫ్రం హోమ్ వల్ల ఉపయోగాలు : కరోనా ప్రారంభమైన 2020 ఏప్రిల్ నుంచి ఐటీ కంపెనీలు సమయంలో భారత్లోని దాదాపు అన్ని ఐటీ కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్, హైబ్రిడ్ విధానం అమలు చేశాయి. ఐటీయేతర, అత్యవసర సేవలు అందించే కంపెనీలు వీలున్నంత వరకు ఉద్యోగులకు వారంలో 2, లేదా 3 రోజుల పని విధానం అమలు చేశాయి. అయితే ఆఫీస్కు వచ్చిన రోజు ఎక్కువ గంటలు పని చేయించుకున్నాయి. ఈ విధానంతో సత్ఫలితాలు వచ్చాయి కూడా. కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ఈ విధానాలు మేలు చేశాయి. అదే సమయంలో ఉద్యోగులకు రవాణా ఖర్చులు తగ్గాయి. ఉద్యోగులకు వాహనాలు సమకూర్చే కంపెనీలకు కూడా ఖర్చులు ఆదా అయ్యాయి. కాలుష్యం కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. స్వచ్ఛమైన గాలి వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా కాస్త మెరుగైంది. ఇలా అప్పట్లో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు దక్కాయి.
పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం తగ్గే అవకాశం : వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అమలు చేయాలని ప్రధాని మోదీ కంపెనీలకు సూచించడం వెనక ప్రధాన ఉద్దేశం విదేశీ మారక నిల్వలు ఆదా చేసేందుకు పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం తగ్గించడం. ఎందుకంటే చమురు అవసరాల కోసం భారత్ 85 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది కనుక. మరి వర్క్ ఫ్రం హోమ్ అమలైతే నిజంగా లాభమేనా అనే చర్చ కూడా మొదలైంది. అయితే గత అనుభవాలను చూస్తే లాభమే అని తెలుస్తోంది. పెట్రోలియం, సహజ వాయు విభాగానికి చెందిన ప్రణాళిక, విశ్లేషణ విభాగం లెక్కల ప్రకారం కరోనా సమయంలో లాక్డౌన్ అమలైన 2020 ఏప్రిల్లో అంతకు ముందు ఏడాది ఏప్రిల్తో పోలిస్తే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వినియోగం 45.8% తగ్గింది. అయితే ఇవి ఒక నెల లెక్క మాత్రమే. కరోనా సమయంలో విడతల వారీగా కొన్ని నెలల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగింది. అంటే ఆ కాలానికి సంబంధించిన గణాంకాలు తీస్తే పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల వినియోగం ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తే అప్పటి అంత కాకున్నా ఎంతో కొంత పెట్రోల్, డీజిల్ వినియోగం మాత్రం తగ్గే అవకాశం ఉంది.
"ఈ వర్క్ ఫ్రం హోమ్ను ఎందుకు సూచించారంటే ముఖ్యంగా మనం ఆఫీసులకు వెళ్లాలంటే టూ వీలర్స్ గానీ ఫోర్ వీలర్స్ గానీ వాడాల్సి వస్తుంది. వాటన్నింటికీ ఈ పెట్రోల్, డీజిల్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వర్క్ ఫ్రం హోమ్ని నిర్ణయించుకున్నామో దాంతో ఈ ఇంధన పొదుపు మొదలౌతుంది. అందువల్లే భారత ప్రధాని మళ్లీ వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కాన్సెప్ట్ను తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ఈ సంక్షోభం నుంచి బయటపడేంత వరకు ఇలాగే కొనసాగుతుందని అనుకుంటున్నాను" - ఆచార్య జి.వి.ఆర్. శర్మ, సీనియర్ అధ్యాపకులు
అంతటా ఉత్కంఠ పరిస్థితి : వర్క్ ఫ్రం హోమ్ను అమలు చేసేందుకు కొన్ని కంపెనీలు ముందుకు వచ్చినా కచ్చితంగా అన్నీ పాటించే విషయంలో భారత్లో ఎలాంటి కార్మిక చట్టాలు లేవు. ఆయా చట్టాలకు సంబంధించిన నిపుణుల ప్రకారం ప్రధాని చేసింది ఓ సూచనగానే తప్ప చట్టబద్ధంగా పాటించడానికి వీలు లేదు. ఉద్యోగి ఉద్యోగ ప్రదేశంలోనే పని చేయాలా వద్దా అనే అంశాన్ని సంస్థతో కుదిరిన ఒప్పందం, రాష్ట్రాల షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టాలు నిర్దేశిస్తాయి. కంపెనీ నుంచి దూరంగా ఉండి పని చేయడం ఉద్యోగంలో భాగంగా ఉండడం, సంస్థ విధానాలు, సమిష్టి ఒప్పందం, ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తప్పనిసరి చేయడం అనే సందర్భాల్లో వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కచ్చితం కాదని కార్మిక చట్టాల నిపుణులు వివరణ ఇచ్చారు. కొత్త కార్మిక చట్టాల్లో కంపెనీకి దూరంగా ఉండి పని చేయడం, హైబ్రిడ్ విధానానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నా అవి కూడా కంపెనీ, ఉద్యోగి పరస్పర ఒప్పందంతో ముడిపడి ఉన్నాయి. కరోనా సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, మహమ్మారి చట్టం ఆధారంగా అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగించి వర్క్ ఫ్రం హోమ్ను తప్పనిసరి చేశాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వీలైనంత వరకు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ విధానానికి వెళ్లాలని మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడంతో దాన్ని అమలు చేయడం సాధ్యమైంది. మరి ఇప్పుడు ప్రధాని సూచన వరకే పరిమితం అవుతుందా చమురు సంక్షోభం ముదిరితే రాష్ట్రాలు అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగిస్తాయా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కలిగే నష్టాలివే : కరోనా సమయంలో వర్క్ ఫ్రం హోమ్తో పాటు విద్యా సంస్థల్లో ఆన్లైన్ బోధన కూడా అమలైంది. దేశవ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలు విద్యార్థుల రాకపోకల కోసం వేలాదిగా వాహనాలను నడుపుతున్నాయి. కొంత మంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల వాహనాలు, ప్రజా రవాణా ద్వారా రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఒక వేళ కేంద్రం ఆన్లైన్ క్లాసులు మళ్లీ ప్రారంభించాలని కేంద్రం ఆదేశిస్తే ఆ మేరకు వాహనాలు నిలిచిపోయి చమురు ఆదా అవుతుంది. అయితే ఆన్లైన్ క్లాసులకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అధికారిక సమాచారం లేకున్నా చమురు సంక్షోభం ముదిరితే మళ్లీ ఆ విధానం వచ్చేందుకు ఆస్కారం లేకపోలేదు అనే అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ క్లాసులకు సంబంధించి తల్లిదండ్రుల్లో కొన్ని భయాలు కూడా ఉన్నాయి. తరగతి గది బోధనతో పోలిస్తే ఆన్లైన్ పాఠాలు అంత నాణ్యంగా ఉండవు. ఉపాధ్యాయుల ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు పాఠాలు శ్రద్ధగా వినేందుకు ఆస్కారం తక్కువ. వర్క్ ఫ్రం హోం చేసే ఉద్యోగులదీ ఇదే పరిస్థితి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండి పని చేయాల్సి రావడం వల్ల ఏకాగ్రత లోపించడం, పనికి విరామం తీసుకునేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అందువల్ల పని ఆలస్యంగా పూర్తవడం, తప్పులు దొర్లడం వంటి సమస్యలు ఉంటాయి.
చమురు సంక్షోభం ముదిరే అవకాశం : వర్క్ ఫ్రం హోమ్, ఆన్లైన్ క్లాసులపై ఇప్పుడు చర్చ మాత్రమే జరుగుతుంది. కొన్ని కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రం హోమ్కు ముందుకు వస్తున్నాయి కూడా. ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న పరిస్థితి. యుద్ధంపై అనిశ్చితి అంత త్వరగా వీడే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. నేతల ప్రకటనలు, జరుగుతున్న పరిణామాలను చూస్తూ ఉంటే మాత్రం చమురు సంక్షోభం మరింత ముదిరేందుకే ఆస్కారం కనిపిస్తోంది. అందువల్ల వర్క్ ఫ్రం హోమ్, ఆన్లైన్ క్లాసులు మళ్లీ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు.